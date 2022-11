Elena Muntoni (Delphina): «Il turismo internazionale è ritornato in Sardegna» «Il 2022 ha segnato il ritorno del turismo internazionale in Sardegna e nei nostri hotel e resorts. Il 2022 è stato anche un anno ricco di riconoscimenti per Delphina Hotels & Resorts.» Lo ha dichiarato la brand manager di Delphina Hotels & Resorts Elena Muntoni in occasione della cerimonia di premiazione dei World Travel Awards 2022 svoltasi in Oman, nel corso della quale l’azienda è stata eletta come World’s Leading Green Independent Hotel Group, miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo.«Tante le presenze- ha dichiarato Elena Muntoni- di turisti inglesi, tedeschi, francesi, svizzeri e scandinavi e sono tornati anche gli americani e i mediorientali: segno che il mondo del turismo è in ripresa e punti anche sulle destinazioni messe in stand-by negli ultimi anni. Essere riconosciuti come il gruppo alberghiero indipendente più green al mondo ci riempie di orgoglio e siamo felici che i nostri ospiti si sentano coinvolti in questa mission e apprezzino sempre di più il nostro impegno verso la sostenibilità e il rispetto per la natura che ci accoglie». Il premio per Delphina, catena alberghiera sarda con hotel e resort cinque e quattro stelle, prestigiose ville e residence nel Nord Sardegna, segue i cinque ulteriori riconoscimenti ottenuti ad ottobre alle edizioni europee e nazionali dell’evento: migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d’Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d’Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi. «“Questi riconoscimenti- dichiara Elena Muntoni, Brand Manager Delphina- ci riempiono di orgoglio e sono la prova che la strada intrapresa 30 anni fa si è dimostrata visionaria e giusta, continuiamo a seguirla con sempre più importanti azioni volte alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo i nostri sostenitori che con entusiasmo hanno premiato la nostra filosofia green che fin dall’inizio si è basata su sostenibilità, amore per la natura e quel tocco locale che cerchiamo continuamente di trasmettere». Un progetto che nasce dalla natura e confluisce nella mission aziendale di Delphina: offrire ospitalità mediterranea autentica in luoghi unici con 12 hotel 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 SPA e prestigiose ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. La catena alberghiera sarda ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell’ambiente e del territorio ed è impegnata nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura.

Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 16.918 tonnellate di Co2 negli ultimi 5 anni, quantità assorbita da circa 119.612 alberi in un anno. L’azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando 68.700 bottiglie di plastica all’anno ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto “Genuine Local Food Oriented®”, marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0. Dal 2018 l’azienda è entrata nella “Lounge” di Intesa San Paolo di Elite, l’ecosistema lanciato da Borsa Italiana- Gruppo Euronext, e Confindustria che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Nel 2022 Delphina è stata selezionata da Intesa Sanpaolo per “Imprese Vincenti”, il programma per la valorizzazione delle Pmi “che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto”.



«La natura unica della Sardegna- continua Muntoni – è la nostra risorsa primaria ed è sempre stata al centro dei nostri progetti. L’aver vinto per quattro anni consecutivi il titolo di migliore green resort d’Europa con il Resort Valle dell’Erica e l’essere stati riconfermati come miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo, ci rende ancora più felici perché testimonia che, a distanza di un anno, il nostro impegno risulta essere sempre di importanza rilevante rispetto al panorama mondiale. Ancor di più perchè in questo momento l’attenzione verso il tema della sostenibilità è un obiettivo comune e una nuova sfida per le aziende. Ed è il segnale di come sia possibile fare impresa rispettando e valorizzando i territori. Fin dagli inizi abbiamo fatto sì che ogni singolo edificio si inserisse armoniosamente nel paesaggio circostante, vicino alla natura e alle tradizioni di questa terra».

