Deepak Booneady è il nuovo ceo del gruppo Sun Siyam Resorts Nuovo ceo per il gruppo Sun Siyam Resorts, che dallo scorso 1° di gennaio ha promosso Deepak Booneady dalla carica di vicepresidente commerciale a quella di amministratore delegato della compagnia. Nel suo nuovo ruolo, Booneady supervisionerà il funzionamento complessivo dell’azienda, lavorerà a stretto contatto con il direttore generale del gruppo, con tutti i team di gestione dei resort, nonché con il consiglio di amministrazione della sede centrale, per creare, comunicare e implementare la visione, la missione e la direzione generale della compagnia. Negli ultimi tre anni, e durante la pandemia, Booneady ha guidato con successo il proprio team attraverso tempi difficili, ristrutturando il marchio ed esplorando nuovi metodi di gestione aziendale. Booneady ha oltre 25 anni di esperienza nel settore dei viaggi di lusso e dell’ospitalità. È entrato a far parte di Sun Siyam Resorts come group director of business development nel 2019 ed è stato promosso a vice president sales nel 2021. Avido lettore, il nuovo ceo amplia continuamente le sue conoscenze e ha recentemente completato diversi programmi di formazione per dirigenti, presso la Harvard business school Usa. “Sono incredibilmente onorato e orgoglioso di far parte di un’organizzazione così dinamica, che mi consente di condividere e implementare idee, visione e creatività innovative – commenta lo stesso Booneady -. Oltre a far crescere l’attività, il mio obiettivo principale per il futuro è quello di creare una cultura dell’innovazione per il team e l’azienda”.

