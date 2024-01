C’è anche il Castello del Nero tra le otto strutture Como Hotels accolte in Ecoluxury Retreats Sono otto strutture del gruppo Como Hotels and Resorts le ultime new entry della collezione Ecoluxury Retreats of the World di casa Viaggi dell’Elefante. Oltre all’italiano Castello del Nero. si tratta dei due indirizzi in Bhutan, l’Uma Paro e l’Uma Punaka, dei Cocoa Island e Maalifushi alle Maldive, del Laucala Island a Fiji, nonché dello Shambhala Estate e dell’Uma Ubud a Bali. “Siamo molto fieri di poter includere i partner di Como Hotels and Resorts nella nostra collezione – sottolinea il fondatore di Ecoluxury Retreats of the World, Enrico Ducrot –. La collaborazione con questo prestigioso gruppo alberghiero, già da tempo avviata con il nostro tour operator, si estende così anche al nostro brand Ecoluxury. Le fondamenta sui cui si basa l’ospitalità Como rispecchiano infatti alla perfezione tutti i tratti di lusso e sostenibilità propri del concept, secondo il quale l’alto livello dei servizi, l’autenticità dell’esperienza legata al territorio per l’ospite e la sostenibilità dell’impresa ricettiva sotto tutti gli aspetti, dal sociale all’ambiente, devono essere i cardini su cui si basa l’ospitalità”. Condividi

