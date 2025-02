Club del Sole alla ricerca di 850 figure professionali: gli appuntamenti di recruiting

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484087" align="alignleft" width="300"] Federico e Riccardo Ficcanterri[/caption] Lo scorso 9 gennaio Ciro Verrocchi ha lasciato la direzione generale della Icon Collection, ruolo che il manager ricopriva dal febbraio 2023. Il cambio generazionale al vertice vede coinvolta la nuova generazione della famiglia Ficcanterri insieme a quella senior, inclusi i due cugini Federico e Riccardo fondatori del gruppo alberghiero. La compagnia punta ora su un management dinamico, visionario e altamente specializzato, in grado di anticipare le tendenze del settore, interpretare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata e. Questo percorso si inserisce in una più ampia evoluzione verso un modello di azienda Teal, basato su autonomia, responsabilità condivisa e una cultura organizzativa incentrata sulla collaborazione e sullo sviluppo continuo. Parallelamente, il gruppo sta potenziando gli investimenti in nuovi progetti dedicati alla formazione (People), alla sostenibilità (WePlant) e al lusso (il neo 5 stelle The Sense Experience Resort), ampliando la propria presenza nei mercati strategici e stringendo collaborazioni con partner d’élite. La proprietà e tutto il team ringraziano Ciro Verrocchi, per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per i suoi futuri progetti professionali. [post_title] => Ciro Verrocchi lascia la Icon Collection. La direzione del gruppo in mano alla famiglia Ficcanterri [post_date] => 2025-02-06T11:34:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738841671000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_382236" align="alignleft" width="300"] Un villaggio Club del Sole[/caption] Club del Sole è alla ricerca di 850 figure professionali per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina, direzione/amministrazione, market e manutenzione delle aree green, da inserire in tutte le strutture della compagnia open air. La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani, che si stanno approcciando al mondo del lavoro. Il gruppo si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia, che potranno avere un’occasione preziosa di crescita. L'azienda offre contratti stagionali, con nuove possibili opportunità durante i mesi invernali, in base ai ruoli e alle mansioni, con possibilità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione. Le figure ricercate includono: direttori, vicedirettori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli Primi importanti appuntamenti da segnare in agenda sono le edizioni del Tfp Summit di Milano (il 7 febbraio) e di Roma (il 28 febbraio). Il 5 marzo Club del Sole sarà inoltre fra le aziende protagoniste del recruiting day, organizzato in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, che si terrà presso la sede municipale di Grado. [post_title] => Club del Sole alla ricerca di 850 figure professionali: gli appuntamenti di recruiting [post_date] => 2025-02-06T11:05:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738839941000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Genova capitale dell’innovazione turistica nel Mediterraneo. Il capoluogo ligure si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una serie di progetti che testimoniano il periodo di straordinarie trasformazioni e di una forte accelerazione come meta turistica per Genova. In questo contesto il capoluogo ligure è oggi pronto a diventare la prima città italiana e la prima destinazione nel Mediterraneo ad adottare un’Intelligenza Artificiale conversazionale per la creazione di un’esperienza turistica interamente personalizzata e rispettosa dell’autenticità del luogo. Un grande passo in avanti frutto di una lunga preparazione dell’infrastruttura tecnologica A chiusura della conferenza stampa in programma lunedì 10 febbraio sarà presentata in anteprima - con accesso a una simulazione individuale semplificata per i partecipanti - la versione test dell'agente turistico AI del Comune di Genova, che verrà rilasciato al pubblico per la stagione 2025. Interverranno alla conferenza: Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova; Marta Brusoni, assessore alla Digitalizzazione, alla Smart City, all'Applicazione dell'Intelligenza Artificiale del Comune di Genova; Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova; Alessio Pisa, amministratore delegato di Instilla ; Josep Ejarque, amministratore di FTourism & Marketing e destination manager; Giampiero Biamino, dirigente della Direzione Smart City, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei Processi del Comune di Genova. [post_title] => Genova capitale dell'innovazione turistica, in Bit nuove sperienze personalizzate [post_date] => 2025-02-06T10:56:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738839393000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484040 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lungo raggio e qualità: sono due degli elementi chiave per il futuro sviluppo degli scali milanesi messi in risalto da Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports in occasione dell'Airport Day. «Sea punta sempre di più sui collegamenti di lungo raggio e stiamo lavorando su diversi progetti legati alla connettività intercontinentale di qualità, su una crescita selettiva delle rotte, non sulla loro quantità» ha affermato Brunini, sottolineando il trend positivo del 2024 che si è chiuso «con oltre il 10% di crescita a Malpensa e Linate. «I mercati sono in evoluzione, la crescita economia che investe l’area asiatica spinge sempre di più a viaggiare per affari e per turismo e occorre tener conto anche a fronte di fattori come la guerra in Ucraina, che ha ridotto lo spazio aereo del 25%, i collegamenti di lungo raggio nel 2024 hanno registrato un crescita a doppia cifra. Il nostro settore si è dimostrato resiliente, in grado di recuperare e crescere. Siamo più connessi e più competitivi intercettando i flussi di passeggeri e merci dai Paesi più lontani, in scenari che vedono al centro l’Europa con l’Open Sky e in particolare l’Italia che è ancora più aperta alla libertà dei cieli». Spicca l'esempio della Cina, con sole tre destinazioni collegate a Milano nel periodo pre-Covid: «Sea la lavorato sugli accordi bilaterali per ampliare il portafoglio e oggi ha sono undici i collegamenti con città cinesi». [post_title] => Sea Aeroporti: lo sviluppo passa da lungo raggio e qualità delle rotte [post_date] => 2025-02-06T09:40:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738834846000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un vero e proprio piano di welfare pensato per supportare gli agenti di viaggio e gli operatori del turismo: questa la proposta presentata oggi a Roma da Aiav, l'Associazione italiana agenti di viaggio, nel corso del convegno "Turismo: una filiera chiamata Italia". L’evento, organizzato in collaborazione con Cna Turismo e Confcooperative Cultura Turismo Sport, ha riunito istituzioni e rappresentanti del settore per affrontare le sfide e le opportunità del comparto. Tra i presenti, il ministro del turismo Daniela Santanchè, il deputato Gianluca Caramanna e il presidente di Aiav Fulvio Avataneo, che hanno offerto un quadro aggiornato sulle iniziative a sostegno del settore. Santanchè: supporto alle agenzie di viaggio Condividendo un'esperienza personale, il ministro del turismo ha ricordato di aver gestito un'agenzia di viaggio a Milano in gioventù, comprendendo quindi le sfide e l'importanza di questo lavoro. "Dobbiamo rimettere al centro le agenzie di viaggio - spiega - valorizzandole per il loro contributo nella creazione di esperienze su misura. Io stessa, da giovane, ho gestito un'agenzia di viaggio a Milano, e conosco bene la fatica e l’impegno che questo lavoro richiede". Le agenzie di viaggio rivestono un'importanza cruciale nel sistema ecosistema turistico, ribadisce il ministro: "Senza di loro, il settore perderebbe un punto di riferimento essenziale per milioni di viaggiatori. Il turismo è un settore complesso . spiega -, in cui ogni ingranaggio deve funzionare all’unisono. «Il nostro compito, come Governo, è creare un ambiente in cui gli operatori possano lavorare al meglio". Santanchè ha quindi ricordato l'importanza degli investimenti realizzati per il settore, tra cui "un miliardo e 380 milioni di euro destinati al miglioramento delle strutture ricettive" e ha ribadito l’impegno del governo nel "sostenere le agenzie di viaggio in un momento di grande trasformazione, in cui le piattaforme online stanno modificando le abitudini dei turisti". Il ministro ha quindi ricordato le misure messe in atto dal governo per rafforzare il settore turistico, a partire dall'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), una misura che, nonostante le critiche iniziali, sta dimostrando la sua efficacia. "Il CIN sta funzionando bene, in collaborazione con le regioni, e rappresenta un passo avanti nell’uniformare le regole a beneficio dei turisti", ha spiegato Santanchè. La regolamentazione degli affitti brevi attraverso questo strumento è stata pensata per bilanciare il diritto alla proprietà privata con la necessità di contrastare la concorrenza sleale e far emergere il sommerso. Santanchè ha poi ribadito l’importanza degli investimenti nelle strutture ricettive, sottolineando che "un miliardo e 380 milioni di euro sono stati destinati al miglioramento delle strutture alberghiere e turistiche per rendere l'Italia ancora più competitiva a livello internazionale". Ha inoltre evidenziato come queste risorse siano fondamentali per modernizzare il comparto e attrarre un turismo di qualità. "Il nostro obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare i servizi e la qualità dell’accoglienza". Le novità presentate da AIAV Aiav ha introdotto un pacchetto di strumenti assicurativi e finanziari, disponibili gratuitamente o a condizioni agevolate per i suoi oltre 2.500 associati, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la sostenibilità economica delle agenzie di viaggio. Tra le misure principali, una polizza RC Professionale fornita da Gruppo Assimoco con massimali personalizzabili fino a 2 milioni di euro, pensata per garantire la massima tutela anche per le agenzie di nuova apertura o con fatturati limitati. Il Salvagente, fondo di garanzia attivo dal 2018, offre protezione contro insolvenze o fallimenti dei fornitori, garantendo il rimborso dei servizi non erogati. Un piano sanitario gratuito di Cooperazione Salute consente agli amministratori, e a costi ridotti anche ai collaboratori e familiari, di accedere a visite specialistiche, diagnostica e assistenza odontoiatrica. La polizza di tutela legale, offerta da DAS, garantisce una copertura fino a 8.000 euro per spese legali, perizie e consulenze, risultando essenziale per tutelare le agenzie di viaggio da eventuali contenziosi. Nel suo intervento, Fulvio Avataneo ha sottolineato come il pacchetto di soluzioni presentato da Aiav sia uno dei più avanzati tra le associazioni di categoria, pensato per rispondere alle esigenze concrete degli agenti di viaggio e valorizzarne il ruolo nella filiera turistica italiana. Supporto “Siamo tra le poche Associazioni di categoria a offrire un simile livello di supporto agli associati - ribadisce -, con strumenti innovativi e di grande valore aggiunto, grazie a uno staff dedicato che garantisce assistenza continua e sviluppa collaborazioni strategiche. Il nostro “poker” risponde alle esigenze concrete degli agenti di viaggio, sostenendo il loro ruolo strategico nella filiera turistica italiana, soprattutto in un’ottica di delocalizzazione e valorizzazione delle piccole realtà, e promuovendo al contempo una maggiore sicurezza e sostenibilità del settore”. Un altro punto chiave del convegno è stato l’annuncio di STS – Settlement Technology System, una soluzione avanzata per le transazioni B2B sviluppata da M-Facility Spa in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Questo sistema, già adottato da operatori come Trenitalia, utilizza bonifici bancari istantanei a costo zero, garantendo pagamenti immediati e sicuri. Lo strumento permetterà alle agenzie di viaggio di ridurre i costi e lo stress legati alla gestione delle prenotazioni e dei pagamenti, aumentando l’efficienza operativa. [post_title] => Santanchè: «Agenzie di viaggio fondamentali». I nuovi strumenti di Aiav [post_date] => 2025-02-05T14:46:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738766767000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484008" align="alignleft" width="300"] Gianni Galli[/caption] Dopo un 2024 buono ma non eccezionale, caratterizzato di un incremento del 12% sull'anno precedente, l’operatore di casa Volonline, Teorema Vacanze, ha lanciato a settembre un nuovo piano di sviluppo industriale. "Siamo partiti dal prodotto, con investimenti per ricalibrare le singole destinazioni arricchendole di contenuti, coinvolgendo anche l’ufficio commerciale e marketing - spiega il founder e ceo di Volonline, Luigi Deli -. Il nuovo corso è stato subito ben accolto dal mercato, facendo registrare una crescita media delle vendite superiore al 150% nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Gli incrementi delle prenotazioni dei tour accompagnati in Europa e in Egitto, in particolare per le crociere sul Nilo, ci hanno quindi spinto a proporre per la primavera/estate un’ampia disponibilità di prodotto Teorema Vacanze per numerose destinazioni con partenze e prezzo garantito per i ponti e per l’altissima stagione". Ma l’investimento ha riguardato anche l’ingresso di nuove figure professionali, come quella di Gianni Galli, professionista molto noto nel settore, specialista sul corto e medio raggio e con un solido network di relazioni personali grazie al suo precedente percorso in Gattinoni e Best Tours. "Il suo apporto come product manager Teorema Vacanze e, grazie alla sua esperienza di contrattualistica alberghiera, anche di EasyHotelXml, sarà fondamentale per completare il vantaggio competitivo sul volato”. “Stiamo avendo un buon riscontro anche perché abbiamo iniziato con largo anticipo a promuovere i nostri pacchetti con partenze speciali e garantite a prezzo fisso per la primavera che, grazie ai ponti favorevoli, permettono di concedersi fino a dieci giorni di vacanza – aggiunge Luca Frolino, brand general manager Teorema Vacanze -. Abbiamo oltre 2 mila posti garantiti per le principali destinazioni più adatte al periodo, in primis le capitali e le città europee, il mar Rosso e gli Stati Uniti, con partenze da Milano e Roma. Molte delle partenze sono già confermate al 40%. La maggior parte delle prenotazioni riguarda il prodotto a marchio Giravacanze by Teorema, che si basa per il 90% su city break e viaggi a corto raggio, ideali per questa stagionalità. Per quanto riguarda il 2025 in generale, la nostra politica è sempre quella di offrire pacchetti di viaggi con partenze e prezzi garantiti per i periodi di alta stagione, e partenze dinamiche rispetto alla stagionalità e alle richieste. Come sempre optiamo per la formula di pricing conveniente fin da subito invece di seguire la regola delle tariffe scontate last minute”. Tra le proposte sulle quali Teorema punta di più e per le quali il to ha più disponibilità, ci sono i pacchetti per l’oceano Indiano e Bali e Thailandia. "Ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle vendite di crociere sul Nilo, uno dei viaggi più prenotati nel 2024 - conclude Frolino -. Per questo, per il 2025 abbiamo programmato una serie di partenze garantite da Milano e da Roma che sicuramente saranno apprezzate dal mercato anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le novità, proponiamo Doha, una valida alternativa a Dubai ed Emirati Arabi, che offre ricettività ottima e servizi di alto livello, escursioni e visite”. [post_title] => Nuovo piano di sviluppo Teorema. Arriva Gianni Galli come product manager [post_date] => 2025-02-05T13:20:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738761634000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483978" align="alignleft" width="300"] L'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic[/caption] Enit partecipa alla East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition di Istanbul, insieme al ministero del turismo. Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore. “L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di Enit nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. Emitt rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit. Lo spazio espositivo di Enit sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore. Partecipare ad Emitt rappresenta anche il punto d’incontro con un territorio che dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dalla Turchia all’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da Istanbul (+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la [post_title] => L' Enit è protagonista alla fiera del turismo di Istanbul [post_date] => 2025-02-05T11:32:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738755169000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una grafica più moderna, simmetrica e bilanciata, che mira a rendere il marchio più distintivo e immediatamente identificabile. Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni di attività con il restyling dei loghi del tour operator e dei club. Il debutto della nuova identità visiva avviene con il lancio del nuovo Catalogo Club 2025 dedicato alle 21 proprietà distribuite tra Italia, Tunisia, Egitto, Portogallo (Porto Santo) e Kenya. Elementi chiave il carattere tipografico, scelto per la sua leggibilità e solidità visiva, e l’onda azzurra, posizionata sopra le lettere "tu" di Futura, che evolve dal precedente simbolo per diventare un segno grafico più rappresentativo. Tutte le scelte stilistiche sono state guidate dal desiderio di trasmettere il dna dell’azienda nel settore turistico, mantenendo sempre in evidenza la promessa del brand: “Tu al centro della vacanza”, payoff che rimane invariato. Il nuovo logo introduce anche una scelta cromatica studiata per rappresentare la versatilità dell’offerta Futura Vacanze. Il blu della scritta, leggermente più scuro rispetto al passato, e l’azzurro dell’onda richiamano il mare, l’acqua, ma anche la neve e il ghiaccio, elementi che trovano spazio nella programmazione invernale Neve. Un marchio pensato per accompagnare il viaggiatore tutto l’anno, in ogni destinazione e in ogni esperienza. “Trent'anni sono un traguardo importante, frutto di un percorso che ci ha visti festeggiare recentemente un obiettivo significativo come i 100 milioni di fatturato - spiega l'amministratore unico dell'operatore capitolino, Stefano Brunetti -. Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo compleanno con un restyling dell'immagine di cui siamo molto orgogliosi”. Futura Vacanze si prepara ora a una crescita strategica su più fronti, che passa attraverso l’ampliamento del management, per rafforzare il team e le competenze aziendali; l’implementazione della programmazione, con un’offerta sempre customizzata sulle esigenze dei clienti; nuovi progetti di espansione, che porteranno il to su destinazioni e mercati inediti; un’ulteriore spinta infine sul versante tecnologico per accelerare i processi interni ed esterni con analisi sempre più strutturate in ottica data-driven. “Il debutto della nuova immagine sul catalogo dedicato al cuore della programmazione dà il via alle iniziative pensate per rendere speciale il 2025 - aggiunge il nuovo general manager della compagnia, Stefano Maria Simei -: un anno che ci vedrà mettere a segno alcuni passaggi importanti del nostro percorso di sviluppo e di crescita in diversi ambiti e su molteplici direzioni”. [post_title] => Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni con un cambio di immagine [post_date] => 2025-02-05T10:57:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738753023000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Azerbaijan Airlines ha rinnovato l'accordo con Travelport per la distribuzione dei contenuti, in base al quale le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ continueranno ad avere accesso all'intera gamma di contenuti di Azal pronti per la vendita al dettaglio, compresi i servizi accessori. “Travelport è stato un partner eccezionale che ha sostenuto la nostra crescita, garantendo che i nostri contenuti fossero normalizzati e facilmente accessibili alle agenzie - ha dichiarato Jamil Manizade, chief commercial officer di Azal -. Questo prolungamento dell'accordo dimostra il nostro impegno comune per dare ai rivenditori di viaggi la possibilità di offrire esperienze migliori ai nostri clienti”. Gli agenti che utilizzano Travelport+ possono visualizzare e confrontare l'intera gamma di tariffe e servizi di Azerbaijan Airlines senza soluzione di continuità in un'unica vista, migliorando la loro capacità di prenotare le migliori offerte per i viaggiatori. Grazie ai miglioramenti della ricerca AI di Travelport, Content Curation Layer (Ccl), gli agenti possono confrontare rapidamente e facilmente le opzioni di volo e identificare le offerte più rilevanti del vettore. Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale per normalizzare e arricchire i contenuti aggregati in modo che le offerte delle compagnie aeree siano più facili da comprendere e confrontare. “Questo accordo garantisce alle agenzie che utilizzano Travelport+ un accesso semplificato ai contenuti arricchiti e pronti per la vendita al dettaglio di Azal - ha dichiarato Damian Hickey, Global Head of Air Partners di Travelport -. La strategia di crescita del vettore sarà fortemente sostenuta dai nostri clienti delle agenzie che utilizzano Travelport+ per cercare e prenotare le offerte e le rotte aggiuntive di Azal”. [post_title] => Azerbaijan Airlines rinnova e amplia l'intesa con Travelport [post_date] => 2025-02-05T10:41:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738752113000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club del sole alla ricerca di 850 figure professionali gli appuntamenti di recruiting" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2666,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484087\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico e Riccardo Ficcanterri[/caption]\r

\r

Lo scorso 9 gennaio Ciro Verrocchi ha lasciato la direzione generale della Icon Collection, ruolo che il manager ricopriva dal febbraio 2023. Il cambio generazionale al vertice vede coinvolta la nuova generazione della famiglia Ficcanterri insieme a quella senior, inclusi i due cugini Federico e Riccardo fondatori del gruppo alberghiero.\r

\r

La compagnia punta ora su un management dinamico, visionario e altamente specializzato, in grado di anticipare le tendenze del settore, interpretare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata e. Questo percorso si inserisce in una più ampia evoluzione verso un modello di azienda Teal, basato su autonomia, responsabilità condivisa e una cultura organizzativa incentrata sulla collaborazione e sullo sviluppo continuo.\r

\r

Parallelamente, il gruppo sta potenziando gli investimenti in nuovi progetti dedicati alla formazione (People), alla sostenibilità (WePlant) e al lusso (il neo 5 stelle The Sense Experience Resort), ampliando la propria presenza nei mercati strategici e stringendo collaborazioni con partner d’élite. La proprietà e tutto il team ringraziano Ciro Verrocchi, per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per i suoi futuri progetti professionali.","post_title":"Ciro Verrocchi lascia la Icon Collection. La direzione del gruppo in mano alla famiglia Ficcanterri","post_date":"2025-02-06T11:34:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738841671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un villaggio Club del Sole[/caption]\r

\r

Club del Sole è alla ricerca di 850 figure professionali per i reparti di ricevimento, sala, bar, cucina, direzione/amministrazione, market e manutenzione delle aree green, da inserire in tutte le strutture della compagnia open air. La campagna di selezione è rivolta a tutti i professionisti già affermati nel settore turistico-alberghiero ma anche a tutti i profili giovani, che si stanno approcciando al mondo del lavoro. Il gruppo si propone, in proposito, come azienda post-diploma per gli allievi delle scuole alberghiere di tutta Italia, che potranno avere un’occasione preziosa di crescita.\r

\r

L'azienda offre contratti stagionali, con nuove possibili opportunità durante i mesi invernali, in base ai ruoli e alle mansioni, con possibilità di formazione, crescita professionale e stabilizzazione, oltre a formule di contratto con alloggio per la stagione. Le figure ricercate includono: direttori, vicedirettori, reception, accoglienza, maitre, chef de rang, runner di sala, cuochi e pizzaioli\r

\r

Primi importanti appuntamenti da segnare in agenda sono le edizioni del Tfp Summit di Milano (il 7 febbraio) e di Roma (il 28 febbraio). Il 5 marzo Club del Sole sarà inoltre fra le aziende protagoniste del recruiting day, organizzato in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, che si terrà presso la sede municipale di Grado. ","post_title":"Club del Sole alla ricerca di 850 figure professionali: gli appuntamenti di recruiting","post_date":"2025-02-06T11:05:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738839941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova capitale dell’innovazione turistica nel Mediterraneo. Il capoluogo ligure si presenta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con una serie di progetti che testimoniano il periodo di straordinarie trasformazioni e di una forte accelerazione come meta turistica per Genova.\r

\r

In questo contesto il capoluogo ligure è oggi pronto a diventare la prima città italiana e la prima destinazione nel Mediterraneo ad adottare un’Intelligenza Artificiale conversazionale per la creazione di un’esperienza turistica interamente personalizzata e rispettosa dell’autenticità del luogo. Un grande passo in avanti frutto di una lunga preparazione dell’infrastruttura tecnologica\r

\r

A chiusura della conferenza stampa in programma lunedì 10 febbraio sarà presentata in anteprima - con accesso a una simulazione individuale semplificata per i partecipanti - la versione test dell'agente turistico AI del Comune di Genova, che verrà rilasciato al pubblico per la stagione 2025.\r

\r

Interverranno alla conferenza: Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova; Marta Brusoni, assessore alla Digitalizzazione, alla Smart City, all'Applicazione dell'Intelligenza Artificiale del Comune di Genova; Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova; Alessio Pisa, amministratore delegato di Instilla ; Josep Ejarque, amministratore di FTourism & Marketing e destination manager; Giampiero Biamino, dirigente della Direzione Smart City, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei Processi del Comune di Genova.\r

\r

\r

","post_title":"Genova capitale dell'innovazione turistica, in Bit nuove sperienze personalizzate","post_date":"2025-02-06T10:56:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738839393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lungo raggio e qualità: sono due degli elementi chiave per il futuro sviluppo degli scali milanesi messi in risalto da Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports in occasione dell'Airport Day.\r

\r

«Sea punta sempre di più sui collegamenti di lungo raggio e stiamo lavorando su diversi progetti legati alla connettività intercontinentale di qualità, su una crescita selettiva delle rotte, non sulla loro quantità» ha affermato Brunini, sottolineando il trend positivo del 2024 che si è chiuso «con oltre il 10% di crescita a Malpensa e Linate.\r

\r

«I mercati sono in evoluzione, la crescita economia che investe l’area asiatica spinge sempre di più a viaggiare per affari e per turismo e occorre tener conto anche a fronte di fattori come la guerra in Ucraina, che ha ridotto lo spazio aereo del 25%, i collegamenti di lungo raggio nel 2024 hanno registrato un crescita a doppia cifra. Il nostro settore si è dimostrato resiliente, in grado di recuperare e crescere. Siamo più connessi e più competitivi intercettando i flussi di passeggeri e merci dai Paesi più lontani, in scenari che vedono al centro l’Europa con l’Open Sky e in particolare l’Italia che è ancora più aperta alla libertà dei cieli».\r

\r

Spicca l'esempio della Cina, con sole tre destinazioni collegate a Milano nel periodo pre-Covid: «Sea la lavorato sugli accordi bilaterali per ampliare il portafoglio e oggi ha sono undici i collegamenti con città cinesi».","post_title":"Sea Aeroporti: lo sviluppo passa da lungo raggio e qualità delle rotte","post_date":"2025-02-06T09:40:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738834846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un vero e proprio piano di welfare pensato per supportare gli agenti di viaggio e gli operatori del turismo: questa la proposta presentata oggi a Roma da Aiav, l'Associazione italiana agenti di viaggio, nel corso del convegno \"Turismo: una filiera chiamata Italia\".\r

L’evento, organizzato in collaborazione con Cna Turismo e Confcooperative Cultura Turismo Sport, ha riunito istituzioni e rappresentanti del settore per affrontare le sfide e le opportunità del comparto. Tra i presenti, il ministro del turismo Daniela Santanchè, il deputato Gianluca Caramanna e il presidente di Aiav Fulvio Avataneo, che hanno offerto un quadro aggiornato sulle iniziative a sostegno del settore.\r

\r

Santanchè: supporto alle agenzie di viaggio\r

Condividendo un'esperienza personale, il ministro del turismo ha ricordato di aver gestito un'agenzia di viaggio a Milano in gioventù, comprendendo quindi le sfide e l'importanza di questo lavoro.\r

\"Dobbiamo rimettere al centro le agenzie di viaggio - spiega - valorizzandole per il loro contributo nella creazione di esperienze su misura. Io stessa, da giovane, ho gestito un'agenzia di viaggio a Milano, e conosco bene la fatica e l’impegno che questo lavoro richiede\".\r

Le agenzie di viaggio rivestono un'importanza cruciale nel sistema ecosistema turistico, ribadisce il ministro: \"Senza di loro, il settore perderebbe un punto di riferimento essenziale per milioni di viaggiatori. Il turismo è un settore complesso . spiega -, in cui ogni ingranaggio deve funzionare all’unisono.\r

«Il nostro compito, come Governo, è creare un ambiente in cui gli operatori possano lavorare al meglio\". Santanchè ha quindi ricordato l'importanza degli investimenti realizzati per il settore, tra cui \"un miliardo e 380 milioni di euro destinati al miglioramento delle strutture ricettive\" e ha ribadito l’impegno del governo nel \"sostenere le agenzie di viaggio in un momento di grande trasformazione, in cui le piattaforme online stanno modificando le abitudini dei turisti\".\r

Il ministro ha quindi ricordato le misure messe in atto dal governo per rafforzare il settore turistico, a partire dall'introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), una misura che, nonostante le critiche iniziali, sta dimostrando la sua efficacia. \"Il CIN sta funzionando bene, in collaborazione con le regioni, e rappresenta un passo avanti nell’uniformare le regole a beneficio dei turisti\", ha spiegato Santanchè. La regolamentazione degli affitti brevi attraverso questo strumento è stata pensata per bilanciare il diritto alla proprietà privata con la necessità di contrastare la concorrenza sleale e far emergere il sommerso.\r

Santanchè ha poi ribadito l’importanza degli investimenti nelle strutture ricettive, sottolineando che \"un miliardo e 380 milioni di euro sono stati destinati al miglioramento delle strutture alberghiere e turistiche per rendere l'Italia ancora più competitiva a livello internazionale\". Ha inoltre evidenziato come queste risorse siano fondamentali per modernizzare il comparto e attrarre un turismo di qualità. \"Il nostro obiettivo non è solo aumentare i numeri, ma anche migliorare i servizi e la qualità dell’accoglienza\".\r

Le novità presentate da AIAV\r

Aiav ha introdotto un pacchetto di strumenti assicurativi e finanziari, disponibili gratuitamente o a condizioni agevolate per i suoi oltre 2.500 associati, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la sostenibilità economica delle agenzie di viaggio. Tra le misure principali, una polizza RC Professionale fornita da Gruppo Assimoco con massimali personalizzabili fino a 2 milioni di euro, pensata per garantire la massima tutela anche per le agenzie di nuova apertura o con fatturati limitati. Il Salvagente, fondo di garanzia attivo dal 2018, offre protezione contro insolvenze o fallimenti dei fornitori, garantendo il rimborso dei servizi non erogati.\r

Un piano sanitario gratuito di Cooperazione Salute consente agli amministratori, e a costi ridotti anche ai collaboratori e familiari, di accedere a visite specialistiche, diagnostica e assistenza odontoiatrica. La polizza di tutela legale, offerta da DAS, garantisce una copertura fino a 8.000 euro per spese legali, perizie e consulenze, risultando essenziale per tutelare le agenzie di viaggio da eventuali contenziosi.\r

Nel suo intervento, Fulvio Avataneo ha sottolineato come il pacchetto di soluzioni presentato da Aiav sia uno dei più avanzati tra le associazioni di categoria, pensato per rispondere alle esigenze concrete degli agenti di viaggio e valorizzarne il ruolo nella filiera turistica italiana.\r

Supporto\r

“Siamo tra le poche Associazioni di categoria a offrire un simile livello di supporto agli associati - ribadisce -, con strumenti innovativi e di grande valore aggiunto, grazie a uno staff dedicato che garantisce assistenza continua e sviluppa collaborazioni strategiche. Il nostro “poker” risponde alle esigenze concrete degli agenti di viaggio, sostenendo il loro ruolo strategico nella filiera turistica italiana, soprattutto in un’ottica di delocalizzazione e valorizzazione delle piccole realtà, e promuovendo al contempo una maggiore sicurezza e sostenibilità del settore”.\r

\r

Un altro punto chiave del convegno è stato l’annuncio di STS – Settlement Technology System, una soluzione avanzata per le transazioni B2B sviluppata da M-Facility Spa in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Questo sistema, già adottato da operatori come Trenitalia, utilizza bonifici bancari istantanei a costo zero, garantendo pagamenti immediati e sicuri. Lo strumento permetterà alle agenzie di viaggio di ridurre i costi e lo stress legati alla gestione delle prenotazioni e dei pagamenti, aumentando l’efficienza operativa.\r

","post_title":"Santanchè: «Agenzie di viaggio fondamentali». I nuovi strumenti di Aiav","post_date":"2025-02-05T14:46:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738766767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484008\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Galli[/caption]\r

\r

Dopo un 2024 buono ma non eccezionale, caratterizzato di un incremento del 12% sull'anno precedente, l’operatore di casa Volonline, Teorema Vacanze, ha lanciato a settembre un nuovo piano di sviluppo industriale. \"Siamo partiti dal prodotto, con investimenti per ricalibrare le singole destinazioni arricchendole di contenuti, coinvolgendo anche l’ufficio commerciale e marketing - spiega il founder e ceo di Volonline, Luigi Deli -. Il nuovo corso è stato subito ben accolto dal mercato, facendo registrare una crescita media delle vendite superiore al 150% nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Gli incrementi delle prenotazioni dei tour accompagnati in Europa e in Egitto, in particolare per le crociere sul Nilo, ci hanno quindi spinto a proporre per la primavera/estate un’ampia disponibilità di prodotto Teorema Vacanze per numerose destinazioni con partenze e prezzo garantito per i ponti e per l’altissima stagione\".\r

\r

Ma l’investimento ha riguardato anche l’ingresso di nuove figure professionali, come quella di Gianni Galli, professionista molto noto nel settore, specialista sul corto e medio raggio e con un solido network di relazioni personali grazie al suo precedente percorso in Gattinoni e Best Tours. \"Il suo apporto come product manager Teorema Vacanze e, grazie alla sua esperienza di contrattualistica alberghiera, anche di EasyHotelXml, sarà fondamentale per completare il vantaggio competitivo sul volato”.\r

\r

“Stiamo avendo un buon riscontro anche perché abbiamo iniziato con largo anticipo a promuovere i nostri pacchetti con partenze speciali e garantite a prezzo fisso per la primavera che, grazie ai ponti favorevoli, permettono di concedersi fino a dieci giorni di vacanza – aggiunge Luca Frolino, brand general manager Teorema Vacanze -. Abbiamo oltre 2 mila posti garantiti per le principali destinazioni più adatte al periodo, in primis le capitali e le città europee, il mar Rosso e gli Stati Uniti, con partenze da Milano e Roma. Molte delle partenze sono già confermate al 40%. La maggior parte delle prenotazioni riguarda il prodotto a marchio Giravacanze by Teorema, che si basa per il 90% su city break e viaggi a corto raggio, ideali per questa stagionalità. Per quanto riguarda il 2025 in generale, la nostra politica è sempre quella di offrire pacchetti di viaggi con partenze e prezzi garantiti per i periodi di alta stagione, e partenze dinamiche rispetto alla stagionalità e alle richieste. Come sempre optiamo per la formula di pricing conveniente fin da subito invece di seguire la regola delle tariffe scontate last minute”.\r

\r

Tra le proposte sulle quali Teorema punta di più e per le quali il to ha più disponibilità, ci sono i pacchetti per l’oceano Indiano e Bali e Thailandia. \"Ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle vendite di crociere sul Nilo, uno dei viaggi più prenotati nel 2024 - conclude Frolino -. Per questo, per il 2025 abbiamo programmato una serie di partenze garantite da Milano e da Roma che sicuramente saranno apprezzate dal mercato anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le novità, proponiamo Doha, una valida alternativa a Dubai ed Emirati Arabi, che offre ricettività ottima e servizi di alto livello, escursioni e visite”.","post_title":"Nuovo piano di sviluppo Teorema. Arriva Gianni Galli come product manager","post_date":"2025-02-05T13:20:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738761634000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483978\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

Enit partecipa alla East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition di Istanbul, insieme al ministero del turismo.\r

\r

Uno dei più importanti appuntamenti fieristici del settore turistico nel Mediterraneo, che vedrà una folta presenza italiana: l’evento rappresenta, difatti, un’opportunità strategica per promuovere l’Italia come destinazione d’eccellenza, valorizzando il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed esperienziale davanti a un pubblico di buyer internazionali e professionisti del settore.\r

\r

“L’Italia è al centro del turismo mediterraneo e la nostra partecipazione a questo evento testimonia l’impegno costante di Enit nel rafforzare le sinergie con i mercati, emergenti e consolidati, dell’area. Emitt rappresenta un’occasione per stringere nuovi accordi con player internazionali, attrarre flussi turistici e presentare al mondo la straordinaria diversità dell’offerta turistica italiana” commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit.\r

\r

Lo spazio espositivo di Enit sarà il punto di riferimento per scoprire l’offerta turistica italiana, grazie alla presenza di Regioni Lazio e Campania ed alla partecipazione di 18 aziende. Un viaggio attraverso le bellezze italiane, tra destinazioni iconiche e luoghi meno conosciuti, eccellenze enogastronomiche, itinerari sostenibili e proposte tailor-made per ogni tipo di viaggiatore.\r

\r

Partecipare ad Emitt rappresenta anche il punto d’incontro con un territorio che dimostra di apprezzare le destinazioni italiane, come ricordano i dati: nel 2024 il numero di passeggeri aeroportuali dalla Turchia all’Italia indicano un totale (provvisorio) di 353 mila arrivi (+9,3% sull’anno precedente). Di questi flussi il 90% arriva da Istanbul (+9,2%). Un traffico molto leisure, solo l’1,8% viaggia per business e la","post_title":"L' Enit è protagonista alla fiera del turismo di Istanbul","post_date":"2025-02-05T11:32:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738755169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una grafica più moderna, simmetrica e bilanciata, che mira a rendere il marchio più distintivo e immediatamente identificabile. Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni di attività con il restyling dei loghi del tour operator e dei club. Il debutto della nuova identità visiva avviene con il lancio del nuovo Catalogo Club 2025 dedicato alle 21 proprietà distribuite tra Italia, Tunisia, Egitto, Portogallo (Porto Santo) e Kenya.\r

\r

Elementi chiave il carattere tipografico, scelto per la sua leggibilità e solidità visiva, e l’onda azzurra, posizionata sopra le lettere \"tu\" di Futura, che evolve dal precedente simbolo per diventare un segno grafico più rappresentativo. Tutte le scelte stilistiche sono state guidate dal desiderio di trasmettere il dna dell’azienda nel settore turistico, mantenendo sempre in evidenza la promessa del brand: “Tu al centro della vacanza”, payoff che rimane invariato.\r

\r

Il nuovo logo introduce anche una scelta cromatica studiata per rappresentare la versatilità dell’offerta Futura Vacanze. Il blu della scritta, leggermente più scuro rispetto al passato, e l’azzurro dell’onda richiamano il mare, l’acqua, ma anche la neve e il ghiaccio, elementi che trovano spazio nella programmazione invernale Neve. Un marchio pensato per accompagnare il viaggiatore tutto l’anno, in ogni destinazione e in ogni esperienza.\r

\r

“Trent'anni sono un traguardo importante, frutto di un percorso che ci ha visti festeggiare recentemente un obiettivo significativo come i 100 milioni di fatturato - spiega l'amministratore unico dell'operatore capitolino, Stefano Brunetti -. Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione a questo compleanno con un restyling dell'immagine di cui siamo molto orgogliosi”.\r

\r

Futura Vacanze si prepara ora a una crescita strategica su più fronti, che passa attraverso l’ampliamento del management, per rafforzare il team e le competenze aziendali; l’implementazione della programmazione, con un’offerta sempre customizzata sulle esigenze dei clienti; nuovi progetti di espansione, che porteranno il to su destinazioni e mercati inediti; un’ulteriore spinta infine sul versante tecnologico per accelerare i processi interni ed esterni con analisi sempre più strutturate in ottica data-driven.\r

\r

“Il debutto della nuova immagine sul catalogo dedicato al cuore della programmazione dà il via alle iniziative pensate per rendere speciale il 2025 - aggiunge il nuovo general manager della compagnia, Stefano Maria Simei -: un anno che ci vedrà mettere a segno alcuni passaggi importanti del nostro percorso di sviluppo e di crescita in diversi ambiti e su molteplici direzioni”.","post_title":"Futura Vacanze festeggia i propri primi 30 anni con un cambio di immagine","post_date":"2025-02-05T10:57:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738753023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azerbaijan Airlines ha rinnovato l'accordo con Travelport per la distribuzione dei contenuti, in base al quale le agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ continueranno ad avere accesso all'intera gamma di contenuti di Azal pronti per la vendita al dettaglio, compresi i servizi accessori.\r

\r

“Travelport è stato un partner eccezionale che ha sostenuto la nostra crescita, garantendo che i nostri contenuti fossero normalizzati e facilmente accessibili alle agenzie - ha dichiarato Jamil Manizade, chief commercial officer di Azal -. Questo prolungamento dell'accordo dimostra il nostro impegno comune per dare ai rivenditori di viaggi la possibilità di offrire esperienze migliori ai nostri clienti”.\r

\r

Gli agenti che utilizzano Travelport+ possono visualizzare e confrontare l'intera gamma di tariffe e servizi di Azerbaijan Airlines senza soluzione di continuità in un'unica vista, migliorando la loro capacità di prenotare le migliori offerte per i viaggiatori. Grazie ai miglioramenti della ricerca AI di Travelport, Content Curation Layer (Ccl), gli agenti possono confrontare rapidamente e facilmente le opzioni di volo e identificare le offerte più rilevanti del vettore. Il Ccl di Travelport utilizza l'intelligenza artificiale per normalizzare e arricchire i contenuti aggregati in modo che le offerte delle compagnie aeree siano più facili da comprendere e confrontare.\r

\r

“Questo accordo garantisce alle agenzie che utilizzano Travelport+ un accesso semplificato ai contenuti arricchiti e pronti per la vendita al dettaglio di Azal - ha dichiarato Damian Hickey, Global Head of Air Partners di Travelport -. La strategia di crescita del vettore sarà fortemente sostenuta dai nostri clienti delle agenzie che utilizzano Travelport+ per cercare e prenotare le offerte e le rotte aggiuntive di Azal”.\r

\r

","post_title":"Azerbaijan Airlines rinnova e amplia l'intesa con Travelport","post_date":"2025-02-05T10:41:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738752113000]}]}}