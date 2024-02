Cartelli, Club del Sole: open air segmento in salute. Ascoltiamo il mercato per crescere meglio Il segmento open-air pesa oggi per il 7%-8% del mercato italiano dell’ospitalità complessivo, per un valore di poco inferiore ai 3 miliardi di euro. Se si considera, invece, il mercato delle esperienze all’aria aperta (attività sportive e non, tour immersi nella natura e nei borghi), questo si assesta intorno a 1 miliardo di euro. Sono alcune delle evidenze emerse nell’ultima ricerca dell’osservatorio Travel innovation del Politecnico di Milano, giunto alla sua decima edizione, e di cui l’operatore open air Club del Sole è partner. “Ascoltare le esigenze dei consumatori e intercettare nuovi trend, anche grazie a questo tipo di indagini, ci ha permesso di crescere negli anni, attraverso nuovi progetti, un nuovo posizionamento e investimenti in digitalizzazione, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi – spiega il direttore generale dell’operatore, Angelo Cartelli -. Nei prossimi anni, prevediamo di arricchire il nostro portfolio, consolidando destinazioni già presidiate e ricercando opportunità di interesse sia per la clientela estera, sia di destagionalizzazione, come il Trentino Alto-Adige, meta perfettamente in linea con la nostra visione.”. Oltre all’arricchimento dell’offerta, il gruppo stima un aumento dei ricavi consolidati, delle presenze e del numero dei dipendenti. Ed è proprio il capitale umano che Club del Sole considera il proprio investimento più significativo. L’obiettivo è creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l’istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna. Condividi

Se si considera, invece, il mercato delle esperienze all’aria aperta (attività sportive e non, tour immersi nella natura e nei borghi), questo si assesta intorno a 1 miliardo di euro. Sono alcune delle evidenze emerse nell'ultima ricerca dell’osservatorio Travel innovation del Politecnico di Milano, giunto alla sua decima edizione, e di cui l'operatore open air Club del Sole è partner.\r

\r

“Ascoltare le esigenze dei consumatori e intercettare nuovi trend, anche grazie a questo tipo di indagini, ci ha permesso di crescere negli anni, attraverso nuovi progetti, un nuovo posizionamento e investimenti in digitalizzazione, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi - spiega il direttore generale dell'operatore, Angelo Cartelli -. Nei prossimi anni, prevediamo di arricchire il nostro portfolio, consolidando destinazioni già presidiate e ricercando opportunità di interesse sia per la clientela estera, sia di destagionalizzazione, come il Trentino Alto-Adige, meta perfettamente in linea con la nostra visione.”.\r

\r

Oltre all’arricchimento dell’offerta, il gruppo stima un aumento dei ricavi consolidati, delle presenze e del numero dei dipendenti. Ed è proprio il capitale umano che Club del Sole considera il proprio investimento più significativo. L'obiettivo è creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l'istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna.","post_title":"Cartelli, Club del Sole: open air segmento in salute. Ascoltiamo il mercato per crescere meglio","post_date":"2024-01-31T12:03:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706702593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso con risultati record il 2023 del gruppo Blu Hotels, che ha visto il proprio fatturato crescere di 10 milioni rispetto all'anno precedente, toccando quota 80 milioni di euro. Bene pure i margini operativi lordi (ebitda) della compagnia, che hanno raggiunto gli 11 milioni. Prestazioni, queste, frutto di ricavi medi per camera disponibile (total revpar) pari a 136,8 euro, corrispondenti a una tariffa media di 194 euro e a un'occupazione del 70,7% (contro il 66,8% dell'esercizio 2022).\r

\r

A far da traino si conferma il mare, con il Salento destinazione più apprezzata. Positivi pure i risultati di Sardegna e Toscana, così come del lago di Garda e della montagna. Quest'ultima, in particolare, grazie alla sua ritrovata capacità di offrire una doppia stagionalità, assume un'importanza strategica per il gruppo. Una valenza confermata dalle previsioni per l'inverno 2023/2024, che indicano già un +20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

“I risultati testimoniano la validità del nostro modello di business, con un portfolio diversificato, sia per destinazioni sia per tipologia di offerta - sottolinea il presidente di Blu Hotels, Nicola Risatti -. A differenza di quanto emerso a livello nazionale, abbiamo avuto molti italiani sia nelle destinazioni mare sia in montagna. Sicuramente anche il grande lavoro di fidelizzazione della clientela svolto in questi 30 anni ha fatto molto”.\r

\r

A conferma del successo di questo anno, in occasione del Natale, Blu Hotels ha voluto riconoscere ai propri dipendenti un premio welfare di mille euro, spendibile in buoni spesa, buoni carburante e buoni e-commerce, rimborsi bollette, viaggi, benessere e svago. Questo gesto si unisce a nuove politiche retributive e a incentivazioni implementate dal gruppo, come la possibilità di un giorno di smartworking alla settimana nella sede amministrativa. Inoltre, anche ai dipendenti stagionali sarà riconosciuto un premio welfare a fine contratto. “Per noi la soddisfazione e il benessere dei nostri collaboratori sono basilari - conclude Risatti -. Pertanto è altrettanto fondamentale creare un ambiente di lavoro in cui il dipendente si senta valorizzato nelle proprie inclinazioni, con l’obiettivo di garantire l’esperienza professionale migliore, ogni giorno”.","post_title":"Il gruppo Blu Hotels chiude un 2023 record toccando gli 80 mln di fatturato","post_date":"2024-01-31T11:43:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706701409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un investimento di oltre 50 milioni di euro, il format di ospitalità ibrido The Social Hub apre in Spagna, a Donostia-San Sebastián, la propria diciassettesima struttura. Operativa da domani, 1° febbraio, la proprietà dispone di 328 camere distribuite su una superficie complessiva di oltre 14 mila metri quadrati con un rooftop e una piscina, un ampio co-working di oltre 550 metri quadrati con uffici, scrivanie e spazi dedicati per riunioni ed eventi, un ristorante aperto a tutti a pranzo e a cena, il bar grab-and-go, una grande cucina comune e una palestra completamente attrezzata.\r

\r

L'hotel offre inoltre una serie di programmi e attività rivolte agli ospiti e ai residenti di San Sebastián: da programmi educativi, come corsi di lingua e inserimento culturale, a sessioni di mindfulness e body fitness, fino a eventi culturali aperti al pubblico. Con il terzo hotel in Spagna e le proprietà in fase di sviluppo a Porto (apertura nell'autunno del 2024) e Lisbona (data di apertura da annunciare), The Social Hub continua a crescere nella penisola iberica a un ritmo sostenuto, contando altre 16 proprietà che operano in città europee come Amsterdam, Berlino, Bologna, Firenze, Parigi e Vienna.","post_title":"The Social Hub apre nella spagnola Donostia-San Sebastián la sua diciassettesima struttura","post_date":"2024-01-31T11:32:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706700725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447468\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Miguel De Alvarado[/caption]\r

\r

Ergo Assicurazione Viaggi guarda con fiducia al nuovo anno, forte dei risultati positivi raggiunti nel 2023.\r

\r

“Lo scorso anno abbiamo chiuso con un fatturato di circa 20 milioni di Euro, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente - dichiara Miguel De Alvarado, direttore commerciale di Ergo Assicurazione Viaggi - . Rileviamo da parte dei nostri clienti, in particolare il comparto tour operating, una richiesta di up grade sul prodotto: nello specifico, l’esigenza riguarda maggiori tutele e integrazione delle polizze. Un trend che va letto nel contesto di una maggiore sensibilità degli operatori verso la qualità delle polizze e delle coperture, rispetto alle tariffe low cost”.\r

\r

Il bilancio positivo, che la compagnia assicurativa traccia, include l’ottima performance dei tour operator, core target di Ergo Assicurazione Viaggi, messa a segno nel 2023: “L’andamento favorevole trova conferma anche nei primi dati di queste settimane di inizio anno. La nostra strategia commerciale, che pone al centro i tour operator, ha consentito di implementare ulteriormente il nostro portfolio già lo scorso anno, quando abbiamo acquisto nuovi tour operator. Inoltre, gli stessi fatturati, raggiunti nel 2023 dagli operatori nostri clienti, hanno contribuito al raggiungimento degli obietti, riconfermando anche la fiducia in Ergo”.\r

\r

Tra i prodotti più apprezzati dal settore, rientrano le polizze “Assistenza e spese mediche” che copre anche le riacutizzazioni imprevedibili di malattie preesistenti, con un massimale fino a 2,5 milioni di Euro, per i viaggi negli Sati Uniti e Canada; “Annullamento plus”, “Multi viaggio annuale” e il prodotto assicurativo dedicato ai gruppi.\r

\r

“Già lo scorso anno abbiamo registrato un significativo movimento di volumi sul segmento gruppi, tornato a viaggiare raggiungendo i livelli pre pandemia. Inoltre, registriamo anche un allungamento della durata media dei soggiorni: andamento che rientra, soprattutto, nelle dinamiche dei viaggi studio ed Erasmus, quale altro segmento in crescita”.","post_title":"Ergo Assicurazione Viaggio: fatturato in crescita del 20%","post_date":"2024-01-31T11:12:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706699571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà da Roma il 9 e 10 febbraio presso l’hotel San Giusto (piazza Bologna, 58) la campagna di recruiting del gruppo Garibaldi Hotels, alla ricerca di 150 nuove risorse da inserire in vista della prossima stagione estiva. Gli open day proseguiranno quindi in Puglia, Sicilia, Umbria e Sardegna. La selezione riguarda posizioni aperte sia nella sede aziendale di Ostuni, sia nelle 11 strutture ricettive presenti sul territorio nazionale.\r

\r

Per il quartier generale di Ostuni si ricercano, in particolare, un responsabile risorse umane e un responsabile tecnico. Per entrambi i profili è richiesta comprovata esperienza nel settore. Le figure maggiormente richieste all’interno delle strutture rientrano invece nelle aree food&beverage, ristorazione e accoglienza: direttore, resident manager, responsabile di struttura, capo ricevimento, segretario di ricevimento, guest relation, governante, cameriera ai piani, chef, cuoco capo partita, commis di cucina, pasticcere, pizzaiolo, lavapiatti e facchino di cucina, 1° e 2° maître, cameriere di sala e bar, bar manager, barman, economo, f&b manager, responsabile stabilimento balneare, manutentore, bagnino.\r

\r

La ricerca è aperta anche a laureati e diplomati interessati a tirocini formativi per il booking e l’amministrazione. È possibile inviare la propria candidatura, specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire a: recruiting2024@garibaldihotels.it Il calendario completo con tutte le giornate di recruiting è disponibile sul sito nella sezione “ lavora con noi”.","post_title":"Open day Garibaldi Hotels: si parte da Roma per cercare 150 figure in vista dell'estate","post_date":"2024-01-31T10:35:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706697335000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Digital: nuove frontiere tra sfide e opportunità il workshop che Travel Quotidiano organizza in collaborazione con Federalberghi Milano e Lombardia. L'incontro si svolgerà in occasione del Travel Open Village Hospitality, in programma al Fuori di Fiera il 4 e il 5 febbraio presso il Meliá Milano. Al centro, una serie di tematiche di grande attualità. Focus in particolare su cybersecurity, intelligenza artificiale e revenue management, con l’intervento di esperti non solo profondi conoscitori della materia ma anche in grado di declinarla nel contesto dell’ospitalità. Il tutto in un ambiente stimolante che vedrà la partecipazione di una importante selezione di fornitori dell’hotellerie disponibili a incontrare gli albergatori presenti per tutto l’arco della due giorni milanese.\r

\r

In calendario, domenica 4 alle 9.30 l'intervento dell'esperto in sicurezza informatica, Bruno Motta, dal titolo Be My Hack - (in)Hospitality in an (in)secure Environment. Alle 14.30 sarà invece la volta di Emiliano Viola della Franco Grasso Revenue Academy, che parlerà di Revenue Management: la scienza dietro il successo. Il giorno successivo, sempre alle 9.30 il presidente di Federalberghi Lombardia, Fabio Primerano, si concentrerà infine sulle sfide e le opportunità delle applicazioni di intelligenza artificiale nell'ospitalità. Infine, alle 14.30, appuntamento con un Innovative Digital Startup Pitch. A moderare gli speech high-tech, sarà il presidente di Federalberghi Milano, Maurizio Naro.\r

\r

","post_title":"Workshop Travel Open Village Hospitality: focus su cyber security e Ai","post_date":"2024-01-31T10:15:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706696142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Una boccata di ossigeno: è quella che arriva dal bilancio 2023 di Ita Airways, che ha messo in luce una performance decisamente positiva per la compagnia secondo i risultati anticipati dal presidente esecutivo, Antonino Turicchi.\r

Nell'anno appena chiuso Ita ha realizzato ricavi per 2,4 miliardi di euro - 2,1 miliardi dal trasporto passeggeri, 300 milioni tra cargo e charter -, trasportando 15 milioni di passeggeri. Da sottolineare il risultato particolarmente positivo del segmento lungo raggio, che ha contribuito al totale con un miliardo di euro «facendo registrare al segmento un risultato operativo positivo», ha precisato il direttore generale Andrea Benassi. «In generale l’ebitda è positivo per qualche decina di milioni di euro».\r

\r

Ita Airways ha dunque «smesso di bruciare soldi» ha affermato il presidente, ripreso da Il Corriere della Sera, «ora può fare utili». E se l'ultima riga di bilancio 2023 non sarà in utile, la compagnia ha comunque «raggiunto il break even operativo (...) con una cassa che al 31 dicembre contava oltre 450 milioni», considerando anche i 250 milioni di ultima tranche di finanziamento del Mef».\r

\r

«Il 2023 è il primo anno vero delle operazioni di Ita», ha evidenziato Turicchi. La flotta passerà da 83 a 96 velivoli a fine 2024. Le destinazioni saliranno a 56, compresi i voli per Chicago, Toronto, Riyadh, Accra, Kuwait City, Jeddah.\r

\r

\r

Le previsione 2024 puntano in alto: i ricavi dovrebbero raggiungere i 3,4 miliardi di euro, ma per «potersi espandere - nonché sfruttare il traino del Giubileo che nel 2025 dovrebbe portare via aria 30 milioni di persone - ha bisogno di far parte di un grande gruppo». Ecco allora l'urgenza di un semaforo verde dall'Antitrust Ue al matrimonio con Lufthansa.\r

\r

Turicchi sottolinea che per crescere e «arrivare a 150 aerei» è necessario un «socio industriale e correttamente il Mef ha scelto Lufthansa come soggetto che assicura meglio lo sviluppo di Ita, perché dobbiamo competere in un mercato di colossi da 100-150 milioni di passeggeri (...) Dalla Ue non c’è accanimento nei nostri confronti, stanno prendendo altro tempo anche su altri dossier», dice il presidente che sottolinea un «problema di visione» della Commissione e di «come immagina il consolidamento del trasporto aereo in un contesto globale».\r

","post_title":"Ita Airways: svolta positiva nel bilancio 2023. Turicchi: «Ora può fare utili»","post_date":"2024-01-31T09:59:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1706695145000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460376","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424940\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca[/caption]\r

\r

Intesa Sanpaolo rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore del turismo, per il quale ha erogato oltre 8 miliardi di euro nell’ultimo triennio, puntando insieme a Federalberghi sul rilancio e sullo sviluppo dell’offerta delle strutture ricettive. La rilevanza strategica del turismo nell’economia del Paese è evidente: il turismo, tra i grandi acceleratori della ripresa italiana post-Covid, ha continuato a crescere nel corso del 2023 restando centrale per l’economia del nostro Paese.\r

\r

Dalle stime di Intesa Sanpaolo sull’intero 2023 emerge come il fatturato superi il livello del 2019 del 38,8% nel comparto dei servizi di alloggio e del 23,8% nella ristorazione con crescita del turismo incoming che rappresenta uno dei fattori alla base di questi risultati brillanti, soprattutto da agosto a novembre quando si è toccato un +7,6% di presenze di non residenti rispetto al 2019.\r

\r

L’Italia si conferma tra le Top 10 Destinations mondiali per afflusso di turisti grazie anche al ritorno dei turisti a lungo raggio e ha dominato la classifica \"must-see\" 2023 (sondaggio condotto dal gruppo Globus). Alla luce di queste dinamiche, il grado di internazionalizzazione delle presenze è salito al 52,2% nel complesso dei primi undici mesi del 2023, superando il 50,5% del 2019, anno che finora si era distinto per afflusso record di turisti non residenti.\r

\r

Le previsioni 2024 restano positive per il settore, che potrà andare incontro a un consolidamento dei risultati di fatturato brillanti conseguiti nell’ultimo biennio, sebbene all’interno di un contesto macroeconomico di crescita globale modesta, dovuta principalmente alle economie avanzate.\r

\r

“L’attenzione che Intesa Sanpaolo ha posto in essere nei confronti del comparto turistico si traduce in azioni efficaci e strategiche per le nostre imprese - commenta Bernabò Bocca, presidente Federalberghi -. L’Istituto ha sempre manifestato grande sensibilità riguardo le esigenze del settore, mettendo a disposizione nel triennio oltre 8 miliardi di euro proprio per il turismo. Con oggi, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, possiamo dire che si è avviato un circuito virtuoso capace di ridare linfa alle strutture ricettive italiane attraverso investimenti per la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili. Il nostro comparto è in questo modo posto al centro di una prospettiva di sviluppo, con strumenti nuovi, finanziamenti a condizioni agevolate ed anche iniziative pubbliche. Tutto ciò rappresenta a mio avviso un grande incentivo perché le nostre imprese si sentano in grado di tornare ad osare”.","post_title":"Intesa San Paolo-Federalberghi: erogati 8 miliardi nell'ultimo triennio","post_date":"2024-01-30T13:04:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706619897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in programma il prossimo 20 febbraio, presso l'hotel Acquaviva del Garda, il recruiting day dei percorsi dedicati alla ristorazione (sala e bar) nonché alla parte tecnica (igiene e manutenzione delle piscine) della nuova Terme di Sirmione Academy: \"Negli ultimi anni, nel settore turistico, abbiamo assistito alla crisi del modello lavorativo tradizionale e a una mutata percezione del lavoro e dei valori a esso associati. In particolare nel nostro settore rileviamo una diminuzione della qualità della preparazione in ingresso al mondo del lavoro - spiega il direttore generale di Terme di Sirmione, Margherita De Angeli -. È proprio per questo che abbiamo deciso di investire in modo permanente nella realizzazione di un’academy che rappresenta un’opportunità per chi desidera intraprendere un nuovo percorso professionale in un’azienda solida, in continua crescita e che offre un contesto di lavoro stabile e duraturo”.\r

\r

I destinatari dei due percorsi f&b e tecnico sono persone che, pur non avendo una preparazione specifica, desiderano investire nel proprio futuro per acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie a intraprendere una carriera professionale in ambito di servizio di sala e bar nel settore hotellerie o in ambito tecnico termale. I candidati saranno appunto selezionati durante un recruiting day, martedì 20 febbraio, dalle 9 alle 14, presso l'hotel Acquaviva del Garda. Chi supererà la selezione sarà assunto dal mese di marzo con un regolare contratto di due mesi presso le sedi di Terme di Sirmione, che includono strutture pluripremiate, hotel a 3, 4, 5 stelle, spa e centri curativi. Nel corso dei due mesi verrà svolto il percorso di formazione pratico e teorico di 100 ore, guidato da esperti interni: professionisti di Terme di Sirmione (maitre e direttori d’hotel, tecnici) di lunga esperienza e con conoscenze specifiche riguardanti i processi e le pratiche aziendali. Inoltre, colleghi più esperti e dirigenti agiranno come guide offrendo supporto e condividendo le loro conoscenze. Al termine del percorso di formazione e dei due mesi di contratto, verrà effettuata una valutazione finale di tutti i partecipanti e alla selezione dei migliori sarà proposto un contratto di assunzione per l’intera stagione. \r

\r

Un altro percorso sarà infine dedicato al benessere: per i dipendenti interni che intendono entrare e crescere in Terme di Sirmione, l’academy prevede infatti la possibilità di accedere a percorsi di formazione come operatori di yoga e mindfulness e come augfussmeister presso scuole specializzate e certificate. Inoltre, l’azienda offre percorsi di formazione e specializzazione a estetiste e beauty specialist nei protocolli a metodo Terme di Sirmione.","post_title":"Nasce la Terme di Sirmione Academy: selezioni il 20 febbraio all'hotel Acquaviva del Garda","post_date":"2024-01-30T10:49:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706611796000]}]}}