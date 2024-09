Celebrati al Principe di Savoia di Milano i Best Luxury Hotel Awards di Teamwork Un tributo all’eccellenza, all’innovazione e alla passione che guidano l’ospitalità di lusso. Così Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, descrive i Best Luxury Hotel Awards, che la società riminese ha celebrato all’hotel Principe di Savoia di Milano. Dieci le categorie coinvolte: Il Best New Opening è stato assegnato al Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux di Boschetto Vecchio, per la bellezza del progetto architettonico, la scelta dei materiali e i riferimenti profondi all’arte rinascimentale. A ritirare il premio il general manager, Antonello Buono. Il Best Design è andato all’Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione, che ha riaperto le sue porte nel 2021 dopo una completa ristrutturazione. A ritirare il premio, il general manager, Federico Versari, insieme a Elisabetta Fabri, presidente e ceo del gruppo. Il Best Restaurant è stato consegnato ai Tenerumi del Therasia Resort Sea&Spa su Vulcano, che ha vinto per aver portato la cucina vegetale contemporanea sull’isola, con un impegno verso autenticità, rispetto per l’ambiente e innovazione. A ricevere il premio, Umberto Trani, co-general manager Il Best Breakfast è stato assegnato al Portrait Milano, che si è distinto con una colazione che unisce bellezza e passione per il gusto, grazie a un buffet ricco e diversificato e alla creatività dell’executive pastry chef. A ritirare il riconoscimento, il ceo di Lungarno Collection, Valeriano Antonioli. Il Best Bar è andato al locale dell’Aman Venice, che ha conquistato il premio per la sua straordinaria combinazione di drink, vere e proprie opere d’arte, offerti in una location unica. A ritirare il premio, il bar manager Antonio Ferrara con l’executive assistant manager Riccardo Cuomo Il Best General Manager è stato assegnato a Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma, che ha vinto per la sua conduzione visionaria e la sua capacità di trovare il meglio nelle persone e per le persone. Il Best Service è andato al San Pietro di Positano, che è stato premiato per l’unicità della sua offerta e della gestione del personale, che lo rendono un albergo d’eccellenza. A ricevere il premio il proprietario Vito Cinque. Il Best Wellness & Spa è stato consegnato all’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei, che è stato riconosciuto come benchmark internazionale nel wellness, grazie ai percorsi spa unici e all’ospitalità impeccabile. A ritirare il premio Daniela Zappelli, pr del resort. Il Best Sustainability Program è andato all’hotel La Perla Corvara, che è stato premiato per il suo impegno a favore della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, con un’attenzione particolare per la salvaguardia delle Dolomiti. A ritirare il premio il proprietario Michil Costa. Il Best Innovation Technology è stato infine assegnato il Grand Hotel Victoria di Menaggio, che ha vinto per aver creato un’esperienza in cui la tecnologia e l’accoglienza si fondono perfettamente, permettendo una gestione avanzata delle camere e dei servizi. A ricevere il premio il general manager Marco Montagnani. Condividi

