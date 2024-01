Gli imprenditori di Piazza Italia affiliano a Bwh il loro albergo di Massafra, in Puglia New entry pugliese per il gruppo Bwh Hotels Italia. Situato nell’omonima cittadina in provincia di Taranto, nei pressi delle marine locali, il Best Western Hotel Massafra è una nuova struttura che sarà inaugurata il prossimo mese di maggio. L’albergo offrirà 49 camere distribuite su due piani, un ristorante di circa 120 metri quadrati dotato di area esterna e una sala fitness. A disposizione pure due sale meeting: un maxi-spazio di 240 metri quadrati capace di accogliere fino a 120 persone modulabile in tre sale di circa 80 mq, a cui si aggiunge un secondo ambiente di 20 mq per piccoli meeting. Proprietari della struttura sono i fratelli Cancro, imprenditori del settore tessile e abbigliamento noti anche per il brand Piazza Italia, che per il loro esordio nell’hotellerie hanno voluto un partner come Bwh Hotels Italia: “La scelta di affiliarci ci è parsa da subito strategica: il nostro obiettivo di diversificazione passa attraverso accordi con aziende solide e brand noti. Bwh Hotels Italia ha entrambe le caratteristiche e ci assicura supporto in tutte le attività che riguardano gestione, commercializzazione, comunicazione e design del nostro nuovo prodotto alberghiero”, sottolinea Pio Cancro. Lo studio di architettura che ha curato il progetto, con il contributo del reparto design di Bwh è RadomDesign. Per il gruppo alberghiero si tratta della quarta struttura in Puglia. Condividi

