Dolce & Gabbana debutta nell’hotellerie con un progetto alle Maldive Dopo Versace, Salvatore Ferragamo con la Lungarno Collection, Armani, Fendi e Philipp Plein, solo per citarne alcuni, un’altra firma della moda decide di entrare nel mondo dell’hotellerie. Dolce & Gabbana ha infatti avviato un progetto di ospitalità alle Maldive in collaborazione con Dar Global, divisione internazionale dello sviluppatore saudita Dar Al Arkan. L’iniziativa è ancora nelle sue fasi iniziali, con la data di inaugurazione della struttura ancora da stabilire. “Siamo entusiasti di portare un brand rinomato a livello mondiale come Dolce & Gabbana nel mondo del real estate e dell’ospitalità”, commenta il ceo di Dar Global, Ziad El Chaar. La compagnia saudita è anche a monte di altri progetti in partnership con operatori dell’universo fashion, quali lo sviluppo residenziale fronte mare qatariota Les Vagues by Elie Saab, nonché l’Urban Oasis by Missoni Home a Dubai e le Upside Living Villas a Riyadh, con gli interni disegnati da Versace. In concomitanza con l’annuncio dell’investimento alle Maldive, Dolce & Gabbana ha avviato due ulteriori iniziative immobiliari, questa volta di carattere residenziale, a Miami, negli Stati Uniti, e a Marbella, in Spagna

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431836" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] Dal rilevamento dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi le vacanze Pasquali e i Ponti primaverili riconfermano che la fruizione di prodotti turistici ha acquisito per i consumatori un valore preponderante rispetto ad altri beni. La fascia medio-alta della popolazione tende a risparmiare su altre tipologie di consumi, fa alcune rinunce, ma non si priva dei viaggi che, ormai, si sono trasformati in un bisogno psico-fisico incomprimibile. A livello quantitativo i dati degli associati Astoi evidenziano risultati molto positivi: aprile 2023 rappresenta ad oggi uno dei mesi con migliori performance di vendite, non solo rispetto allo scorso anno, ma anche rispetto agli anni pre-pandemia. Il 2019 era stato infatti un anno particolarmente favorevole al turismo grazie al calendario (il cosiddetto Ferraprile) e, rispetto a quei volumi, l’Osservatorio Astoi rileva dati molto incoraggianti che, di fatto, si avvicinano a quelli di aprile 2019. Il confronto con lo scorso anno, appena chiuso il capitolo pandemia, non può essere omogeneo e coerente in quanto il numero di destinazioni, voli, hotel dell’offerta era sensibilmente inferiore rispetto a quest’anno. «I dati rilevati per Pasqua e Ponti confermano l’importante ripresa del settore dei viaggi organizzati, già ratificata quest’inverno - commenta il presidente di Astoi Pier Ezhaya -. Anche per la primavera riscontriamo una forte crescita rispetto al 2022 e ci avviciniamo ai volumi del pre-pandemia con una tendenza che ci spinge ad essere ottimisti anche per l’estate. Si torna sempre più a programmare ed anticipare le prenotazioni per assicurarsi le quotazioni più favorevoli e la disponibilità delle migliori soluzioni di viaggio. Durante i ponti non viaggiano solo le coppie ma anche le famiglie, target intrinsecamente legato al Turismo organizzato per le tutele e l’assistenza che vengono garantite». Non ha frenato l’inevitabile rincaro dei pacchetti turistici, che si attesta - con medie variabili in funzione delle destinazioni - dal 10% al 20%. I Tour Operator hanno contrattato e tentato di contenere gli aumenti causati dall’inflazione ma, naturalmente, non è stato possibile impedirne l’impatto sui prezzi di vendita. Moltissimi i consumatori previdenti che, non appena preso atto della generosità di ponti e combinazioni favorevoli che caratterizzano il calendario 2023, si sono indirizzati verso le formule di advance booking, che premiano i clienti che prenotano prima. Infatti, i consumatori hanno iniziato a bloccare i ponti primaverili già nell’ultimo bimestre del 2022, lasciando meno spazi per chi è incline al last minute. A livello di destinazioni, molte sono nette riconferme, a partire dall’Egitto. Nei Ponti di Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio hanno trionfato le crociere sul Nilo e i soggiorni balneari nel Mar Rosso, così come le Canarie e Capo Verde per il mare e la Giordania per i tour. Sul lungo raggio, l’Oceano Indiano è leader: Zanzibar, Maldive, Seychelles, Mauritius. Buoni risultati anche per Giappone e Stati Uniti. Il Nord Europa - in particolare Islanda e Norvegia - ha ricevuto ampi gradimenti e, come per l’inverno, si riconferma un ritorno alla prenotazione dei city break nelle principali capitali europee. Anche questi prodotti, tipicamente idonei al “fai da te”, vengono prenotati attraverso la filiera del Turismo Organizzato, che è la sola in grado di offrire tutele, garanzie e assistenza. Le persone che si affidano ai tour operator richiedono sempre più servizi ancillari rispetto al pacchetto volo+hotel. Nel sud Italia, molto richiesto per il clima già favorevole, vengono scelte esperienze in grado di far apprezzare i territori: enogastronomia, turismo sportivo, local coach. [post_title] => Astoi su Pasqua e ponti: risultati molto incoraggianti [post_date] => 2023-04-07T10:46:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680864402000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lumiwings sbarca a Milano Linate dove, dal prossimo 7 maggio, trasferirà i voli da Foggia operati la domenica per tutta la stagione estiva (fine ottobre). Al collegamento della domenica si aggiungerà poi, dal 3 giugno, un'altra frequenza il sabato. La compagnia opererà quindi le nuove tratte in sostituzione di quelle attualmente programmate su Milano Malpensa, ma non è esclusa la possibilità che vengano effettuate frequenze aggiuntive su Malpensa in periodi di traffico elevato. "Questo è un momento importante per la nostra compagnia aerea che, in prossimità dell’estate, si sta preparando a soddisfare volumi di traffico decisivi - ha dichiarato Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings -. La nuova tratta sull’aeroporto di Milano Linate, che dista soli 7 km dal capoluogo lombardo, darà la possibilità a molti passeggeri della Capitanata di poter accorciare notevolmente i loro spostamenti verso la Lombardia. Viceversa, la nuova tratta da Linate porterà sicuramente un aumento di passeggeri verso le più belle località costiere e dell’entroterra pugliese potenziando un’area geografica al momento scoperta” “Aver ottenuto gli slot su Milano Linate, a pochi mesi dall’inizio delle operazioni di Foggia, è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto - ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Poter operare su Milano Linate, oltre che su Malpensa, amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia, a tutto vantaggio della clientela che potrà contare su opzioni di viaggio più in linea con le proprie esigenze. Ci avviciniamo alla prossima stagione estiva, la prima nella quale la Capitanata potrà contare su un aeroporto pienamente operativo e con collegamenti efficienti con i principali mercati turistici nazionali, con rinnovata fiducia e ottimismo Riteniamo fondamentale che lo sforzo industriale di Aeroporti di Puglia, abbia fortissimo impatto sugli operatori turistici del Gargano che molto presto potranno migliorare la propria offerta anche con prodotti, si pensi al week end, sino a qualche mese fa impensabili. Il consolidamento dei collegamenti di linea, la possibilità di programmare collegamenti charter, sono solo uno dei tasselli del mosaico al quale Aeroporti di Puglia, di concerto con la Regione Puglia, sta lavorando per fare del “Gino Lisa” una struttura polifunzionale e strategica anche per le aree di regioni limitrofe che gravitano sullo scalo”. [post_title] => Lumiwings debutta a Milano Linate e trasferisce sul city airport i voli da Foggia [post_date] => 2023-04-06T10:33:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680777227000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ogni struttura della collezione Autentico Hotels propone di vivere un'esperienza con le eccellenze del territorio e soprattutto di regalarsi una coccola di benessere e relax a contatto con la natura in contesti unici. Nelle 16 strutture Autentico Hotels si possono vivere esperienze indimenticabili perché ognuna offre quanto di meglio si possa desiderare in termini di servizio e attenzione personalizzata al cliente in tutte le sue sfumature. Castel Fragsburg, l’antico maniero di caccia sopra Merano, è pronto ad accogliere per la nuova stagione con rituali di bellezza e trattamenti curativi creati e preparati al momento seguendo il concetto di benessere alchemico basato su una conoscenza secolare e tradizionale delle erbe e della natura dell’Alto Adige. Anche la campagna toscana regala emozioni uniche dove riscoprire l’armonia di corpo e mente in un luogo senza tempo: siamo sulle colline della Valdichiana al Falconiere Relais & Spa che nella sua Thesan Spa risveglia i sensi in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti. Avvolto dai magici toni del blu Il San Montano Resort & Spa di Ischia offre un’esperienza di soggiorno totalmente incentrato sul proprio benessere grazie al suo parco piscine con 8 vasche termali panoramiche e la prima e unica Spa di Ischia vista mare per un completo relax di corpo e mente. Una sauna in grotta naturale e un massaggio per due circondati dal profumo dei limoni nell’agrumeto arricchiscono l’offerta di relax e benessere del resort. Sempre in tema marino, a picco sul mare delle 5 Terre, Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è una vera parentesi per l’io, per prendersi il proprio tempo, per vivere uno spazio rilassante, discreto e libero e scoprire un silenzio inaspettato. Le docce emozionali, la sauna e i bagni turchi con aromaterapia, la vasca Kneipp sono soltanto una piccola parte del percorso riservato gratuitamente ad ogni ospite, benessere che prosegue anche all’esterno con la nuova sauna panoramica e due jacuzzi riscaldate in giardino. Per chi predilige abbinare relax e benessere alla visita di una città d’arte, Venezia ha sempre il suo fascino e l’Hotel Metropole rappresenta un tuffo nella storia e nell’arte, oltre che nel benessere con la sua SPA di ispirazione orientale da prenotare anche ad uso esclusivo per concedersi un momento di puro relax. Castel Fragsburg – Merano - Assaporare sensuali momenti di benessere nel 5 stelle più piccolo del Sud Tirolo - Wellness & Health - 6 giorni / 5 notti. Da € 1.397 € per persona in camera doppia con prima colazione e trattamenti da programma Il Falconiere Relais & Spa - Cortona - Ritemprarsi, rilassarsi, vivere un momento fuori dal tempo e offrire al proprio corpo solo il meglio - Spa & Relax - Parentesi benessere per due -2 giorni/1 notte Da € 1.020 in camera doppia per 2 persone con colazione e cena, trattamento di 50 minuti a persona e accesso libero alla Spa San Montano Resort & Spa - Ischia. L’esperienza unica di un massaggio di coppia personalizzato all'interno dell’agrumeto vista mare - 2 giorni/ 1 notte - Da € 311 a notte in camera doppia vista giardino per 2 persone con colazione e cancellazione gratuita Golfo Dei Poeti Relais & Spa – 5 Terre - Tempo, silenzio e spazio in un luogo incantato 2 giorni/ 1 notte. Da € 430 a notte in camera doppia classica con prima colazione, accesso al percorso umido SPA, alle piscine esterne con solarium, alle 2 jacuzzi riscaldate e alla sauna panoramica in giardino Hotel Metropole - Venezia - Sensazioni che coinvolgono tutti i sensi in un ambiente eccentrico, avvolgente, eclettico, sensuale - Spa & Massage - 2 giorni/ 1 notte. Da € 770 la camera doppia per 2 persone con colazione, uso esclusivo della SPA per 90 minuti, un massaggio rilassante agli oli aromatici da 25 minuti e Spa Kit [post_title] => Autentico Hotels, proposte benessere per vivere nella natura in contesti unici [post_date] => 2023-04-05T12:12:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680696767000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airlink inaugurerà il prossimo 24 aprile il nuovo collegamento giornaliero Johannesburg-Nairobi, diventando così il primo vettore del settore privato a operare la rotta. Il Kenya diventa il 15esimo paese sulla rotta sub-sahariana di Airlink e il terzo in Africa orientale. Sulla rotta sarà impiegato un Embraer E190 da 98 posti, con servizi di business class ed economy. "L'ingresso di Airlink sulla rotta - ha spiegato Rodger Foster, ceo e managing director di Airlink - supporta l'accordo dello scorso novembre tra Kenya e Sudafrica per eliminare le barriere commerciali e rafforzare i legami commerciali ed economici attraverso l'apertura di affari e cooperazione tra le due principali economie in settori e mercati chiave. L'ingresso segue anche la rimozione da parte del Sudafrica dell'obbligo di visto per i kenioti che visitano il paese per un periodo di tempo fino a 90 giorni (i sudafricani non hanno bisogno di visti per visitare il Kenya)". Il network della compagnia ora comprende Kenya, Uganda, Tanzania e la maggior parte delle nazioni dell'Africa australe "che fanno parte della Comunità di Sviluppo- Offriamo la più ampia gamma di opzioni e comodi collegamenti regionali e intercontinentali sui nostri aeromobili e attraverso il nostro partner. Tutto ciò consente alle imprese e alle economie servite dai voli Airlink di espandere la rispettiva portata di mercato. Allo stesso modo, i nostri servizi competitivi promuoveranno il turismo in entrambi i paesi, generando ulteriori spese di viaggio all'estero". [post_title] => Airlink debutta sulla rotta fra Johannesburg e Nairobi con voli giornalieri [post_date] => 2023-04-05T10:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680690648000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova classe di Premium Economy firmata Air India debutterà sui voli per gli Stati Uniti. Dal prossimo 15 maggio, i passeggeri potranno viaggiare nella nuova cabina su tre rotte operate dai Boeing 777-200lr della compagnia e precisamente: Bangalore-San Francisco, Mumbai-San Francisco e Mumbai-New York. Con l'introduzione della Premium Economy sui voli internazionali Air India propone così quattro classi di cabina: First, Business, Premium Economy ed Economy. Il lancio rientra nella più ampia ristrutturazione in corso all'interno del vettore che punta a diventare più redditizio e la premium economy uno dei modi per attrarre più passeggeri. "La popolarità della Premium Economy è cresciuta tra i viaggiatori di tutto il mondo, che scelgono sempre più spesso un'esperienza di volo migliore e al tempo stesso conveniente - ha sottolineato Campbell Wilson, ceo di Air India -. Abbiamo intenzione di allargare presto la disponibilità della Premium anche su altre rotte, grazie alla rapida espansione e modernizzazione della nostra flotta. Ciò costituisce un altro passo avanti nel nostro costante sforzo di trasformare Air India in un vettore moderno, con prodotti e standard di servizio di livello mondiale". Air India ha annunciato diversi aggiornamenti come parte del suo piano di trasformazione quinquennale. L'obiettivo della compagnia aerea è quello di affermarsi come uno dei principali attori dell'industria aeronautica mondiale. Tata Group, che ha acquistato Air India nel gennaio 2022, intende aumentare in modo significativo il numero di rotte internazionali. [post_title] => Air India: la nuova Premium Economy debutta sulle rotte per gli Stati Uniti [post_date] => 2023-04-05T09:08:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680685682000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442908 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' scattato l'early booking Star Clippers: sconti fino al 20% per chi prenota entro il 30 aprile una crociera in America Centrale, dal Costa Rica alle isole dei Caraibi, passando per il canale di Panama, in programmazione per il prossimo inverno 2023-24. A partire dallo scorso dicembre, la compagnia ha in particolare ripreso la navigazione nelle acque del Costa Rica, per la prima volta a distanza di otto anni dal debutto della destinazione nella programmazione Star Clippers. “Navigare in Costa Rica rappresenta per noi un importante ritorno, voluto fortemente dai nostri repeaters, che molto hanno amato le crociere lungo le coste di questo magnifico Paese - spiega il direttore vendite, Marie Krafft -. La nostra flotta ha un pubblico molto affezionato e fidelizzato: in alcune crociere i repeaters rappresentano anche il 65% del totale dei passeggeri. Per questo prestiamo molta attenzione a quanto ci viene da loro richiesto”. Numerose le partenze previste per il Costa Rica nell’inverno 2023-24, con altrettante offerte early booking che variano tra il 10% e il 20% di sconto in base al periodo di bassa o media stagione scelto. Sarà scontata del 20%, per esempio, la crociera Costa Rica – Nicaragua del 9 dicembre 2023: sette notti sul veliero Star Clipper con partenza e arrivo a Puntarenas, proposte a partire da 1.432 euro, invece di 1.790 euro (trattamento di pensione completa – voli internazionali esclusi) Anche il canale di Panama sarà attraversato dalle crociere Star Clippers per tutto il prossimo inverno. Sono quattro le partenze in offerta early booking tra novembre 2023 (con i velieri Star Clipper e Royal Clipper) e marzo 2024 (veliero Star Clipper), con sconti del 10% su crociere di 14 notti tra il canale di Panama e le isole del mar dei Caraibi. Numerose, infine, le offerte per le crociere caraibiche, con partenze per le Grenadine e le isole del Tesoro, ma anche Windward e Leeward a bordo dei velieri Royal Clipper e Star Flyer. Anche qui gli sconti variano tra il 10% e il 20% in base ai periodi selezionati. [post_title] => Al via l'early booking Star Clippers: sconti fino al 20% per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile [post_date] => 2023-04-03T10:34:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680518092000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ana e la Pokémon Company in coppia per il lancio della "Pokémon Air Adventures": decollerà il prossimo 4 giugno il Boeing 787-9 personalizzato a tema, insieme ad una serie di servizi e prodotti speciali, tra cui articoli originali e intrattenimento a bordo. Il Pikachu Jet sarà in servizio sulle rotte internazionali della compagnia aerea giapponese per circa cinque anni. La livrea, appositamente realizzata per Ana, presenta il Pokémon Rayquaza raffigurato sull'intera fusoliera per creare un effetto vibrante. Charizard, Latias, Latios, Vivillon e altri Pokémon volanti si muovono insieme a Pikachu verso i raggi di speranza e le infinite possibilità di un mondo interconnesso. I Pokémon sono nascosti anche all'interno dei motori. Sempre dal 4 giugno sarà in vendita il "Bath Poncho", che sarà disponibile per i passeggeri dei voli internazionali e nazionali Ana attraverso il servizio di vendita duty free in volo e il servizio di shopping online "Ana Store@Sky" accessibile attraverso il wi-fi sui voli nazionali e nelle lounge del vettore. Tra le rotte selezionate per l'impiego del velivolo ci saranno ad esempio quelle in partenza da Tokyo Haneda per Bangkok, Sydney e Vancouver, e diverse destinazioni asiatiche, da Singapore a Nuova Delhi. [post_title] => Ana: debutta il 4 giugno il Pikachu Jet, il B787-9 con livrea dedicata ai Pokémon [post_date] => 2023-04-03T10:30:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680517812000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442835 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo. Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo. Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio. Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale. Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza. Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini. Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York. [post_title] => Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane [post_date] => 2023-03-31T12:22:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680265349000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva a Milano la Sircle Collection, operatore di ospitalità creativa, come si auto-definisce, fondato ad Amsterdam dall'hotelier Liran Wizman. Gestirà 72 serviced apartments nella Torre Velasca. Comprenderanno spazi abitativi, di dimensioni comprese tra gli 80 e i 130 metri quadrati, situati tra il diciannovesimo e il ventiquattresimo piano . Il venticinquesimo e il ventiseiesimo piano saranno invece destinati a sei duplex dai 180 ai 280 metri quadrati ciascuno, incorniciati da un ampio terrazzo, con affaccio sulle vie storiche del centro milanese. L'operatore olandese ha infatti siglato un accordo con Hines che, tramite il fondo Hevf Milan 1 attualmente gestito da Prelios, è proprietario dello storico edificio meneghino, acquisito nel 2020 da Unipol, per un investimento complessivo che all'epoca il Corriere della Sera aveva stimato in 220 milioni di euro, compresi i lavori di ristrutturazione. Gli appartamenti, la cui superficie complessiva è di circa 10 mila metri quadrati, verranno affittati con formule a breve e medio termine. Gli spazi sono già stati prenotati al 50%, e saranno disponibili a partire dal 2025. Sempre nella Torre Velasca, al diciassettesimo piano, Sircle svilupperà anche il proprio members club The Cover: uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking. A ciò si aggiungerà poi una spa di mille metri quadrati e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra. Per Sircle Collection si tratta del debutto italiano nei serviced apartments di lusso, ove vanta già diverse esperienze nelle principali città europee, tra cui Amsterdam, Berlino, Barcellona, Ibiza, Vienna. Il progetto andrà a integrare la presenza milanese della compagnia nell’hôtellerie. Infatti, a pochi metri di distanza dalla Torre, nel 2016 il gruppo ha acquistato un immobile in corso di Porta Romana 8/10, storica sede dell’ufficio elettorale, che sarà oggetto di riconversione in un luxury lifestyle hotel a 5 stelle a insegna Edition. Il progetto architettonico e degli interni è stato affidato a Piero Lissoni, con apertura prevista sempre per il 2025. “A poche settimane dall’annuncio del primo tenant retail, con il ristorante SushiSamba, questo accordo rappresenta una seconda pietra miliare nel progetto di riqualificazione dell’intera torre, già locata per oltre la metà della superficie complessiva", sottolinea Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. "Siamo particolarmente orgogliosi dello status di monumento della torre, del suo inserimento nel patrimonio moderno della città e del suo approccio al design sostenibile - aggiunge Wizman -. Milano è da tempo una parte fondamentale della nostra strategia di crescita: un epicentro di cultura, moda, cibo e storia". Il progetto di rigenerazione della Torre Velasca è curato dallo studio Asti Architetti, in collaborazione con Ars Aedificandi, lo studio Ceas, Esa Engineering e in un continuo confronto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Milano. Advisor strategico commerciale dell’operazione è Colliers. [post_title] => L'olandese Sircle Collection sbarca a Milano con 72 serviced apartments nella Torre Velasca [post_date] => 2023-03-30T12:16:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680178569000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dolce gabbana debutta nellhotellerie con un progetto alle maldive" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":728,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Dal rilevamento dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi le vacanze Pasquali e i Ponti primaverili riconfermano che la fruizione di prodotti turistici ha acquisito per i consumatori un valore preponderante rispetto ad altri beni. La fascia medio-alta della popolazione tende a risparmiare su altre tipologie di consumi, fa alcune rinunce, ma non si priva dei viaggi che, ormai, si sono trasformati in un bisogno psico-fisico incomprimibile.\r

\r

A livello quantitativo i dati degli associati Astoi evidenziano risultati molto positivi: aprile 2023 rappresenta ad oggi uno dei mesi con migliori performance di vendite, non solo rispetto allo scorso anno, ma anche rispetto agli anni pre-pandemia. Il 2019 era stato infatti un anno particolarmente favorevole al turismo grazie al calendario (il cosiddetto Ferraprile) e, rispetto a quei volumi, l’Osservatorio Astoi rileva dati molto incoraggianti che, di fatto, si avvicinano a quelli di aprile 2019.\r

\r

Il confronto con lo scorso anno, appena chiuso il capitolo pandemia, non può essere omogeneo e coerente in quanto il numero di destinazioni, voli, hotel dell’offerta era sensibilmente inferiore rispetto a quest’anno.\r

\r

«I dati rilevati per Pasqua e Ponti confermano l’importante ripresa del settore dei viaggi organizzati, già ratificata quest’inverno - commenta il presidente di Astoi Pier Ezhaya -. Anche per la primavera riscontriamo una forte crescita rispetto al 2022 e ci avviciniamo ai volumi del pre-pandemia con una tendenza che ci spinge ad essere ottimisti anche per l’estate. Si torna sempre più a programmare ed anticipare le prenotazioni per assicurarsi le quotazioni più favorevoli e la disponibilità delle migliori soluzioni di viaggio. Durante i ponti non viaggiano solo le coppie ma anche le famiglie, target intrinsecamente legato al Turismo organizzato per le tutele e l’assistenza che vengono garantite».\r

\r

Non ha frenato l’inevitabile rincaro dei pacchetti turistici, che si attesta - con medie variabili in funzione delle destinazioni - dal 10% al 20%. I Tour Operator hanno contrattato e tentato di contenere gli aumenti causati dall’inflazione ma, naturalmente, non è stato possibile impedirne l’impatto sui prezzi di vendita.\r

\r

Moltissimi i consumatori previdenti che, non appena preso atto della generosità di ponti e combinazioni favorevoli che caratterizzano il calendario 2023, si sono indirizzati verso le formule di advance booking, che premiano i clienti che prenotano prima. Infatti, i consumatori hanno iniziato a bloccare i ponti primaverili già nell’ultimo bimestre del 2022, lasciando meno spazi per chi è incline al last minute.\r

\r

A livello di destinazioni, molte sono nette riconferme, a partire dall’Egitto. Nei Ponti di Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio hanno trionfato le crociere sul Nilo e i soggiorni balneari nel Mar Rosso, così come le Canarie e Capo Verde per il mare e la Giordania per i tour.\r

\r

Sul lungo raggio, l’Oceano Indiano è leader: Zanzibar, Maldive, Seychelles, Mauritius. Buoni risultati anche per Giappone e Stati Uniti. \r

\r

Il Nord Europa - in particolare Islanda e Norvegia - ha ricevuto ampi gradimenti e, come per l’inverno, si riconferma un ritorno alla prenotazione dei city break nelle principali capitali europee. Anche questi prodotti, tipicamente idonei al “fai da te”, vengono prenotati attraverso la filiera del Turismo Organizzato, che è la sola in grado di offrire tutele, garanzie e assistenza.\r

\r

Le persone che si affidano ai tour operator richiedono sempre più servizi ancillari rispetto al pacchetto volo+hotel. Nel sud Italia, molto richiesto per il clima già favorevole, vengono scelte esperienze in grado di far apprezzare i territori: enogastronomia, turismo sportivo, local coach.\r

\r

","post_title":"Astoi su Pasqua e ponti: risultati molto incoraggianti","post_date":"2023-04-07T10:46:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680864402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings sbarca a Milano Linate dove, dal prossimo 7 maggio, trasferirà i voli da Foggia operati la domenica per tutta la stagione estiva (fine ottobre). Al collegamento della domenica si aggiungerà poi, dal 3 giugno, un'altra frequenza il sabato. La compagnia opererà quindi le nuove tratte in sostituzione di quelle attualmente programmate su Milano Malpensa, ma non è esclusa la possibilità che vengano effettuate frequenze aggiuntive su Malpensa in periodi di traffico elevato.\r

\r

\"Questo è un momento importante per la nostra compagnia aerea che, in prossimità dell’estate, si sta preparando a soddisfare volumi di traffico decisivi - ha dichiarato Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings -. La nuova tratta sull’aeroporto di Milano Linate, che dista soli 7 km dal capoluogo lombardo, darà la possibilità a molti passeggeri della Capitanata di poter accorciare notevolmente i loro spostamenti verso la Lombardia. Viceversa, la nuova tratta da Linate porterà sicuramente un aumento di passeggeri verso le più belle località costiere e dell’entroterra pugliese potenziando un’area geografica al momento scoperta”\r

\r

“Aver ottenuto gli slot su Milano Linate, a pochi mesi dall’inizio delle operazioni di Foggia, è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto - ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Poter operare su Milano Linate, oltre che su Malpensa, amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia, a tutto vantaggio della clientela che potrà contare su opzioni di viaggio più in linea con le proprie esigenze. Ci avviciniamo alla prossima stagione estiva, la prima nella quale la Capitanata potrà contare su un aeroporto pienamente operativo e con collegamenti efficienti con i principali mercati turistici nazionali, con rinnovata fiducia e ottimismo\r

\r

Riteniamo fondamentale che lo sforzo industriale di Aeroporti di Puglia, abbia fortissimo impatto sugli operatori turistici del Gargano che molto presto potranno migliorare la propria offerta anche con prodotti, si pensi al week end, sino a qualche mese fa impensabili. Il consolidamento dei collegamenti di linea, la possibilità di programmare collegamenti charter, sono solo uno dei tasselli del mosaico al quale Aeroporti di Puglia, di concerto con la Regione Puglia, sta lavorando per fare del “Gino Lisa” una struttura polifunzionale e strategica anche per le aree di regioni limitrofe che gravitano sullo scalo”.\r

\r

","post_title":"Lumiwings debutta a Milano Linate e trasferisce sul city airport i voli da Foggia","post_date":"2023-04-06T10:33:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680777227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ogni struttura della collezione Autentico Hotels propone di vivere un'esperienza con le eccellenze del territorio e soprattutto di regalarsi una coccola di benessere e relax a contatto con la natura in contesti unici.\r

\r

Nelle 16 strutture Autentico Hotels si possono vivere esperienze indimenticabili perché ognuna offre quanto di meglio si possa desiderare in termini di servizio e attenzione personalizzata al cliente in tutte le sue sfumature.\r

\r

Castel Fragsburg, l’antico maniero di caccia sopra Merano, è pronto ad accogliere per la nuova stagione con rituali di bellezza e trattamenti curativi creati e preparati al momento seguendo il concetto di benessere alchemico basato su una conoscenza secolare e tradizionale delle erbe e della natura dell’Alto Adige.\r

\r

Anche la campagna toscana regala emozioni uniche dove riscoprire l’armonia di corpo e mente in un luogo senza tempo: siamo sulle colline della Valdichiana al Falconiere Relais & Spa che nella sua Thesan Spa risveglia i sensi in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti.\r

\r

Avvolto dai magici toni del blu Il San Montano Resort & Spa di Ischia offre un’esperienza di soggiorno totalmente incentrato sul proprio benessere grazie al suo parco piscine con 8 vasche termali panoramiche e la prima e unica Spa di Ischia vista mare per un completo relax di corpo e mente. Una sauna in grotta naturale e un massaggio per due circondati dal profumo dei limoni nell’agrumeto arricchiscono l’offerta di relax e benessere del resort.\r

\r

Sempre in tema marino, a picco sul mare delle 5 Terre, Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è una vera parentesi per l’io, per prendersi il proprio tempo, per vivere uno spazio rilassante, discreto e libero e scoprire un silenzio inaspettato. Le docce emozionali, la sauna e i bagni turchi con aromaterapia, la vasca Kneipp sono soltanto una piccola parte del percorso riservato gratuitamente ad ogni ospite, benessere che prosegue anche all’esterno con la nuova sauna panoramica e due jacuzzi riscaldate in giardino.\r

\r

Per chi predilige abbinare relax e benessere alla visita di una città d’arte, Venezia ha sempre il suo fascino e l’Hotel Metropole rappresenta un tuffo nella storia e nell’arte, oltre che nel benessere con la sua SPA di ispirazione orientale da prenotare anche ad uso esclusivo per concedersi un momento di puro relax.\r

\r

Castel Fragsburg – Merano - Assaporare sensuali momenti di benessere nel 5 stelle più piccolo del Sud Tirolo - Wellness & Health - 6 giorni / 5 notti. Da € 1.397 € per persona in camera doppia con prima colazione e trattamenti da programma\r

\r

Il Falconiere Relais & Spa - Cortona - Ritemprarsi, rilassarsi, vivere un momento fuori dal tempo e offrire al proprio corpo solo il meglio - Spa & Relax - Parentesi benessere per due -2 giorni/1 notte\r

Da € 1.020 in camera doppia per 2 persone con colazione e cena, trattamento di 50 minuti a persona e accesso libero alla Spa\r

\r

San Montano Resort & Spa - Ischia. L’esperienza unica di un massaggio di coppia personalizzato all'interno dell’agrumeto vista mare - 2 giorni/ 1 notte - Da € 311 a notte in camera doppia vista giardino per 2 persone con colazione e cancellazione gratuita\r

\r

Golfo Dei Poeti Relais & Spa – 5 Terre - Tempo, silenzio e spazio in un luogo incantato\r

2 giorni/ 1 notte. Da € 430 a notte in camera doppia classica con prima colazione, accesso al percorso umido SPA, alle piscine esterne con solarium, alle 2 jacuzzi riscaldate e alla sauna panoramica in giardino\r

\r

Hotel Metropole - Venezia - Sensazioni che coinvolgono tutti i sensi in un ambiente eccentrico, avvolgente, eclettico, sensuale - Spa & Massage - 2 giorni/ 1 notte. Da € 770 la camera doppia per 2 persone con colazione, uso esclusivo della SPA per 90 minuti, un massaggio rilassante agli oli aromatici da 25 minuti e Spa Kit ","post_title":"Autentico Hotels, proposte benessere per vivere nella natura in contesti unici","post_date":"2023-04-05T12:12:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680696767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airlink inaugurerà il prossimo 24 aprile il nuovo collegamento giornaliero Johannesburg-Nairobi, diventando così il primo vettore del settore privato a operare la rotta. Il Kenya diventa il 15esimo paese sulla rotta sub-sahariana di Airlink e il terzo in Africa orientale. Sulla rotta sarà impiegato un Embraer E190 da 98 posti, con servizi di business class ed economy.\r

\"L'ingresso di Airlink sulla rotta - ha spiegato Rodger Foster, ceo e managing director di Airlink - supporta l'accordo dello scorso novembre tra Kenya e Sudafrica per eliminare le barriere commerciali e rafforzare i legami commerciali ed economici attraverso l'apertura di affari e cooperazione tra le due principali economie in settori e mercati chiave. L'ingresso segue anche la rimozione da parte del Sudafrica dell'obbligo di visto per i kenioti che visitano il paese per un periodo di tempo fino a 90 giorni (i sudafricani non hanno bisogno di visti per visitare il Kenya)\". \r

\r

Il network della compagnia ora comprende Kenya, Uganda, Tanzania e la maggior parte delle nazioni dell'Africa australe \"che fanno parte della Comunità di Sviluppo- Offriamo la più ampia gamma di opzioni e comodi collegamenti regionali e intercontinentali sui nostri aeromobili e attraverso il nostro partner. Tutto ciò consente alle imprese e alle economie servite dai voli Airlink di espandere la rispettiva portata di mercato. Allo stesso modo, i nostri servizi competitivi promuoveranno il turismo in entrambi i paesi, generando ulteriori spese di viaggio all'estero\".","post_title":"Airlink debutta sulla rotta fra Johannesburg e Nairobi con voli giornalieri","post_date":"2023-04-05T10:30:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680690648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova classe di Premium Economy firmata Air India debutterà sui voli per gli Stati Uniti. Dal prossimo 15 maggio, i passeggeri potranno viaggiare nella nuova cabina su tre rotte operate dai Boeing 777-200lr della compagnia e precisamente: Bangalore-San Francisco, Mumbai-San Francisco e Mumbai-New York.\r

\r

Con l'introduzione della Premium Economy sui voli internazionali Air India propone così quattro classi di cabina: First, Business, Premium Economy ed Economy. Il lancio rientra nella più ampia ristrutturazione in corso all'interno del vettore che punta a diventare più redditizio e la premium economy uno dei modi per attrarre più passeggeri.\r

\r

\"La popolarità della Premium Economy è cresciuta tra i viaggiatori di tutto il mondo, che scelgono sempre più spesso un'esperienza di volo migliore e al tempo stesso conveniente - ha sottolineato Campbell Wilson, ceo di Air India -. Abbiamo intenzione di allargare presto la disponibilità della Premium anche su altre rotte, grazie alla rapida espansione e modernizzazione della nostra flotta. Ciò costituisce un altro passo avanti nel nostro costante sforzo di trasformare Air India in un vettore moderno, con prodotti e standard di servizio di livello mondiale\".\r

\r

Air India ha annunciato diversi aggiornamenti come parte del suo piano di trasformazione quinquennale. L'obiettivo della compagnia aerea è quello di affermarsi come uno dei principali attori dell'industria aeronautica mondiale. Tata Group, che ha acquistato Air India nel gennaio 2022, intende aumentare in modo significativo il numero di rotte internazionali.","post_title":"Air India: la nuova Premium Economy debutta sulle rotte per gli Stati Uniti","post_date":"2023-04-05T09:08:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680685682000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' scattato l'early booking Star Clippers: sconti fino al 20% per chi prenota entro il 30 aprile una crociera in America Centrale, dal Costa Rica alle isole dei Caraibi, passando per il canale di Panama, in programmazione per il prossimo inverno 2023-24.\r

\r

A partire dallo scorso dicembre, la compagnia ha in particolare ripreso la navigazione nelle acque del Costa Rica, per la prima volta a distanza di otto anni dal debutto della destinazione nella programmazione Star Clippers. “Navigare in Costa Rica rappresenta per noi un importante ritorno, voluto fortemente dai nostri repeaters, che molto hanno amato le crociere lungo le coste di questo magnifico Paese - spiega il direttore vendite, Marie Krafft -. La nostra flotta ha un pubblico molto affezionato e fidelizzato: in alcune crociere i repeaters rappresentano anche il 65% del totale dei passeggeri. Per questo prestiamo molta attenzione a quanto ci viene da loro richiesto”.\r

\r

Numerose le partenze previste per il Costa Rica nell’inverno 2023-24, con altrettante offerte early booking che variano tra il 10% e il 20% di sconto in base al periodo di bassa o media stagione scelto. Sarà scontata del 20%, per esempio, la crociera Costa Rica – Nicaragua del 9 dicembre 2023: sette notti sul veliero Star Clipper con partenza e arrivo a Puntarenas, proposte a partire da 1.432 euro, invece di 1.790 euro (trattamento di pensione completa – voli internazionali esclusi)\r

\r

Anche il canale di Panama sarà attraversato dalle crociere Star Clippers per tutto il prossimo inverno. Sono quattro le partenze in offerta early booking tra novembre 2023 (con i velieri Star Clipper e Royal Clipper) e marzo 2024 (veliero Star Clipper), con sconti del 10% su crociere di 14 notti tra il canale di Panama e le isole del mar dei Caraibi.\r

\r

Numerose, infine, le offerte per le crociere caraibiche, con partenze per le Grenadine e le isole del Tesoro, ma anche Windward e Leeward a bordo dei velieri Royal Clipper e Star Flyer. Anche qui gli sconti variano tra il 10% e il 20% in base ai periodi selezionati.","post_title":"Al via l'early booking Star Clippers: sconti fino al 20% per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile","post_date":"2023-04-03T10:34:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680518092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ana e la Pokémon Company in coppia per il lancio della \"Pokémon Air Adventures\": decollerà il prossimo 4 giugno il Boeing 787-9 personalizzato a tema, insieme ad una serie di servizi e prodotti speciali, tra cui articoli originali e intrattenimento a bordo.\r

\r

Il Pikachu Jet sarà in servizio sulle rotte internazionali della compagnia aerea giapponese per circa cinque anni. La livrea, appositamente realizzata per Ana, presenta il Pokémon Rayquaza raffigurato sull'intera fusoliera per creare un effetto vibrante. Charizard, Latias, Latios, Vivillon e altri Pokémon volanti si muovono insieme a Pikachu verso i raggi di speranza e le infinite possibilità di un mondo interconnesso. I Pokémon sono nascosti anche all'interno dei motori.\r

\r

Sempre dal 4 giugno sarà in vendita il \"Bath Poncho\", che sarà disponibile per i passeggeri dei voli internazionali e nazionali Ana attraverso il servizio di vendita duty free in volo e il servizio di shopping online \"Ana Store@Sky\" accessibile attraverso il wi-fi sui voli nazionali e nelle lounge del vettore.\r

\r

Tra le rotte selezionate per l'impiego del velivolo ci saranno ad esempio quelle in partenza da Tokyo Haneda per Bangkok, Sydney e Vancouver, e diverse destinazioni asiatiche, da Singapore a Nuova Delhi.","post_title":"Ana: debutta il 4 giugno il Pikachu Jet, il B787-9 con livrea dedicata ai Pokémon","post_date":"2023-04-03T10:30:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680517812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442835","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di iniziative speciali in autunno a Genova, città che da sempre ospita la sede centrale della compagnia, il cui programma sarà svelato a breve. Ma anche 75 crociere a prezzi speciali, in vendita sino all’11 aprile, per festeggiare il settantacinquesimo anniversario di Costa Crociere, nata esattamente il 31 marzo di tre quarti di secolo fa. In quel giorno del 1948 partiva infatti proprio da Genova la motonave Anna C verso Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo.\r

\r

Ma la storia della compagnia ha in realtà radici ancora più antiche. L’impresa ha infatti origine addirittura nel 1854, quando Giacomo Costa fondava a Genova la Giacomo Costa fu Andrea: una piccola società che operava su scala ridotta, acquistando e vendendo olio d’oliva e tessuti. La società, dagli anni ’20, si dotò anche di una flotta per il trasporto di merci in tutto il mondo.\r

\r

Alla fine della Seconda guerra mondiale solo una nave, il piroscafo Langano, era tuttavia sopravvissuta al conflitto. La distruzione della flotta passeggeri italiana, la domanda sempre crescente di traffico passeggeri, la crisi economica e il flusso migratorio transoceanico attirarono quindi l'attenzione della famiglia Costa nel settore del trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Nel 1947 la Giacomo Costa fu Andrea cambiò allora nome in Linea C: appellativo con cui sarà riconosciuta per oltre tre decenni nei collegamenti transatlantici con l’America Latina. Venne inaugurato così un servizio passeggeri con sistemazioni in prima classe e in classe intermedia. L'Anna C al suo debutto raggiunse Buenos Aires 16 giorni dopo la partenza. A lei seguirono presto altre navi, per soddisfare la crescente richiesta generata dal flusso migratorio.\r

\r

Le crociere come vacanza nacquero allora come evoluzione della prima classe sulle rotte transatlantiche tradizionali. A partire dagli anni ’50, per sfruttare l’alternanza delle stagioni tra il Mediterraneo e i paesi dell’emisfero australe e quindi utilizzare le navi nei periodi di minor traffico, la Linea C iniziò infatti a impiegare le navi in servizio di crociera, nel Mediterraneo e Sud America. Il primo passo verso il mercato crocieristico avvenne con la radicale trasformazione della piccola motonave Franca C, completamente riallestita nei primi mesi del 1959: la sua capacità venne ridotta a 552 posti per passeggeri di classe unica sistemati in cabine con bagno privato e aria condizionata. Dopo l’esordio nel Mediterraneo, nell’inverno del 1959 la Franca C iniziò un ciclo di crociere nei Caraibi con partenza da Fort Lauderdale.\r

\r

Nel corso degli anni ’60 e ’70 la domanda per i collegamenti di linea, sia per via del decremento del flusso migratorio sia per l’avvento dell’era degli aerei, diminuì in maniera consistente. La compagnia fu allora pronta non solo a offrire vacanze in crociera, ma anche a realizzare una flotta che rispondesse alla nuova richiesta turistica che si andava affermando: prima fra tutte la Eugenio C, varata nel 1964, “la nave che anticipava il futuro”, già concepita per l’abbattimento della suddivisione in classi. Nel 1968 la Franca C inaugurava la formula di viaggio “volo+nave\" ai Caraibi, destinata a cambiare completamente il modo di concepire la vacanza.\r

\r

Nel corso degli anni '70 e ‘80 si affermò in modo inequivocabile l'idea della nave come luogo di vacanza, e sparì completamente la divisione in classi. Le cabine tesero a uniformarsi e si moltiplicarono i luoghi di divertimento: bar, teatri, casinò, discoteche. Tutto a disposizione di tutti. È a partire da questi presupposti che nacque Costa Crociere nel 1986: l’ingresso nel mondo della comunicazione di massa, unito a una moderna attività di marketing e a una ricerca di itinerari più adeguati al nuovo pubblico stabilirono le caratteristiche di un’altra tappa fondamentale nella storia della compagnia. In una manciata di anni la crociera Costa passerà da un target ristretto a un pubblico allargato, internazionale, con prezzi più accessibili, navi nuove, programmi per famiglie e bambini.\r

\r

Il 1997 segna un altro grande cambiamento e l’inizio di una nuova fase di sviluppo: con il passaggio di proprietà a Carnival Corporation cresce infatti la capacità di investimento della compagnia. Nella seconda metà degli anni ‘90, Costa è stata quindi la prima a proporre crociere nel Mediterraneo d’inverno. Ulteriori importanti innovazioni hanno riguardato le navi della flotta, le prime in Europa a essere dotate di cabine con balcone privato. Sino ai giorni nostri, con l’entrata in servizio delle prime navi in grado di essere alimentate a gas naturale liquefatto, la Smeralda e la Toscana. Oggi Costa Crociere è una holding a cui appartengono lo storico marchio Costa Crociere e il brand tedesco Aida Cruises, con una flotta di 22 navi, tutte battenti bandiera italiana, pari a una capacità totale di circa 70 mila letti bassi. Fa parte di Carnival Corporation, quotata alle Borse di Londra e New York.","post_title":"Oggi Costa Crociere compie 75 anni: una storia dalle radici lontane","post_date":"2023-03-31T12:22:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680265349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva a Milano la Sircle Collection, operatore di ospitalità creativa, come si auto-definisce, fondato ad Amsterdam dall'hotelier Liran Wizman. Gestirà 72 serviced apartments nella Torre Velasca. Comprenderanno spazi abitativi, di dimensioni comprese tra gli 80 e i 130 metri quadrati, situati tra il diciannovesimo e il ventiquattresimo piano . Il venticinquesimo e il ventiseiesimo piano saranno invece destinati a sei duplex dai 180 ai 280 metri quadrati ciascuno, incorniciati da un ampio terrazzo, con affaccio sulle vie storiche del centro milanese.\r

\r

L'operatore olandese ha infatti siglato un accordo con Hines che, tramite il fondo Hevf Milan 1 attualmente gestito da Prelios, è proprietario dello storico edificio meneghino, acquisito nel 2020 da Unipol, per un investimento complessivo che all'epoca il Corriere della Sera aveva stimato in 220 milioni di euro, compresi i lavori di ristrutturazione.\r

\r

Gli appartamenti, la cui superficie complessiva è di circa 10 mila metri quadrati, verranno affittati con formule a breve e medio termine. Gli spazi sono già stati prenotati al 50%, e saranno disponibili a partire dal 2025. Sempre nella Torre Velasca, al diciassettesimo piano, Sircle svilupperà anche il proprio members club The Cover: uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking. A ciò si aggiungerà poi una spa di mille metri quadrati e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra.\r

\r

Per Sircle Collection si tratta del debutto italiano nei serviced apartments di lusso, ove vanta già diverse esperienze nelle principali città europee, tra cui Amsterdam, Berlino, Barcellona, Ibiza, Vienna. Il progetto andrà a integrare la presenza milanese della compagnia nell’hôtellerie. Infatti, a pochi metri di distanza dalla Torre, nel 2016 il gruppo ha acquistato un immobile in corso di Porta Romana 8/10, storica sede dell’ufficio elettorale, che sarà oggetto di riconversione in un luxury lifestyle hotel a 5 stelle a insegna Edition. Il progetto architettonico e degli interni è stato affidato a Piero Lissoni, con apertura prevista sempre per il 2025.\r

\r

“A poche settimane dall’annuncio del primo tenant retail, con il ristorante SushiSamba, questo accordo rappresenta una seconda pietra miliare nel progetto di riqualificazione dell’intera torre, già locata per oltre la metà della superficie complessiva\", sottolinea Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. \"Siamo particolarmente orgogliosi dello status di monumento della torre, del suo inserimento nel patrimonio moderno della città e del suo approccio al design sostenibile - aggiunge Wizman -. Milano è da tempo una parte fondamentale della nostra strategia di crescita: un epicentro di cultura, moda, cibo e storia\".\r

\r

Il progetto di rigenerazione della Torre Velasca è curato dallo studio Asti Architetti, in collaborazione con Ars Aedificandi, lo studio Ceas, Esa Engineering e in un continuo confronto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Milano. Advisor strategico commerciale dell’operazione è Colliers.","post_title":"L'olandese Sircle Collection sbarca a Milano con 72 serviced apartments nella Torre Velasca","post_date":"2023-03-30T12:16:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680178569000]}]}}