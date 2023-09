E’ online il nuovo sito Club del Sole: una vera piattaforma esperienziale unitaria Un ambiente digitale completamente rinnovato, più funzionale e user-centric. È online il nuovo sito web del Club del Sole. Il lancio del portale fa parte di un progetto di più ampio respiro, volto a ridefinire tutti gli assetti digitali del gruppo, per il quale è stata coinvolta la società di consulenza digitale Kettydo+. “La nostra esigenza era quella di rinnovare tutte le properties digitali, partendo primariamente dal sito web e da tutti i servizi omnichannel verso il cliente, al fine di migliorare l’esperienza generale e creare ulteriore valore per i nostri ospiti”, spiega Michela Marzoli, direttore marketing e comunicazione di Club del Sole. La mission affidata a Kettydo+ era quindi quella di creare una piattaforma digitale in grado di espandersi nel tempo e di abbracciare tutta l’esperienza del cliente. E’ stato allora implementato un ambiente human-centric, basato su un content experience engine capace non solo di aggregare i contenuti ma anche di distribuirli sui diversi touchpoint, per valorizzarli al meglio lungo tutte le fasi del customer journey dell’utente. Attraverso la realizzazione del nuovo sito, Club del Sole passa a una piattaforma esperienziale unitaria, in cui la value proposition del gruppo è centralizzata in un unico punto di contatto, ottenendo una fruizione più puntuale e più incentrata sulla dimensione dell’utente, qualunque sia il suo obiettivo o la sua necessità. Per esempio, la voce del menù “Destinazioni” abilita la navigazione per utenti che hanno già idee chiare su dove soggiornare e che desiderano accedere direttamente alla singola struttura per prenotare la propria vacanza. Tramite le nuove voci “Vivi Club del Sole” ed “Esperienze su misura” viene abilitata invece una navigazione per chiavi tematiche, molto più esplorativa e ispirazionale. Nelle sue fasi successive, il progetto si amplierà verso l’implementazione di un modello sempre più customer-oriented, con la profilazione sempre più profonda dei bisogni e degli interessi della persona, la personalizzazione dei contenuti e dell’offerta. Condividi

