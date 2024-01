Ha aperto a Milano il nuovo mini-boutique hotel da cinque camere Fontana16 Rooms Nuovo mini-boutique hotel da cinque camere a Milano: il Fontana16 Rooms ha aperto i propri battenti lo scorso 1° gennaio, grazie all’iniziativa dei due suoi fondatori Alberto Chessa e Mauro Lamera, che si sono ispirati ai loro viaggi intorno al mondo. La proprietà è ubicato nel cuore della città, all’interno di un suggestivo edificio risalente agli anni ’20. Il progetto di rifunzionalizzazione dello spazio ha preservato il layout originale, mantenendo il fascino storico delle stanze che in passato hanno ospitato residenze, uffici e studi medici. Il design è del giovane architetto siciliano, Giorgio Clemenza. Seguendo il principio del Kintsugi, tecnica di restauro giapponese che prevede l’utilizzo della foglia oro per ricomporre i frammenti di un oggetto di ceramica rotto, in Fontana 16 Rooms è stato scelto di lasciare in evidenza le cicatrici ed i segni del tempo, valorizzandoli con un’elegante vernice blu: Gli spazi comuni, arricchiti da una selezione di libri e oggetti d’epoca che narrano la storia di Milano, conducono all’ampia terrazza verde: un’oasi di relax con una varietà di piante e una serra curiosa. Il Fontana16 Rooms offre servizi come il noleggio con conducente (Ncc), consulenze di stile con la coach Laura Paganini Martinez, servizi di beauty & wellness direttamente in camera, sessioni fotografiche professionali e altro ancora. Condividi

