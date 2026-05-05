Norwegian Cruise Line rinnova le esperienze per tutta la famiglia Norwegian Cruise Line in primo piano con una serie di esperienze inedite, pensate per i viaggiatori in cerca di emozioni forti, dalle attività proposte a bordo alle avventure alla scoperta delle destinazioni. Dal momento dell’imbarco, le navi Norwegian Cruise Line diventano un vero e proprio parco divertimenti sul mare, dove l’adrenalina prende forma tra onde e orizzonti sconfinati. Impossibile ad esempio non provare, a bordo di Norwegian Aqua e Norwegian Luna, l’Aqua Slidecoaster, una combinazione tra montagne russe e scivolo acquatico – tra le più lunghe e veloci mai realizzate in mare – che regala curve mozzafiato con vista sull’oceano. L’adrenalina sale accendendo, sulle stesse navi, al Glow Court, un complesso digitale che trasforma il gioco in un’esperienza interattiva ad alta energia. A bordo di navi come Norwegian Viva, Norwegian Prima, Norwegian Encore, Norwegian Bliss e Norwegian Joy, invece, il brivido prende la forma di una vera pista da corsa: il celebre Speedway, circuito automobilistico in mare aperto, permette di sfidarsi con vista sull’oceano. Esperienze immersive In ogni porto si apre un nuovo capitolo di viaggio, dove Norwegian Cruise Line invita ad assaporare il brivido della scoperta attraverso esperienze immersive che combinano natura, cultura e adrenalina. Ad esempio, si può provare lo snorkeling tra tartarughe marine nei Caraibi, il kayak in acque cristalline, il jet ski tra baie tropicali o le immersioni nei fondali più suggestivi. Nelle Bahamas, l’esperienza si arricchisce a Great Stirrup Cay, l’isola privata di Norwegian Cruise Line, dove è possibile alternare momenti di relax a un’ampia scelta di sport acquatici e attività all’aria aperta in un contesto esclusivo. Per chi cerca emozioni più intense, non mancano esperienze come zipline panoramiche, cliff diving o esplorazioni tra paesaggi iconici, sempre accompagnati da partner locali selezionati. In Alaska, l’adrenalina assume una dimensione diversa: qui è la natura a dominare, tra ghiacciai maestosi, fauna selvatica e scenari incontaminati. Con Norwegian Cruise Line, il viaggio si trasforma in un’esperienza da vivere insieme, in cui ogni generazione trova il proprio spazio. Dalle attività più dinamiche, pensate anche per i più giovani, a quelle condivise che uniscono scoperta e divertimento, ogni momento diventa un’opportunità per rafforzare legami e creare ricordi. Un modo di viaggiare che valorizza la dimensione multigenerazionale, permettendo di partire insieme e scoprire il mondo ciascuno con il proprio ritmo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha avviato l'iter di raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51%, del capitale sociale della società. In una nota, la società spiega che alla procedura «potranno partecipare operatori economici, italiani ed esteri, sia in forma singola che associata, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e comprovata esperienza nel settore della gestione aeroportuale». Le manifestazioni di interesse, corredate dalla documentazione richiesta nell’avviso pubblico, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 3 giugno 2026, secondo le modalità indicate nel bando. Obiettivo ultimo rimane la valorizzazione e lo sviluppo del sistema aeroportuale gestito da Sac: l'ingresso di partner qualificati sosterrà ulteriormente la crescita e la competitività degli scali. [post_title] => Sac: attese entro il 3 giugno le manifestazioni di interesse per l'acquisto del 51% delle quote [post_date] => 2026-05-05T12:14:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777983279000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Cambogia sta puntando a promuoversi come destinazione a sè, abbandonando l'idea di essere solo una tappa intermedia di un soggiorno in Vietnam e soprattutto in Thailandia. Come riporta Travelmole, l'ente del turismo della Cambogia sta quindi valutando nuove collaborazioni. In quest'ottica, l'ente ha appena firmato un memorandum d'intesa di nove mesi con Singapore Airlines per stimolare la domanda di viaggi tra la Cambogia e la Francia, Singapore e l'Australia. Il protocollo d'intesa è stato firmato da Rachel Tan, vicepresidente brand e marketing di Sia, e Minea Kim, responsabile del Ctb, alla presenza di Huot Hak, ministro del turismo della Cambogia, e di Strahan Lim, primo segretario dell'ambasciata di Singapore in Cambogia. L'accordo In base all'accordo, Sia e Ctb investiranno congiuntamente 140.000 dollari in iniziative che includono campagne di marketing congiunte nei mercati chiave e viaggi di familiarizzazione per i principali media e influencer provenienti da Francia, Australia e Singapore. Entrambe le parti prevedono inoltre di estendere le attività promozionali ad altri mercati nel lungo termine. Vinod Kannan, vicepresidente senior vendite e marketing di Singapore Airlines, ha affermato che la partnership riflette un impegno condiviso per la crescita dei flussi turistici nella regione. «Attraverso campagne e promozioni congiunte, metteremo in mostra il ricco patrimonio culturale e le diverse attrazioni della Cambogia, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso agevole attraverso la rete globale di Sia». Minea Kim ha aggiunto che la collaborazione evidenzia la forte fiducia nel potenziale turistico a lungo termine della Cambogia. Ha affermato che il Paese offre una vasta gamma di esperienze, dai siti patrimonio dell'umanità di fama mondiale a una capitale in rapida ascesa, oltre a destinazioni costiere ed ecoturistiche. Singapore Airlines offre nel suo orario estivo fino a 21 voli settimanali per Phnom Penh e fino a 14 frequenze settimanali per Siem Reap/Angkor. [post_title] => La Cambogia punta sulla promozione: firmato accordo con Singapore Airlines [post_date] => 2026-05-05T12:02:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777982543000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministero del turismo cubano starebbe preparando una proposta da veicolare durante FitCuba, rivolta ai cubani all'estero, al fine di incoraggiarli a visitare l'isola. Insieme alle agenzie di viaggio, sta creando nuovi incentivi per incrementare gli arrivi dei connazionali e dare così impulso a questo mercato. Prodotti ad hoc per l'incoming In un intervento riportato da Reportur, Lessner Gómez, direttore marketing del ministero del turismo, ha indicato che sono allo studio prodotti specifici in collaborazione con le agenzie di viaggio specializzate nel turismo incoming, che includono offerte che vanno dal noleggio auto ai servizi alberghieri. Lessner Gómez ha inoltre sottolineato che questi servizi sono pensati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che si ricongiungeranno con le proprie famiglie sull'isola. Gómez ha poi evidenziato che si tratta di un programma completo che verrà presentato durante la fiera e che aiuterà gli uffici di promozione turistica all'estero a commercializzare queste offerte in modo più efficace. La crisi del turismo a Cuba ha spinto gli hotel a tagliare le tariffe a livelli mai visti da anni. Vengono promosse offerte last minute e pacchetti multipli prima inaccessibili. Queste offerte alberghiere spaziano da Varadero L'Avana, dove il tasso di occupazione è al minimo a causa del calo dei turisti internazionali. [post_title] => Cuba: pronto un piano per incentivare l'incoming dei residenti all'estero [post_date] => 2026-05-05T11:31:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777980683000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513314 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bwh Hotels Italy & South-East Europe ancora una volta al fianco dello sport. La catena alberghiera sarà infatti official sponsor del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women. Il gruppo alberghiero consolida così un legame già stretto nella precedente edizione, confermando l’impegno nel promuovere il territorio attraverso il binomio tra sport e ospitalità. Il percorso della 109a edizione si preannuncia sfidante: 3.466 chilometri totali e un dislivello complessivo di 48.700 metri, distribuiti in 21 tappe. Per la sedicesima volta nella sua storia, la Corsa Rosa prenderà il via dall’estero, con la Bulgaria protagonista delle prime tre tappe, per poi snodarsi lungo la Penisola e concludersi a Roma. Una sfida che Bwh Hotels è pronto a sostenere con una presenza capillare: l’operazione valorizza l’intero network di circa 200 hotel del gruppo, con un focus particolare sulle circa 50 strutture presenti nelle destinazioni toccate dal percorso. L’impegno supera i confini nazionali fin dai primi colpi di pedale, coinvolgendo anche 6 hotel in Bulgaria, sotto la guida della divisione italiana da meno di un anno e già pienamente integrati nei flussi operativi del gruppo. I numeri del Giro Questo scenario si inserisce in un contesto di straordinaria vitalità: secondo i dati di Ifis Sport, l’edizione 2025 del Giro d’Italia ha generato un impatto economico record di 2,1 miliardi di euro. L’evento continua a dimostrarsi un volano formidabile per il turismo: il report evidenzia una crescita costante degli spettatori live, che lo scorso anno sono stati 2,3 milioni, con un incremento del 4,5% rispetto al 2024. Oltre all'impatto immediato, il Giro agisce come un potente strumento di marketing territoriale: il report “Osservatorio sullo sport system italiano” di Banca Ifis stimava che ben 618.000 spettatori tornano nei luoghi visitati entro 12-18 mesi, mentre 1,8 milioni scelgono nuove destinazioni, ispirati dalle immagini viste in tv. «Entusiasti dell’esperienza positiva dello scorso anno, torniamo sulle strade del Giro d’Italia con un ruolo ancora più centrale - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & See -. Questo sodalizio rappresenta un’opportunità strategica di networking e visibilità per le nostre strutture, capace di generare flussi turistici incrementali e valore reale per gli albergatori. È un investimento nel legame tra sport e territorio che tocca tutte le destinazioni del percorso, dalla Bulgaria fino a Roma rendendo protagonisti i nostri hotel. Un impegno che vede in prima linea anche le strutture bulgare, generando sinergie tra i paesi che gestiamo da soli pochi mesi». Matteo Mursia, chief revenue officer di RcsSports & Events, ha aggiunto: «Siamo molto orgogliosi per il rinnovo della partnership con Bwh Hotels, che conferma il valore strategico della nostra piattaforma. L’autorevolezza di Best Western garantisce al Giro d’Italia e a tutti i suoi stakeholder un costante standard d'eccellenza sia in Italia che all'estero. Siamo certi che questa sinergia saprà esaltare il binomio tra sport, in particolare il ciclismo, e turismo». [post_title] => Bwh Hotels Italy sponsor del Giro d'Italia. Digiesi: «Opportunità straordinaria» [post_date] => 2026-05-05T10:44:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777977898000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno iniziando a influenzare le previsioni delle principali compagnie di crociera. I risultati del primo trimestre di quest'anno mostrano un impatto disomogeneo sulle aziende: come riporta Hosteltur, Norwegian Cruise Line Holdings ha rivisto al ribasso le proprie previsioni annuali a causa dell'aumento dei prezzi del carburante e della pressione sulla domanda, soprattutto in Europa. Anche Royal Caribbean Group e Carnival Corporation risentono dell'aumento dei costi energetici. In ogni caso, c'è una buona notizia: non si è registrato un calo significativo della domanda. Il comportamento di questi tre gruppi delinea l'andamento del settore. Il conflitto nella regione, legato all'aumento dei costi energetici e all'incertezza relativa ad alcune rotte, non ha causato un calo generalizzato della domanda, ma sta riducendo i margini e la visibilità commerciale. In dettaglio, Nclh ha abbassato le sue stime di utile rettificato per il 2026. L'azienda ha attribuito la revisione all'aumento dei costi del carburante, all'instabilità in Medio Oriente e alla minore domanda in alcuni mercati, in particolare in Europa. Alla pressione sui costi si aggiunge una ridotta capacità di incrementare le prenotazioni, in un momento in cui i consumatori mostrano maggiore cautela alla luce del contesto internazionale. Royal Caribbean Group ha riportato risultati del primo trimestre leggermente più ottimistici. La società ha registrato ricavi per 4,5 miliardi di dollari e utili per azione rettificati di 3,60 dollari , superando le previsioni iniziali. Il gruppo ha tuttavia rivisto le proprie previsioni annuali a causa dell'aumento dei costi del carburante e del contesto geopolitico. Nclh ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato di 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il gruppo è inoltre tornato alla redditività, con un utile netto di 104,7 milioni di dollari. L'evoluzione della domanda La differenza fra i diversi gruppi risiederebbe quindi nell'evoluzione della domanda. Royal Caribbean riconosce un temporaneo rallentamento delle prenotazioni a marzo e all'inizio di aprile per alcuni itinerari, ma assicura che la situazione si è poi ripresa e che la crescita è più rapida rispetto all'anno scorso. Questo permette di mantenere una posizione più stabile per il resto dell'anno. Da parte sua, Carnival Corporation ha presentato risultati per il primo trimestre del 2026 con un'evoluzione positiva in termini di ricavi e domanda. L'azienda ha registrato ricavi record pari a 6,2 miliardi di dollari, un utile netto di 258 milioni di dollari e un utile netto rettificato di 275 milioni di dollari, mentre l'Ebitda rettificato ha raggiunto 1,3 miliardi di dollari . Carnival ha inoltre citato le pressioni sui prezzi del carburante, con un impatto stimato superiore a 500 milioni di dollari rispetto alle previsioni di dicembre. Ciononostante, la compagnia mantiene le sue aspettative di prenotazioni da record per il 2026, una crescita a doppia cifra e prezzi storicamente elevati. [post_title] => Crisi in Medio Oriente: la risposta dei grandi gruppi crocieristici [post_date] => 2026-05-05T10:33:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777977212000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Auberge Collection fa il suo ingresso nel mercato africano con il debutto di Auberge Safari, una nuova struttura che comprende nove campi e lodge nella Tanzania settentrionale. Come riporta TravelWeekly, questa operazione riunisce sotto l'egida di Auberge due operatori di safari già presenti nell'Africa orientale, Legendary Expeditions e Chem Chem Safari. Le loro proprietà si estendono su diverse aree selvagge della Tanzania, tra cui il parco nazionale del Serengeti, l'area protetta della fauna selvatica del Greater Mwiba e l'area di gestione della fauna selvatica di Burunge. Le nove strutture Le nove strutture che compongono l'Auberge Safari sono il Mwiba Lodge, il Mwiba Plains, il Mila, il Nyasi, il Songa, il Legendary Lodge, il Chem Chem Lodge, il Little Chem Chem e il Forest Chem Chem. La loro offerta comprende esperienze come safari per assistere alla grande migrazione, attraversamenti fluviali, safari a piedi, cene nella savana, interazioni culturali con le comunità locali. Secondo Auberge, i soggiorni presso le strutture Auberge Safari contribuiranno a sostenere due organizzazioni per la conservazione: il Friedkin Conservation Fund , che si concentra sulla Greater Mwiba Protected Wildlife area, e la Chem Chem Association, che si impegna a proteggere la Burunge Wildlife Management area. Entrambi i gruppi collaborano inoltre con le comunità locali per promuovere mezzi di sussistenza sostenibili. Auberge Collection possiede attualmente 39 strutture in tutto il mondo. Sia Auberge Collection che Legendary Expeditions fanno parte del gruppo di aziende Friedkin. [post_title] => Auberge Collection debutta in Africa con nove strutture in Tanzania [post_date] => 2026-05-05T09:43:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777974198000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_513289" align="alignright" width="300"] © WienTourismus/Christian Stemper[/caption] E' partito il conto alla rovescia per l'edizione 2026 a Vienna dell’Eurovision Song Contest, che torna nella capitale austriaca per la terza volta, dopo il 1967 e il 2015. Le due semifinali (12 e 14 maggio) e la finale (16 maggio) si terranno presso la Wiener Stadthalle, mentre la Rathausplatz si trasformerà nel centro nevralgico e il principale punto di incontro per i fan provenienti da tutta Europa. Chiunque, anche chi non possiede un biglietto, può infatti godersi lo spettacolo grazie ai circa 30 schermi presenti in tutta la città e ai numerosi eventi collaterali. Saranno inoltre messi a disposizione 500 biglietti gratuiti destinati a organizzazioni sociali per permettere la partecipazione a persone con difficoltà economiche. «L’Eurovision Song Contest si basa su tre pilastri: l’Ebu (European Broadcasting Union), l’emittente nazionale e una città ospitante all’altezza della sfida, e Vienna lo è. - afferma Norbert Kettner, coordinatore dell’Esc per la città di Vienna e direttore di WienTourismus -. Nel 2015 abbiamo dimostrato cosa è possibile realizzare: l’Esc più accogliente della storia, celebrato per l’atmosfera, l’accessibilità e il fascino internazionale. Nel 2026 ripartiremo da lì e svilupperemo ulteriormente l’esperienza della città: con la Vienna Experience Bag realizziamo la più grande iniziativa di coinvolgimento dei fan di tutti i tempi e con la nostra app “ivie”, i Welcome Desk e un programma di esperienze curato, Vienna diventerà uno spazio di esperienze che andrà ben oltre la Stadthalle». Il 10 maggio si apre ufficialmente l’Eurovision Week a Vienna con la Cerimonia d’Apertura e il Turquoise Carpet, unico momento in cui tutte le 35 delegazioni appariranno insieme. Organizzato dalla Città di Vienna in collaborazione con l’Orf (radiotelevisione pubblica austriaca), l’Eurovision Village rappresenterà uno dei principali punti di ritrovo e accoglierà fino a 15.000 persone, che potranno accedervi gratuitamente ogni giorno dalle 14:00 al termine dell’evento, con apertura straordinaria il 14 maggio alle ore 11 per uno speciale brunch a tema. Al PraterDome, l’Euro-Club ospiterà sei serate di eventi con la partecipazione di artisti e delegazioni. Il Wien Museum accoglierà infine la Eurofan House, con interviste esclusive ai partecipanti di quest’anno. Il countdown è ufficialmente iniziato e tutta Vienna sarà presto in festa per l’Eurovision, che potrà essere vissuto da tutti, non solo da chi possiede un biglietto per gli spettacoli ma anche dai residenti e da chi visiterà la città semplicemente per immergersi nell’atmosfera. Il ricco programma di eventi collaterali comprende, tra i vari eventi collaterali, l’Eurovision Market Contest presso il nuovo spazio Marktraum del Naschmarkt, che mercoledì 13 maggio dalle 14:00 alle 19:00 ospiterà le specialità culinarie dei Paesi partecipanti e musica dal vivo. [post_title] => Vienna: tutte le novità dell'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest [post_date] => 2026-05-05T09:35:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777973749000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Norwegian Cruise Line ha dichiarato che le sue previsioni finanziarie per l'anno in corso sono scese «al di sotto» delle aspettative precedenti a causa degli effetti della guerra con l'Iran, e che la società sta adottando misure di riduzione dei costi per migliorare i risultati economici. In un intervento riportato da TravelWeekly, lamministratore delegato John Chidsey che la società sta «razionalizzando l'organizzazione a terra», una mossa che dovrebbe ridurre le spese per stipendi e benefit di circa il 15% su base annua. Chidsey ha aggiunto che l'azienda ha avviato progetti pilota per «iniziative di delocalizzazione selezionate in diverse aree aziendali». «Questi sforzi sono ancora nelle fasi iniziali e stiamo testando e imparando strada facendo. Prevediamo di utilizzare questa leva in futuro, ampliando e intensificando le nostre iniziative laddove e quando opportuno e più vantaggioso per l'azienda» ha affermato Chidsey, arrivato a febbraio per migliorare le prestazioni dell'azienda , in particolare per il marchio Norwegian Cruise Line. Ottimizzazione delle spese di marketing Nclh ha inoltre dichiarato che ridurrà e ottimizzerà le proprie spese di marketing. Chidsey ha affermato che l'azienda sarà «molto attenta a dove tagliare i costi, in modo che ciò non abbia alcun impatto sulle opportunità di generazione di ricavi». Inoltre, l'azienda continuerà a cercare opportunità di riduzione dei costi nei prossimi due o quattro trimestri. Sul fronte dei ricavi, la guerra con l'Iran sta esercitando pressione sulla domanda, soprattutto in Europa. Il direttore finanziario Mark Kempa ha osservato che il 26% delle navi di Nclh nel secondo trimestre si trova in Europa e che l'esposizione dell'azienda è ancora maggiore nel terzo trimestre, con il 38% delle navi nella regione. Kempa ha inoltre rilevato un calo della domanda di crociere in Alaska e una domanda interna generalmente «più debole del previsto, poiché i consumatori stanno rivalutando i propri piani di viaggio». Di conseguenza, Nclh prevede ora che il rendimento netto del 2026 sarà inferiore del 3-5% rispetto all'anno scorso. Nel trimestre precedente, aveva previsto un rendimento netto invariato rispetto al 2025. Il gruppo ha inoltre rivisto al ribasso le previsioni per l'Ebitda rettificato, portandole a un intervallo compreso tra 2,48 e 2,64 miliardi di dollari, rispetto ai 2,95 miliardi di dollari previsti in precedenza. [post_title] => Norwegian Cruise Line Holdings rivede le previsioni per il 2026 [post_date] => 2026-05-05T09:34:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777973671000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 513283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il debutto dello scorso 29 marzo in first class, la nuova esperienza premium di bordo targata Lufthansa sbarca su tutte le classi di viaggio: più precisamente, Fox (acronimo di Future Onboard Experience) sarà presente sui voli di lungo raggio del vettore tedesco da domani, 6 maggio. Il nuovo concetto di servizio rappresenta uno dei più grandi investimenti nella qualità dell’esperienza di viaggio a bordo nella storia della compagnia aerea. Tutti gli elementi e i processi del servizio a bordo sono stati riprogettati: in tutte le classi di viaggio e su tutti i voli a lungo raggio – con e senza Allegris – e su tutti i tipi di aeromobili. Fox si concentra su tre aree chiave: personalizzazione, comfort e Signature Moments. Il nuovo servizio a bordo stabilisce nuovi standard di personalizzazione: in tutte le classi, i passeggeri godono di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità. Numerosi dettagli creano momenti di benessere pensati con cura e un’esperienza di viaggio più confortevole, sia in Economy Class che in tutte le altre classi. Con i “Signature Moments”, Fox pone accenti distintivi a bordo che non sono semplicemente sinonimo di un prodotto “migliore”, ma sono inconfondibilmente Lufthansa. «Lufthansa festeggia il suo centesimo anniversario - ha commentato Jens Ritter, ceo Lufthansa Airlines -. Per celebrare questa occasione speciale, stiamo ridefinendo il servizio a bordo dei nostri voli a lungo raggio. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere la compagnia aerea premium numero uno in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, solo quest’anno stiamo investendo oltre 70 milioni di euro nel nuovo servizio premium in tutte le classi. Questi ingenti investimenti finanziari in tempi difficili dimostrano con quanta determinazione e in modo sostenibile stiamo rinnovando e trasformando Lufthansa». [post_title] => Lufthansa investe 70 milioni di euro sui servizi premium lungo raggio [post_date] => 2026-05-05T09:15:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1777972534000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "norwegian cruise line rinnova le esperienze per tutta la famiglia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":95,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4190,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha avviato l'iter di raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51%, del capitale sociale della società.\r

In una nota, la società spiega che alla procedura «potranno partecipare operatori economici, italiani ed esteri, sia in forma singola che associata, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e comprovata esperienza nel settore della gestione aeroportuale».\r

Le manifestazioni di interesse, corredate dalla documentazione richiesta nell’avviso pubblico, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 3 giugno 2026, secondo le modalità indicate nel bando.\r

Obiettivo ultimo rimane la valorizzazione e lo sviluppo del sistema aeroportuale gestito da Sac: l'ingresso di partner qualificati sosterrà ulteriormente la crescita e la competitività degli scali.","post_title":"Sac: attese entro il 3 giugno le manifestazioni di interesse per l'acquisto del 51% delle quote","post_date":"2026-05-05T12:14:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777983279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Cambogia sta puntando a promuoversi come destinazione a sè, abbandonando l'idea di essere solo una tappa intermedia di un soggiorno in Vietnam e soprattutto in Thailandia.\r

Come riporta Travelmole, l'ente del turismo della Cambogia sta quindi valutando nuove collaborazioni. In quest'ottica, l'ente ha appena firmato un memorandum d'intesa di nove mesi con Singapore Airlines per stimolare la domanda di viaggi tra la Cambogia e la Francia, Singapore e l'Australia.\r

Il protocollo d'intesa è stato firmato da Rachel Tan, vicepresidente brand e marketing di Sia, e Minea Kim, responsabile del Ctb, alla presenza di Huot Hak, ministro del turismo della Cambogia, e di Strahan Lim, primo segretario dell'ambasciata di Singapore in Cambogia. \r

\r

L'accordo\r

In base all'accordo, Sia e Ctb investiranno congiuntamente 140.000 dollari in iniziative che includono campagne di marketing congiunte nei mercati chiave e viaggi di familiarizzazione per i principali media e influencer provenienti da Francia, Australia e Singapore. Entrambe le parti prevedono inoltre di estendere le attività promozionali ad altri mercati nel lungo termine.\r

Vinod Kannan, vicepresidente senior vendite e marketing di Singapore Airlines, ha affermato che la partnership riflette un impegno condiviso per la crescita dei flussi turistici nella regione. «Attraverso campagne e promozioni congiunte, metteremo in mostra il ricco patrimonio culturale e le diverse attrazioni della Cambogia, offrendo al contempo ai viaggiatori un accesso agevole attraverso la rete globale di Sia».\r

Minea Kim ha aggiunto che la collaborazione evidenzia la forte fiducia nel potenziale turistico a lungo termine della Cambogia. Ha affermato che il Paese offre una vasta gamma di esperienze, dai siti patrimonio dell'umanità di fama mondiale a una capitale in rapida ascesa, oltre a destinazioni costiere ed ecoturistiche. \r

Singapore Airlines offre nel suo orario estivo fino a 21 voli settimanali per Phnom Penh e fino a 14 frequenze settimanali per Siem Reap/Angkor.\r

","post_title":"La Cambogia punta sulla promozione: firmato accordo con Singapore Airlines","post_date":"2026-05-05T12:02:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777982543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministero del turismo cubano starebbe preparando una proposta da veicolare durante FitCuba, rivolta ai cubani all'estero, al fine di incoraggiarli a visitare l'isola. Insieme alle agenzie di viaggio, sta creando nuovi incentivi per incrementare gli arrivi dei connazionali e dare così impulso a questo mercato.\r

Prodotti ad hoc per l'incoming\r

In un intervento riportato da Reportur, Lessner Gómez, direttore marketing del ministero del turismo, ha indicato che sono allo studio prodotti specifici in collaborazione con le agenzie di viaggio specializzate nel turismo incoming, che includono offerte che vanno dal noleggio auto ai servizi alberghieri.\r

\r

Lessner Gómez ha inoltre sottolineato che questi servizi sono pensati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che si ricongiungeranno con le proprie famiglie sull'isola. Gómez ha poi evidenziato che si tratta di un programma completo che verrà presentato durante la fiera e che aiuterà gli uffici di promozione turistica all'estero a commercializzare queste offerte in modo più efficace.\r

\r

La crisi del turismo a Cuba ha spinto gli hotel a tagliare le tariffe a livelli mai visti da anni. Vengono promosse offerte last minute e pacchetti multipli prima inaccessibili. Queste offerte alberghiere spaziano da Varadero L'Avana, dove il tasso di occupazione è al minimo a causa del calo dei turisti internazionali. ","post_title":"Cuba: pronto un piano per incentivare l'incoming dei residenti all'estero","post_date":"2026-05-05T11:31:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777980683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bwh Hotels Italy & South-East Europe ancora una volta al fianco dello sport. La catena alberghiera sarà infatti official sponsor del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women. Il gruppo alberghiero consolida così un legame già stretto nella precedente edizione, confermando l’impegno nel promuovere il territorio attraverso il binomio tra sport e ospitalità.\r

\r

Il percorso della 109a edizione si preannuncia sfidante: 3.466 chilometri totali e un dislivello complessivo di 48.700 metri, distribuiti in 21 tappe. Per la sedicesima volta nella sua storia, la Corsa Rosa prenderà il via dall’estero, con la Bulgaria protagonista delle prime tre tappe, per poi snodarsi lungo la Penisola e concludersi a Roma.\r

\r

Una sfida che Bwh Hotels è pronto a sostenere con una presenza capillare: l’operazione valorizza l’intero network di circa 200 hotel del gruppo, con un focus particolare sulle circa 50 strutture presenti nelle destinazioni toccate dal percorso. L’impegno supera i confini nazionali fin dai primi colpi di pedale, coinvolgendo anche 6 hotel in Bulgaria, sotto la guida della divisione italiana da meno di un anno e già pienamente integrati nei flussi operativi del gruppo.\r

I numeri del Giro\r

Questo scenario si inserisce in un contesto di straordinaria vitalità: secondo i dati di Ifis Sport, l’edizione 2025 del Giro d’Italia ha generato un impatto economico record di 2,1 miliardi di euro. L’evento continua a dimostrarsi un volano formidabile per il turismo: il report evidenzia una crescita costante degli spettatori live, che lo scorso anno sono stati 2,3 milioni, con un incremento del 4,5% rispetto al 2024. Oltre all'impatto immediato, il Giro agisce come un potente strumento di marketing territoriale: il report “Osservatorio sullo sport system italiano” di Banca Ifis stimava che ben 618.000 spettatori tornano nei luoghi visitati entro 12-18 mesi, mentre 1,8 milioni scelgono nuove destinazioni, ispirati dalle immagini viste in tv.\r

\r

«Entusiasti dell’esperienza positiva dello scorso anno, torniamo sulle strade del Giro d’Italia con un ruolo ancora più centrale - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italy & See -. Questo sodalizio rappresenta un’opportunità strategica di networking e visibilità per le nostre strutture, capace di generare flussi turistici incrementali e valore reale per gli albergatori. È un investimento nel legame tra sport e territorio che tocca tutte le destinazioni del percorso, dalla Bulgaria fino a Roma rendendo protagonisti i nostri hotel. Un impegno che vede in prima linea anche le strutture bulgare, generando sinergie tra i paesi che gestiamo da soli pochi mesi».\r

\r

Matteo Mursia, chief revenue officer di RcsSports & Events, ha aggiunto: «Siamo molto orgogliosi per il rinnovo della partnership con Bwh Hotels, che conferma il valore strategico della nostra piattaforma. L’autorevolezza di Best Western garantisce al Giro d’Italia e a tutti i suoi stakeholder un costante standard d'eccellenza sia in Italia che all'estero. Siamo certi che questa sinergia saprà esaltare il binomio tra sport, in particolare il ciclismo, e turismo».","post_title":"Bwh Hotels Italy sponsor del Giro d'Italia. Digiesi: «Opportunità straordinaria»","post_date":"2026-05-05T10:44:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777977898000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente stanno iniziando a influenzare le previsioni delle principali compagnie di crociera. I risultati del primo trimestre di quest'anno mostrano un impatto disomogeneo sulle aziende: come riporta Hosteltur, Norwegian Cruise Line Holdings ha rivisto al ribasso le proprie previsioni annuali a causa dell'aumento dei prezzi del carburante e della pressione sulla domanda, soprattutto in Europa. Anche Royal Caribbean Group e Carnival Corporation risentono dell'aumento dei costi energetici. In ogni caso, c'è una buona notizia: non si è registrato un calo significativo della domanda.\r

\r

Il comportamento di questi tre gruppi delinea l'andamento del settore. Il conflitto nella regione, legato all'aumento dei costi energetici e all'incertezza relativa ad alcune rotte, non ha causato un calo generalizzato della domanda, ma sta riducendo i margini e la visibilità commerciale. \r

In dettaglio, Nclh ha abbassato le sue stime di utile rettificato per il 2026. L'azienda ha attribuito la revisione all'aumento dei costi del carburante, all'instabilità in Medio Oriente e alla minore domanda in alcuni mercati, in particolare in Europa. Alla pressione sui costi si aggiunge una ridotta capacità di incrementare le prenotazioni, in un momento in cui i consumatori mostrano maggiore cautela alla luce del contesto internazionale.\r

Royal Caribbean Group ha riportato risultati del primo trimestre leggermente più ottimistici. La società ha registrato ricavi per 4,5 miliardi di dollari e utili per azione rettificati di 3,60 dollari , superando le previsioni iniziali. Il gruppo ha tuttavia rivisto le proprie previsioni annuali a causa dell'aumento dei costi del carburante e del contesto geopolitico.\r

Nclh ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato di 2,3 miliardi di dollari, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il gruppo è inoltre tornato alla redditività, con un utile netto di 104,7 milioni di dollari.\r

\r

L'evoluzione della domanda\r

La differenza fra i diversi gruppi risiederebbe quindi nell'evoluzione della domanda. Royal Caribbean riconosce un temporaneo rallentamento delle prenotazioni a marzo e all'inizio di aprile per alcuni itinerari, ma assicura che la situazione si è poi ripresa e che la crescita è più rapida rispetto all'anno scorso. Questo permette di mantenere una posizione più stabile per il resto dell'anno.\r

Da parte sua, Carnival Corporation ha presentato risultati per il primo trimestre del 2026 con un'evoluzione positiva in termini di ricavi e domanda. L'azienda ha registrato ricavi record pari a 6,2 miliardi di dollari, un utile netto di 258 milioni di dollari e un utile netto rettificato di 275 milioni di dollari, mentre l'Ebitda rettificato ha raggiunto 1,3 miliardi di dollari . Carnival ha inoltre citato le pressioni sui prezzi del carburante, con un impatto stimato superiore a 500 milioni di dollari rispetto alle previsioni di dicembre. Ciononostante, la compagnia mantiene le sue aspettative di prenotazioni da record per il 2026, una crescita a doppia cifra e prezzi storicamente elevati.\r

\r

","post_title":"Crisi in Medio Oriente: la risposta dei grandi gruppi crocieristici","post_date":"2026-05-05T10:33:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777977212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Auberge Collection fa il suo ingresso nel mercato africano con il debutto di Auberge Safari, una nuova struttura che comprende nove campi e lodge nella Tanzania settentrionale.\r

Come riporta TravelWeekly, questa operazione riunisce sotto l'egida di Auberge due operatori di safari già presenti nell'Africa orientale, Legendary Expeditions e Chem Chem Safari. Le loro proprietà si estendono su diverse aree selvagge della Tanzania, tra cui il parco nazionale del Serengeti, l'area protetta della fauna selvatica del Greater Mwiba e l'area di gestione della fauna selvatica di Burunge. \r

Le nove strutture\r

Le nove strutture che compongono l'Auberge Safari sono il Mwiba Lodge, il Mwiba Plains, il Mila, il Nyasi, il Songa, il Legendary Lodge, il Chem Chem Lodge, il Little Chem Chem e il Forest Chem Chem. La loro offerta comprende esperienze come safari per assistere alla grande migrazione, attraversamenti fluviali, safari a piedi, cene nella savana, interazioni culturali con le comunità locali.\r

\r

Secondo Auberge, i soggiorni presso le strutture Auberge Safari contribuiranno a sostenere due organizzazioni per la conservazione: il Friedkin Conservation Fund , che si concentra sulla Greater Mwiba Protected Wildlife area, e la Chem Chem Association, che si impegna a proteggere la Burunge Wildlife Management area. Entrambi i gruppi collaborano inoltre con le comunità locali per promuovere mezzi di sussistenza sostenibili.\r

\r

Auberge Collection possiede attualmente 39 strutture in tutto il mondo. Sia Auberge Collection che Legendary Expeditions fanno parte del gruppo di aziende Friedkin.","post_title":"Auberge Collection debutta in Africa con nove strutture in Tanzania","post_date":"2026-05-05T09:43:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1777974198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_513289\" align=\"alignright\" width=\"300\"] © WienTourismus/Christian Stemper[/caption]\r

\r

E' partito il conto alla rovescia per l'edizione 2026 a Vienna dell’Eurovision Song Contest, che torna nella capitale austriaca per la terza volta, dopo il 1967 e il 2015. Le due semifinali (12 e 14 maggio) e la finale (16 maggio) si terranno presso la Wiener Stadthalle, mentre la Rathausplatz si trasformerà nel centro nevralgico e il principale punto di incontro per i fan provenienti da tutta Europa. \r

\r

Chiunque, anche chi non possiede un biglietto, può infatti godersi lo spettacolo grazie ai circa 30 schermi presenti in tutta la città e ai numerosi eventi collaterali. Saranno inoltre messi a disposizione 500 biglietti gratuiti destinati a organizzazioni sociali per permettere la partecipazione a persone con difficoltà economiche. \r

\r

«L’Eurovision Song Contest si basa su tre pilastri: l’Ebu (European Broadcasting Union), l’emittente nazionale e una città ospitante all’altezza della sfida, e Vienna lo è. - afferma Norbert Kettner, coordinatore dell’Esc per la città di Vienna e direttore di WienTourismus -. Nel 2015 abbiamo dimostrato cosa è possibile realizzare: l’Esc più accogliente della storia, celebrato per l’atmosfera, l’accessibilità e il fascino internazionale. Nel 2026 ripartiremo da lì e svilupperemo ulteriormente l’esperienza della città: con la Vienna Experience Bag realizziamo la più grande iniziativa di coinvolgimento dei fan di tutti i tempi e con la nostra app “ivie”, i Welcome Desk e un programma di esperienze curato, Vienna diventerà uno spazio di esperienze che andrà ben oltre la Stadthalle».\r

\r

Il 10 maggio si apre ufficialmente l’Eurovision Week a Vienna con la Cerimonia d’Apertura e il Turquoise Carpet, unico momento in cui tutte le 35 delegazioni appariranno insieme.\r

\r

Organizzato dalla Città di Vienna in collaborazione con l’Orf (radiotelevisione pubblica austriaca), l’Eurovision Village rappresenterà uno dei principali punti di ritrovo e accoglierà fino a 15.000 persone, che potranno accedervi gratuitamente ogni giorno dalle 14:00 al termine dell’evento, con apertura straordinaria il 14 maggio alle ore 11 per uno speciale brunch a tema.\r

\r

Al PraterDome, l’Euro-Club ospiterà sei serate di eventi con la partecipazione di artisti e delegazioni. Il Wien Museum accoglierà infine la Eurofan House, con interviste esclusive ai partecipanti di quest’anno.\r

\r

Il countdown è ufficialmente iniziato e tutta Vienna sarà presto in festa per l’Eurovision, che potrà essere vissuto da tutti, non solo da chi possiede un biglietto per gli spettacoli ma anche dai residenti e da chi visiterà la città semplicemente per immergersi nell’atmosfera. Il ricco programma di eventi collaterali comprende, tra i vari eventi collaterali, l’Eurovision Market Contest presso il nuovo spazio Marktraum del Naschmarkt, che mercoledì 13 maggio dalle 14:00 alle 19:00 ospiterà le specialità culinarie dei Paesi partecipanti e musica dal vivo.","post_title":"Vienna: tutte le novità dell'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest","post_date":"2026-05-05T09:35:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777973749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Norwegian Cruise Line ha dichiarato che le sue previsioni finanziarie per l'anno in corso sono scese «al di sotto» delle aspettative precedenti a causa degli effetti della guerra con l'Iran, e che la società sta adottando misure di riduzione dei costi per migliorare i risultati economici.\r

\r

\r

In un intervento riportato da TravelWeekly, lamministratore delegato John Chidsey che la società sta «razionalizzando l'organizzazione a terra», una mossa che dovrebbe ridurre le spese per stipendi e benefit di circa il 15% su base annua.\r

\r

Chidsey ha aggiunto che l'azienda ha avviato progetti pilota per «iniziative di delocalizzazione selezionate in diverse aree aziendali».\r

\r

«Questi sforzi sono ancora nelle fasi iniziali e stiamo testando e imparando strada facendo. Prevediamo di utilizzare questa leva in futuro, ampliando e intensificando le nostre iniziative laddove e quando opportuno e più vantaggioso per l'azienda» ha affermato Chidsey, arrivato a febbraio per migliorare le prestazioni dell'azienda , in particolare per il marchio Norwegian Cruise Line.\r

Ottimizzazione delle spese di marketing\r

Nclh ha inoltre dichiarato che ridurrà e ottimizzerà le proprie spese di marketing. Chidsey ha affermato che l'azienda sarà «molto attenta a dove tagliare i costi, in modo che ciò non abbia alcun impatto sulle opportunità di generazione di ricavi».\r

\r

Inoltre, l'azienda continuerà a cercare opportunità di riduzione dei costi nei prossimi due o quattro trimestri. \r

\r

Sul fronte dei ricavi, la guerra con l'Iran sta esercitando pressione sulla domanda, soprattutto in Europa. Il direttore finanziario Mark Kempa ha osservato che il 26% delle navi di Nclh nel secondo trimestre si trova in Europa e che l'esposizione dell'azienda è ancora maggiore nel terzo trimestre, con il 38% delle navi nella regione. Kempa ha inoltre rilevato un calo della domanda di crociere in Alaska e una domanda interna generalmente «più debole del previsto, poiché i consumatori stanno rivalutando i propri piani di viaggio».\r

\r

Di conseguenza, Nclh prevede ora che il rendimento netto del 2026 sarà inferiore del 3-5% rispetto all'anno scorso. Nel trimestre precedente, aveva previsto un rendimento netto invariato rispetto al 2025. Il gruppo ha inoltre rivisto al ribasso le previsioni per l'Ebitda rettificato, portandole a un intervallo compreso tra 2,48 e 2,64 miliardi di dollari, rispetto ai 2,95 miliardi di dollari previsti in precedenza.","post_title":"Norwegian Cruise Line Holdings rivede le previsioni per il 2026","post_date":"2026-05-05T09:34:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777973671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il debutto dello scorso 29 marzo in first class, la nuova esperienza premium di bordo targata Lufthansa sbarca su tutte le classi di viaggio: più precisamente, Fox (acronimo di Future Onboard Experience) sarà presente sui voli di lungo raggio del vettore tedesco da domani, 6 maggio.\r

\r

Il nuovo concetto di servizio rappresenta uno dei più grandi investimenti nella qualità dell’esperienza di viaggio a bordo nella storia della compagnia aerea. Tutti gli elementi e i processi del servizio a bordo sono stati riprogettati: in tutte le classi di viaggio e su tutti i voli a lungo raggio – con e senza Allegris – e su tutti i tipi di aeromobili.\r

\r

Fox si concentra su tre aree chiave: personalizzazione, comfort e Signature Moments. Il nuovo servizio a bordo stabilisce nuovi standard di personalizzazione: in tutte le classi, i passeggeri godono di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità. Numerosi dettagli creano momenti di benessere pensati con cura e un’esperienza di viaggio più confortevole, sia in Economy Class che in tutte le altre classi. Con i “Signature Moments”, Fox pone accenti distintivi a bordo che non sono semplicemente sinonimo di un prodotto “migliore”, ma sono inconfondibilmente Lufthansa.\r

\r

«Lufthansa festeggia il suo centesimo anniversario - ha commentato Jens Ritter, ceo Lufthansa Airlines -. Per celebrare questa occasione speciale, stiamo ridefinendo il servizio a bordo dei nostri voli a lungo raggio. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere la compagnia aerea premium numero uno in Europa. Per raggiungere questo obiettivo, solo quest’anno stiamo investendo oltre 70 milioni di euro nel nuovo servizio premium in tutte le classi. Questi ingenti investimenti finanziari in tempi difficili dimostrano con quanta determinazione e in modo sostenibile stiamo rinnovando e trasformando Lufthansa».","post_title":"Lufthansa investe 70 milioni di euro sui servizi premium lungo raggio","post_date":"2026-05-05T09:15:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777972534000]}]}}