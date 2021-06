Giampaolo Ottazzi nuovo direttore dell’Hotel de Russie di Roma

Sarà Giampaolo Ottazzi il nuovo direttore dell’Hotel de Russie di Roma. Assumerà il nuovo incarico nella struttura capitolina parte del gruppo Rocco Forte a partire dal prossimo 14 di luglio. Con oltre 35 anni di carriera nell’alta ospitalità, Ottazzi porterà al de Russie una solidissima esperienza maturata in indirizzi iconici come Villa d’Este a Como, l’hotel Caruso a Ravello e il Cipriani a Venezia, dove è stato direttore negli ultimi 12 anni.

“Sono orgoglioso di assumere questo incarico in Rocco Forte Hotels e sarà per me un onore guidare un albergo che da sempre scrive la storia della migliore ospitalità italiana” commenta lo stesso Ottazzi.