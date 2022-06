Delphina lancia un intenso piano biennale di assunzioni programmate

Chef, cuochi capi partita, maître, chef de rang, commis di cucina e di sala, nonché, per la sede centrale di Palau, dove è in espansione l’area It, commerciale e gestionale, si ricercano specialisti per il reparto prenotazioni, web marketing e un grafico illustratore/trice. Sono le figure che il gruppo Delphina hotels & resorts sta selezionando all’interno di un piano di assunzioni programmate spalmato sui prossimi due anni. “I segnali che vediamo ci fanno ben sperare per questa stagione e sono segnali che vogliamo condividere con il territorio aumentando appunto le assunzioni”, sottolinea Libero Muntoni, direttore generale della compagnia che gestisce 12 hotel a 4 e 5 stelle, nonché ville e residence prestigiosi affacciati sul mare tra la costa Smeralda, l’arcipelago della Maddalena e il golfo dell’Asinara.

L’azienda aveva peraltro annunciato a marzo la ricerca di oltre cento figure per contratti annuali e stagionali: nuovi profili destinati a completare un organico che in estate arriverà a più di mille persone tra diretti e indiretti. Opportunità importanti all’interno di una catena alberghiera di proprietà sarda che ha fatto della sostenibilità il suo dna fin dalla nascita: un percorso confluito nel marchio We are green, che ha permesso a Delphina di ricevere numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio come World’s leading green independent hotel group, gruppo alberghiero indipendente più green al mondo, ai World Travel Awards 2021.