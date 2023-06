Due new entry greche per Curio Collection che si espande a Creta e Rodi Due novità greche in casa Curio Cullection. L’upscale soft brand brand del gruppo Hilton si espande infatti sulle isole di Creta e Rodi. Situato vicino alla località pittoresca di Lindos, il Lindian Village Rhodes Beach Resort, Curio Collection by Hilton dispone in particolare di 188 camere e suite dal design accogliente e minimal. I colori della terra e le texture naturali mirano a creare un flusso armonioso tra la natura circostante e l’atmosfera rilassata degli interni. Ogni suite è inoltre dotata di una piscina privata, veranda o Jacuzzi. Otto poi i locali f&b presenti, mentre la Calli Spa valorizza i benefici ringiovanenti delle erbe, degli olii essenziali e dei minerali autoctoni, attraverso una selezione di trattamenti curativi e terapeutici. Gli ospiti possono inoltre praticare yoga all’aperto, giocare a tennis nel campo del resort o rilassarsi a bordo di una delle due piscine d’acqua dolce, oppure sulla spiaggia. Il Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton è invece un resort adults only di 183 camere situato nella città cretese omonima. A disposizione pure una spiaggia privata, due piscine affacciate sulla scogliera e un bar a bordo piscina, la Soma Spa e la palestra firmata Domes, nonché un’ampia offerta di esperienze culinarie, uno spazio dedicato allo shopping con boutique all’aperto e un cinema. Condividi

