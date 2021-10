Emanuele Manfroi e Claudio Roscigno rafforzano l’area management del gruppo San Domenico

Il Gruppo San Domenico (Sd) rafforza la propria area executive con due importanti ingressi in compagnia: Emanuele Manfroi è infatti il nuovo area general manager mentre Claudio Roscigno assume il ruolo di vice president commercial. Piemontese classe 1975, Manfroi arriva nel gruppo della famiglia Melpignano dopo una prestigiosa carriera nel mondo dell’hotellerie, dal Park Hyatt di Milano e Sidney al Four Seasons di Milano fino alla lunga esperienza maturata con Belmond dal 2014 ad oggi.

Il suo coetaneo Roscigno torna invece in Italia dopo una lunga carriera internazionale maturata in gruppi prestigiosi nell’ambito sales, revenue e distribution: Onyx Hospitality Group, Caesars Bluewaters Dubai e Preferred Hotels & Resorts solo per citare le esperienze degli ultimi cinque anni.

“La pandemia non ci ha fermato – dichiara il ceo di Sd Aldo Melpignano -. E’ stato un momento durissimo e faticoso, durante il quale non abbiamo mai smesso di pensare al futuro. Abbiamo vissuto i mesi di chiusura come una occasione per definire il modello di hospitality sul quale vogliamo puntare a Borgo Egnazia e in Italia: un modello che si basa sul benessere degli ospiti ma anche dei lavoratori e su una evoluzione positiva dei territori attraverso la valorizzazione consapevole del grande patrimonio di cultura e tradizioni. Usciamo da questi anni di pandemia più forti e il nostro entusiasmo è sostenuto da numeri positivi e dal feedback dei nostri ospiti e i nostri partner”.