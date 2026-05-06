Primo quadrimestre in crescita per l’aeroporto di Bologna: traffico a +4,2% Non si arresta la crescita per l’aeroporto di Bologna, che lo scorso aprile ha superato nuovamente il milione di passeggeri, registrando il miglior mese di aprile della sua storia. I passeggeri complessivi sono stati 1.050.047, pari ad un aumento del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2025. Un risultato che conferma il Marconi come principale scalo aeroportuale dell’Emilia-Romagna e uno dei più dinamici del panorama nazionale. Perno della crescita sono stati, ancora una volta, i collegamenti internazionali: i passeggeri sui voli esteri hanno raggiunto quota 800.988, segnando un incremento del +2,6% rispetto ad aprile dello scorso anno. In crescita anche il traffico domestico, con 249.059 passeggeri e un incremento del +2,1%.Il dato conferma come Bologna continui a rafforzare il proprio ruolo strategico sia per il turismo incoming sia per i flussi business e internazionali. Tra le rotte più frequentate dai passeggeri in partenza e in arrivo da Bologna, al primo posto si conferma Catania, seguita da Tirana e Barcellona. Completano la top ten Palermo, Parigi Charles De Gaulle, Madrid, Brindisi, Bucarest, Cagliari e Amsterdam. Guardando al periodo gennaio-aprile 2026, il bilancio resta comunque molto positivo: nei primi quattro mesi dell’anno infatti i passeggeri totali sono stati 3.289.312, con una crescita del 4,2% rispetto al 2025. Anche i movimenti aerei aumentano: 23.678 voli complessivi, pari a un +2,9%. Condividi

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Il noleggio veicoli si conferma un asset strategico per il turismo: il 25° Rapporto Aniasa descrive un settore in piena salute e sempre più centrale per la mobilità dei viaggiatori, ma non privo di nubi all’orizzonte legate soprattutto alle sfide legislative e a obblighi europei sull'elettrificazione ritenuti troppo rigidi. Da qui si leva un monito sul \"futuro sbagliato\" della mobilità.\r

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Il dato più significativo riguarda il noleggio a breve termine (rent-a-car), con un fatturato di 1,6 miliardi di euro (+6,4%) nel 2025 che vede negli aeroporti il suo vero traino: il 60% dei contratti viene infatti siglato negli scali aeroportuali, con una crescita dell'11%. Un segnale chiaro per chi gestisce flussi internazionali: il 51% dei clienti del noleggio sono stranieri.\r

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Le sfide: fiscalità e transizione energetica\r

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Se da un lato la flotta sfiora gli 1,5 milioni di veicoli, dall'altro pesa l'incognita dei costi e delle normative europee. Aniasa ha lanciato l'allarme sul target UE che impone il 45% di auto elettriche nei parchi aziendali entro il 2030: un vincolo che rischia l'aumento dei prezzi del noleggio, riduzione dell'offerta e un invecchiamento del parco circolante.\r

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Mentre il rent-a-car regge, il car sharing vive una crisi profonda, con noleggi crollati da 13 a meno di 4 milioni a causa di costi operativi alle stelle (furti e vandalismi) e scarso supporto normativo. Parallelamente, si assiste a una rivoluzione nel parco auto: i brand cinesi hanno conquistato il 20% delle immatricolazioni a breve termine. Un'avanzata spinta dal divario tra i prezzi delle auto nuove (saliti del 50% in 10 anni) e i redditi reali, rendendo i marchi orientali l'opzione accessibile per molti operatori e privati.\r

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Il presidente di Aniasa, Italo Folonari, ha ribadito la necessità di un supporto istituzionale che riconosca il valore del noleggio: «Auspichiamo che possa essere adottata l'IVA agevolata del 10% per i noleggi di veicoli a breve termine. Il contesto fiscale continua a penalizzare le aziende del settore, frenando lo sviluppo e gli investimenti». Folonari ha poi sottolineato il ruolo del noleggio nel rinnovo del parco circolante italiano (4 anni di vita media contro i 13 della media nazionale), definendolo un motore di innovazione.\r

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[caption id=\"attachment_513421\" align=\"alignnone\" width=\"450\"] Gianluca Di Loreto[/caption]\r

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Nonostante i numeri positivi, il settore esprime forti dubbi sulla velocità della transizione ecologica imposta da Bruxelles. La ricerca condotta con Bain & Company evidenzia uno scollamento tra gli annunci normativi e la realtà del mercato. Gianluca Di Loreto, Partner di Bain & Company, ha commentato duramente le previsioni mancate degli ultimi anni: «La promessa di una “nuova mobilità”, fatta di 100% elettrico e sharing al posto dell’auto privata, si scontra con una realtà più lenta e meno accessibile. Per rimettere il settore in carreggiata occorre rimettere “il cliente al volante”, con una transizione energetica meno ideologica e più pragmatica. Una mobilità fatta solo di sharing ed elettrico si scontra con una realtà di redditi stagnanti e accessibilità economica».\r

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La sfida è chiara: riequilibrare la transizione ecologica e ripensare prodotti e prezzi per non \"uscire di strada”, garantendo che l'auto non torni a essere, come suggerisce il rapporto, un lusso per pochi.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"25° Rapporto Aniasa: il noleggio come pilastro del turismo tra crescita aeroportuale e l'incognita green","post_date":"2026-05-06T11:12:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["aniasa"],"post_tag_name":["Aniasa"]},"sort":[1778065954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair tira le somme di un mese di aprile che, a dispetto della crisi globale, ha registrato un totale di 19,3 milioni di passeggeri, pari ad un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un load factor pari al 93%.\r

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Ad essere positivo è anche il dato che fotografa l’andamento degli ultimi 12 mesi, in cui la low cost irlandese ha trasportato 209,3 milioni di persone con un aumento di otto milioni rispetto al periodo aprile 2024-aprile 2025. E il tasso di riempimento degli aeromobili è sempre elevato, al 94%.\r

Situazione\r

Ma, al contempo, la compagnia aerea - come tutti gli altri vettori - fa i conti con la situazione geopolitica globale e con la potenziale carenza di carburante che, se prima era data come temibile per maggio, ora viene però spostata più avanti, a giugno.\r

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E così Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair, in un'intervista a Il Corriere.it spiega: «Al momento non c’è nulla di concreto, ma con lo stretto di Hormuz ancora chiuso il problema delle forniture diventa, settimana dopo settimana, più serio per il nostro settore. Stiamo facendo degli approfondimenti, sappiamo dove si potrebbe intervenire da subito nel caso fosse necessario».\r

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Ci sarebbero infatti rotte sacrificabili da subito»: «Innanzitutto toglieremmo i voli di metà giornata», svela O’Leary, ma dello stesso parere sarebbero anche i manager di altre compagnie aeree. L’obiettivo è salvare soprattutto la connettività della mattina e quella del tardo pomeriggio/prima serata, con un occhio di riguardo quindi anche alla clientela business.\r

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Voli con meno traffico\r

Il potenziale taglio includerebbe anche «i voli nei giorni con meno traffico, ad esempio martedì, mercoledì o sabato». Mentre, sotto questo profilo, «intoccabili» (o quasi) sarebbero le partenze di lunedì, venerdì e domenica. Il giovedì si colloca a metà tra questi due gruppi e potrebbe diventare sacrificabile, anche alla luce della diffusione dello smart working, come durante la pandemia.\r

I piani di emergenza delle compagnie prevedono inoltre un taglio significativo delle rotte domestiche e cioè dove esiste un’alternativa, come i treni. Un'attenzione particolare sarebbe però riservata alle isole, dove «verrebbero protetti i voli», magari riducendo le frequenze, ma garantendo sempre la connettività giornaliera, considerate le difficoltà logistiche «di chi vive circondato dal mare e considera i traghetti un’alternativa poco valida per via dei tempi di percorrenza».\r

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","post_title":"Ryanair: traffico a +5% in aprile, «ma pronti a tagliare voli» per risparmiare fuel","post_date":"2026-05-06T11:03:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1778065404000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat è tornata a collegare il Marco Polo di Venezia con il Canada: dallo scorso 2 maggio la compagnia aerea, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, è operativa sulle rotte verso Toronto e Montréal, fino al 24 ottobre 2026.\r

Nel dettaglio, la Venezia - Toronto è servita da 2 voli a settimana (martedì e sabato) che, dall’8 giugno al 12 settembre, saliranno a 3 (lunedì, martedì e sabato); il vettore permette ai viaggiatori di raggiungere anche Montréal, nel cuore dell’Est canadese, con voli in connessione da Venezia, via Toronto.\r

La stagione estiva 2026 di Air Transat presenta inoltre i voli in connessione per Lima: da Venezia con 1 volo settimanale (sabato) via Toronto, sempre fino al 24 ottobre.\r

«Da 17 anni Air Transat vola da Venezia, e ogni anno mira al consolidamento dei collegamenti diretti tra l’aeroporto di Venezia Marco Polo e le principali città canadesi dell’est Toronto e Montreal rafforzando i legami culturali ed economici - ha dichiarato Tiziana Della Serra, md Rephouse Gsa e head sales & marketing di Air Transat - I voli stagionali da Venezia rappresentano un'offerta consolidata e strategica per il Veneto verso il Canada, stimolando sia il turismo che le opportunità di business in entrambe le direzioni. Air Transat propone un prodotto che si distingue per l'eccellente rapporto qualità-prezzo, il bagaglio a mano è sempre incluso per i voli dall’Italia. Inoltre, da Venezia Air Transat amplia i voli in connessione verso Lima».","post_title":"Air Transat è tornata a collegare Venezia al Canada, fino al prossimo 24 ottobre","post_date":"2026-05-06T10:25:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778063124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Lufthansa si lascia alle spalle il primo trimestre 2026 con una perdita ridotta a 665 milioni di euro, contro il rosso di 885 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso.\r

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Per contro, il fatturato è salito a 8,7 miliardi di euro, +8%, e anche la perdita operativa è stata contenuta a 612 milioni di euro, un netto miglioramento rispetto al dato precedente: -722 milioni di euro.\r

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A causa di alcuni fattori di incertezza, il profilo di \"rischio-opportunità si è spostato verso i rischi\", spiega la compagnia aerea. Malgrado ciò, il gruppo tedesco mantiene le sue previsioni per l'intero anno, puntando a un risultato operativo (Ebit rettificato) significativamente superiore a quello dell'anno precedente (1.960 milioni di euro).\r

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«Nel primo trimestre abbiamo migliorato in modo significativo i risultati finanziari dell’anno precedente, con un ebit rettificato in crescita di 110 milioni di euro e un utile netto in aumento di 220 milioni di euro - ha commentato Carsten Spohr, presidente del cda e ceo di Deutsche Lufthansa AG -. Il fatturato del gruppo è salito dell’8% a 8,7 miliardi di euro: un nuovo record per un primo trimestre. Stiamo realizzando ciò che ci eravamo prefissati e mantenendo le promesse fatte. Con la consegna di sette nuovi aeromobili, di cui cinque a lungo raggio, siamo pienamente in linea con gli obiettivi nel primo trimestre dell’anno».\r

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All'orizzonte, però, resta l'incertezza legata alla crisi in Medio Oriente che «unita all’aumento dei costi del carburante e ai vincoli operativi, pone sfide enormi per il mondo nel suo complesso, per il trasporto aereo globale e anche per la nostra azienda - ha precisato Spohr -. Ma siamo resilienti nella nostra capacità di assorbire questi impatti. Ciò vale sia per la nostra copertura superiore alla media contro le fluttuazioni dei prezzi del carburante, sia per la nostra strategia multi-hub e multi-compagnia aerea, che ci offre una maggiore flessibilità nel nostro network rotte e nello sviluppo della flotta. Con il contributo delle nostre società Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik, insieme al nostro team di 110.000 dipendenti, usciremo quindi da questa crisi ancora più forti, come è spesso accaduto nei 100 anni della nostra storia».\r

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","post_title":"Gruppo Lufthansa: perdite ridotte nel primo trimestre e ricavi a +8%","post_date":"2026-05-06T10:07:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1778062078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Semaforo verde per la \"Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana\" in programma dal 28 settembre al 5 ottobre a bordo di Msc World Europa. La 18ª edizione dell'appuntamento ormai storico coniuga viaggio, spettacolo e valorizzazione dell'identità partenopea.\r

Nata nel 2008 da un'idea di Francesco Spinosa e organizzata dall'associazione Più Napoli con la collaborazione di Scoop Travel, la crociera rappresenta un format unico nel suo genere, cresciuto anno dopo anno. Per una settimana Msc World Europa si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato a Napoli, alla sua musica e al suo patrimonio culturale.\r

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Durante la navigazione si alterneranno concerti dal vivo, spettacoli serali, incontri culturali, momenti dedicati alla lingua napoletana, alla storia della città, alle tradizioni popolari e alla grande canzone partenopea. Un viaggio che unirà intrattenimento e contenuti, emozione e appartenenza.\r

Le novità\r

Tra le novità annunciate spicca \"Napoli on board\", nuovo format dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti della musica e della tradizione napoletana, con l'obiettivo di creare un ponte tra memoria e nuove generazioni.\r

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Nel percorso di crescita del progetto è inoltre prevista la presenza di un direttore artistico di alto profilo, figura chiamata a rafforzare ulteriormente la qualità culturale e la visione strategica della manifestazione, accompagnandone lo sviluppo nei prossimi anni. Tra gli obiettivi del prossimo triennio anche il potenziamento degli scambi culturali nei porti delle città del Mediterraneo toccate dalla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, attraverso collaborazioni con realtà locali, artisti, istituzioni e comunità territoriali, affinché ogni approdo diventi occasione di incontro tra Napoli e il mondo.\r

Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere ha affermato: «La Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana è un progetto in cui Msc Crociere ha creduto fin dall'inizio. La nostra ammiraglia Msc World Europa è la cornice ideale per un evento capace di portare la cultura e l'identità di Napoli nel Mediterraneo».\r

La crociera è stata presentata a bordo della stessa ammiraglia di Msc Crociere nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il consigliere delegato del sindaco di Napoli per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi, Luca Valentini, l'ideatore dell'evento Francesco Spinosa, il direttore d'orchestra Carlo Morelli, il presidente della fondazione Roberto Murolo, Mario Coppeto e Mimmo Barra, responsabile dei rapporti istituzionali dell'agenzia Campania Turismo, che ha portato i saluti del presidente della Terza Commissione Turismo e Attività Produttive Giovanni Mensorio e dellassessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Vincenzo Maraio. Presente alla conferenza anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, che ha spiegato poi le ragioni del patrocinio: «La Città di Vietri sul Mare ha concesso il proprio patrocinio alla Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana, riconoscendone il valore culturale e identitario. La cittadina della Costiera Amalfitana sarà fra i protagonisti dell'edizione 2026 con le produzioni e le storie dei suoi straordinari artigiani della ceramica».","post_title":"Msc World Europa ospiterà la Crociera della Musica, Arte e Cultura napoletana","post_date":"2026-05-05T13:19:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777987161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line in primo piano con una serie di esperienze inedite, pensate per i viaggiatori in cerca di emozioni forti, dalle attività proposte a bordo alle avventure alla scoperta delle destinazioni.\r

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Dal momento dell’imbarco, le navi Norwegian Cruise Line diventano un vero e proprio parco divertimenti sul mare, dove l’adrenalina prende forma tra onde e orizzonti sconfinati.\r

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Impossibile ad esempio non provare, a bordo di Norwegian Aqua e Norwegian Luna, l’Aqua Slidecoaster, una combinazione tra montagne russe e scivolo acquatico – tra le più lunghe e veloci mai realizzate in mare – che regala curve mozzafiato con vista sull’oceano. L’adrenalina sale accendendo, sulle stesse navi, al Glow Court, un complesso digitale che trasforma il gioco in un’esperienza interattiva ad alta energia.\r

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A bordo di navi come Norwegian Viva, Norwegian Prima, Norwegian Encore, Norwegian Bliss e Norwegian Joy, invece, il brivido prende la forma di una vera pista da corsa: il celebre Speedway, circuito automobilistico in mare aperto, permette di sfidarsi con vista sull’oceano.\r

Esperienze immersive\r

In ogni porto si apre un nuovo capitolo di viaggio, dove Norwegian Cruise Line invita ad assaporare il brivido della scoperta attraverso esperienze immersive che combinano natura, cultura e adrenalina. Ad esempio, si può provare lo snorkeling tra tartarughe marine nei Caraibi, il kayak in acque cristalline, il jet ski tra baie tropicali o le immersioni nei fondali più suggestivi. Nelle Bahamas, l’esperienza si arricchisce a Great Stirrup Cay, l’isola privata di Norwegian Cruise Line, dove è possibile alternare momenti di relax a un’ampia scelta di sport acquatici e attività all’aria aperta in un contesto esclusivo.\r

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Per chi cerca emozioni più intense, non mancano esperienze come zipline panoramiche, cliff diving o esplorazioni tra paesaggi iconici, sempre accompagnati da partner locali selezionati.\r

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In Alaska, l’adrenalina assume una dimensione diversa: qui è la natura a dominare, tra ghiacciai maestosi, fauna selvatica e scenari incontaminati.\r

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Con Norwegian Cruise Line, il viaggio si trasforma in un’esperienza da vivere insieme, in cui ogni generazione trova il proprio spazio. Dalle attività più dinamiche, pensate anche per i più giovani, a quelle condivise che uniscono scoperta e divertimento, ogni momento diventa un’opportunità per rafforzare legami e creare ricordi. Un modo di viaggiare che valorizza la dimensione multigenerazionale, permettendo di partire insieme e scoprire il mondo ciascuno con il proprio ritmo.","post_title":"Norwegian Cruise Line rinnova le esperienze per tutta la famiglia","post_date":"2026-05-05T12:38:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1777984736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha avviato l'iter di raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51%, del capitale sociale della società.\r

In una nota, la società spiega che alla procedura «potranno partecipare operatori economici, italiani ed esteri, sia in forma singola che associata, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e comprovata esperienza nel settore della gestione aeroportuale».\r

Le manifestazioni di interesse, corredate dalla documentazione richiesta nell’avviso pubblico, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 3 giugno 2026, secondo le modalità indicate nel bando.\r

Obiettivo ultimo rimane la valorizzazione e lo sviluppo del sistema aeroportuale gestito da Sac: l'ingresso di partner qualificati sosterrà ulteriormente la crescita e la competitività degli scali.","post_title":"Sac: attese entro il 3 giugno le manifestazioni di interesse per l'acquisto del 51% delle quote","post_date":"2026-05-05T12:14:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777983279000]}]}}