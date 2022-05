C’è anche Radisson tra i sottoscrittori degli Hotel Sustainability Basics del Wttc

Una serie di dodici punti per definire i criteri minimi riconosciuti a livello globale, che tutti gli hotel dovrebbero implementare per una comune definizione di sostenibilità alberghiera. Insieme ad altri top brand, associazioni e destinazioni in rappresentanza di oltre 50 mila strutture alberghiere, Radisson Hotel Group ha sottoscritto gli Hotel Sustainability Basics, presentati dal World Travel and Tourism Council in occasione del Global Summit 2022 di Manila.

I dodici criteri si concentrano in particolare su azioni fondamentali per la sostenibilità degli hotel e affrontano l’impatto del turismo sul pianeta attraverso alcuni fattori critici, come l’utilizzo dell’acqua, la produzione di rifiuti e l’approvvigionamento di risorse. Il documento include quindi azioni ad hoc, per misurare e ridurre il consumo di energia e di acqua, identificare e ridurre i rifiuti, misurare e ridurre le emissioni di carbonio. Contiene inoltre un programma di riutilizzo della biancheria e indicazioni per l’utilizzo di prodotti ecologici per la pulizia, per l’eliminazione di cannucce di plastica, shaker e bottiglie d’acqua di plastica monouso, nonché per l’implementazione di distributori di prodotti sfusi e misure a beneficio delle comunità locali.

“Con gli Hotel Sustainability Basics, definiamo insieme un punto di partenza comune ed accessibile a tutti per far crescere il turismo sostenibile – sottolinea il ceo del gruppo Radisson, Federico González -. Sono lieto di vedere che il settore alberghiero sta adottando una strada coordinata e non competitiva per facilitare una risposta vera ed efficace alla sfida del cambiamento climatico. Questo documento è un primo passo che aiuterà ogni hotel a iniziare il proprio viaggio verso la sostenibilità con chiarezza e trasparenza e rispondendo alle esigenze e alle richieste dei clienti alla ricerca di opzioni di viaggio green”.

Gli Hotel Sustainability Basics sono stati supportati, tra gli altri, anche da Accor, Barceló Hotel Group, Huazhu, inclusa la sua affiliata Deutsche Hospitality, Indian Hotels Company, Jin Jiang International. comprese le sue affiliate Jin Jiang Hotels, Louvre Hotels Group e Radisson Hotel Group, nonché Meliá Hotels International, e Minor Hotels incluso Nh Hotel Group.