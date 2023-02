CdsHotels sale a 49,5 mln di fatturato, più 66% rispetto all’anno pre-Covid 2019 Cresce il fatturato di CdsHotels, che chiude il 2022 con un giro d’affari complessivo di 49,5 milioni di euro, per un incremento del 39% rispetto al 2021, ma soprattutto corrispondente a un +66% sull’anno pre-Covid 2019. “Un grosso contributo all’espansione del nostro fatturato è sicuramente imputabile all’ingresso nel nostro portafoglio del siciliano CdsHotels Terrasini – Città del Mare, che ha incrementato la nostra offerta di ulteriori 800 camere, dando quindi un forte slancio a un trend già positivo – spiega il direttore commerciale della compagnia, Ada Miraglia -. Allo stesso tempo avere in portafoglio una struttura così grande ha significato per noi uno sforzo lavorativo assiduo, per garantire riempimenti elevati per tutta la stagione. Siamo quindi fieri e soddisfatti dei risultati raggiunti. Questa è però solo una tappa del nostro percorso. Gran parte dell’introito è stato infatti eroso dall’aumento dei costi. Ciò però non ci fa demordere, anzi ci stimola a fare del nostro meglio per affrontare il 2023 con rinnovato entusiasmo. Aprendo le vendite in ottobre, abbiamo già dati di forecast molto confortanti, che si attestano attorno al + 49% rispetto al 2021”. Oltre all’ingresso nel gruppo alberghiero di nuove strutture, CdsHotels si impegna ad ampliare la gamma dei servizi offerti, proponendo per il 2023 un ricco calendario di settimane speciali dedicate ad attività sportive (scuole con professionisti di calcio/tennis/volley/nuoto) o tematiche ad hoc per adulti e bambini, quali per esempio la boy-scout week, la fitness week o ancora la settimana vintage che metterà in palio tour in auto d’epoca. Sempre lato prodotto, la compagnia ha anche stretto una partnership preferenziale con Grandi Navi Veloci, che si aggiunge a quella già sottoscritta lo scorso anno con Tirrenia, per favorire i collegamenti con le strutture in Sicilia. Tra le novità della programmazione si aggiunge poi l’inaugurazione delle camere e dei servizi dell’hotel Marelive, che lo scorso anno era proposto esclusivamente in formula residence. Con sette villaggi e cinque hotel, CdsHotels è oggi presente in Puglia e Sicilia, con l’obiettivo di approdare presto lungo altri litorali della Penisola, a partire da Calabria e Sardegna. “Stiamo da tempo cercando strutture da poter inserire nella nostra programmazione, che possano rispondere ai criteri di accoglienza che ci contraddistinguono: oltre a una posizione privilegiata sul mare, cerchiamo in particolare spazi dedicati alla ristorazione di qualità, nonché allo sport, al benessere e al divertimento di tutta la famiglia, soprattutto nel caso di villaggi.”, rivela Ada Miraglia. Sul fronte commerciale, infine, il gruppo investe sul trade presidiando le principali fiere di settore, organizzando educational, partecipando a workshop e promuovendo azioni e promozioni dedicate al mercato italiano e internazionale. La clientela di CdsHotels proviene infatti per il 69% dall’Italia, con Lombardia, Lazio e Campania in testa, e per il restante 31% dall’estero, che in questi ultimi anni ha registrato una notevole ripresa, in particolare dall’Europa Centrale (Germania, Francia, Uk e Svizzera).

