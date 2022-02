CDSHotels: buoni segnali di ripresa per il segmento Mice

CDSHotels punta su un’offerta Mice ampia e diversificata grazie a una rosa di centri congressi situati presso sette delle 12 strutture in portfolio (di cui 5 hotel collection e 7 villaggi turistici).

«L ’ inizio del 2022 coincide con una rinnovata richiesta da parte del segmento Mice, rispetto alla forzata staticità del biennio precedente – afferma Ada Miraglia, direttore commerciale CDSHotels – . Il primo trimestre dell ’ anno segna l ’ avvio della programmazione di eventi aziendali, per tale ragione oltre a una sensazione di fiducia condivisa verso un futuro che, progressivamente, condurrà il nostro settore fuori dagli effetti della pandemia, registriamo una significativa richiesta di incentive aziendali, congressi multilevel, forza vendite, Ecm , eventi sportivi nazionali e internazionali. Anche sul fronte team building, sottolineiamo una ritrovata domanda che include richieste di programmazioni con attività en plein air».

Riva Marina Resort, Basiliani, Relais Masseria le Cesine, Porto Giardino, Pietrablu Resort & Spa, Grand Hotel Riviera, CDSHotels Terrasini rappresentano la proposta CDSHotels per il segmento Mice. Si tratta di un prodotto diversificato e conosciuto, che conta oltre 36 sale meeting di diversa capienza, un grande anfiteatro sul mare con 1.200 posti (CDSHotels Terrasini), cui si aggiungono autentici plus quali la privacy e l’indipendenza di alcuni centri congressi rispetto al resto della struttura. Il contesto di qualità in cui sono inserite le location completa l’offerta, ponendo la catena alberghiera come riferimento nell’ambito MICE in Italia e nel panorama europeo. Infatti, la posizioni geografica, nel caso di strutture con affaccio diretto sul mare o in prossimità del centro storico di Otranto, il servizio tailor made, l’organizzazione di attività sul territorio e i centri benessere rappresentano un armonioso proseguimento del programma, ponendo un sigillo di professionalità e grande valore a ogni tipo di evento, da quelli più istituzionali, alla formazione passando attraverso show room, esposizioni artistiche e presentazione di prodotti.