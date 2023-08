Familienhotels Südtirol: primo 5 stelle del gruppo con l’ingresso del Familiamus di Rio Pusteria La prima struttura a 5 stelle debutta nel gruppo Familienhotels Südtirol con l’ingresso del Familiamus, hotel situato a Rio Pusteria, sull’altopiano di Maranza, in una posizione che offre una vista panoramica che spazia dal massiccio dello Sciliar fino alla Rocca dei Baranci. Aperto a dicembre 2022, l’albergo – il ventiquattresimo del gruppo – conta 70 camere familiari eleganti e spaziose con letti oversize e tutti i comfort di un hotel di lusso: Familiamus è un luogo dove bambini e ragazzi possono scoprire i propri talenti, cimentarsi in nuove avventure nella natura e imparare a prendersi cura degli animali, ma soprattutto dove le famiglie possono passare insieme del tempo di qualità tra escursioni nella natura, rafting, lama-trekking, giochi di squadra e attività creative nel Magolix Club e tanto divertimento nelle piscine con scivoli, creando nuovi bellissimi ricordi di cui fare tesoro. La formazione pedagogica del team Familiamus, in linea con gli standard del gruppo Familienhotels Südtirol che specializza gli operatori attraverso corsi ed esperienze mirate, garantisce un’assistenza qualificata e programmi di attività ludico-educative pensate attentamente per essere adatte alle diverse fasce di età.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Interface Tourism Group è stata acquisita da Hopscotch Groupe, gruppo di consulenza per la comunicazione e attore di primo piano nei servizi di social media, digitali, relazioni pubbliche, eventi e marketing. Con l'acquisizione del 100% delle azioni di proprietà del fondatore, presidente e azionista di maggioranza di Interface Tourism, M. Gaël de la Porte du Theil, Hopscotch estenderà la sua presenza in Europa per diventare un player di primo piano nel settore turistico. Nasce così una nuova realtà, "Hopscotch Interface Tourism", il cui management committee sarà composto da Frédéric Bedin, presidente del management board di Hopscotch Groupe, Chris Pomeroy, fondatore e ceo di Interface Tourism Spain e Blaise Borezée, managing director di Interface Tourism France. Il fondatore di Interface Tourism Gaël de la Porte du Theil seguirà il progetto come senior advisor. In particolare, il nuovo direttivo implementerà le sinergie tra i team di Interface Tourism e le società di Hopscotch, avvalendosi dell'esperienza in molti settori complementari che influenzano il turismo nel XXI secolo e contribuiscono al successo di una destinazione: eventi culturali e sportivi, retail di lusso, gastronomia, benessere, ecc. La sinergia offrirà ai clienti una esperienza completa di qualitativa in termini di strategia e consulenza in segmenti di attività quali pr, comunicazione digitale, influencer marketing ed eventi. Durante la pandemia, Interface Tourism ha elaborato un piano per sviluppare una struttura paneuropea e un mix unico di servizi per creare un approccio completamente nuovo al marketing e alla comunicazione turistica, perfettamente adattato alle esigenze delle destinazioni e dei brand di viaggio nel contesto odierno. Con questo passaggio, Hopscotch incorpora quindi una serie di società e servizi che compongono Interface Tourism Group: in Francia (Interface Tourism France, Indigo Unlimited, Rep & Co); in Spagna (Interface Tourism Spain, THR Tourism Industry Advisors, Travellyze traveller intelligence); in Italia (Interface Tourism Italy) e nei Paesi Bassi (Interface Tourism Netherlands) Hopscotch punta a completare l'acquisizione delle agenzie di Interface Tourism entro la fine del 2023. [post_title] => Interface nella sfera di Hopscotch Groupe: nasce un nuovo protagonista della consulenza turistica [post_date] => 2023-08-01T13:59:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690898342000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica. Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale. Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate. [post_title] => Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo "GP Travel Club" [post_date] => 2023-08-01T11:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690891059000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La prima struttura a 5 stelle debutta nel gruppo Familienhotels Südtirol con l'ingresso del Familiamus, hotel situato a Rio Pusteria, sull’altopiano di Maranza, in una posizione che offre una vista panoramica che spazia dal massiccio dello Sciliar fino alla Rocca dei Baranci. Aperto a dicembre 2022, l'albergo - il ventiquattresimo del gruppo - conta 70 camere familiari eleganti e spaziose con letti oversize e tutti i comfort di un hotel di lusso: Familiamus è un luogo dove bambini e ragazzi possono scoprire i propri talenti, cimentarsi in nuove avventure nella natura e imparare a prendersi cura degli animali, ma soprattutto dove le famiglie possono passare insieme del tempo di qualità tra escursioni nella natura, rafting, lama-trekking, giochi di squadra e attività creative nel Magolix Club e tanto divertimento nelle piscine con scivoli, creando nuovi bellissimi ricordi di cui fare tesoro. La formazione pedagogica del team Familiamus, in linea con gli standard del gruppo Familienhotels Südtirol che specializza gli operatori attraverso corsi ed esperienze mirate, garantisce un’assistenza qualificata e programmi di attività ludico-educative pensate attentamente per essere adatte alle diverse fasce di età. [post_title] => Familienhotels Südtirol: primo 5 stelle del gruppo con l'ingresso del Familiamus di Rio Pusteria [post_date] => 2023-08-01T11:34:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690889698000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450607 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ritorno all'utile per Croatia Airlines che nel primo semestre 2023 ha registrato profitti netti per 1,69 milioni di euro, ribaltando quindi il risultato dello stesso periodo 2022, quando aveva segnato una perdita netta di 21,8 milioni di euro. Il risultato semestrale è in crescita anche sul 2019 quando il vettore aveva registrato un rosso di 11,9 milioni di euro. A trainare la performance positiva sono stati i numeri del secondo trimestre dell'anno, dopo che i primi tre mesi erano stati ancora in perdita. “La prima metà del 2023 è stata caratterizzata da una forte crescita della domanda di viaggi aerei - si legge in una nota della compagnia -. Di conseguenza, Croatia Airlines ha aumentato le frequenze e introdotto nuove rotte, il che ha comportato un aumento del numero di voli. Le tendenze positive del mercato, la forte crescita dei ricavi e la stabilizzazione del prezzo del carburante hanno contribuito al significativo miglioramento dei risultati finanziari durante la prima metà del 2023”. Croatia Airlines prevede di tornare alla redditività annuale complessiva nel 2025, con i mesi invernali più lenti che rappresentano ancora una sfida. Durante la prima metà dell'anno, i ricavi sono aumentati del 52% rispetto allo stesso periodo del 2022. I passeggeri trasportati sono stati 773.300 passeggeri, con un aumento del 39% rispetto allo scorso anno, ma comunque in calo del 19,5% rispetto al 2019 pre-pandemia. Il vettore prevede che il numero di passeggeri raggiungerà i livelli pre-Covid il prossimo anno. Il load factor medio si è attestato al 63,7%, con un aumento di 7,5 punti rispetto al 2022 ma ancora in difetto per 7,4 punti rispetto al 2019. [post_title] => Croatia Airlines: performance positiva nel primo semestre dell'anno [post_date] => 2023-08-01T09:51:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690883499000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere amplia la partnership con la Formula 1: lo scorso weekend la compagnia crocieristica ha infatti debuttato come title sponsor durante il Gran premio del Belgio. I trofei dei piloti e dei costruttori vincitori sono stati disegnati in collaborazione con Msc Crociere e a conferire i premi è stato il ceo, Gianni Onorato, che ha partecipato alla cerimonia sul podio. "Essere il title sponsor in Belgio è un altro importante passo per la nostra partnership con la Formula 1® - ha dichiarato il Onorato -. Il trofeo Msc Crociere è stato consegnato sul podio della Formula 1®; un momento incredibile che celebra il successo dei piloti e riconosce il lavoro di squadra che porta a risultati vincenti". Questa collaborazione rafforza ulteriormente la partnership che ha già ottenuto ottimi risultati per entrambi i brand. Le future title sponsorship saranno rivelate in occasione di altri Gran Premi di Formula 1® durante la stagione del campionato mondiale 2024. Msc Crociere è Official Cruise Partner della Formula 1® fino alla fine del Campionato del Mondo Fia di Formula 1 del 2026. Nell'ambito della partnership globale, Msc posizionerà le sue navi nelle città vicine alle gare in occasione di alcuni weekend del Grand Prix. Il primo di questi weekend di eventi si svolgerà a novembre ad Abu Dhabi, per l'ultima gara della stagione 2023, mentre altre gare si svolgeranno nel 2024. MSC Virtuosa trascorrerà il weekend del Grand Prix™ in banchina, offrendo agli appassionati una combinazione unica di alloggio e ospitalità, oltre a pacchetti Vip per garantire che il weekend di gara sia un'esperienza memorabile. Questa offerta sarà estesa ad altre destinazioni, con altre navi, a partire dall'inizio della stagione 2024. [post_title] => Msc rafforza la collaborazione con la Formula 1 e debutta come title sponsor [post_date] => 2023-08-01T09:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690881356000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Altro passo avanti per il gruppo Msc nella trattativa di acquisizione di Italo. Secondo quanto anticipato da Il Giornale, Italo ha tenuto la scorsa settimana un cda straordinario per definire gli ultimi dettagli del rinnovo del contratto per i 1.300 dipendenti e oggi incontrerà i sindacati per la firma. Scaduto a dicembre 2021, il contratto dovrebbe ottenere il via libera ed essere rinnovato sino a fine 2024. Il rinnovo costituisce un tassello cruciale per il buon esito del progetto della società di Gianluigi Aponte: come più volte anticipato, Msc sborserà oltre 4 miliardi di euro per il 99% di Ntv, rilevando la quota di maggioranza dal fondo americano Gip, già socio di Msc in Til, la società tra le più grandi al mondo, che gestisce i terminal portuali di Msc. Ma a vendere le loro quote ad Aponte saranno praticamente tutti gli azionisti della società privata di trasporto ferroviario ad alta velocità dei passeggeri in Italia. Indiscrezioni di stampa indicano che l'ingresso potrebbe avvenire in due tempi, il primo al 50% del gruppo per poi salire al 100%. [post_title] => Italo pronto al rinnovo del contratto per 1.300 dipendenti. L'intesa con Msc è imminente [post_date] => 2023-07-31T12:53:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690807985000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Semestre nel segno della positività per Minor Hotels, che nella prima metà del 2023 ha generato 1,03 miliardi di euro di ricavi, superando del 38,3% i 742,4 milioni di euro registrati nel primo semestre dello scorso anno. Dato ancor più significativo se rapportato a quello dell'analogo periodo del 2019, che viene superato del 25% (822 milioni di euro). La costante crescita dei ricavi è attribuibile a un aumento del 18,5% della tariffa media giornaliera - spiega una nota della società - che è passata da 114 euro nel primo semestre del 2022 a 135 euro in questo semestre. Da segnalare, inoltre, come il revPar sia aumentato del 44% nel primo semestre dell'anno, raggiungendo gli 89 euro a notte, rispetto ai 62 euro del primo semestre del 2022 e ai 72 euro del semestre precedente. Nh ha registrato un profitto netto totale di 45 milioni di euro, rispetto alla rispetto alla perdita di 15,4 milioni di euro registrata nel primo semestre dello scorso anno e il 13% in più rispetto all'utile netto totale di 40 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2009. Il tasso di occupazione è migliorato di otto punti percentuali nella prima metà del 2023, raggiungendo una media del 66%: il dato è ancora inferiore di tre punti percentuali rispetto alla media del primo semestre 2019. Spicca in questo contesto la performance dell'Italia: il nostro Paese ha registrato il maggior aumento nell'adr, che ha raggiunto 175 euro nel semestre, rispetto ai 141 euro dei primi sei mesi 2022, mentre l'occupazione media è stata del 66%, un punto percentuale in più sul dato dell'anno scorso. [post_title] => Nh torna ai numeri 2019 con ricavi semestrali che salgono a 1,03 miliardi di euro [post_date] => 2023-07-28T12:27:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690547255000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450517 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia al rialzo la stagione 2023 di Air Europa che archivia il primo semestre con 53 milioni di euro in più rispetto alle previsioni di utili fiscali, con un obiettivo di chiusura anno che supera i 200 milioni. Nei primi sei mesi dell'anno l'offerta di posti volo è aumentata di oltre 7 milioni e sono stati trasportati oltre 5,7 milioni di passeggeri, il 38% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa tendenza al rialzo si riflette anche nella business class, che ha registrato un aumento del 36% dei passeggeri. In questo periodo, il load factor medio di Air Europa è stato dell'81%. Prosegue intanto l'iter di rinnovo della flotta che questo mese di luglio è stata riunificata attorno ai modelli Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737. Tale processo consentirà alla compagnia aerea di sviluppare il suo nuovo piano strategico 2023-2025, rafforzando principalmente i pilastri della redditività, della sostenibilità e dell’innovazione. Il piano di ampliamento della flotta prevede l'ingresso di altri sei Boeing 787-9 nel corso del prossimo esercizio, ai quali se ne aggiungeranno altri due, a noleggio, nel 2025. Durante l’estate sul corto e medio raggio, saranno incorporati cinque Boeing 737-800. Nel 2024 è previsto l'arrivo dei primi tre Boeing 737 Max, ai quali se ne aggiungeranno 17 in leasing, tra il 2025 e il 2027. Air Europa sarà la prima compagnia spagnola ad adottare questo modello di velivolo. [post_title] => Air Europa: il risultato del semestre supera le previsioni [post_date] => 2023-07-28T12:05:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690545902000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450506 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Puglia definisce i contorni dello sviluppo nel breve termine con il varo del nuovo Piano strategico 2023.2028: investimenti per 270 milioni di euro, di cui 151 destinati alle infrastrutture, 70 alla sostenibilità e 49 alla digitalizzazione. "Il Piano, in linea con la pianificazione regionale e nazionale, delinea la trasformazione del modello di business dei nostri aeroporti” ha sintetizzato il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile (nella foto). In altre parole: raddoppia l’aeroporto di Bari, Foggia diventa il primo scalo interamente alimentato dai pannelli solari, Grottaglie si rifà il look come centro di ricerca sulle tecnologie aerospaziali. Si stima infatti che gli impatti socio-economici sul territorio dovuti allo sviluppo aeroportuale e del traffico al 2035 saranno considerevoli. In termini di occupazione si registreranno 4.000 nuovi occupati diretti (all’interno del sedime aeroportuale) e indiretti (filiera dell'aviazione) e 11.600 nuovi occupati nell'indotto e nel catalitico (imprese, turismo). Quanto invece all’impatto sull’economia, saranno 1,15 milioni di presenze turistiche straniere in più che arriveranno in aereo al 2035 (+100%) con un aumento di spesa di circa 700 milioni di euro; 1.000 milioni il valore di incremento del Pil dovuto allo sviluppo aeroportuale al 2035 contro il 2022. Il traffico passeggeri entro il 2035 registrerà un aumento del 53% rispetto al 2022. Bari avrà una crescita media del 3,4%, Brindisi del 2,9% e Foggia raggiungerà i 200.000 passeggeri annui. Nel Piano lo sviluppo tecnologico dei voli suborbitali e aviolanci di satelliti vede lo Spazioporto di Grottaglie come infrastruttura strategica per l’accesso autonomo allo Spazio da parte del Paese Italia. "Il piano strategico che abbiamo presentato agli stakeholder - ha dichiarato Vasile - rappresenta un programma di sviluppo incentrato sull’incremento del numero di passeggeri e sull’allargamento del network di origini/ destinazioni direttamente collegate per via aerea con la Puglia, in diretta connessione con lo sviluppo delle infrastrutture in termini di digitalizzazione e sostenibilità. Il Piano, in linea con la pianificazione regionale e nazionale, delinea la trasformazione del modello di business, guidata dall’innovazione della domanda e dell’offerta, dalle nuove tecnologie, dagli obiettivi di decarbonizzazione e dai cambiamenti nella regolamentazione”. [post_title] => Aeroporti di Puglia vara il piano 2023-28: investimenti per 270 milioni di euro [post_date] => 2023-07-28T11:08:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690542527000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "familienhotels sudtirol primo 5 stelle del gruppo con lingresso del familiamus di rio pusteria" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2176,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Interface Tourism Group è stata acquisita da Hopscotch Groupe, gruppo di consulenza per la comunicazione e attore di primo piano nei servizi di social media, digitali, relazioni pubbliche, eventi e marketing. Con l'acquisizione del 100% delle azioni di proprietà del fondatore, presidente e azionista di maggioranza di Interface Tourism, M. Gaël de la Porte du Theil, Hopscotch estenderà la sua presenza in Europa per diventare un player di primo piano nel settore turistico.\r

\r

Nasce così una nuova realtà, \"Hopscotch Interface Tourism\", il cui management committee sarà composto da Frédéric Bedin, presidente del management board di Hopscotch Groupe, Chris Pomeroy, fondatore e ceo di Interface Tourism Spain e Blaise Borezée, managing director di Interface Tourism France. Il fondatore di Interface Tourism Gaël de la Porte du Theil seguirà il progetto come senior advisor.\r

\r

In particolare, il nuovo direttivo implementerà le sinergie tra i team di Interface Tourism e le società di Hopscotch, avvalendosi dell'esperienza in molti settori complementari che influenzano il turismo nel XXI secolo e contribuiscono al successo di una destinazione: eventi culturali e sportivi, retail di lusso, gastronomia, benessere, ecc. La sinergia offrirà ai clienti una esperienza completa di qualitativa in termini di strategia e consulenza in segmenti di attività quali pr, comunicazione digitale, influencer marketing ed eventi.\r

\r

Durante la pandemia, Interface Tourism ha elaborato un piano per sviluppare una struttura paneuropea e un mix unico di servizi per creare un approccio completamente nuovo al marketing e alla comunicazione turistica, perfettamente adattato alle esigenze delle destinazioni e dei brand di viaggio nel contesto odierno. Con questo passaggio, Hopscotch incorpora quindi una serie di società e servizi che compongono Interface Tourism Group: in Francia (Interface Tourism France, Indigo Unlimited, Rep & Co); in Spagna (Interface Tourism Spain, THR Tourism Industry Advisors, Travellyze traveller intelligence); in Italia (Interface Tourism Italy) e nei Paesi Bassi (Interface Tourism Netherlands)\r

\r

Hopscotch punta a completare l'acquisizione delle agenzie di Interface Tourism entro la fine del 2023.","post_title":"Interface nella sfera di Hopscotch Groupe: nasce un nuovo protagonista della consulenza turistica","post_date":"2023-08-01T13:59:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690898342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1.\r

Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica.\r

Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale.\r

Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate.","post_title":"Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo \"GP Travel Club\"","post_date":"2023-08-01T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690891059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La prima struttura a 5 stelle debutta nel gruppo Familienhotels Südtirol con l'ingresso del Familiamus, hotel situato a Rio Pusteria, sull’altopiano di Maranza, in una posizione che offre una vista panoramica che spazia dal massiccio dello Sciliar fino alla Rocca dei Baranci.\r

\r

Aperto a dicembre 2022, l'albergo - il ventiquattresimo del gruppo - conta 70 camere familiari eleganti e spaziose con letti oversize e tutti i comfort di un hotel di lusso: Familiamus è un luogo dove bambini e ragazzi possono scoprire i propri talenti, cimentarsi in nuove avventure nella natura e imparare a prendersi cura degli animali, ma soprattutto dove le famiglie possono passare insieme del tempo di qualità tra escursioni nella natura, rafting, lama-trekking, giochi di squadra e attività creative nel Magolix Club e tanto divertimento nelle piscine con scivoli, creando nuovi bellissimi ricordi di cui fare tesoro.\r

\r

La formazione pedagogica del team Familiamus, in linea con gli standard del gruppo Familienhotels Südtirol che specializza gli operatori attraverso corsi ed esperienze mirate, garantisce un’assistenza qualificata e programmi di attività ludico-educative pensate attentamente per essere adatte alle diverse fasce di età.\r

","post_title":"Familienhotels Südtirol: primo 5 stelle del gruppo con l'ingresso del Familiamus di Rio Pusteria","post_date":"2023-08-01T11:34:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690889698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorno all'utile per Croatia Airlines che nel primo semestre 2023 ha registrato profitti netti per 1,69 milioni di euro, ribaltando quindi il risultato dello stesso periodo 2022, quando aveva segnato una perdita netta di 21,8 milioni di euro. Il risultato semestrale è in crescita anche sul 2019 quando il vettore aveva registrato un rosso di 11,9 milioni di euro.\r

\r

A trainare la performance positiva sono stati i numeri del secondo trimestre dell'anno, dopo che i primi tre mesi erano stati ancora in perdita. “La prima metà del 2023 è stata caratterizzata da una forte crescita della domanda di viaggi aerei - si legge in una nota della compagnia -. Di conseguenza, Croatia Airlines ha aumentato le frequenze e introdotto nuove rotte, il che ha comportato un aumento del numero di voli. Le tendenze positive del mercato, la forte crescita dei ricavi e la stabilizzazione del prezzo del carburante hanno contribuito al significativo miglioramento dei risultati finanziari durante la prima metà del 2023”.\r

\r

Croatia Airlines prevede di tornare alla redditività annuale complessiva nel 2025, con i mesi invernali più lenti che rappresentano ancora una sfida.\r

\r

Durante la prima metà dell'anno, i ricavi sono aumentati del 52% rispetto allo stesso periodo del 2022. I passeggeri trasportati sono stati 773.300 passeggeri, con un aumento del 39% rispetto allo scorso anno, ma comunque in calo del 19,5% rispetto al 2019 pre-pandemia. Il vettore prevede che il numero di passeggeri raggiungerà i livelli pre-Covid il prossimo anno. Il load factor medio si è attestato al 63,7%, con un aumento di 7,5 punti rispetto al 2022 ma ancora in difetto per 7,4 punti rispetto al 2019.","post_title":"Croatia Airlines: performance positiva nel primo semestre dell'anno","post_date":"2023-08-01T09:51:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690883499000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere amplia la partnership con la Formula 1: lo scorso weekend la compagnia crocieristica ha infatti debuttato come title sponsor durante il Gran premio del Belgio.\r

I trofei dei piloti e dei costruttori vincitori sono stati disegnati in collaborazione con Msc Crociere e a conferire i premi è stato il ceo, Gianni Onorato, che ha partecipato alla cerimonia sul podio. \"Essere il title sponsor in Belgio è un altro importante passo per la nostra partnership con la Formula 1® - ha dichiarato il Onorato -. Il trofeo Msc Crociere è stato consegnato sul podio della Formula 1®; un momento incredibile che celebra il successo dei piloti e riconosce il lavoro di squadra che porta a risultati vincenti\".\r

Questa collaborazione rafforza ulteriormente la partnership che ha già ottenuto ottimi risultati per entrambi i brand. Le future title sponsorship saranno rivelate in occasione di altri Gran Premi di Formula 1® durante la stagione del campionato mondiale 2024. Msc Crociere è Official Cruise Partner della Formula 1® fino alla fine del Campionato del Mondo Fia di Formula 1 del 2026.\r

Nell'ambito della partnership globale, Msc posizionerà le sue navi nelle città vicine alle gare in occasione di alcuni weekend del Grand Prix. Il primo di questi weekend di eventi si svolgerà a novembre ad Abu Dhabi, per l'ultima gara della stagione 2023, mentre altre gare si svolgeranno nel 2024. MSC Virtuosa trascorrerà il weekend del Grand Prix™ in banchina, offrendo agli appassionati una combinazione unica di alloggio e ospitalità, oltre a pacchetti Vip per garantire che il weekend di gara sia un'esperienza memorabile. Questa offerta sarà estesa ad altre destinazioni, con altre navi, a partire dall'inizio della stagione 2024.","post_title":"Msc rafforza la collaborazione con la Formula 1 e debutta come title sponsor","post_date":"2023-08-01T09:15:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690881356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Altro passo avanti per il gruppo Msc nella trattativa di acquisizione di Italo. Secondo quanto anticipato da Il Giornale, Italo ha tenuto la scorsa settimana un cda straordinario per definire gli ultimi dettagli del rinnovo del contratto per i 1.300 dipendenti e oggi incontrerà i sindacati per la firma. Scaduto a dicembre 2021, il contratto dovrebbe ottenere il via libera ed essere rinnovato sino a fine 2024.\r

\r

Il rinnovo costituisce un tassello cruciale per il buon esito del progetto della società di Gianluigi Aponte: come più volte anticipato, Msc sborserà oltre 4 miliardi di euro per il 99% di Ntv, rilevando la quota di maggioranza dal fondo americano Gip, già socio di Msc in Til, la società tra le più grandi al mondo, che gestisce i terminal portuali di Msc. Ma a vendere le loro quote ad Aponte saranno praticamente tutti gli azionisti della società privata di trasporto ferroviario ad alta velocità dei passeggeri in Italia.\r

\r

Indiscrezioni di stampa indicano che l'ingresso potrebbe avvenire in due tempi, il primo al 50% del gruppo per poi salire al 100%. ","post_title":"Italo pronto al rinnovo del contratto per 1.300 dipendenti. L'intesa con Msc è imminente","post_date":"2023-07-31T12:53:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690807985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semestre nel segno della positività per Minor Hotels, che nella prima metà del 2023 ha generato 1,03 miliardi di euro di ricavi, superando del 38,3% i 742,4 milioni di euro registrati nel primo semestre dello scorso anno. Dato ancor più significativo se rapportato a quello dell'analogo periodo del 2019, che viene superato del 25% (822 milioni di euro).\r

\r

La costante crescita dei ricavi è attribuibile a un aumento del 18,5% della tariffa media giornaliera - spiega una nota della società - che è passata da 114 euro nel primo semestre del 2022 a 135 euro in questo semestre. Da segnalare, inoltre, come il revPar sia aumentato del 44% nel primo semestre dell'anno, raggiungendo gli 89 euro a notte, rispetto ai 62 euro del primo semestre del 2022 e ai 72 euro del semestre precedente.\r

\r

Nh ha registrato un profitto netto totale di 45 milioni di euro, rispetto alla rispetto alla perdita di 15,4 milioni di euro registrata nel primo semestre dello scorso anno e il 13% in più rispetto all'utile netto totale di 40 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2009.\r

\r

Il tasso di occupazione è migliorato di otto punti percentuali nella prima metà del 2023, raggiungendo una media del 66%: il dato è ancora inferiore di tre punti percentuali rispetto alla media del primo semestre 2019. \r

\r

Spicca in questo contesto la performance dell'Italia: il nostro Paese ha registrato il maggior aumento nell'adr, che ha raggiunto 175 euro nel semestre, rispetto ai 141 euro dei primi sei mesi 2022, mentre l'occupazione media è stata del 66%, un punto percentuale in più sul dato dell'anno scorso.","post_title":"Nh torna ai numeri 2019 con ricavi semestrali che salgono a 1,03 miliardi di euro","post_date":"2023-07-28T12:27:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690547255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450517","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia al rialzo la stagione 2023 di Air Europa che archivia il primo semestre con 53 milioni di euro in più rispetto alle previsioni di utili fiscali, con un obiettivo di chiusura anno che supera i 200 milioni. \r

\r

Nei primi sei mesi dell'anno l'offerta di posti volo è aumentata di oltre 7 milioni e sono stati trasportati oltre 5,7 milioni di passeggeri, il 38% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa tendenza al rialzo si riflette anche nella business class, che ha registrato un aumento del 36% dei passeggeri. In questo periodo, il load factor medio di Air Europa è stato dell'81%.\r

\r

Prosegue intanto l'iter di rinnovo della flotta che questo mese di luglio è stata riunificata attorno ai modelli Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737. Tale processo consentirà alla compagnia aerea di sviluppare il suo nuovo piano strategico 2023-2025, rafforzando principalmente i pilastri della redditività, della sostenibilità e dell’innovazione.\r

\r

Il piano di ampliamento della flotta prevede l'ingresso di altri sei Boeing 787-9 nel corso del prossimo esercizio, ai quali se ne aggiungeranno altri due, a noleggio, nel 2025. Durante l’estate sul corto e medio raggio, saranno incorporati cinque Boeing 737-800. Nel 2024 è previsto l'arrivo dei primi tre Boeing 737 Max, ai quali se ne aggiungeranno 17 in leasing, tra il 2025 e il 2027. Air Europa sarà la prima compagnia spagnola ad adottare questo modello di velivolo.","post_title":"Air Europa: il risultato del semestre supera le previsioni","post_date":"2023-07-28T12:05:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690545902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Aeroporti di Puglia definisce i contorni dello sviluppo nel breve termine con il varo del nuovo Piano strategico 2023.2028: investimenti per 270 milioni di euro, di cui 151 destinati alle infrastrutture, 70 alla sostenibilità e 49 alla digitalizzazione. \r

\r

\"Il Piano, in linea con la pianificazione regionale e nazionale, delinea la trasformazione del modello di business dei nostri aeroporti” ha sintetizzato il presidente di Adp, Antonio Maria Vasile (nella foto). In altre parole: raddoppia l’aeroporto di Bari, Foggia diventa il primo scalo interamente alimentato dai pannelli solari, Grottaglie si rifà il look come centro di ricerca sulle tecnologie aerospaziali.\r

\r

Si stima infatti che gli impatti socio-economici sul territorio dovuti allo sviluppo aeroportuale e del traffico al 2035 saranno considerevoli. In termini di occupazione si registreranno 4.000 nuovi occupati diretti (all’interno del sedime aeroportuale) e indiretti (filiera dell'aviazione) e 11.600 nuovi occupati nell'indotto e nel catalitico (imprese, turismo).\r

\r

Quanto invece all’impatto sull’economia, saranno 1,15 milioni di presenze turistiche straniere in più che arriveranno in aereo al 2035 (+100%) con un aumento di spesa di circa 700 milioni di euro; 1.000 milioni il valore di incremento del Pil dovuto allo sviluppo aeroportuale al 2035 contro il 2022.\r

\r

Il traffico passeggeri entro il 2035 registrerà un aumento del 53% rispetto al 2022. Bari avrà una crescita media del 3,4%, Brindisi del 2,9% e Foggia raggiungerà i 200.000 passeggeri annui.\r

\r

Nel Piano lo sviluppo tecnologico dei voli suborbitali e aviolanci di satelliti vede lo Spazioporto di Grottaglie come infrastruttura strategica per l’accesso autonomo allo Spazio da parte del Paese Italia.\r

\r

\"Il piano strategico che abbiamo presentato agli stakeholder - ha dichiarato Vasile - rappresenta un programma di sviluppo incentrato sull’incremento del numero di passeggeri e sull’allargamento del network di origini/ destinazioni direttamente collegate per via aerea con la Puglia, in diretta connessione con lo sviluppo delle infrastrutture in termini di digitalizzazione e sostenibilità. Il Piano, in linea con la pianificazione regionale e nazionale, delinea la trasformazione del modello di business, guidata dall’innovazione della domanda e dell’offerta, dalle nuove tecnologie, dagli obiettivi di decarbonizzazione e dai cambiamenti nella regolamentazione”.","post_title":"Aeroporti di Puglia vara il piano 2023-28: investimenti per 270 milioni di euro","post_date":"2023-07-28T11:08:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690542527000]}]}}