Dopo un ottimo 2023 il nuovo anno del Viva V Samanà si apre all’insegna delle esperienze Il dominicano Viva V Samanà by Wyndham festeggia un ottimo 2023, chiuso con un’occupazione media oltre l’80%, e apre il 2024 all’insegna dell’offerta esperienziale. “Il dato dello scorso anno è molto incoraggiante anche in considerazione del fatto che abbiamo aumentato il numero delle camere di ben il 30%, arrivando a un totale di 286 – spiega la vice president sales and revenue management del gruppo Viva Resorts, Giuliana Carniel -. E il trend delle prenotazioni per la stagione in corso sta seguendo il medesimo andamento. Va inoltre tenuto conto che la penisola di Samaná non è una destinazione di massa, ma si rivolge soprattutto a quanti prediligono soggiorni naturalistici e aperti al fascino dell’avventura”. Scoprire le cascate del Limon, navigare nel parco nazionale Los Haitises, passeggiare lungo le spiagge libere, andare in bicicletta al tramonto “sono infatti solo alcune delle escursioni predilette dai nostri ospiti – prosegue la manager -. Insieme peraltro alle nostre proposte wellness presso la Coconut Whispers Spa, che includono tra le altre cose lezioni di yoga nel parco e un corso di mixology con sottofondo del suono delle onde. La clientela italiana del Viva V Samaná proviene principalmente dal Centro-Nord, apprezza l’accesso adults only e mostra un approccio alla destinazione tipico dei viaggiatori, più che dei turisti”. Nel periodo che va da metà gennaio a fine marzo, una delle migliori experience proposte riguarda in particolare l’avvistamento delle balene jorabadas. Ogni inverno, infatti, circa 1.500-2 mila esemplari arrivano nelle calde acque della baia di Samaná, dopo aver percorso circa 2.700 miglia nautiche (5 mila chilometri): tradotto in cifre percentuali, ciò significa che oltre il 10% delle balene jorobadas censite al mondo approda puntualmente a Samaná nel periodo invernale, per far nascere i propri cuccioli. Condividi

