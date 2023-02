Gruppo Bulgarella: non solo real estate e hotel; acquisita la Lucchese A pochissimi giorni dalla firma dell’accordo con Omega Hospitality per la gestione e il ribranding in Essence Hotels del proprio Cala la Luna di Favignana, il gruppo Bulgarella fa ancora parlare di sé. Ma questa volta il real estate, e l’ospitalità in particolare, non c’entrano. La società guidata dal direttore generale Ray Lo Faso approda infatti nel mondo del calcio, con l’acquisizione della Lucchese 1905. “Affrontiamo questa avventura con entusiasmo – ha commentato lo stesso Lo Faso -. Nella decisione di procedere con l’operazione hanno avuto un ruolo determinante l’accoglienza e l’attenzione riservateci dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, e in generale da tutta la città. In questa fase di transizione verso il perfezionamento del closing ci concentreremo sulla pianificazione di un adeguato progetto di rilancio”. Il definitivo passaggio di proprietà verrà infatti formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il gruppo Bulgarella ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese. Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. L’acquisizione della Lucchese non è la prima volta di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta, ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalla serie Eccellenza sino alla C, sfiorando persino la serie B.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A pochissimi giorni dalla firma dell'accordo con Omega Hospitality per la gestione e il ribranding in Essence Hotels del proprio Cala la Luna di Favignana, il gruppo Bulgarella fa ancora parlare di sé. Ma questa volta il real estate, e l'ospitalità in particolare, non c'entrano. La società guidata dal direttore generale Ray Lo Faso approda infatti nel mondo del calcio, con l'acquisizione della Lucchese 1905. “Affrontiamo questa avventura con entusiasmo – ha commentato lo stesso Lo Faso -. Nella decisione di procedere con l'operazione hanno avuto un ruolo determinante l'accoglienza e l’attenzione riservateci dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, e in generale da tutta la città. In questa fase di transizione verso il perfezionamento del closing ci concentreremo sulla pianificazione di un adeguato progetto di rilancio”. Il definitivo passaggio di proprietà verrà infatti formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il gruppo Bulgarella ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese. Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. L’acquisizione della Lucchese non è la prima volta di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta, ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalla serie Eccellenza sino alla C, sfiorando persino la serie B. [post_title] => Gruppo Bulgarella: non solo real estate e hotel; acquisita la Lucchese [post_date] => 2023-02-10T13:33:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676036013000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa conferma l'impegno sulle isole Baleari siglando un nuovo accordo di codeshare con uepfly.com, compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le Isole. Dal 26 marzo, Air Europa cesserà le operazioni tra le isole con i suoi aeromobili ma manterrà il proprio codice sui voli operati da uepfly.com tra Maiorca, Minorca e Ibiza. In questo modo continuerà a garantire la mobilità tra le isole per tutti i suoi passeggeri. La mossa è figlia del progressivo rinnovo della flotta del vettore spagnolo: finora infatti le rotte tra le isole Baleari venivano operate da Air Europa con un Atr-72, un velivolo che non farà più parte della flotta che vedrà invece il vettore impiegare i B737- 800 sul corto e medio raggio e il 787 Dreamliner sui voli transoceanici. La prossima estate, la compagnia aerea disporrà di un totale di 50 aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner. Le Isole Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche del vettore, che quest'anno ha aumentato del 16% la sua offerta tra le Isole Baleari e la Penisola e opererà il 12% di voli in più rispetto all'anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, fino ad ora operata solo nella stagione estiva, sarà mantenuta per tutto l'anno con tre frequenze settimanali. [post_title] => Air Europa presidia le Baleari: codeshare con uepfly.com sulle rotte interne e più capacità [post_date] => 2023-02-10T10:24:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676024676000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439101 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dovrebbe essere formalizzato oggi, 10 febbraio, l’accordo che porrà fine al braccio di ferro tra Ita Airways e i sindacati sulla retribuzione di piloti e assistenti di volo, allineando così gli stipendi della compagnia a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo. Come riportato da Il Sole 24 Ore, le sigle sindacali - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Anpac, Anpav e Anp - hanno reso noto ieri in un comunicato che "la trattativa ha compiuto stasera (ieri per chi legge, ndr) ulteriori passi avanti, tanto da renderci fiduciosi circa la concreta possibilità di giungere ad un'intesa domani, 10 febbraio, nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione già convocata dal ministero del Lavoro". Viene così messo da parte il potenziale sciopero del personale di terra e di volo, precedentemente ventilato e proprio mentre prosegue la trattativa in esclusiva con Lufthansa per l'acquisizione del 40% di Ita Airways, in previsione di un successivo acquisto delle quote restanti possedute dal Mef, quando nel giro di due anni - stando alle previsioni del gruppo tedesco - la compagnia aerea sarà tornata a fare utili. Gli aumenti salariali dovrebbero attestarsi ad un +38% sui minimi tabellari per i piloti, mentre per gli assistenti di volo l'adeguamento medio sarà del +23% e potrebbero concretizzarsi dal mese di aprile.Per il personale di terra l'adeguamento retributivo sarebbe del +15%. [post_title] => Ita Airways trova l'intesa con i sindacati sugli aumenti salariali per piloti e assistenti di volo [post_date] => 2023-02-10T09:09:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676020177000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli agenti di Fiavet Sardegna sono sul piede di guerra per l'aggiudicazione della rotta Olbia-Milano Linate da parte della regione Sardegna a AeroItalia. Infatti chi non è in possesso di una carta di credito non potrà utilizzare altri canali di acquisto, come le agenzie di viaggio. A denunciarlo è l'associazione che le riunisce, la Fiavet, che in Sardegna conferma che la vendita dei biglietti delle tratte agevolate non può essere operata dagli intermediari perché non è inserita nel loro sistema. In questo modo non solo le agenzie perderanno le commissioni (fee) di circa 10 euro a biglietto, ma «non potranno servire le migliaia di persone che si affidano a noi e che hanno un servizio diretto soprattutto per ciò che riguarda variazioni dei voli o cancellazioni», spiega il presidente regionale Gian Mario Pileri. Requisiti La possibilità di vendere i biglietti anche sul canale delle agenzie è uno dei requisiti del bando per la tratta agevolata, operata da AeroItalia con la rinuncia alle compensazioni economiche, ed è la seconda voce del documento: «Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti», tra quelli organizzativi si legge che è obbligatorio per i vettori «distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard Iata via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, attivandosi a tal fine fin dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione». Secondo Pileri i problemi con AeroItalia erano annunciati: «Hanno consentito a una compagnia nuova, che non ha mai presentato nemmeno un bilancio, di gestire i milioni pubblici, tra l'altro la compagnia non è ancora entrata nel sistema Iata, ci vorranno mesi». [post_title] => Fiavet Sardegna contro AeroItalia. Le adv fuori dalla vendita dei biglietti [post_date] => 2023-02-09T12:50:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675947047000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Trenino Verde delle Alpi corre verso la primavera con una proposta all’insegna della natura e della cultura per un viaggio in famiglia, in coppia, con i propri animali e anche con un gruppo di amici. In particolare, dal prossimo marzo, sarà possibile acquistare la carta giornaliera a un prezzo ridotto, per viaggiare dal 1° al 31° maggio 2023: la promozione che prevede uno sconto del 15% sul biglietto giornaliero è valida se si acquista la carta dall’e-shop della rete ferroviaria svizzera Bls o tramite tutti i rivenditori ufficiali. Un'occasione per percorrere la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg con la tratta Domodossola - Berna, che lungo il percorso attraversa panorami mozzafiato con la possibilità di visitare castelli, singolari borghi e città. Molteplici sono le opportunità per fermarsi, esplorare e divertirsi alla scoperta delle regioni. Un’avventura resa ancora più accessibile e sostenibile grazie all’impegno della rete ferroviaria Bls nell’assicurare un viaggio all’insegna della mobilità dolce: treni, bus, battelli e sentieri escursionistici accessibili a tutti sono i mezzi scelti per godere al meglio dell’offerta naturalistica e culturale del territorio nel totale rispetto dell’ambiente. La carta giornaliera Bls Trenino Verde consente di salire e scendere dal treno e anche dai battelli sul lago di Thun per tutta la giornata, assicurando così la possibilità di scoprire le principali attrazioni come la gita sul lago. [post_title] => Trenino Verde delle Alpi: sconto del 15% sulla carta giornaliera per viaggiare a maggio [post_date] => 2023-02-09T11:21:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675941703000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova gestione per il Cala La Luna di Favignana. La struttura a 4 stelle sarà infatti presto brandizzata Essence Hotels, grazie all'accordo tra il gruppo Bulgarella, proprietario dell'immobile, e la compagnia pesarese Omega Hospitality che ne assumerà la conduzione. Il contratto avrà la durata di nove anni più nove e prevede anche un piano di sviluppo ad hoc per il resort. “Siamo soddisfatti di questa collaborazione – sottolinea Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella -. Fondamentale per la riuscita dell'accordo è stato il progetto di sviluppo che la società Omega Hospitality ha predisposto per la struttura, che è uno degli asset più importanti del nostro gruppo. Il complesso necessita di un riposizionamento sul mercato e di garantire servizi performanti alle sempre crescenti esigenze della clientela internazionale”. Situato tra le bianche cave di Favignana, il villaggio Cala La Luna è dedicato sia al target famiglie, sia alle coppie o ai piccoli gruppi. Realizzato in stile mediterraneo, dalle tonalità bianche e turchesi, il resort dispone di 75 unità abitative, suddivise in camere standard, deluxe e in monolocali, bilocali e trilocali. Tra i servizi a disposizione degli ospiti anche un ristorante, un bar/lounge, una piscina all’aperto, zone relax, un giardino mediterraneo, l'animazione e la possibilità di effettuare escursioni e attività acquatiche come il diving o la vela. “L'accordo scaturisce dall'ampia convergenza, tra la nostra società e il presidente Andrea Bulgarella, sulla visione in merito allo sviluppo del resort di Favignana – aggiunge Antonio Cafarelli, presidente di Omega Hospitality -. Abbiamo pensato in particolare a una rivisitazione importante dell'attività leisure, con un rilancio dell'intrattenimento che, oltre alla classica animazione per adulti e bambini, vedrà il susseguirsi di numerosi eventi con ospiti e artisti di caratura internazionale. Tra gli obiettivi a brevissimo termine ci sono l'innalzamento della qualità dello standard alberghiero e il rinnovamento dell'offerta ristorativa, attraverso la ricerca di formule in grado di coniugare la tradizione della cucina mediterranea con l’innovazione e la contemporaneità. Siamo fortemente impegnati per tentare l'apertura del resort già dalla prossima Pasqua, con un evento di re-opening già nei primi giorni di aprile”. Il gruppo Bulgarella detiene a oggi 30 alberghi di proprietà, per un totale di 2.450 camere del valore patrimoniale di circa 350 milioni di euro; Omega Hospitality è presente nel mercato del turismo da oltre 30 anni, occupandosi di gestioni ricettive, servizi integrati per il turismo, incoming, intrattenimento e outsourcing alberghiero. Nel 2022 con il marchio Essence Hotels ha avviato la gestione di tre strutture in destinazioni mare Italia, tra cui la Sardegna, l'isola d'Elba e ora Favignana. [post_title] => Gruppo Bulgarella: il Cala La Luna di Favignana diventa un Essence Hotels [post_date] => 2023-02-07T11:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675768517000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438808 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte compagnie aeree non saranno in grado di rispettare le scadenze statunitensi per l'aggiornamento degli altimetri dei velivoli, per garantire che non siano suscettibili alle interferenze wireless 5G: l'allarme è quello sollevato dalla Iata, che avverte come ciò potrebbe avere un impatto sui viaggi internazionali della prossima estate. Secondo quanto riferito da Reuters, il direttore generale della Iata, Willie Walsh, ha dichiarato in una lettera inviata alla Faa - Federal Aviation Administration, e al Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, che "molti vettori non riusciranno a rispettare la scadenza proposta del luglio 2023 (e in alcuni casi del marzo 2023) per il retrofit dei velivoli a causa di problemi alla catena di fornitura, ritardi nella certificazione e inevitabili sfide logistiche". "È fondamentale che riconosciamo e accettiamo questo fatto e che ci muoviamo collettivamente per cambiare il nostro approccio a questo problema ora, prima che molti vettori non siano in grado di continuare a servire il mercato statunitense durante il picco dei viaggi estivi", ha aggiunto Walsh. Il mese scorso la Faa ha dichiarato di voler proporre l'obbligo per gli aerei passeggeri e cargo degli Stati Uniti di dotarsi di altimetri radio tolleranti alla banda C 5G o di filtri approvati entro l'inizio del 2024. Ora le negoziazioni puntano a raggiungere un nuovo accordo per estendere alcune mitigazioni volontarie oltre il 1° luglio. La Faa propone inoltre che le compagnie aeree rivedano i manuali di volo degli aerei per vietare gli atterraggi in condizioni di scarsa visibilità dopo il 30 giugno, a meno che non siano stati completati i lavori di adeguamento dell'aereo. I timori che il servizio 5G possa interferire con gli altimetri degli aerei, che forniscono dati sull'altezza da terra del velivolo e sono fondamentali per gli atterraggi in caso di maltempo, lo scorso anno hanno provocato interruzioni in alcuni aeroporti Usa che hanno coinvolto vettori internazionali. [post_title] => Allarme Iata: compagnie aeree a rilento sull'aggiornamento al 5G negli Stati Uniti [post_date] => 2023-02-07T09:35:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675762538000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438804 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair amplia il network estivo da Torino con l'inserimento di quattro nuove rotte per Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius che portano a 35 il totale delle destinazioni servite; è previsto anche l'aumento delle frequenze su 5 destinazioni già attive e cioè Bruxelles, Cagliari, Valencia, Pescara e Siviglia. La low cost irlandese quest'estate opererà quindi da Caselle con due aeromobili basati oltre 310 voli settimanali, impiegando oltre 1.800 persone (di cui 60 sono impieghi diretti). "In occasione del primo anniversario della nostra base di Torino - ha dichiarato Eddie Wilson, ceo del vettore -, Ryanair continua a impegnarsi per la crescita della regione, sostenendo il turismo, nuovi posti di lavoro e una spinta all'economia locale, con oltre 13 milioni di passeggeri trasportati da/per Torino da inizio operazioni. Siamo quindi molto lieti di aver rinnovato per il secondo anno la nostra partnership con la Camera di Commercio di Torino e Turismo Torino per la promozione del territorio nei mercati esteri". "L’aumento dell’offerta per la prossima estate, include anche l’aggiunta di prodotti che proseguiranno dalla stagione invernale, come Stoccolma e Vilnius, che hanno aperto nuovi mercati sinora non serviti quali la Svezia e la Lituania - ha sottolineato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -; a queste si aggiungono le novità di Porto ed Alicante, due destinazioni completamente inedite per il nostro network. Tutti i voli internazionali sinora attivati hanno alimentato nuovi flussi turistici per Torino e per il Piemonte, generando una ricaduta positiva e un valore condiviso per tutto il territorio e siamo certi che i collegamenti aggiuntivi contribuiranno ad accrescerne ulteriormente l’attrattività”. [post_title] => Ryanair: poker di nuove rotte per il network da Torino che sale a 35 destinazioni [post_date] => 2023-02-07T09:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675760594000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa rinnova il programma fedeltà Suma, che celebra il raggiungimento dei 2 milioni di clienti, con una media di oltre 35.000 sottoscrizioni mensili. Air Europa Suma consentirà agli utenti di convertire le proprie Miglia in servizi Air Europa. Fino ad oggi, il viaggiatore poteva utilizzare le Miglia con i voli di Air Europa e delle compagnie dell'alleanza SkyTeam e allo stesso tempo poteva ottenere in cambio un'ampia varietà di servizi forniti dai partner del programma come ad esempio: soggiorni in hotel, noleggio auto, carburante, acquisti online e persino assicurazioni. Ora sarà possibile farlo anche per gli acquisti a bordo o per l'accesso alle Vip lounge aeroportuali. A tal fine Air Europa sta adeguando la piattaforma tecnologica che consentirà alle Miglia di diventare una forma di pagamento a disposizione dei clienti che utilizzano il programma. La compagnia continua, inoltre, a lavorare per aggiungere nuovi partner al programma fedeltà: ad oggi Suma collabora con più di 40 brand commerciali sul mercato; la sfida per il 2023 è lavorare con partner globali nuovi e riconosciuti che consentano di servire gli utenti in tutte le regioni in cui opera la compagnia aerea. Il programma vuole essere anche una piattaforma di nuovi servizi e vantaggi per migliorare e personalizzare ogni esperienza di viaggio. Per festeggiare questo traguardo la compagnia ha omaggiato il 2 milionesimo passeggero offrendogli una serie di dettagli personalizzati di cui ha potuto usufruire nel corso di un volo operato sulla tratta Roma-Madrid. [post_title] => Air Europa rinnova Suma: il programma fedeltà ha raggiunto i 2 milioni di iscritti [post_date] => 2023-02-07T08:51:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675759900000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo bulgarella non solo real estate e hotel acquisita la lucchese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1209,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochissimi giorni dalla firma dell'accordo con Omega Hospitality per la gestione e il ribranding in Essence Hotels del proprio Cala la Luna di Favignana, il gruppo Bulgarella fa ancora parlare di sé. Ma questa volta il real estate, e l'ospitalità in particolare, non c'entrano. La società guidata dal direttore generale Ray Lo Faso approda infatti nel mondo del calcio, con l'acquisizione della Lucchese 1905. “Affrontiamo questa avventura con entusiasmo – ha commentato lo stesso Lo Faso -. Nella decisione di procedere con l'operazione hanno avuto un ruolo determinante l'accoglienza e l’attenzione riservateci dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, e in generale da tutta la città. In questa fase di transizione verso il perfezionamento del closing ci concentreremo sulla pianificazione di un adeguato progetto di rilancio”.\r

\r

Il definitivo passaggio di proprietà verrà infatti formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il gruppo Bulgarella ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese.\r

\r

Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. L’acquisizione della Lucchese non è la prima volta di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta, ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalla serie Eccellenza sino alla C, sfiorando persino la serie B.","post_title":"Gruppo Bulgarella: non solo real estate e hotel; acquisita la Lucchese","post_date":"2023-02-10T13:33:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676036013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa conferma l'impegno sulle isole Baleari siglando un nuovo accordo di codeshare con uepfly.com, compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le Isole. Dal 26 marzo, Air Europa cesserà le operazioni tra le isole con i suoi aeromobili ma manterrà il proprio codice sui voli operati da uepfly.com tra Maiorca, Minorca e Ibiza. In questo modo continuerà a garantire la mobilità tra le isole per tutti i suoi passeggeri.\r

\r

La mossa è figlia del progressivo rinnovo della flotta del vettore spagnolo: finora infatti le rotte tra le isole Baleari venivano operate da Air Europa con un Atr-72, un velivolo che non farà più parte della flotta che vedrà invece il vettore impiegare i B737- 800 sul corto e medio raggio e il 787 Dreamliner sui voli transoceanici. La prossima estate, la compagnia aerea disporrà di un totale di 50 aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner.\r

\r

Le Isole Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche del vettore, che quest'anno ha aumentato del 16% la sua offerta tra le Isole Baleari e la Penisola e opererà il 12% di voli in più rispetto all'anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, fino ad ora operata solo nella stagione estiva, sarà mantenuta per tutto l'anno con tre frequenze settimanali.","post_title":"Air Europa presidia le Baleari: codeshare con uepfly.com sulle rotte interne e più capacità","post_date":"2023-02-10T10:24:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676024676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dovrebbe essere formalizzato oggi, 10 febbraio, l’accordo che porrà fine al braccio di ferro tra Ita Airways e i sindacati sulla retribuzione di piloti e assistenti di volo, allineando così gli stipendi della compagnia a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo. \r

\r

Come riportato da Il Sole 24 Ore, le sigle sindacali - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Anpac, Anpav e Anp - hanno reso noto ieri in un comunicato che \"la trattativa ha compiuto stasera (ieri per chi legge, ndr) ulteriori passi avanti, tanto da renderci fiduciosi circa la concreta possibilità di giungere ad un'intesa domani, 10 febbraio, nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione già convocata dal ministero del Lavoro\".\r

Viene così messo da parte il potenziale sciopero del personale di terra e di volo, precedentemente ventilato e proprio mentre prosegue la trattativa in esclusiva con Lufthansa per l'acquisizione del 40% di Ita Airways, in previsione di un successivo acquisto delle quote restanti possedute dal Mef, quando nel giro di due anni - stando alle previsioni del gruppo tedesco - la compagnia aerea sarà tornata a fare utili.\r

Gli aumenti salariali dovrebbero attestarsi ad un +38% sui minimi tabellari per i piloti, mentre per gli assistenti di volo l'adeguamento medio sarà del +23% e potrebbero concretizzarsi dal mese di aprile.Per il personale di terra l'adeguamento retributivo sarebbe del +15%.","post_title":"Ita Airways trova l'intesa con i sindacati sugli aumenti salariali per piloti e assistenti di volo","post_date":"2023-02-10T09:09:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676020177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli agenti di Fiavet Sardegna sono sul piede di guerra per l'aggiudicazione della rotta Olbia-Milano Linate da parte della regione Sardegna a AeroItalia. Infatti chi non è in possesso di una carta di credito non potrà utilizzare altri canali di acquisto, come le agenzie di viaggio.\r

\r

\r

\r

\r

A denunciarlo è l'associazione che le riunisce, la Fiavet, che in Sardegna conferma che la vendita dei biglietti delle tratte agevolate non può essere operata dagli intermediari perché non è inserita nel loro sistema.\r

\r

\r

\r

\r

In questo modo non solo le agenzie perderanno le commissioni (fee) di circa 10 euro a biglietto, ma «non potranno servire le migliaia di persone che si affidano a noi e che hanno un servizio diretto soprattutto per ciò che riguarda variazioni dei voli o cancellazioni», spiega il presidente regionale Gian Mario Pileri.\r

Requisiti\r

La possibilità di vendere i biglietti anche sul canale delle agenzie è uno dei requisiti del bando per la tratta agevolata, operata da AeroItalia con la rinuncia alle compensazioni economiche, ed è la seconda voce del documento: «Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i vettori aerei comunitari in possesso dei seguenti requisiti», tra quelli organizzativi si legge che è obbligatorio per i vettori «distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard Iata via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale, attivandosi a tal fine fin dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione».\r

\r

Secondo Pileri i problemi con AeroItalia erano annunciati: «Hanno consentito a una compagnia nuova, che non ha mai presentato nemmeno un bilancio, di gestire i milioni pubblici, tra l'altro la compagnia non è ancora entrata nel sistema Iata, ci vorranno mesi».","post_title":"Fiavet Sardegna contro AeroItalia. Le adv fuori dalla vendita dei biglietti","post_date":"2023-02-09T12:50:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675947047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Trenino Verde delle Alpi corre verso la primavera con una proposta all’insegna della natura e della cultura per un viaggio in famiglia, in coppia, con i propri animali e anche con un gruppo di amici. In particolare, dal prossimo marzo, sarà possibile acquistare la carta giornaliera a un prezzo ridotto, per viaggiare dal 1° al 31° maggio 2023: la promozione che prevede uno sconto del 15% sul biglietto giornaliero è valida se si acquista la carta dall’e-shop della rete ferroviaria svizzera Bls o tramite tutti i rivenditori ufficiali.\r

\r

Un'occasione per percorrere la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg con la tratta Domodossola - Berna, che lungo il percorso attraversa panorami mozzafiato con la possibilità di visitare castelli, singolari borghi e città. Molteplici sono le opportunità per fermarsi, esplorare e divertirsi alla scoperta delle regioni. Un’avventura resa ancora più accessibile e sostenibile grazie all’impegno della rete ferroviaria Bls nell’assicurare un viaggio all’insegna della mobilità dolce: treni, bus, battelli e sentieri escursionistici accessibili a tutti sono i mezzi scelti per godere al meglio dell’offerta naturalistica e culturale del territorio nel totale rispetto dell’ambiente.\r

\r

La carta giornaliera Bls Trenino Verde consente di salire e scendere dal treno e anche dai battelli sul lago di Thun per tutta la giornata, assicurando così la possibilità di scoprire le principali attrazioni come la gita sul lago.","post_title":"Trenino Verde delle Alpi: sconto del 15% sulla carta giornaliera per viaggiare a maggio","post_date":"2023-02-09T11:21:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675941703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova gestione per il Cala La Luna di Favignana. La struttura a 4 stelle sarà infatti presto brandizzata Essence Hotels, grazie all'accordo tra il gruppo Bulgarella, proprietario dell'immobile, e la compagnia pesarese Omega Hospitality che ne assumerà la conduzione. Il contratto avrà la durata di nove anni più nove e prevede anche un piano di sviluppo ad hoc per il resort.\r

\r

“Siamo soddisfatti di questa collaborazione – sottolinea Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo Bulgarella -. Fondamentale per la riuscita dell'accordo è stato il progetto di sviluppo che la società Omega Hospitality ha predisposto per la struttura, che è uno degli asset più importanti del nostro gruppo. Il complesso necessita di un riposizionamento sul mercato e di garantire servizi performanti alle sempre crescenti esigenze della clientela internazionale”.\r

\r

Situato tra le bianche cave di Favignana, il villaggio Cala La Luna è dedicato sia al target famiglie, sia alle coppie o ai piccoli gruppi. Realizzato in stile mediterraneo, dalle tonalità bianche e turchesi, il resort dispone di 75 unità abitative, suddivise in camere standard, deluxe e in monolocali, bilocali e trilocali. Tra i servizi a disposizione degli ospiti anche un ristorante, un bar/lounge, una piscina all’aperto, zone relax, un giardino mediterraneo, l'animazione e la possibilità di effettuare escursioni e attività acquatiche come il diving o la vela.\r

\r

“L'accordo scaturisce dall'ampia convergenza, tra la nostra società e il presidente Andrea Bulgarella, sulla visione in merito allo sviluppo del resort di Favignana – aggiunge Antonio Cafarelli, presidente di Omega Hospitality -. Abbiamo pensato in particolare a una rivisitazione importante dell'attività leisure, con un rilancio dell'intrattenimento che, oltre alla classica animazione per adulti e bambini, vedrà il susseguirsi di numerosi eventi con ospiti e artisti di caratura internazionale. Tra gli obiettivi a brevissimo termine ci sono l'innalzamento della qualità dello standard alberghiero e il rinnovamento dell'offerta ristorativa, attraverso la ricerca di formule in grado di coniugare la tradizione della cucina mediterranea con l’innovazione e la contemporaneità. Siamo fortemente impegnati per tentare l'apertura del resort già dalla prossima Pasqua, con un evento di re-opening già nei primi giorni di aprile”.\r

\r

Il gruppo Bulgarella detiene a oggi 30 alberghi di proprietà, per un totale di 2.450 camere del valore patrimoniale di circa 350 milioni di euro; Omega Hospitality è presente nel mercato del turismo da oltre 30 anni, occupandosi di gestioni ricettive, servizi integrati per il turismo, incoming, intrattenimento e outsourcing alberghiero. Nel 2022 con il marchio Essence Hotels ha avviato la gestione di tre strutture in destinazioni mare Italia, tra cui la Sardegna, l'isola d'Elba e ora Favignana.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gruppo Bulgarella: il Cala La Luna di Favignana diventa un Essence Hotels","post_date":"2023-02-07T11:15:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675768517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte compagnie aeree non saranno in grado di rispettare le scadenze statunitensi per l'aggiornamento degli altimetri dei velivoli, per garantire che non siano suscettibili alle interferenze wireless 5G: l'allarme è quello sollevato dalla Iata, che avverte come ciò potrebbe avere un impatto sui viaggi internazionali della prossima estate.\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters, il direttore generale della Iata, Willie Walsh, ha dichiarato in una lettera inviata alla Faa - Federal Aviation Administration, e al Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, che \"molti vettori non riusciranno a rispettare la scadenza proposta del luglio 2023 (e in alcuni casi del marzo 2023) per il retrofit dei velivoli a causa di problemi alla catena di fornitura, ritardi nella certificazione e inevitabili sfide logistiche\".\r

\r

\"È fondamentale che riconosciamo e accettiamo questo fatto e che ci muoviamo collettivamente per cambiare il nostro approccio a questo problema ora, prima che molti vettori non siano in grado di continuare a servire il mercato statunitense durante il picco dei viaggi estivi\", ha aggiunto Walsh.\r

\r

Il mese scorso la Faa ha dichiarato di voler proporre l'obbligo per gli aerei passeggeri e cargo degli Stati Uniti di dotarsi di altimetri radio tolleranti alla banda C 5G o di filtri approvati entro l'inizio del 2024. Ora le negoziazioni puntano a raggiungere un nuovo accordo per estendere alcune mitigazioni volontarie oltre il 1° luglio.\r

\r

La Faa propone inoltre che le compagnie aeree rivedano i manuali di volo degli aerei per vietare gli atterraggi in condizioni di scarsa visibilità dopo il 30 giugno, a meno che non siano stati completati i lavori di adeguamento dell'aereo. I timori che il servizio 5G possa interferire con gli altimetri degli aerei, che forniscono dati sull'altezza da terra del velivolo e sono fondamentali per gli atterraggi in caso di maltempo, lo scorso anno hanno provocato interruzioni in alcuni aeroporti Usa che hanno coinvolto vettori internazionali.","post_title":"Allarme Iata: compagnie aeree a rilento sull'aggiornamento al 5G negli Stati Uniti","post_date":"2023-02-07T09:35:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675762538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ryanair amplia il network estivo da Torino con l'inserimento di quattro nuove rotte per Alicante, Stoccolma, Porto e Vilnius che portano a 35 il totale delle destinazioni servite; è previsto anche l'aumento delle frequenze su 5 destinazioni già attive e cioè Bruxelles, Cagliari, Valencia, Pescara e Siviglia.\r

La low cost irlandese quest'estate opererà quindi da Caselle con due aeromobili basati oltre 310 voli settimanali, impiegando oltre 1.800 persone (di cui 60 sono impieghi diretti).\r

\"In occasione del primo anniversario della nostra base di Torino - ha dichiarato Eddie Wilson, ceo del vettore -, Ryanair continua a impegnarsi per la crescita della regione, sostenendo il turismo, nuovi posti di lavoro e una spinta all'economia locale, con oltre 13 milioni di passeggeri trasportati da/per Torino da inizio operazioni. Siamo quindi molto lieti di aver rinnovato per il secondo anno la nostra partnership con la Camera di Commercio di Torino e Turismo Torino per la promozione del territorio nei mercati esteri\".\r

\"L’aumento dell’offerta per la prossima estate, include anche l’aggiunta di prodotti che proseguiranno dalla stagione invernale, come Stoccolma e Vilnius, che hanno aperto nuovi mercati sinora non serviti quali la Svezia e la Lituania - ha sottolineato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -; a queste si aggiungono le novità di Porto ed Alicante, due destinazioni completamente inedite per il nostro network. Tutti i voli internazionali sinora attivati hanno alimentato nuovi flussi turistici per Torino e per il Piemonte, generando una ricaduta positiva e un valore condiviso per tutto il territorio e siamo certi che i collegamenti aggiuntivi contribuiranno ad accrescerne ulteriormente l’attrattività”.\r

","post_title":"Ryanair: poker di nuove rotte per il network da Torino che sale a 35 destinazioni","post_date":"2023-02-07T09:03:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675760594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa rinnova il programma fedeltà Suma, che celebra il raggiungimento dei 2 milioni di clienti, con una media di oltre 35.000 sottoscrizioni mensili.\r

\r

Air Europa Suma consentirà agli utenti di convertire le proprie Miglia in servizi Air Europa. Fino ad oggi, il viaggiatore poteva utilizzare le Miglia con i voli di Air Europa e delle compagnie dell'alleanza SkyTeam e allo stesso tempo poteva ottenere in cambio un'ampia varietà di servizi forniti dai partner del programma come ad esempio: soggiorni in hotel, noleggio auto, carburante, acquisti online e persino assicurazioni. Ora sarà possibile farlo anche per gli acquisti a bordo o per l'accesso alle Vip lounge aeroportuali. A tal fine Air Europa sta adeguando la piattaforma tecnologica che consentirà alle Miglia di diventare una forma di pagamento a disposizione dei clienti che utilizzano il programma.\r

\r

La compagnia continua, inoltre, a lavorare per aggiungere nuovi partner al programma fedeltà: ad oggi Suma collabora con più di 40 brand commerciali sul mercato; la sfida per il 2023 è lavorare con partner globali nuovi e riconosciuti che consentano di servire gli utenti in tutte le regioni in cui opera la compagnia aerea. Il programma vuole essere anche una piattaforma di nuovi servizi e vantaggi per migliorare e personalizzare ogni esperienza di viaggio.\r

\r

Per festeggiare questo traguardo la compagnia ha omaggiato il 2 milionesimo passeggero offrendogli una serie di dettagli personalizzati di cui ha potuto usufruire nel corso di un volo operato sulla tratta Roma-Madrid.","post_title":"Air Europa rinnova Suma: il programma fedeltà ha raggiunto i 2 milioni di iscritti","post_date":"2023-02-07T08:51:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675759900000]}]}}