Garibaldi Hotels, obiettivo rafforzare le attuali strutture ed il rapporto con il trade

Bilancio più che positivo per il gruppo Garibaldi Hotels che punta ad un 2023 tutto dedicato al rafforzamento delle strutture.

«I risultati vanno al di là ogni aspettativa – commenta Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels – Nonostante il punto interrogativo dei voli aerei, le problematiche sono rientrate e la stagione si sta prolungando. Per questo i dati che abbiamo sono ancora parziali. Sottolineiamo che a metà settembre, a parità di strutture, abbiamo registrato un incremento del 30% sul 2021».

Il Gruppo non prevede a breve l’ingresso di nuove strutture ma si mantiene aperto ad eventuali opportunità. «Abbiamo completato l’investimento sul Monzoni – commenta il direttore generale – ed acquistato immobile su Ostuni che diventerà il nostro nuovo quartier generale, con ampie aree anche all’esterno, sale meeting per la formazione e spazi per i dipendenti fuori sede. Abbiamo a cuore il benessere dei dipendenti ma vogliamo anche rafforzare l’immagine del marchio».

In attesa della nuova programmazione per il 2023, Garibaldi Hotels rafforza il rapporto con le agenzie di viaggio ed i tour operator. «Abbiamo avviato un’attività importante con operatori che si occupano di incoming – conclude Prete – dedicando spazi importanti alle adv storiche con cui lavoriamo. Non solo, abbiamo fatto un’ operazione per selezionare quelle adv che hanno garantito negli anni affidabilità a 360 gradi».