Choice Hotels Interantional: Dominic Dragisich è il nuovo ceo Choice Hotels International ha annunciato che Dominic Dragisich, precedentemente amministratore delegato ad interim, ha assunto la carica di presidente e amministratore delegato in via definitiva. Dragisich ricopriva la carica di ceo ad interim da quando Patrick Pacious si era dimesso a maggio. Dragisich lavora in Choice da quasi 10 anni, dove in precedenza ha ricoperto i ruoli di responsabile della crescita e della strategia, responsabile globale del marchio e vicepresidente esecutivo delle operazioni. È stato direttore finanziario tra il 2017 e il 2023. Le priorità future «Da quando ho assunto l’incarico, ho dedicato la maggior parte del mio tempo ad ascoltare i nostri affiliati e i team in tutta l’azienda – ha affermato Dragisich in un intervento riportato da Travel Weekly -. Queste conversazioni hanno rafforzato tre priorità per me: rimanere in stretto contatto con i nostri affiliati e con i clienti che servono, agire con maggiore urgenza in tutta l’azienda ed essere disciplinati nella gestione del nostro tempo e del nostro capitale». Dragisich ha parlato degli investimenti che Choice ha effettuato nel motore commerciale e nella piattaforma tecnologica, investimenti che l’azienda ora deve trasformare in “migliori prestazioni operative, maggiore redditività per i franchisee, migliore esperienza per gli ospiti e, in definitiva, maggiore valore per gli azionisti a lungo termine». Tra gli investimenti e le opportunità di Choice illustrati all’inizio di quest’anno, figurano Business Direct, una piattaforma digitale self-service per la prenotazione e la gestione dei viaggi destinata alle piccole e medie imprese; EasyBid e EasyBid Plus, strumenti per la richiesta di preventivi basati sull’intelligenza artificiale; l’integrazione della piattaforma di intelligenza artificiale agentiva AgentCore di Amazon Web Services in tutta l’azienda. Condividi

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«L’ingresso di Simone Giorgi rappresenta per Shedir Collection un passaggio importante nel percorso di evoluzione del gruppo. La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di coniugare eccellenza operativa, visione strategica e valorizzazione degli asset, contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra piattaforma e ad accompagnarci verso nuove opportunità di crescita» commenta Eduardo Safdie.\r

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Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale di lusso, Giorgi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel management alberghiero e nell’ospitalità di alta gamma. Forte di una consolidata esperienza nel food & beverage presso Lungarno Collection e Park Hyatt Milano, ha ricoperto il ruolo di director of operations di Starhotels Luxury Collection, con responsabilità su strutture in Italia e all’estero, per proseguire come general manager di realtà prestigiose quali Il Salviatino, Villa Cora e J.K. Place Capri.\r

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Nel 2025 ha assunto la guida di Orient Express La Minerva a Roma. «Sono felice di entrare a far parte di Shedir Collection in un momento così significativo per il gruppo. È una realtà con una forte identità e un importante potenziale di sviluppo. Il mio obiettivo sarà contribuire a trasformare questo potenziale in crescita sostenibile, valorizzando gli asset, rafforzando il posizionamento del brand e costruendo nuove opportunità di sviluppo, sempre nel rispetto della cultura dell’ospitalità che rappresenta il cuore di Shedir» spiega Simone Giorgi, che conclude il proprio incarico presso Orient Express La Minerva al termine di un’esperienza breve ma significativa. «Desidero esprimere la mia gratitudine a Orient Express, alla proprietà Arsenale, ai colleghi, ai partner commerciali e a tutte le persone con le quali ho avuto il privilegio di confrontarmi e collaborare quotidianamente - aggiunge Giorgi -. Accolgo ora questo nuovo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità e assumo il nuovo ruolo in Shedir Collection con effetto dal 1° settembre 2026».","post_title":"Simone Giorgi è il nuovo ceo di Shedir Collection","post_date":"2026-09-01T09:47:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1788256076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto esaurito nei week-end ad agosto, un calo di consumi durante la settimana mentre la parte da leone la fa il turismo straniero e di rientro. E' il primo bilancio dell'estate del presidente del Sib (Sindacato italiano balneari) del Molise, Domenico Venditti.\r

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Il programma\r

Per rendere il programma accessibile fin da subito, Master Explorer ha scelto una struttura chiara: a tutti i nuovi agenti che si registreranno su Prenotando, così come a quelli già presenti sulla nuova versione del portale, verranno accreditati automaticamente 10.000 punti di benvenuto nel wallet personale. L’accumulo dei punti è altrettanto intuitivo: ogni euro generato attraverso il portale e pratiche offline corrisponde a un punto, permettendo agli agenti di monitorare in tempo reale il proprio saldo e trasformare rapidamente l’attività quotidiana in un ritorno concreto.\r

Accanto al programma loyalty, Master Explorer introduce anche una commissione aggiuntiva del 3% sulle prenotazioni tour operating confermate entro il 31 ottobre, applicabile a tutte le partenze, senza vincoli sulle date di viaggio. Una misura pensata per offrire un sostegno immediato alle agenzie in una fase di mercato complessa, segnata da incertezze e tensioni internazionali. «Le agenzie stanno affrontando una stagione non semplice. Abbiamo scelto di introdurre un incentivo che possa dare respiro alla marginalità e accompagnare la ripresa della domanda. È un segnale concreto di vicinanza al trade e della volontà di investire nella distribuzione».\r

","post_title":"Master Explorer più vicino al trade con \"Me Rewards\"","post_date":"2026-09-01T09:09:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788253766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa e Iberia tornano nei cieli del Venezuela dopo lo stop forzato dei collegamenti verso l'aeroporto Simón Bolívar di Maiquetía, a Caracas, causato dai terremoti registrati nel Paese latinoamericano lo scorso giugno.\r

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Nel dettaglio, Air Europa riprende oggi, 1° settembre, la rotta diretta tra Madrid e la capitale venezuelana. Nei mesi di luglio e agosto, la compagnia aveva mantenuto i propri collegamenti con il Venezuela tramite l’aeroporto internazionale Arturo Michelena di Valencia, una soluzione adottata anche da Iberia durante quel periodo.\r

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Iberia ripristinerà invece il collegamento diretto con Caracas da giovedì prossimo, 3 settembre, con un operativo iniziale di tre voli settimanali (lunedì, giovedì e domenica).\r

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Le operazioni aeree con il Venezuela hanno incontrato difficoltà dalla fine del 2025, quando il governo venezuelano ha deciso di sospendere le licenze di volo di Air Europa, Plus Ultra e Iberia, dopo che queste compagnie si erano rifiutate di operare nel Paese in seguito all’avvertimento degli Stati Uniti di «prestare estrema cautela» per gli aerei che sorvolavano lo spazio aereo venezuelano.\r

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MAlgrado ciò, Air Europa è riuscita a ripristinare i propri collegamenti a metà febbraio di quest’anno, mentre Plus Ultra ha ripreso i voli il 3 marzo e Iberia ha annunciato il proprio ritorno ad aprile.\r

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Successivamente, i terremoti di giugno hanno costretto a rivedere e adeguare nuovamente i piani di volo con Caracas, finché, con il ritorno di settembre, le compagnie aeree hanno iniziato a ripristinare le normali operazioni con la capitale venezuelana.\r

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","post_title":"Air Europa e Iberia riaprono i voli diretti sul Venezuela","post_date":"2026-09-01T09:08:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788253721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La prima stagione della linea marittima veloce Ancona - Zara di Jadrolinija si avvia alla conclusione con risultati positivi e un forte interesse da parte dei passeggeri. La buona risposta del pubblico conferma l’interesse per un collegamento rapido e diretto tra Italia e Croazia, nonché il potenziale della linea per l’ulteriore sviluppo dei collegamenti turistici e di trasporto tra i due Paesi. Jadrolinija ha quindi prolungato la stagione fino al 6 settembre, aggiungendo partenze il mercoledì, venerdì, sabato e domenica e introducendo tariffe promozionali.\r

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Stagione più lunga\r

Dalla sua attivazione, il 26 giugno, circa 6.000 passeggeri hanno viaggiato sulla linea veloce Ancona-Zara che è stata introdotta quest’anno come nuovo collegamento internazionale che avvicina le due sponde dell’Adriatico, consentendo di viaggiare tra i centri di Ancona e Zara in circa quattro ore. Il servizio è operato dalla nave veloce Jelena, che ha una capacità di 400 passeggeri.\r

L’estate sulla linea Ancona - Zara non è ancora finita: le corse aggiuntive offrono un’ulteriore occasione per una gita last minute o una breve vacanza in Croazia.","post_title":"Jadrolinija prolunga fino al 6 settembre la linea veloce Ancona-Zara","post_date":"2026-08-31T14:10:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788185416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'alluvione improvvisa ha travolto il parco americano del Grand Canyon, costringendo le autorità a evacuare decine di escursionisti con gli elicotteri. Il National Park Service ha riferito che c'è una vittima. Almeno 20 persone risultano disperse.\r

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L'ondata di fango e detriti, scatenata da un violento temporale sabato pomeriggio, ha spazzato via i ponti del Bright Angel Creek, cancellato i sentieri e distrutto l'unica conduttura idrica che serve il parco nazionale. \r

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Da oggi, lunedì 31 agosto, è vietato pernottare in hotel e rifugi all'interno dell'area, un provvedimento drastico in una zona dove l'allerta resta altissima per il rischio di nuovi temporali.\r

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Tutte queste zone sono state ora completamente chiuse anche in previsione di nuovi temporali che potrebbero verificarsi oggi e domani.","post_title":"Alluvione nel Gran Canyon. Da oggi non si può più pernottare","post_date":"2026-08-31T11:52:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1788177130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il debutto di European Sleeper sulla nuova linea notturna che, da mercoledì 9 settembre, collegherà Milano, Colonia e, da dicembre, i Paesi Bassi e Bruxelles.\r

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Il servizio, in vendita dallo scorso 2 giugno, collegherà per la prima volta l'Italia settentrionale al Belgio con un treno notturno senza cambi. Il treno partirà da Milano Porta Garibaldi nelle serate di mercoledì, venerdì e domenica, attraversando la Svizzera lungo la linea del San Gottardo, con fermate a Como San Giovanni, Lugano, Bellinzona, Arth Goldau, Göschenen e Aarau, per poi proseguire verso Colonia e concludere la tratta a Bruxelles Midi/Brussel Zuid la mattina successiva.\r

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Il servizio di ritorno da Bruxelles verso Milano circolerà nelle serate di lunedì, giovedì e sabato. Chris Engelsman, cofondatore di European Sleeper, ha dichiarato: “È il risultato di un lungo lavoro di coordinamento con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria di quattro Paesi e rappresenta un passo importante nella crescita della rete europea dei treni notturni.”\r

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La tariffa Budget prevede posti da 29,99 € a persona per tratta; un posto letto in cuccetta Classic è disponibile a partire da 49,99 €, comprensivi di biglietto, prenotazione, bagaglio e biancheria da letto. Per chi desidera un comfort superiore sono previste le opzioni Comfort Standard, da 99,99 €, e Comfort Plus, da 129,99 €, quest'ultima con colazione inclusa.\r

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I biglietti per i viaggi fino al 18 marzo 2027 sono già acquistabili sul sito italiano di European Sleeper mentre, dal prossimo 8 settembre, sarà possibile prenotare fino al 1° settembre 2027, anche attraverso una selezione di partner di vendita internazionali.\r

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Infine, dal 14 dicembre 2026, con l'entrata in vigore del nuovo orario europeo, il collegamento sarà esteso con fermate aggiuntive ad Anversa, Breda ed Eindhoven. Dalla stessa data, in Svizzera la fermata di Aarau sostituirà quella prevista in precedenza, con coincidenze verso Zurigo in circa trenta minuti.","post_title":"European Sleeper: tutto pronto per il debutto della Milano-Bruxelles","post_date":"2026-08-31T11:31:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788175902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da domani, 1° settembre, la Premium economy di Emirates sarà disponibile su due dei tre voli giornalieri tra Mauritius e Dubai.\r

La cabina sarà disponibile sui voli EK703/704, operati con l'A380 di Emirates, e sui voli EK709/710, operati con un Boeing 777 riammodernato. Entrambi gli aeromobili wide-body saranno configurati con tre classi di servizio, offrendo ai passeggeri una maggiore varietà di opzioni per rispondere alle diverse esigenze di viaggio da e per Mauritius.\r

L’A380 impiegato sui voli EK703/704 sarà configurato con 76 posti in Business Class, 56 in Premium Economy e 437 in Economy Class. Il Boeing 777 che opererà i voli EK709/710 offrirà invece 38 posti in Business Class, 24 in Premium Economy e 214 in Economy Class.\r

La Premium Economy di Emirates è stata progettata per i clienti che desiderano maggiore spazio, comfort e un’esperienza a bordo di livello superiore. Ogni sedile, largo 19,5 pollici, offre ampio spazio per le gambe e una maggiore reclinazione, oltre a un poggiatesta regolabile in sei posizioni, un poggiapiedi, prese per la ricarica dei dispositivi, un tavolino laterale con finitura in legno e uno schermo personale da 13,3 pollici per l’intrattenimento.\r

I clienti che viaggiano in Premium Economy possono inoltre usufruire di un’esperienza gastronomica distintiva e viene loro offerto anche un kit di cortesia sostenibile, coperte e cuscini di ampie dimensioni, progettati appositamente per questa cabina. Tra gli ulteriori vantaggi figurano l’imbarco prioritario e l’accesso a un’area dedicata al check-in Premium Economy presso l’Aeroporto Internazionale di Dubai.","post_title":"Emirates: da domani la Premium economy arriva anche sulla Dubai-Mauritius","post_date":"2026-08-31T09:15:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788167756000]}]}}