CitizenM si espande ancora: questa volta però la new entry è nel metaverso

Sarà nel metaverso di The Sandbox il prossimo indirizzo citizenM. La compagnia olandese ha infatti acquisito un sito Land nel mondo virtuale di Animoca Brands per costruirvi, primo gruppo alberghiero al mondo, una vera e propria struttura. The Sandbox è un metaverso in cui gli utenti possono creare e monetizzare i propri mondi distinti e le proprie esperienze di gioco tramite Lands: i non fungible tokens (nft), che rappresentano beni immobili virtuali. Il gruppo olandese, che sta costruendo tra l’altro a Roma il proprio primo flagship hotel all’isola Tiberina, prova insomma a conquistare la fedeltà degli ospiti anche online.

Regola aurea per tutti i suoi hotel, citizenM porrà l’arte in primo piano, mettendo in mostra e vendendo collezioni nft commissionate a talenti emergenti. Una volta acquistato il terreno, la compagnia mira infatti a finanziare la costruzione dell’hotel virtuale attraverso la vendita di una collezione esclusiva di nft provvisti di reward nel mondo reale. Ognuno dei 2 mila Nft disponibili avrà in particolare lo stesso prezzo, ma agli acquirenti sarà assegnato a caso uno di tre livelli differenti: 1.500 cittadini “normali”; 450 cittadini “speciali”; e 50 cittadini “leggendari”. Il sistema di rewarding assumerà la forma di sconti, bevande gratuite e altro ancora, la cui entità sarà determinata dal livello di nft corrispondente. I premi saranno riscattabili in uno dei qualsiasi hotel CitizenM nel mondo reale.

“Siamo entusiasti di essere la prima azienda alberghiera a costruire nel Metaverso – racconta Robin Chadha, cmo della compagnia -. Come marchio che ha sempre provato a sfidare i modelli tradizionali, questa nuova avventura su The Sandbox si adatta non solo alla nostra strategia, ma anche all’impegno che abbiamo nei confronti della comunità creativa e dei nostri ospiti, sia online sia nel mondo reale”. CitizenM prevede di utilizzare i profitti ottenuti nel metaverso, per finanziare una proprietà fisica, reale, scelta e votata dai titolari di token.