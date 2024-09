Garibaldi Hotels rafforza l’offerta ed i rapporti con i t.o. di tutto il mondo Una nuova struttura su Roma e nuovi contratti con tour operator di tutto il mondo. In attesa di fare un bilancio conclusivo della stagione il gruppo italiano Garibaldi Hotels è proiettato da tempo sul 2025 con investimenti mirati. «Nel prossimo anno – spiega Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels – avrà un ruolo di primo piano l’apertura della nuova struttura a Roma di 207 camere sulla quale stiamo concentrando tutti gli sforzi commerciali; abbiamo sottoscritto diversi contratti (anche con impegni economici importanti) con operatori stranieri aprendo anche nuove frontiere di collaborazioni per la nostra catena. Anche questo hotel sarà brandizzato da una catena internazionale che punta molto sul debutto in questo nuovo sito romano». Garibaldi Hotels è una catena alberghiera creata nel 2013 in Puglia e si caratterizza per un’offerta trasversale di ospitalità con Club, Resort, Hotel & Dimore Storiche. Il Gruppo è presente nelle

più belle destinazioni italiane in Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria, Lazio e Trentino con 13

strutture che accolgono ogni anno migliaia di clienti.

