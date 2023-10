Debutto londinese per il brand Raffles, che apre nello storico Old War Office Ha aperto ufficialmente i propri battenti circa un mese fa il primo Raffles di Londra. Ospitata all’interno dello storico Old War Office, la struttura di debutto di questo brand lusso di casa Accor è dotata di 120 camere e suite progettate dal designer Thierry Despont, nonché di 85 residenze disegnate dallo studio 1508 London. A ciò si aggiungono tre differenti proposte culinarie, curate in esclusiva dallo chef tristellato Mauro Colagreco. Presenti pure tre bar, una lounge aperta tutto il giorno e ulteriori sei ristoranti, inclusa la Pillar Kitchen, con una carta incentrata sul benessere e sul cibo salutare. A completare l’offerta una serie di aree per meeting e ricevimenti, nonché la Guerlain Spa da 27 mila metri quadrati sviluppata su quattro piani: progettato da Goddard Littlefair, lo spazio benessere include tra le altre cose una palestra, una piscina di 20 metri, una vitality pool, una sauna, un bagno turco e nove stanze per trattamenti. “Siamo onorati di far parte di questo progetto monumentale – commenta il ceo di Raffles & Orient Express, Omer Acar -. L’apertura del Raffles London The Owo all’interno di questo edificio storico segna uno dei momenti più importanti nella storia del nostro brand.” Condividi

\r

«Fra gennaio e agosto abbiamo registrato oltre 289.000 pernottamenti, il 28% dei quali fuori da Copenhagen, con una crescita del 9% rispetto al 2019. - afferma infatti Annalisa Ferraresi, marketing manager Italy&France di Visit Denmark - La Danimarca è facilmente raggiungibile grazie agli ottimi collegamenti aerei con diverse città italiane. I due aeroporti di riferimento in Danimarca sono Copenhagen e Billund, mentre gli hub principali in Italia sono Milano e Roma, ma sono disponibili collegamenti anche da Bologna, Venezia, Pisa e Firenze e connessioni estive verso Napoli, Palermo, Olbia e Alghero».\r

\r

In Danimarca le distanze sono brevi: «Sono sufficienti pochi giorni per un'esperienza completa e variegata. È proprio quello che piace ai turisti italiani: sfruttare al massimo il tempo a disposizione vedendo città, ma anche la natura che è molto vicina al contesto urbano».\r

\r

“Denmark the land of everyday wonder”: Copenhagen, cittadine vivaci e ricche di cultura e innovazione, castelli, percorsi fly&drive guidando tra paesaggi variegati, villaggi pittoreschi e foreste, raggiungendo spiagge interminabili dove raccogliere e mangiare le ostriche. Visitando Skagen, all’estremo nord, dove il mar Baltico e quello del Nord “si abbracciano” (con le parole di Hans Christian Andersen) o ammirare il faro Rubjerg Knude, nella penisola dello Jutland, che rischiava di precipitare nel mare per l’erosione e, nel 2019, è stato collocato su rotaie e spostato di 70 metri verso l’interno con l’aiuto di migliaia di persone.\r

\r

In Danimarca si può rivivere l’epopea vichinga in tanti musei e località, visitando le affascinanti fortezze circolari (da poco entrate nel patrimonio Unesco) e incontrare la storia e l’opera di Hans Christian Andersen in un museo interattivo e tra le vie della sua Odense. È una terra dove anche la cucina sorprende, per il suo forte legame con la tradizione, lo sguardo alla sperimentazione e numerosi ristoranti (32 dei quali insigniti di una stella Michelin).\r

\r

[gallery ids=\"455130,455133,455131,455132,455134,455136\"]","post_title":"Gli italiani in Danimarca per vivere “the land of everyday wonder”","post_date":"2023-10-30T14:09:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698674998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto ufficialmente i propri battenti circa un mese fa il primo Raffles di Londra. Ospitata all'interno dello storico Old War Office, la struttura di debutto di questo brand lusso di casa Accor è dotata di 120 camere e suite progettate dal designer Thierry Despont, nonché di 85 residenze disegnate dallo studio 1508 London. A ciò si aggiungono tre differenti proposte culinarie, curate in esclusiva dallo chef tristellato Mauro Colagreco.\r

\r

Presenti pure tre bar, una lounge aperta tutto il giorno e ulteriori sei ristoranti, inclusa la Pillar Kitchen, con una carta incentrata sul benessere e sul cibo salutare. A completare l'offerta una serie di aree per meeting e ricevimenti, nonché la Guerlain Spa da 27 mila metri quadrati sviluppata su quattro piani: progettato da Goddard Littlefair, lo spazio benessere include tra le altre cose una palestra, una piscina di 20 metri, una vitality pool, una sauna, un bagno turco e nove stanze per trattamenti.\r

\r

“Siamo onorati di far parte di questo progetto monumentale - commenta il ceo di Raffles & Orient Express, Omer Acar -. L'apertura del Raffles London The Owo all'interno di questo edificio storico segna uno dei momenti più importanti nella storia del nostro brand.”","post_title":"Debutto londinese per il brand Raffles, che apre nello storico Old War Office","post_date":"2023-10-30T13:47:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698673651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_352388\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Hotel Capo d'Africa diventerà il Room Mate Mia[/caption]\r

\r

A poco più di un anno dalla crisi che aveva investito Room Mate, salvata solo dall'intervento del fondo d’investimento americano Angelo Gordon Investments, in partnership con la compagnia alberghiera canadese Westmont Hospitality Group, il gruppo spagnolo risorge a nuova vita e annuncia importanti piani di sviluppo in Italia e in Europa.\r

\r

Stando a quanto dichiarato dall'a.d. e già fondatore della compagnia, Kike Sarasola, al magazine Hosteltur, Room Mate si starebbe infatti apprestando a chiudere l'anno migliore della sua storia, grazie a un fatturato complessivo di oltre 105 milioni di euro, generato da 22 strutture distribuite in 13 città di cinque Paesi differenti. I margini operativi lordi (ebidta) sono inoltre previsti a quota 15 milioni, ossia a un livello quasi tre volte superiori a quello dell'2019. Nell'ultimo anno pre-Covid, infatti, il gruppo aveva registrato un giro d'affari totale di 101 milioni, supportato però da un perimetro di alberghi più ampio (26), per un ebitda di 5,5 milioni.\r

\r

Per quanto riguarda i piani di espansione italiani, la prossima apertura è prevista già a metà dicembre, con l'inaugurazione del Palazzo dei Fiori by Room Mate di Venezia, ricavato da un edificio del diciannovesimo secolo. Per la seconda metà del 2024 è invece in calendario il re-opening dell'attuale Capo d'Africa di Roma. Situata a un centinaio di metri dal Colosseo, la struttura verrà rinominata Rome Mate Mia e sarà dotata di 66 camere. Ma i progetti di espansione della compagnia non si fermano certo qui. Stando sempre a Sarasola, sarebbero infatti in corso trattative per una ventina di alberghi ulteriori, oltre che in Italia, anche in Portogallo e in Francia. In vista ci sarebbe pure il secondo debutto di Room Mate negli Stati Uniti, il lancio di un brand lusso e quello di una catena di ostelli. Infine, in calendario ci sarebbero anche le ristrutturazioni di due indirizzi fiorentini: i Room Mate Luca e Isabella.","post_title":"Risorge Room Mate che chiude l'anno migliore di sempre e si espande a Venezia e a Roma","post_date":"2023-10-30T13:17:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698671833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 25 ottobre a Bangkok è andato in scena l’ultima appuntamento 2023 del format Travel Hashtag, la dodicesima edizione in quattro anni, che ha scelto la capitale della Thailandia per il suo debutto nel Sud-Est asiatico. Un evento di networking dedicato alla destinazione Italia che ha visto la partecipazione di agenti di viaggio e tour operator specializzati sull’outgoing, wedding planner, oltre a professionisti del mondo airline e di quello hospitality. Location dell’evento il suggestivo hotel Innside by Meliá Bangkok Sukhumvit, aperto da pochi mesi nel distretto di On Nut.\r

\r

“Una bellissima collaborazione quella attivata con la Camera di commercio italo-thailandese, con cui abbiamo già messo in agenda una serie di iniziative di follow-up insieme a un ritorno del format a Bangkok nel corso del 2024, per esplorare nuovi temi legati al turismo di interesse per questa regione”, spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag.\r

\r

Tra i partner dell’iniziativa patrocinata da Enit, Etihad Airways, il gruppo Melia Hotels, Italo, Palazzo di Varignana, l'Apt della Basilicata, Martulli Viaggi, il comune di Cremona e Bettoja Hotels. Il giorno successivo, Travel Hashtag insieme ai propri partner è stato protagonista del business meeting Bridging Italy and Thailand in mutual tourism development presso il Rembrant Hotel & Suites Bangkok che ha coinvolto imprenditori e manager delle aziende presenti nel network della Camera di commercio italo-thailandese. \"Il programma del 2024 vedrà riconferme e novità assolute che sveleremo nelle prossime settimane – conclude Romanelli – La prima tappa del nuovo anno sarà sicuramente in Italia”.","post_title":"Con l'appuntamento di Bangkok si chiude l'intenso 2023 di Travel Hashtag","post_date":"2023-10-30T12:12:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698667940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un pacchetto specificamente dedicato agli amanti dei film. Già pre-annunciata in occasione dell'ultima fiera di Rimini, arriva dall’estate 2024 Cinema Lovers: il programma che la linea di prodotto Going4Cruise abbinerà ad alcuni itinerari di navigazione con proiezioni di film legati alle destinazioni toccate ed escursioni ispirate ai contenuti cinematografici.\r

\r

Il progetto è realizzato e in collaborazione con Msc Crociere e MovieMedia, concessionaria di pubblicità specializzata nel canale cinema in 900 schermi (e 200 sale) in Italia. L'iniziativa prevede pure la presenza di alcuni critici, che commenteranno la pellicola prima della visione, nonché di speciali visite guidate per rivivere le storie dei film proprio nelle location in cui sono sbocciate.\r

\r

Mentre è in costruzione il palinsesto delle proiezioni che a bordo delle crociere Msc animerà Cinema Lovers, i primi due itinerari sono già pronti: la Msc Armonia con partenza da Venezia (primavera e autunno 2024) e rotta verso Croazia, Montenegro, Corfù, Zante (Grecia), Bari; la Msc Grandiosa con partenza da Livorno (primavera e autunno 2024) e rotta verso Francia, Spagna, Tunisia, Palermo e Napoli.\r

\r

\"Arricchire l’esperienza di viaggio in crociera è la missione di Going4Cruise: una linea di prodotto nata proprio con questo intento, costruendo soggiorni pre e post navigazione come un approfondimento sulle destinazioni degli 11 homeport di Msc – commenta il chief commercial & operations officer di Going, Maurizio Casabianca -. Nel caso di Cinema Lovers l’arricchimento comincia a bordo: grazie alla dotazione tecnologica delle navi, con sale cinematografiche e attrezzature audio/video di estrema qualità, nonché teatri di pregio, abbiamo pensato che unire la passione per il cinema a una vacanza itinerante fosse un’ottima occasione di cui far tesoro. Appassionando così i viaggiatori e stimolandoli ad approfondire sulle mete che la nave toccherà\".\r

\r

Detto, fatto: per lanciare Cinema Lovers, Going ha organizzato una prima visione di C’è ancora domani, opera prima di Paola Cortellesi alla regia, presentato alla festa del Cinema di Roma proprio la scorsa settimana, in contemporanea a Milano (Anteo City Life), Napoli (Metropolitan di via Chiaia) e Roma (Barberini), invitando le agenzie di viaggio, con il supporto dei partner Europ Assistance e MovieMedia.","post_title":"Going4Cruise lancia il pacchetto Cinema Lovers","post_date":"2023-10-30T10:53:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698663212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Korean Air rilancia il rinnovo della flotta con un ordine per altri 20 Airbus A321neo. L'aeromobile a corridoio singolo è configurato con 182 posti - otto in classe Prestige e 174 in classe economica. \r

\r

Il vettore coreano ha preso in consegna otto dei 30 esemplari inizialmente ordinati e la prima consegna è avvenuta nel dicembre 2022. La flotta di nuova generazione verrà impiegata su rotte di breve e medio raggio per servire il network della compagnia aerea nel Sud-est asiatico, in Cina e in Giappone.\r

\r

\"L'A321neo è in linea con l'impegno di Korean Air di ridurre l'impronta di carbonio, fornendo al contempo servizi eccezionali. Il suo design contemporaneo, la tecnologia avanzata e gli interni spaziosi ridefiniscono l'esperienza di viaggio\", ha dichiarato Jong Seok Yoo, executive vice president e chief safety & operating officer del vettore.\r

\r

Korean Air è impegnata nella modernizzazione della flotta per garantire la sicurezza operativa, la sostenibilità e una migliore esperienza dei passeggeri. Nei prossimi anni prenderà in consegna 110 nuovi aeromobili di nuova generazione, tra cui altri 20 A321neo; 10 Boeing 787-9; 20 Boeing 787-10 e 30 Boeing 737-8. Inoltre, la compagnia aerea ha già programmato il progressivo phase-out degli A330-300 e i Boeing 777-200Er.","post_title":"Korean Air rinnova la flotta con un ordine per altri 20 Airbus A321neo","post_date":"2023-10-30T10:49:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698662945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha cancellato i voli da Ancona per Bucarest, Barcellona, Vienna, dal 13 novembre prossimo. Alla base della decisione ci sarebbe uno strappo con la regione Marche: la compagnia aerea cita il \"mancato adempimento degli impegni da parte di Atim, società della Regione Marche. Aeroitalia provvederà a rimborsare immediatamente i passeggeri per le suddette rotte\".\r

\r

La compagnia aerea sottolinea poi che \"Rimangono al momento garantiti i voli in continuità territoriale da Ancona verso Roma, Napoli e Milano Linate, a cui Aeroitalia rinuncerà, a far data dal 1 ottobre 2024, nei tempi e nei modi previsti dal contratto relativo al bando di continuità territoriale\".\r

La risposta di Ancona International Airport e Atim\r

Atim ed Ancona International Airport dal canto loro \"prendono atto della decisione unilaterale\" di Aeroitalia per i voli internazionali, che \"hanno registrato ottimi riempimenti fin dalla loro attivazione\" il 1° ottobre.\r

\r

\"Le relazionali tra Atim e Aeroitalia - si legge nella nota congiunta di Ancona International Airport e Atim -, avevano l'obiettivo di promuovere la Regione Marche su alcuni mercati nazionali ed internazionali coerentemente agli sviluppi delle direttrici di traffico dall'aeroporto di Ancona. Tuttavia le negoziazioni tra Atim ed Aeroitalia non sono giunte ad una conclusione positiva, pur avendo Atim presentato delle proposte in linea con la normativa vigente in termini di promozione e di comunicazione del territorio\".\r

\r

Nel frattempo \"sono in corso trattative con primarie compagnie aeree internazionali\" per collegamenti con \"importanti mercati europei tra cui Spagna e Grecia\". Atim e Ancona International Airport provano a rilanciare con la notizia di una firma, \"proprio in questi giorni di un protocollo d'intesa tra Atim e Ryanair per la promozione del territorio marchigiano\" che segue una lettera di intenti con il vettore irlandese per \"implementare nuove rotte internazionali nei prossimi 5 anni\". Le prime destinazioni per il 2024 saranno annunciate congiuntamente a novembre. Un accordo dal quale si attende \"un importante riposizionamento strategico dell'aeroporto di Ancona\".\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia cancella i voli internazionali da Ancona dal 13 novembre","post_date":"2023-10-30T09:59:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1698659964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 27 ottobre si è svolta a Ragusa la seconda tappa siciliana del Travel Open Day Hospitality, nuovo format di incontri b2b tra ricettivo e fornitori di servizi per l’ospitalità con il Patrocinio del Comune di Ragusa e la collaborazione di Assoturismo Confesercenti e l’Associazione Startup Turismo. L’evento si è tenuto presso Palazzo Cosentini ed ha coinvolto il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera tra workshop e formazione con la presentazione di Franco Grasso.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_455041\" align=\"alignleft\" width=\"245\"] Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa[/caption]\r

\r

\"Un evento interessante ed innovativo in cui per la prima volta a Ragusa si relazionano strutture ricettive di tutte le tipologie e livelli con fornitori di servizi anche digitali - spiega Clorinda Arezzo, direttore tecnico turistico del comune di Ragusa, intervenuta all'evento -.\r

\r

Questo poi coincide anche con il fatto che per la prima volta Ragusa sta impostando un piano di attività strategiche di destinazione, un nuovo percorso che possa creare un gruppo coeso di operatori turistici\".\r

\r

[caption id=\"attachment_455042\" align=\"alignleft\" width=\"249\"] Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla[/caption]\r

\r

“Un nuovo concept di evento per la prima volta a Ragusa Ibla che è andato molto bene – puntualizza Daniele La Rosa, Presidente del Ccn Antica Ibla, che rappresenta 450 stanze sul territorio –. La Travel Open Day è riuscita a mettere insieme aziende innovative con gli operatori locali. Con molti stiamo già impostando delle importanti collaborazioni. Un inizio per un progetto più lungo; la prossima tappa ci vedrà infatti più vicini a questo format per coinvolgere più startup innovative per far diventare Ragusa un luogo di innovazione e crescita per le aziende nel sud Italia”.\r

\r

Per conoscere quali sono le prossime tappe ed iscriversi ai prossimi eventi in calendario clicca qui.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"455046,455047,455048,455049\"]\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality a Ragusa: startup e innovazione per lo sviluppo al Sud","post_date":"2023-10-30T08:00:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1698652857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Verrà inaugurato il prossimo 27 marzo 2024 il nuovissimo Sandals Saint Vincent and The Grenadines. Più che un resort, un’esperienza completamente ispirata alla natura che lo circonda e che attende gli ospiti dell’ultima destinazione Sandals.\r

\r

Nascosto sullo sfondo della foresta pluviale caraibica, tra lussureggianti montagne verdi che vanno incontro ad un mare blu cobalto, il nuovo all-inclusive di Sandals® Resorts, il Sandals Saint Vincent and The Grenadines, nona destinazione caraibica e diciottesimo resort di Sandals Resorts International (SRI), aprirà i battenti il prossimo 27 marzo 2024.\r

\r

La struttura, che si estenderà su una superficie di oltre 20 ettari, proporrà un'esperienza completamente nuova, invitando gli ospiti a godere della bellezza incontaminata del paesaggio, con le nuovissime Overwater Villas a due piani, serpeggianti corsi d’acqua e altri sensazionali \"Sandals Firsts\". Appartenenti alle Piccole Antille, e vicine a Saint Lucia e Grenada, l’arcipelago di Saint Vincent e delle Grenadine è costituito da 32 tra isole e cayos che offrono paesaggi esotici con delizie naturali, dai fiumi impetuosi alle colline ondulate e ai picchi vulcanici, una vera gemma nascosta dei Caraibi orientali.\r

\r

\r

\r

Le Suite 'Next Level'\r

\r

Sandals Saint Vincent and The Grenadines metterà a disposizione degli ospiti 301 camere, splendidamente arredate, e le Two-Bedroom Butler-Villas poste fronte mare, un 'Sandals First', le suite più ampie presenti nel portfolio dalla catena. Gli interni presentano elementi ispirati alla biophilia e al calore dei materiali vulcanici locali, con vedute accuratamente incorniciate da una vegetazione unica. Le Vincy Overwater Two-Story Villas, disposte su due piani, ripropongono in una nuova veste le iconiche suite Sandals, con un design evoluto su due livelli costruiti direttamente sull’acqua, coronate da un terrazzo arredato con vista a perdita d'occhio. Alcune ville e suite, inoltre, offrono uno spazio dedicato alla proiezione di film e camere fitness private con attrezzature Technogym, programmi di allenamento e una grande varietà di pesi.\r

\r

[gallery ids=\"454263,454264,454265,454266,454267,454268\"]\r

\r

\r

\r

Ristorazione: cosa bolle in pentola?\r

\r

Circondati e avvolti da erbe aromatiche autoctone e da coltivazioni, sorti accanto ad uno dei più importanti allevamenti di bovini dei Caraibi, i 16 ristoranti del Sandals Saint Vincent and The Grenadines inviteranno gli ospiti a gustare i prodotti locali attraverso 16 diversi concept culinari.\r

\r

Ecco alcune novità:\r

- Il primo ristorante communal-style del marchio, Buccan, avrà un menù composto da portate di stagione realizzate per essere condivise da chef che lavorano in una cucina a vista\r

- Imoro, che nella lingua locale significa “verde”, è un nuovo ristorante grab-and-go, che servirà bowl salutari e deliziosi da gustare in spiaggia.\r

- Materiali locali, motivi giocosi e piante tropicali decoreranno il Three Jewels (omaggio alla bandiera di Saint Vincent e Grenadine), rum-bar che servirà rum dei Caraibi orientali e nuove creazioni alcoliche e analcoliche, il tutto accompagnato dai suoni dei grandi classici della musica del posto.\r

- Parisol, beach-club e ristorante all'aperto, servirà piatti veloci sulla riva del mare, prima di trasformarsi in locale notturno di alto livello per cocktail, musica e pittoresche vedute del tramonto.\r

\r

Imperdibile, nell’atrio, è la piscina lineare di quasi 92 metri che sembra perdersi nell'orizzonte, costeggiata da lussuose cabine e accesso diretto allo Swim-up Bar. Di fianco, una piscina a forma di mezza luna invita gli ospiti a rilassarsi e nuotare sotto il sole di Saint Vincent, mentre la piscina a sfioro di Parisol, si affaccia sulla baia avvolgendo la spiaggia. Costruite sulla riva del fiume, le cabine della Red Lane Spa saranno sempre avvolte dal suono dell'acqua che scorre, garantendo agli ospiti per connessione totale con la serenità della natura circostante.\r

\r

La posizione privilegiata del nuovo Sandals Saint Vincent and The Grenadines, in una delle aree più ricche dei Caraibi in termini di fauna marina, rende questo resort all-inclusive il punto di partenza verso incredibili scenari per lo snorkeling, immersioni subacquee e molte altre avventure in mare.\r

\r

Per ulteriori informazioni su Sandals Resorts and Beaches Resorts:\r

https://www.sandalsresorts.eu/en/ www.beaches.com\r

\r

\r

\r

","post_title":"Uno sguardo sul Sandals Saint Vincent and the Grenadines a pochi mesi dall'apertura","post_date":"2023-10-27T14:09:07+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1698415747000]}]}}