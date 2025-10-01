Genova festeggia i 120 anni del Bristol Palace, icona dell’ospitalità italiana Una grande festa ha celebrato ieri i 120 anni dell’icona dell’hôtellerie genovese, nel cuore di via XX Settembre, tra boutique e palazzi Liberty.

Il Bristol Palace ha festeggiato così i suoi primi 120 anni, con un evento speciale che ha unito spettacolo, musica e cultura, restituendo l’immagine di un hotel che non appartiene soltanto al Gruppo Duetorrihotels ma alla storia stessa della città. Davanti a 120 selezionatissimi ospiti, la serata si è aperta con i saluti del direttore Giovanni Ferrando, affiancato dal presidente e dal managing director del gruppo Duetorrihotels, Giovanni Paolo e Franco Vanetti. Presenti anche Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, l’Assessore al Commercio, Turismo, e Marketing Territoriale del Comune di Genova, Tiziana Beghin, e il governatore della Liguria Marco Bucci, che ha definito il Bristol «la dimostrazione di come Genova e la Liguria sappiano offrire ospitalità d’eccellenza e turismo di qualità, raccontando al mondo la bellezza e l’accoglienza del territorio». Il programma ha intrecciato diverse forme artistiche: l’attore Igor Chierici ha dato voce ai ricordi tratti dal volume celebrativo di Edoardo Meoli, Hotel Bristol Palace. Un Secolo e Venti (Edizioni Minerva), che ripercorre la storia dell’hotel e dei suoi ospiti illustri – da Alfred Hitchcock, che qui trovò l’ispirazione per Vertigo, fino a Vittorio Gassman e Louis Armstrong. La musica del Conservatorio Niccolò Paganini e le performance itineranti di danza- curate e interpretate da Simone Maier e Nicola Marrapodi – hanno animato suite, saloni e lo scenografico scalone elicoidale, trasformando gli spazi iconici dell’albergo in palcoscenici raffinati. La serata si è conclusa con un gran buffet in stile Belle Époque e danze swing anni Venti, a cura della scuola Mash Up di Genova. «Quella del Bristol è una storia di accoglienza che dura da oltre un secolo e che continua a rinnovarsi» ha commentato il direttore Ferrando. E ha aggiunto «Non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per guardare al futuro con nuovi progetti e con la stessa passione che ci accompagna da 120 anni». Con i suoi salotti Napoleone III, i pavimenti in marmo, gli affreschi del Ristorante Giotto e la celebre scala ellittica, il Bristol Palace è da sempre simbolo di ospitalità e punto d’incontro per viaggiatori, personalità internazionali e cittadini genovesi. Come commentato anche dall’assessore Tiziana Beghin, “il Bristol è un pezzo di storia della città e un biglietto da visita per il turismo di qualità che vogliamo continuare a rafforzare”. Entrato ufficialmente tra i Locali Storici d’Italia nel 2023 oggi il Bristol Palace, come cinque stelle del Gruppo Duetorrihotels, continua a custodire e valorizzare un patrimonio unico, unendo tradizione e innovazione.



