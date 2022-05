Continua l’espansione dell’offerta Oyo di case vacanza: acquisita la croata Direct Booker

Non si ferma la crescita dell’offerta di case vacanze del gruppo Oyo, che acquisisce l’operatore con sede a Dubrovnik, Direct Booker, dotato di un portfolio di oltre 3.200 case e un bacino di utenza di 2 milioni di clienti. Oyo è già presente in Europa con altri brand quali Belvilla (Belvilla by Oyo), DanCenter e Traum Ferienwohnungen. La collezione di case vacanza di Direct Booker sarà inizialmente disponibile su Belvilla.com. Successivamente sarà possibile prenotarle anche su tutte le altre piattaforme. L’acquisizione rafforzerà la presenza del gruppo in Europa e più specificatamente in Croazia, dove già vanta circa 1.800 case vacanza commercializzate sulla piattaforma Belvilla e altre 7 mila su Traum Ferienwohnungen.

“La Croazia è senza dubbio una delle destinazioni turistiche emergenti del Mediterraneo per i viaggiatori europei – spiega il ceo di Oyo Europe, Mandar Vaidya -. Già nel 2021 l’industria turistica croata ha compiuto grandi passi verso la ripresa e il potenziale per l’anno in corso è ancora maggiore. L’ampliamento del nostro portfolio di case vacanza in Dalmazia apporterà notevoli benefici, specialmente nell’area di Dubrovnick, la destinazione più ambita in Croazia dove, con questa acquisizione, miglioreremo notevolmente la nostra presenza. L’ingresso di Direct Booker rappresenta un grande valore aggiunto per il nostro portfolio di hotel e case vacanza in Croazia e in generale in Europa”.