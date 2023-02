Il Family Hotel Schneeberg di Racines vince il Best Green Family Hotel 2023 Al Family Hotel Schneeberg di Racines in Val Ridanna è stato assegnato il Best Green Family Hotel 2023 in occasione della BIT . Il Premio GIST Green Travel Award, giunto alla sua XI^ edizione, è destinato alle strutture ricettive italiane e straniere che hanno saputo realizzare progetti di turismo sostenibile e responsabile. Il termine “sostenibilità” è parte della filosofia del Family Hotel Schneeberg da lungo tempo. Per l’approvvigionamento energetico della struttura e dell’area wellness vengono impiegati esclusivamente materiali rinnovabili con un impatto minimo sul clima. Inoltre, la centrale idroelettrica che fornisce la corrente, così come quella del teleriscaldamento, alimentata a cippato (proveniente da legno residuo e di scarto), che garantisce un piacevole tepore nelle camere e nelle oasi wellness, sono di proprietà della struttura. Il Family Hotel Schneeberg si trova nel cuore dalla Val Ridanna, circondato da una natura meravigliosa che il resort si impegna da sempre a preservare. Lo Schneeberg è anche uno straordinario scrigno di esperienze a contatto con la natura per grandi e piccoli, ogni giorno vengono proposte passeggiate ed escursioni alla scoperta del paesaggio alpino, lungo il sentiero dei minatori o sulle tracce degli animali del bosco e molto altro. Una volta rientrati in hotel la natura diventa anche esperienza di benessere nella nuova area Adults Only di 2.000 mq con una piscina interna a sfioro e un lago naturale balneabile, a cui si affianca una proposta di trattamenti che esaltano il potere delle erbe e dei prodotti del territorio come il “Bagno alle erbe alpine della Val Ridanna” o il “Bagno altoatesino alla crema di burro di capra”. E per tutta la famiglia ci sono inoltre il Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, piscina per neonati e angolo avventura, il Mini-Club (attivo 7 giorni su 7, dalla mattina alla sera) ed il playground interno ed esterno.

Più che positivo “ad oggi l’andamento dell’advance booking, che ci lascia prevedere una stagione decisamente gratificante”.","post_title":"L’avanzata di Air Cairo sul mercato Italia","post_date":"2023-02-14T11:25:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676373918000]}]}}