Grandi manovre nell’hotellerie: passano di mano i crediti deteriorati di due hotel veneziani

Proseguono le grandi manovre nel mondo dell’ospitalità veneziana. All’ombra della prestigiosa acquisizione del Danieli da parte di Four Seasons, si è infatti svolto un paio di ulteriori operazioni finanziarie di rilievo, relative a due strutture a 4 stelle lusso della Laguna: l’Ai Cavalieri e l’Ai Reali. Secondo quanto riporta Milano Finanza, la credit management company controllata dal Mef, Amco, nonché Intesa Sanpaolo e Prelios sgr, hanno ceduto 50 milioni di euro di crediti deteriorati (Utp – “unlikely to pay) relativi a finanziamenti erogati alle società proprietarie delle due strutture, entrambi facenti capo alla Proven srl, controllata da un gruppo di famiglie veneziane, nonché per una piccola quota dalla Cordifin dei Cordioli.

La transazione è avvenuta attraverso una cartolarizzazione condotta tramite lo special purpose vehicle (spv) Zante Spe srl, che ha emesso due tranche di titoli asset backed: la prima senior è stata sottoscritta dalla Illimity Bank guidata da Corrado Passera, mentre le seconda, junior, dalla stessa Cordifin holding. I crediti ceduti erano originariamente in capo a Veneto Banca ed erano relativi a un mutuo fondiario acceso nel 2010.

Stando ai dati elaborati dalla società di consulenza Thrends, fino al 2019 entrambe le strutture registravano performance di assoluto rilievo. Soprattutto l’hotel Ai Reali da 36 stanze, capace di registrare stabilmente attorno ai 147 mila euro per camera, di poco al di sotto del livello raggiunto dai 5 stelle dell’area (170 mila). Più articolato il quado dell’Ai Cavalieri da 33 stanze, che ha invece visto il proprio giro d’affari ridursi nel periodo 2015-2019, per un tasso di crescita annuale composto (cagr) in territorio negativo (a -1,8%) e ricavi per camera a quota 80 mila euro nel 2019

Affacciato sul canale di Santa Marina, l’hotel Ai Cavalieri è anche noto come palazzo Marcello Papadopoli Friedenberg, costruito per la famiglia Anzelieri, mercanti lucchesi che vi si stabilirono nel quattordicesimo secolo. Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1980 l’immobile venne acquisito dall’Inpdap, che affittò i vari piani a diversi enti pubblici. Nel 2008 il palazzo fu poi ceduto alla Proven, che lo ha restaurato e trasformato in hotel nel 2015.