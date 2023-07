Delphina cavalca il successo della Sirenetta con proposte ad hoc per gli appassionati del film Il successo della Sirenetta traina il Nord Sardegna, dove sono state girate molte scene del film della Disney uscito un paio di mesi fa. A rivelarlo è Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts, che vanta 12 strutture tra costa Smeralda, arcipelago della Maddalena e il golfo dell’Asinara. “Alla domanda classica – spiega Muntoni- si è aggiunta infatti quella del turismo cinematografico, con una crescente richiesta proveniente non solo dai paesi europei e dall’Italia, ma anche dalle Americhe. I nostri ospiti potranno quindi vivere la magia di questa favola senza tempo attraverso un programma di attività nelle nostre strutture più vicine ai luoghi del film”. Sono gli scenari costieri tra Capo Testa e Castelsardo, per la varietà dei paesaggi e per il loro fascino ancora selvaggio, tra spiagge caraibiche, scogliere e baie appartate, a fare da sfondo al nuovo film live action della Walt Disney. “L’acqua è la più blu, le rocce sono le più belle che abbia mai visto. Abbiamo trovato la Sardegna nei nostri sogni ancor prima di arrivare lì” ha dichiarato John Myhre, sceneggiatore della pellicola campione di incassi. Ecco allora che per immergersi nel mondo creato dal nuovo film Disney ed esplorare le acque azzurre e scintillanti che lo caratterizzano, il resort Valle dell’Erica propone un’intera giornata a bordo di un nuovissimo Maxi Rib. Pensati per ritrovare benessere e bellezza grazie agli elementi del mondo di Ariel, i programmi la Sirenetta Signature e sulle Tracce della Sirenetta sono disponibili nel centro thalasso dello stesso Valle dell’Erica a Santa Teresa Gallura, nonché dell’hotel Marinedda, 5 stelle a Isola Rossa. I piccoli ospiti del miniclub, sempre al Valle dell’Erica, potranno poi avvistare “dal vivo” una sirena che emerge nel mare proprio davanti ai loro occhi. Tante anche le attività a tema tra giochi, canti e balli, preparazione di dolcetti, travestimenti e nail painting ispirati ad Ariel in compagnia degli animatori. Al Resort & Spa Le Dune, 4 stelle a Badesi, è previsto infine lo spettacolo Sirenetta 2.0. Condividi

