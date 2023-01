Bulgari: primi dettagli delle nuove strutture di Tokyo e Roma Con l’arrivo del nuovo anno si avvicinano anche due importanti aperture griffate Bulgari Hotels & Resorts. La prima è prevista ad aprile a Tokyo. L’albergo è frutto di un accordo con la società real estate Mitsui Fudosan e occuperà gli ultimi sette piani di un grattacielo(dal trentanovesimo al quarantacinquesimo), la cui costruzione è prevista nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana di una parte del quartiere nord Yaesu 2. L’hotel sarà composto da 98 camere. Per gli ospiti saranno anche disponibili un bar, un ristorante, una lounge con caminetto, tutti dotati di una terrazza all’aperto, insieme al Cioccolato boutique e a una ballroom con ampio spazio esterno. Presente anche una spa di circa 1.500 metri quadrati di superficie. Come tutti i Bulgari, anche l’indirizzo di Tokyo sarà progettato dallo studio di architettura italiano Antonio Citterio Patricia Viel. Un paio di mesi dopo sarà quindi la volta dell’inaugurazione del Bulgari Hotel Rome. L’albergo sarà ricavato dalla conversione di un palazzo modernista degli anni Trenta, affacciato sull’Ara Pacis e sul mausoleo di Augusto. Ospiterà oltre 100 camere, in maggioranza suite, insieme al ristorante – Niko Romito e al Bulgari Bar. Un connubio di materiali quali il travertino color ocra e i mattoncini in terracotta è stato inoltre pensato sempre dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel per celebrare l’estetica dell’Antica Roma augustea. Collezioni d’arte antica e contemporanea a rotazione impreziosiranno infine l’offerta della struttura. Con queste due aperture, il portfolio Bulgari salirà a quota a nove sviluppandosi oltre alle destinazioni dove il marchio è già presente di Milano, Londra, Dubai, Bali, Beijing, Shanghai e Parigi.

