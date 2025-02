Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_484087" align="alignleft" width="300"] Federico e Riccardo Ficcanterri[/caption] Lo scorso 9 gennaio Ciro Verrocchi ha lasciato la direzione generale della Icon Collection, ruolo che il manager ricopriva dal febbraio 2023. Il cambio generazionale al vertice vede coinvolta la nuova generazione della famiglia Ficcanterri insieme a quella senior, inclusi i due cugini Federico e Riccardo fondatori del gruppo alberghiero. La compagnia punta ora su un management dinamico, visionario e altamente specializzato, in grado di anticipare le tendenze del settore, interpretare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata e. Questo percorso si inserisce in una più ampia evoluzione verso un modello di azienda Teal, basato su autonomia, responsabilità condivisa e una cultura organizzativa incentrata sulla collaborazione e sullo sviluppo continuo. Parallelamente, il gruppo sta potenziando gli investimenti in nuovi progetti dedicati alla formazione (People), alla sostenibilità (WePlant) e al lusso (il neo 5 stelle The Sense Experience Resort), ampliando la propria presenza nei mercati strategici e stringendo collaborazioni con partner d’élite. La proprietà e tutto il team ringraziano Ciro Verrocchi, per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per i suoi futuri progetti professionali. [post_title] => Ciro Verrocchi lascia la Icon Collection. La direzione del gruppo in mano alla famiglia Ficcanterri [post_date] => 2025-02-06T11:34:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738841671000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483869 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il catalogo primavera - estate 2025 dei tour guidati firmati Go4sea. L'operatore pugliese conferma quindi il prodotto lanciato lo scorso autunno, espandendo la propria selezione di itinerari a partenza garantita Go4tour, con accompagnatore o guida in lingua italiana e flessibili nella durata. La nuova offerta include 12 titoli suddivisi per macro-destinazioni, con oltre 500 partenze disponibili. Dopo una fase di preparazione durata oltre sei mesi, il programma presenta numerose novità: Pasqua e ponti di primavera in Europa; Spagna e Portogallo; l'Europa imperiale (Francia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria); Gran Bretagna e Irlanda; il cuore dell’Europa (Germania, Polonia, Belgio, Olanda); il grande Nord (Islanda, Scandinavia, Paesi Baltici); Europa Orientale (Grecia, Albania, Macedonia del Nord, Romania, Bulgaria, Montenegro, Croazia); Turchia 360 e Cipro Nord (Istanbul, Cappadocia, Licia, Mesopotamia turca, estensioni mare); Africa del Nord (Egitto classico, Marocco, Tunisia, Algeria); Medio Oriente (Dubai, Abu Dhabi, Oman, Giordania, Uzbekistan); mini crociere in caicco (Grecia Ionica, costa Turchese); tour della Sicilia "Abbiamo lavorato duramente per creare un prodotto che combini la qualità dei servizi con la massima flessibilità, permettendo ai clienti di vivere ogni destinazione senza preoccupazioni - spiega il ceo di Go4sea, Tommaso Valenzano -. Il viaggio viene giustamente vissuto come un momento molto atteso, quasi sacro e porta con sé aspettative e valori emotivi che non vogliamo in nessuna maniera disattendere. Il nostro impegno è offrire sempre nuove opportunità di viaggio, mettendo le persone al centro del mondo. Vogliamo dar vita a quanto ancora ci emoziona. E lo vogliamo fare facendo viaggiare". La programmazione Go4tour prevede anche il catalogo personalizzabile per le agenzie partner, con la possibilità di trasformare ogni itinerario in locandine da vetrina colorate. I tour sono inoltre in fase di continua implementazione: nel mese di febbraio verranno pubblicati anche i cataloghi dedicati alle partenze garantite a lungo raggio, con destinazioni come Stati Uniti, Messico, Sud America, Giappone, Indocina e India, offrendo un mix tra mete celebri e nuove proposte. [post_title] => Go4sea rafforza l'offerta di tour guidati: online il catalogo primavera - estate 2025 [post_date] => 2025-02-04T10:28:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738664938000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bellezze naturali e sport, la storia dei diritti civili, la musica, una gastronomia d'eccellenza e un'atmosfera gioiosa che culmina nelle celebrazioni del Mardi Gras: è questo che unisce i 12 stati del Sud degli Stati Uniti (Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luoisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia e West Virginia). Il workshop di Travel South Usa nelle sue tappe italiane di Milano e Roma ha presentato una destinazione dal fascino unico. È stata proprio la musica la cornice della presentazione, con il coinvolgente intervento dell’artista della Louisiana Sean Ardoin, che ha ottenuto 5 nomination ai Grammy Awards. L’evento è stato guidato da Liz Bittner, president & ceo di Travel South Usa. «Il focus di quest’incontro è parlare di quest’area degli Stati Uniti che è vasta quanto l’Europa e ricca di esperienze, che speriamo accolga un numero sempre maggiore di visitatori italiani. L’anno scorso oltre 93 mila turisti hanno visitato gli Stati del Sud. Per il 2025 sono previsti 173 milioni di dollari di spesa turistica, che ci consentiranno di tornare ai livelli pre-pandemici. Oltre l’85% sarà turismo leisure e la durata media del soggiorno nel Sud è di oltre due settimane, intorno ai 15 giorni. I viaggiatori, in questo modo, si prendono il tempo di immergersi nel nostro cibo, nella nostra musica e nella nostra cultura. Il mercato italiano è nella top ten dei visitatori degli Stati del Sud. Abbiamo una grande affinità con voi italiani: avete tutte le caratteristiche che amiamo in un viaggiatore internazionale. Comprate i biglietti per visitare i musei ed entrate, non vi fermate fuori a fare foto; amate gustare il cibo e immergervi nella realtà locale». Bittner ha ricordato la grande offerta di collegamenti: «Siamo ottimamente connessi grazie ai voli di Delta Air Lines, il cui hub è Atlanta-Georgia. Abbiamo anche American Airlines che opera dalle regioni occidentali - da Dallas e Houston – e United Airlines da Chicago e dal Nord. Ci sono poi i collegamenti intercontinentali operati da British Airways ed Emirates, che permettono di raggiungere le nostre destinazioni con un solo scalo». Lo sguardo va anche ai prossimi mesi, sono infatti numerosi gli eventi in programma per questo 2025: diversi stati hanno programmato le commemorazioni del 250simo anniversario della Rivoluzione Americana. Nel 2026 il Missouri celebra i 100 anni della Route66, che attraversa oltre 300 miglia di territorio. Kansas City e Atlanta-Georgia si preparano ad ospitare gli incontri della Coppa del mondo Fifa 2026. A questo si aggiungono nuovi Trials e percorsi nella natura. Bittner ha anche voluto sottolineare il valore dell’intermediazione: «Il trade per noi è incredibilmente importante. Anche se è possibile trovare online molto materiale sulle destinazioni, una vacanza sul lungo raggio verso un’area poco conosciuta comporta un notevole investimento di tempo e denaro: sia che venga scelta per un viaggio di nozze, che per un viaggio di scoperta di 3 settimane con la famiglia. I viaggiatori vogliono essere sicuri di dedicare il giusto tempo a ciascuna destinazione, senza perdere nulla di importante. «E' importante che il trade conosca e capisca tutte le sfaccettature della destinazione: quando andare, dove andare, cosa fare quando si è sul posto e come trovare quel giusto mix per cui trascorrere 2 notti in un hotel di lusso e le due successive in una tree-house. Avere il giusto equipaggiamento, la giusta guida e mangiare i piatti gusti. È il trade che spiega tutto questo ai viaggiatori. Le nostre strategie di promozione della destinazione includono quindi il proseguire nella formazione delle nostre agenzie in Italia: organizziamo molti training e cooperazioni sia con i to che con le agenzie di viaggio. Investiamo anche nella formazione dei product manager che prendono parte a fam trip che consentono di vivere un’esperienza in loco». [post_title] => Travel South Usa invita gli italiani a scoprire la bellezza del Sud-est degli Stati Uniti [post_date] => 2025-02-03T12:37:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738586265000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno oltre 70 mila i posti letto messi a disposizione da Airbnb durante le settimane dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, che attireranno oltre 2 milioni di visitatori da tutto il mondo. Il portale ha anche creato una sezione dedicata sul proprio sito per facilitare la ricerca di alloggi. Uno nuovo studio Deloitte ad hoc stima che l’host tipico guadagnerà circa 2.400 euro su Airbnb durante i Giochi . In base all’indagine, i soggiorni genereranno inoltre a livello nazionale un impatto economico totale stimato in 154 milioni di euro. Si prevede che gli ospiti spenderanno in media 150 euro al giorno, di cui la metà per cibo e bevande e quasi un terzo per shopping e intrattenimento, che contribuiranno a sostenere gli esercizi commerciali locali nelle tre regioni ospitanti: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Deloitte prevede infine che i Giochi Olimpici Invernali contribuiranno a far conoscere le città e i paesi delle regioni coinvolte a livello mondiale e a creare una domanda turistica duratura. Nei 18 mesi successivi alle Olimpiadi e Paralimpiadi, la ricerca stima infatti che l'impatto economico totale dei soggiorni nelle regioni ospitanti sarà di circa 140-160 milioni di euro, potenzialmente eccedente a quello generato durante gli stessi Giochi Invernali. [post_title] => Arrivano le Olimpiadi invernali e Airbnb aumenta l'offerta: oltre 70 mila posti letto disponibili [post_date] => 2025-01-31T13:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738329789000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama hotel Giacomo Morra ed è l'hotel di debutto della Handwritten Collection ad Alba. La nuova proprietà del soft brand midscale di casa Accor aprirà il prossimo marzo, in lieve ritardo rispetto a quanto annunciato un paio di anni fa. Sarà dotata di 92 camere, tra cui quattro suite, nonché di tre sale riunioni modulabili, che unite possono ospitare sino a 80 persone, e di un'area fitness con palestra. Il nome della struttura intende essere un omaggio all'omonimo imprenditore e ristoratatore locale, celebrato per il suo profondo legame con il mondo del tartufo e del territorio, tra le altre cose fondatore della Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba. Con un’atmosfera in cui texture e palette richiamano la campagna, l'hotel metterà a disposizione dei propri ospiti anche una corte interna, spazi di condivisione nella Green House e un bar con una ricca selezione di vini. [post_title] => La Handwritten Collection di casa Accor debutta ad Alba con il Giacomo Morra [post_date] => 2025-01-30T14:19:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738246784000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambiano gli equilibri all'interno dell'azionariato dell'aeroporto di Bologna, che registra l'uscita del fondo 2Fi: quest'ultimo ha ceduto le proprie quote (9,99%) alle Camere di commercio di Modena e di Bologna. Modena ne ha acquistato il 6% (prima partecipava per lo 0,3%), mentre Bologna ha investito nel 3,99%, raggiungendo così da sola la quota del 44% della proprietà. Secondo quanto riportato da il Corriere di Bologna, considerando il patto di sindacato che lega i vari soci pubblici, questi controllano ora il 58% delle quote. Oltre alle quote già citate delle camere di Commercio bolognese e modenese, le altre restano in mano da un lato al socio forte Mundys (la holding di Benetton) al 29,3% e ai diversi enti: Comune di Bologna (3,8%), Città Metropolitana (2,3%), Regione Emilia-Romagna (2%) e quote sotto lo 0,5% per gli enti camerali di Ferrara, Reggio e Parma. Il Marconi ha chiuso il 2024 con il numero più alto di sempre di passeggeri: oltre dieci milioni di viaggiatori, pari ad una crescita dell’8,1% rispetto al 2023. [post_title] => Aeroporto Bologna: il fondo 2Fi cede le quote alle Camere di commercio di Modena e Bologna [post_date] => 2025-01-30T11:09:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738235384000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è anche il chief dog officer tra le novità della Icon of the Seas che quest'anno celebra il suo primo compleanno. Si tratta di una golden retriever di due anni, chiamata Rover, che ha regalato a tutti i passeggeri della nave momenti di gioia, sorprese e anche qualche lacrima di tenerezza. Da segnalare pure la Ultimate Family Townhouse, il primo parco acquatico in mare, la prima piscina a sfioro sospesa sulle acque e il primo swim-up bar in mare di Royal Caribbean. Dando uno guardo alle statistiche, 192 mila sono state le famiglie ospitate dalla Icon, 7.900 i compleanni festeggiati, 44.070 i cocktail serviti ai The Lime and Coconuts bar e 1.594.597 i coni gelato delle gelaterie self-service Sprinkles, nonché 28.736 i tuffi acrobatici eseguiti durante i 449 show Aqua Action (altre curiosità nell’infografica allegata, ndr). L’avventura, però, non si ferma con la prima delle unità di classe Icon. Ad agosto 2025, Royal Caribbean lancerà infatti la Star of the Seas, in partenza da Port Canaveral, in Florida. Offrirà vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con visite all’isola privata Perfect Day at CocoCay. Immancabili i servizi e le attrazioni della Icon Class, tra cui otto quartieri, oltre 40 opzioni per cenare e bere, il percorso avventura Crown's Edge e nuove esperienze tra cui Back to the Future: The Musical e il Lincoln Park Supper club, ispirato alle atmosfere caratteristiche di Chicago. È già possibile prenotare la propria vacanza, approfittando delle offerta della Wave Season di Rcl, tra cui il 60% di sconto sul secondo ospite e il Kids sail ree. [post_title] => La Icon of the Seas compie un anno: 192 mila le famiglie ospitate a bordo nei primi 12 mesi [post_date] => 2025-01-30T11:08:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738235333000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hnh Hospitality si aggiudica la gestione del 5 stelle che sorgerà dalla riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, immobile storico dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. La novità è frutto di un accordo che il gruppo mestrino ha siglato con Cdp Real Asset sgr, proprietaria dell'edificio tramite il fondo Investimenti per la Valorizzazione. Dalla conversione della complesso, per un investimento totale di circa 35 milioni di euro condotto dalla stessa Cdp, nascerà un hotel da 130 camere, la cui apertura è prevista nel 2028. L'albergo porterà il marchio Radisson Collection. La progettazione è stata affidata allo studio Genius Loci Architettura di Firenze: l’intervento seguirà una progettualità caratterizzata da un approccio innovativo nel pieno rispetto dell’esistente e della storicità dei luoghi e sarà improntata ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico. In particolare, verrà realizzato un unico impianto di geotermia che servirà tutte le porzioni del complesso. L’interior design, di competenza di Hnh, è invece affidato allo studio Marco Piva di Milano. “Torino dimostra ancora una volta come la cultura rappresenti un formidabile volano di rigenerazione urbana – afferma Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr –. La trasformazione della nostra porzione della Cavallerizza Reale in struttura ricettiva, oltre ad arricchire l’offerta alberghiera di pregio della città rafforzandone il ruolo di meta di riferimento per il turismo, è complementare all’intera iniziativa di riqualificazione del complesso che stiamo promuovendo con il comune di Torino, fondazione Compagnia di San Paolo, università degli Studi di Torino e Polo delle Arti, con l’obiettivo di restituire alla popolazione un distretto culturale di grande valore per il territorio”. "Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell'ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l'ex Cavallerizza Reale - aggiunge il ceo di Hnh, Luca Boccato -. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un'importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza". [post_title] => Ad Hnh la gestione del 5 stelle alla Cavallerizza Reale di Torino. Il brand sarà Radisson Collection [post_date] => 2025-01-29T13:40:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738158025000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Distretti del Cibo per valorizzare al meglio le peculiarità di un territorio promuovendo un modello di sviluppo che unisca tradizione e innovazione. Procede l’iter in Liguria per sostenere il territorio a 360 gradi. «Con l’introduzione dei Distretti del Cibo nella normativa regionale, la Liguria compie un ulteriore passo avanti per promuovere lo sviluppo territoriale, tutelare la biodiversità e valorizzare l’eccellenza dei prodotti liguri - dichiara Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Promozione dei Prodotti Liguri - L’emendamento al DDL n. 16/2024, che modifica la legge regionale n. 13 del 2007, consente di integrare e potenziare le azioni già previste per il recupero delle aree rurali, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la promozione dell’artigianato locale. Con questa norma – continua il vice presidente - la Regione si impegna a individuare i Distretti del Cibo liguri e a iscriverli nel Registro Nazionale presso il Ministero dell’Agricoltura, favorendo l’accesso a risorse e progettualità specifiche. È un’opportunità preziosa per sostenere le comunità locali, ridurre gli sprechi alimentari e preservare il paesaggio rurale, pilastro della nostra identità e cultura». «Al momento in Liguria c'era solo il Distretto del Biologico, istituito a livello nazionale. Con questa nuova disciplina questo tipo di strumento potrà essere implementato e potrà essere funzionale ad agganciare risorse nazionali dedicate allo sviluppo e alla promozione delle peculiarità enogastronomiche della nostra comunità - dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Ad esempio, potremo declinarlo nell'ambito del genovesato con un distretto del cibo che potrà mettere a sistema la produzione di pesto e del basilico, con i vini, i dolci, la focaccia e tutte le altre eccellenze locali». [post_title] => Liguria, I Distretti del Cibo per promuovere lo sviluppo territoriale e valorizzare le eccellenze dei prodotti [post_date] => 2025-01-29T12:45:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738154718000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ciro verrocchi lascia la icon collection la direzione del gruppo mano alla famiglia ficcanterri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":101,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1212,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_484087\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico e Riccardo Ficcanterri[/caption]\r

\r

Lo scorso 9 gennaio Ciro Verrocchi ha lasciato la direzione generale della Icon Collection, ruolo che il manager ricopriva dal febbraio 2023. Il cambio generazionale al vertice vede coinvolta la nuova generazione della famiglia Ficcanterri insieme a quella senior, inclusi i due cugini Federico e Riccardo fondatori del gruppo alberghiero.\r

\r

La compagnia punta ora su un management dinamico, visionario e altamente specializzato, in grado di anticipare le tendenze del settore, interpretare le esigenze di una clientela sempre più sofisticata e. Questo percorso si inserisce in una più ampia evoluzione verso un modello di azienda Teal, basato su autonomia, responsabilità condivisa e una cultura organizzativa incentrata sulla collaborazione e sullo sviluppo continuo.\r

\r

Parallelamente, il gruppo sta potenziando gli investimenti in nuovi progetti dedicati alla formazione (People), alla sostenibilità (WePlant) e al lusso (il neo 5 stelle The Sense Experience Resort), ampliando la propria presenza nei mercati strategici e stringendo collaborazioni con partner d’élite. La proprietà e tutto il team ringraziano Ciro Verrocchi, per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per i suoi futuri progetti professionali.","post_title":"Ciro Verrocchi lascia la Icon Collection. La direzione del gruppo in mano alla famiglia Ficcanterri","post_date":"2025-02-06T11:34:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738841671000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483869","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' online il catalogo primavera - estate 2025 dei tour guidati firmati Go4sea. L'operatore pugliese conferma quindi il prodotto lanciato lo scorso autunno, espandendo la propria selezione di itinerari a partenza garantita Go4tour, con accompagnatore o guida in lingua italiana e flessibili nella durata.\r

\r

La nuova offerta include 12 titoli suddivisi per macro-destinazioni, con oltre 500 partenze disponibili. Dopo una fase di preparazione durata oltre sei mesi, il programma presenta numerose novità: Pasqua e ponti di primavera in Europa; Spagna e Portogallo; l'Europa imperiale (Francia, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria); Gran Bretagna e Irlanda; il cuore dell’Europa (Germania, Polonia, Belgio, Olanda); il grande Nord (Islanda, Scandinavia, Paesi Baltici); Europa Orientale (Grecia, Albania, Macedonia del Nord, Romania, Bulgaria, Montenegro, Croazia); Turchia 360 e Cipro Nord (Istanbul, Cappadocia, Licia, Mesopotamia turca, estensioni mare); Africa del Nord (Egitto classico, Marocco, Tunisia, Algeria); Medio Oriente (Dubai, Abu Dhabi, Oman, Giordania, Uzbekistan); mini crociere in caicco (Grecia Ionica, costa Turchese); tour della Sicilia\r

\r

\"Abbiamo lavorato duramente per creare un prodotto che combini la qualità dei servizi con la massima flessibilità, permettendo ai clienti di vivere ogni destinazione senza preoccupazioni - spiega il ceo di Go4sea, Tommaso Valenzano -. Il viaggio viene giustamente vissuto come un momento molto atteso, quasi sacro e porta con sé aspettative e valori emotivi che non vogliamo in nessuna maniera disattendere. Il nostro impegno è offrire sempre nuove opportunità di viaggio, mettendo le persone al centro del mondo. Vogliamo dar vita a quanto ancora ci emoziona. E lo vogliamo fare facendo viaggiare\".\r

\r

La programmazione Go4tour prevede anche il catalogo personalizzabile per le agenzie partner, con la possibilità di trasformare ogni itinerario in locandine da vetrina colorate. I tour sono inoltre in fase di continua implementazione: nel mese di febbraio verranno pubblicati anche i cataloghi dedicati alle partenze garantite a lungo raggio, con destinazioni come Stati Uniti, Messico, Sud America, Giappone, Indocina e India, offrendo un mix tra mete celebri e nuove proposte.\r

\r

","post_title":"Go4sea rafforza l'offerta di tour guidati: online il catalogo primavera - estate 2025","post_date":"2025-02-04T10:28:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738664938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bellezze naturali e sport, la storia dei diritti civili, la musica, una gastronomia d'eccellenza e un'atmosfera gioiosa che culmina nelle celebrazioni del Mardi Gras: è questo che unisce i 12 stati del Sud degli Stati Uniti (Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luoisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia e West Virginia).\r

\r

Il workshop di Travel South Usa nelle sue tappe italiane di Milano e Roma ha presentato una destinazione dal fascino unico. È stata proprio la musica la cornice della presentazione, con il coinvolgente intervento dell’artista della Louisiana Sean Ardoin, che ha ottenuto 5 nomination ai Grammy Awards.\r

\r

L’evento è stato guidato da Liz Bittner, president & ceo di Travel South Usa. «Il focus di quest’incontro è parlare di quest’area degli Stati Uniti che è vasta quanto l’Europa e ricca di esperienze, che speriamo accolga un numero sempre maggiore di visitatori italiani. L’anno scorso oltre 93 mila turisti hanno visitato gli Stati del Sud. Per il 2025 sono previsti 173 milioni di dollari di spesa turistica, che ci consentiranno di tornare ai livelli pre-pandemici. Oltre l’85% sarà turismo leisure e la durata media del soggiorno nel Sud è di oltre due settimane, intorno ai 15 giorni. I viaggiatori, in questo modo, si prendono il tempo di immergersi nel nostro cibo, nella nostra musica e nella nostra cultura. Il mercato italiano è nella top ten dei visitatori degli Stati del Sud. Abbiamo una grande affinità con voi italiani: avete tutte le caratteristiche che amiamo in un viaggiatore internazionale. Comprate i biglietti per visitare i musei ed entrate, non vi fermate fuori a fare foto; amate gustare il cibo e immergervi nella realtà locale».\r

\r

Bittner ha ricordato la grande offerta di collegamenti: «Siamo ottimamente connessi grazie ai voli di Delta Air Lines, il cui hub è Atlanta-Georgia. Abbiamo anche American Airlines che opera dalle regioni occidentali - da Dallas e Houston – e United Airlines da Chicago e dal Nord. Ci sono poi i collegamenti intercontinentali operati da British Airways ed Emirates, che permettono di raggiungere le nostre destinazioni con un solo scalo».\r

\r

Lo sguardo va anche ai prossimi mesi, sono infatti numerosi gli eventi in programma per questo 2025: diversi stati hanno programmato le commemorazioni del 250simo anniversario della Rivoluzione Americana. Nel 2026 il Missouri celebra i 100 anni della Route66, che attraversa oltre 300 miglia di territorio. Kansas City e Atlanta-Georgia si preparano ad ospitare gli incontri della Coppa del mondo Fifa 2026. A questo si aggiungono nuovi Trials e percorsi nella natura.\r

\r

Bittner ha anche voluto sottolineare il valore dell’intermediazione: «Il trade per noi è incredibilmente importante. Anche se è possibile trovare online molto materiale sulle destinazioni, una vacanza sul lungo raggio verso un’area poco conosciuta comporta un notevole investimento di tempo e denaro: sia che venga scelta per un viaggio di nozze, che per un viaggio di scoperta di 3 settimane con la famiglia. I viaggiatori vogliono essere sicuri di dedicare il giusto tempo a ciascuna destinazione, senza perdere nulla di importante.\r

\r

«E' importante che il trade conosca e capisca tutte le sfaccettature della destinazione: quando andare, dove andare, cosa fare quando si è sul posto e come trovare quel giusto mix per cui trascorrere 2 notti in un hotel di lusso e le due successive in una tree-house. Avere il giusto equipaggiamento, la giusta guida e mangiare i piatti gusti. È il trade che spiega tutto questo ai viaggiatori. Le nostre strategie di promozione della destinazione includono quindi il proseguire nella formazione delle nostre agenzie in Italia: organizziamo molti training e cooperazioni sia con i to che con le agenzie di viaggio. Investiamo anche nella formazione dei product manager che prendono parte a fam trip che consentono di vivere un’esperienza in loco».","post_title":"Travel South Usa invita gli italiani a scoprire la bellezza del Sud-est degli Stati Uniti","post_date":"2025-02-03T12:37:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738586265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno oltre 70 mila i posti letto messi a disposizione da Airbnb durante le settimane dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, che attireranno oltre 2 milioni di visitatori da tutto il mondo. Il portale ha anche creato una sezione dedicata sul proprio sito per facilitare la ricerca di alloggi.\r

\r

Uno nuovo studio Deloitte ad hoc stima che l’host tipico guadagnerà circa 2.400 euro su Airbnb durante i Giochi . In base all’indagine, i soggiorni genereranno inoltre a livello nazionale un impatto economico totale stimato in 154 milioni di euro. Si prevede che gli ospiti spenderanno in media 150 euro al giorno, di cui la metà per cibo e bevande e quasi un terzo per shopping e intrattenimento, che contribuiranno a sostenere gli esercizi commerciali locali nelle tre regioni ospitanti: Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.\r

\r

Deloitte prevede infine che i Giochi Olimpici Invernali contribuiranno a far conoscere le città e i paesi delle regioni coinvolte a livello mondiale e a creare una domanda turistica duratura. Nei 18 mesi successivi alle Olimpiadi e Paralimpiadi, la ricerca stima infatti che l'impatto economico totale dei soggiorni nelle regioni ospitanti sarà di circa 140-160 milioni di euro, potenzialmente eccedente a quello generato durante gli stessi Giochi Invernali.","post_title":"Arrivano le Olimpiadi invernali e Airbnb aumenta l'offerta: oltre 70 mila posti letto disponibili","post_date":"2025-01-31T13:23:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738329789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama hotel Giacomo Morra ed è l'hotel di debutto della Handwritten Collection ad Alba. La nuova proprietà del soft brand midscale di casa Accor aprirà il prossimo marzo, in lieve ritardo rispetto a quanto annunciato un paio di anni fa. Sarà dotata di 92 camere, tra cui quattro suite, nonché di tre sale riunioni modulabili, che unite possono ospitare sino a 80 persone, e di un'area fitness con palestra.\r

\r

Il nome della struttura intende essere un omaggio all'omonimo imprenditore e ristoratatore locale, celebrato per il suo profondo legame con il mondo del tartufo e del territorio, tra le altre cose fondatore della Fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba. Con un’atmosfera in cui texture e palette richiamano la campagna, l'hotel metterà a disposizione dei propri ospiti anche una corte interna, spazi di condivisione nella Green House e un bar con una ricca selezione di vini.","post_title":"La Handwritten Collection di casa Accor debutta ad Alba con il Giacomo Morra","post_date":"2025-01-30T14:19:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738246784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambiano gli equilibri all'interno dell'azionariato dell'aeroporto di Bologna, che registra l'uscita del fondo 2Fi: quest'ultimo ha ceduto le proprie quote (9,99%) alle Camere di commercio di Modena e di Bologna. Modena ne ha acquistato il 6% (prima partecipava per lo 0,3%), mentre Bologna ha investito nel 3,99%, raggiungendo così da sola la quota del 44% della proprietà.\r

\r

Secondo quanto riportato da il Corriere di Bologna, considerando il patto di sindacato che lega i vari soci pubblici, questi controllano ora il 58% delle quote. Oltre alle quote già citate delle camere di Commercio bolognese e modenese, le altre restano in mano da un lato al socio forte Mundys (la holding di Benetton) al 29,3% e ai diversi enti: Comune di Bologna (3,8%), Città Metropolitana (2,3%), Regione Emilia-Romagna (2%) e quote sotto lo 0,5% per gli enti camerali di Ferrara, Reggio e Parma.\r

\r

Il Marconi ha chiuso il 2024 con il numero più alto di sempre di passeggeri: oltre dieci milioni di viaggiatori, pari ad una crescita dell’8,1% rispetto al 2023.","post_title":"Aeroporto Bologna: il fondo 2Fi cede le quote alle Camere di commercio di Modena e Bologna","post_date":"2025-01-30T11:09:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738235384000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il chief dog officer tra le novità della Icon of the Seas che quest'anno celebra il suo primo compleanno. Si tratta di una golden retriever di due anni, chiamata Rover, che ha regalato a tutti i passeggeri della nave momenti di gioia, sorprese e anche qualche lacrima di tenerezza. Da segnalare pure la Ultimate Family Townhouse, il primo parco acquatico in mare, la prima piscina a sfioro sospesa sulle acque e il primo swim-up bar in mare di Royal Caribbean.\r

\r

Dando uno guardo alle statistiche, 192 mila sono state le famiglie ospitate dalla Icon, 7.900 i compleanni festeggiati, 44.070 i cocktail serviti ai The Lime and Coconuts bar e 1.594.597 i coni gelato delle gelaterie self-service Sprinkles, nonché 28.736 i tuffi acrobatici eseguiti durante i 449 show Aqua Action (altre curiosità nell’infografica allegata, ndr).\r

\r

L’avventura, però, non si ferma con la prima delle unità di classe Icon. Ad agosto 2025, Royal Caribbean lancerà infatti la Star of the Seas, in partenza da Port Canaveral, in Florida. Offrirà vacanze di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con visite all’isola privata Perfect Day at CocoCay. Immancabili i servizi e le attrazioni della Icon Class, tra cui otto quartieri, oltre 40 opzioni per cenare e bere, il percorso avventura Crown's Edge e nuove esperienze tra cui Back to the Future: The Musical e il Lincoln Park Supper club, ispirato alle atmosfere caratteristiche di Chicago. È già possibile prenotare la propria vacanza, approfittando delle offerta della Wave Season di Rcl, tra cui il 60% di sconto sul secondo ospite e il Kids sail ree.\r

\r

","post_title":"La Icon of the Seas compie un anno: 192 mila le famiglie ospitate a bordo nei primi 12 mesi","post_date":"2025-01-30T11:08:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738235333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hnh Hospitality si aggiudica la gestione del 5 stelle che sorgerà dalla riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, immobile storico dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. La novità è frutto di un accordo che il gruppo mestrino ha siglato con Cdp Real Asset sgr, proprietaria dell'edificio tramite il fondo Investimenti per la Valorizzazione. Dalla conversione della complesso, per un investimento totale di circa 35 milioni di euro condotto dalla stessa Cdp, nascerà un hotel da 130 camere, la cui apertura è prevista nel 2028. L'albergo porterà il marchio Radisson Collection. \r

\r

La progettazione è stata affidata allo studio Genius Loci Architettura di Firenze: l’intervento seguirà una progettualità caratterizzata da un approccio innovativo nel pieno rispetto dell’esistente e della storicità dei luoghi e sarà improntata ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico. In particolare, verrà realizzato un unico impianto di geotermia che servirà tutte le porzioni del complesso. L’interior design, di competenza di Hnh, è invece affidato allo studio Marco Piva di Milano.\r

\r

“Torino dimostra ancora una volta come la cultura rappresenti un formidabile volano di rigenerazione urbana – afferma Giancarlo Scotti, direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr –. La trasformazione della nostra porzione della Cavallerizza Reale in struttura ricettiva, oltre ad arricchire l’offerta alberghiera di pregio della città rafforzandone il ruolo di meta di riferimento per il turismo, è complementare all’intera iniziativa di riqualificazione del complesso che stiamo promuovendo con il comune di Torino, fondazione Compagnia di San Paolo, università degli Studi di Torino e Polo delle Arti, con l’obiettivo di restituire alla popolazione un distretto culturale di grande valore per il territorio”.\r

\r

\"Siamo entusiasti di essere parte di questo progetto di grande prestigio, che combina la nostra esperienza nell'ospitalità di alta gamma con un immobile storico di inestimabile valore culturale come l'ex Cavallerizza Reale - aggiunge il ceo di Hnh, Luca Boccato -. La gestione della nuova struttura sotto il marchio Radisson Collection rappresenta per noi un'importante opportunità di consolidare la nostra presenza nel segmento luxury e di contribuire alla valorizzazione di Torino come destinazione turistica di eccellenza\".","post_title":"Ad Hnh la gestione del 5 stelle alla Cavallerizza Reale di Torino. Il brand sarà Radisson Collection","post_date":"2025-01-29T13:40:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738158025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Distretti del Cibo per valorizzare al meglio le peculiarità di un territorio promuovendo un modello di sviluppo che unisca tradizione e innovazione. Procede l’iter in Liguria per sostenere il territorio a 360 gradi.\r

\r

«Con l’introduzione dei Distretti del Cibo nella normativa regionale, la Liguria compie un ulteriore passo avanti per promuovere lo sviluppo territoriale, tutelare la biodiversità e valorizzare l’eccellenza dei prodotti liguri - dichiara Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Promozione dei Prodotti Liguri - L’emendamento al DDL n. 16/2024, che modifica la legge regionale n. 13 del 2007, consente di integrare e potenziare le azioni già previste per il recupero delle aree rurali, la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e la promozione dell’artigianato locale. Con questa norma – continua il vice presidente - la Regione si impegna a individuare i Distretti del Cibo liguri e a iscriverli nel Registro Nazionale presso il Ministero dell’Agricoltura, favorendo l’accesso a risorse e progettualità specifiche. È un’opportunità preziosa per sostenere le comunità locali, ridurre gli sprechi alimentari e preservare il paesaggio rurale, pilastro della nostra identità e cultura».\r

\r

«Al momento in Liguria c'era solo il Distretto del Biologico, istituito a livello nazionale. Con questa nuova disciplina questo tipo di strumento potrà essere implementato e potrà essere funzionale ad agganciare risorse nazionali dedicate allo sviluppo e alla promozione delle peculiarità enogastronomiche della nostra comunità - dichiara il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Ad esempio, potremo declinarlo nell'ambito del genovesato con un distretto del cibo che potrà mettere a sistema la produzione di pesto e del basilico, con i vini, i dolci, la focaccia e tutte le altre eccellenze locali».","post_title":"Liguria, I Distretti del Cibo per promuovere lo sviluppo territoriale e valorizzare le eccellenze dei prodotti","post_date":"2025-01-29T12:45:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1738154718000]}]}}