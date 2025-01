A otto anni dalla fusione del secolo con Marriott, rinasce il brand Starwood

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Era il 2016 quando il gruppo Marriott siglò il deal del secolo nel mondo dell'hotellerie acquisendo i competitor di Starwood per 13,6 miliardi di euro. Nacque in quel modo la compagnia alberghiera più grande al mondo, allora dotata di un portfolio di oltre 5.700 strutture e 1,1 milioni di camere distribuite in 110 Paesi. Un'offerta destinata in seguito a crescere ancora. Il gruppo Starwood includeva marchi storici dell'ospitalità internazionale, tra cui quella Luxury Collection creata per valorizzare le proprietà della Ciga: la più famosa realtà dell’hotellerie di lusso italiana era infatti confluita nel 1995 in Sheraton, a sua volta acquisito tre anni dopo dalla stessa Starwood. Ora però il marchio creato dall'hotelier visionario Barry Sternlicht circa 30 anni fa sembra destinato a riprendere vita. Con Sternlicht ancora alla guida della compagnia. Alcuni rappresentanti della compagnia di investimento Starwood Capital Group avrebbero infatti confermato a Hotel Investment Today l'intenzione di ribrandizzare il proprio gruppo alberghiero Sh Hotels & Resorts il prossimo febbraio. E Sternlicht è l'attuale presidente di Sh. La nuova Starwood Hotels avrà ovviamente una dimensione nettamente più ridotta di quella originaria: un totale di una quarantina di alberghi tra strutture già operative e in pipeline, suddivisi nei quattro brand 1 Hotels, Baccarat, Treehouse e Sh Collection. Tra le prossime new entry in programma si segnalano gli 1 Hotels di Austin e Seattle, negli Usa, nonché sull'isola di Creta. Alcuni Treehouse sono inoltre previsti a Miami e a Manchester, in Inghilterra. Mentre nuovi Baccarat sono previsti a Dubai, alle Maldive e a Roma. Tutti e tre i marchi hanno infine in calendario delle inaugurazioni nella saudita Riyadh. [post_title] => A otto anni dalla fusione del secolo con Marriott, rinasce il brand Starwood [post_date] => 2025-01-28T15:17:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738077446000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483397 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce ancora l'offerta Ota Viaggi sul mare Italia. Già online dall'inizio di gennaio, il nuovo catalogo 2025 include infatti 103 strutture: erano 73 nel 2023; 94 nel 2024. E come per gli altri anni, ulteriori aggiunte si attendono nell'extra-catalogo già in preparazione per arricchire ulteriormente l’offerta. "Per questa stagione abbiamo deciso di non distribuire più il catalogo in agenzia, ma di consegnare solo un folder in formato cartellina dotato di Qr code generale e per ciascuna destinazione - ha raccontato il direttore commerciale del to capitolino, Massimo Diana, durante la tradizionale conferenza di presentazione del prodotto -. Una scelta dettata senz'altro da logiche di sostenibilità ma anche dalla necessità di mantenere la dinamicità della nostra offerta, aggiornando costantemente i contenuti da veicolare in agenzia". Tra le new entry principali, da segnalare ci sono i sardi Club Hotel Baja Bianca, Club Hotel Baia Aranzos, Le Tonnare Stintino Beach Resort, nonché il siciliano Cefalù Resort Sporting Club e il calabrese Club Esse Aquilia in Calabria. "Il Baia Aranzos è un piacevole rientro. Lo avevamo a catalogo sino a cinque anni fa. Ora con il fallimento di Fti è arrivata l'opportunità di riaccoglierlo nella nostra programmazione. Tanto più che è gestito da uno dei nostri partner più stretti come Iti Marina. La struttura di Cefalù sarà invece utile a rafforzare la nostra offerta in una meta siciliana sempre più richiesta, così come la stessa cosa vale per il Club Esse Aquilia in ottica Calabria". Lato sales, infine, sarà attiva sino a fine febbraio la promo Io Prenoto che, assicurando cancellazione gratuita, il blocco della tariffa e la quota di gestione pratica gratuita, rappresenta orma un importante volano per l'advance booking. "Anche tutti gli altri incentivi sono in linea con quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, per un'attività commerciale nel segno della continuità - ha concluso Diana -. La novità sta nel rapporto con i network principali: da quest'anno ciascuno di loro sarà seguito da un account specifico tra i nostri protagonisti del sales Alessandro Battiston, Gian Marco Cambriani, Davide Cordaro, Giacomo Perrone, Roberto Pagnotta e Pino Scibetta". [post_title] => Cresce ancora l'offerta Ota: 103 le strutture a catalogo [post_date] => 2025-01-28T14:06:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738073199000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483349" align="alignleft" width="300"] New York è stata la destinazione protagonista degli incontri di Trapani e Palermo[/caption] Si sono concluse da poco le tappe siciliani e pugliesi del roadshow Alidays, organizzate il 22 e il 23 gennaio scorsi. L’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione entusiasta di Davide Catania, ha rappresentato un’importante occasione di incontro con le agenzie di viaggio. “Torno sempre con grandissimo piacere nella mia terra di origine - racconta il ceo dalla Sicilia -. Con Alidays on Tour vogliamo confermare l’impegno dedicato alla progettazione di esperienze di viaggio memorabili e personalizzate, e la nostra volontà di collaborazione con le adv su tutto il territorio nazionale”. Durante gli appuntamenti, strutturati in sessioni di presentazione e workshop interattivi, i destination manager dell'operatore milanese, presenti in tutte le tappe del tour, hanno introdotto il nuovo catalogo, una collezione speciale di itinerari per piccoli gruppi esclusivi con date già programmate per l’anno in corso. Alidays on Tour, il Mondo in scena, rappresenta un’estensione della programmazione classica del to, con esperienze autentiche e personalizzate anche per chi sceglie di viaggiare in compagnia. Le partenze sono garantite anche con un minimo di due partecipanti. Nel dettaglio, in Sicilia, il 22 gennaio è stata la volta di Trapani e Palermo, dove è stato presentato il nuovo collegamento Palermo New York/Newark operativo dal prossimo 22 maggio associandolo a promozioni dedicate. “Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York - ha sottolineato Marcel Fuchs, managing director international sales, United Airlines -. Dalla prossima estate i nostri clienti in Sicilia potranno godere di una scelta ancora più ampia e della possibilità di collegarsi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe, mentre i viaggiatori dagli Stati Uniti potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia, le sue bianche spiagge e la stupenda architettura”. Il 23 gennaio, invece, lo staff Alidays si è concentrato su Catania. Oltre al ceo, le agenzie siciliane hanno avuto modo di incontrare Giuseppe Gerevini, dm Stati Uniti, e Rocco Tarantino, nuovo area manager Alidays per Sicilia e Calabria In Puglia il 22 le adv si sono state invitate nel contesto barocco di Lecce, Bari e Foggia, dove Marco Pezzotti, referente commerciale, ed Elena de Mattia, destination manager Uzbekistan, Sri Lanka, Giappone hanno fatto gli onori di casa e presentato la mission del tour operator, i prodotti, e le strategie che ruotano attorno ai tour esclusivi in catalogo. In occasione degli incontri, è stata presentata anche l'evoluzione di Alyda, il sistema di progettazione del viaggio, che si arricchisce di nuove funzionalità per rendere ancora più efficiente ed efficace il lavoro delle agenzie. Tra le novità più significative, l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che permette di ottimizzare i processi di personalizzazione dell'itinerario e di rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze dei viaggiatori. [post_title] => Focus sul nuovo Palermo - New York durante le tappe siciliane del roadshow Alidays [post_date] => 2025-01-28T10:56:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738061806000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si accendono i riflettori sull’ottava edizione di Shopping Tourism – il forum italiano dedicato a un importante segmento della macro-industria turistica, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L’edizione 2025 si terrà venerdì 28 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano (palazzo Castiglioni, corso Venezia 47). L’appuntamento sarà ancora una volta l’occasione di incontro, dibattito e business networking per tutti gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico consolidato per il nostro Paese, sempre più meta di chi desidera trascorrere vacanze all’insegna dello shopping. La più recente stima disponibile sul numero di shopping tourist di Risposte Turismo, in attesa della nuova edizione del report, vede infatti in oltre 2 milioni il numero di coloro che scelgono annualmente il nostro Paese per una vacanza all’insegna degli acquisti (fonte: Shopping Tourism Italian Monitor 2024). Al centro dell’intensa giornata di studio e confronto, che vedrà intervenire oltre 40 professionisti ed esperti dei settori turismo e retail, il ruolo e il potenziale dell’Italia tra le shopping tourist destination internazionali. L’edizione 2025 cercherà di indicare agli operatori la via che il nostro Pese potrebbe e dovrebbe intraprendere per aumentare il suo potenziale di attrazione verso questo segmento di domanda in termini di offerta, strategie di promozione, regole e non solo. «Shopping Tourism – il forum italiano torna quest’anno a Milano dopo sette edizioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e l’interesse degli operatori e degli amministratori pubblici verso un fenomeno in crescita e dal grande potenziale per il nostro paese - spiega Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Oggi vi è maggiore consapevolezza di quanto un’adeguata offerta di proposte e servizi per i turisti interessati a fare acquisti durante le proprie vacanze sia determinante, non solo per attirare uno specifico segmento di domanda, ma anche per aumentare la soddisfazione di chi, a prescindere dalla motivazione principale di viaggio, sceglie di visitare l’Italia. Il forum sarà perciò un'importante occasione di incontro per tutti gli operatori di due mondi, quello del turismo e del retail, non abituati a dialogare». «Il turismo è senz’altro un volano della nostra economia - aggiunge l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Come dimostrano i dati, la domanda internazionale continua a crescere anno su anno, trainando diversi settori del comparto come quello di alta gamma o quello outdoor. Risultati frutto di importanti sinergie tra istituzioni, brand globali e operatori. In questo quadro si inserisce anche il flusso turistico legato allo shopping: le eccellenze del made in Italy sono universalmente riconosciute e dobbiamo essere in grado di continuare ad attrarre i clienti alto-spendenti che scelgono il nostro Paese». Tra gli altri temi che verranno affrontati, le strategie per comprendere, attirare e fidelizzare i turisti dello shopping e le previsioni e gli scenari dello shopping tourism in Italia nel 2025, secondo manager e figure apicali di alcune delle principali realtà di questo segmento turistico. Spazio, inoltre, al racconto delle iniziative e delle azioni di alcune città italiane per attrarre la clientela di shopping tourist e soddisfare le sue esigenze. Si parlerà anche del ruolo e del peso dei turisti per i brand di prestigio e delle occasioni non tradizionali, come per esempio musei, parchi a tema, resort e crociere, in cui i turisti possono fare acquisti durante le proprie vacanze. Infine, come da tradizione, anche quest’anno il forum si aprirà con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca condotto da Risposte Turismo che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse. [post_title] => Torna Shopping Tourism: appuntamento a Milano, il 28 febbraio [post_date] => 2025-01-28T10:14:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738059282000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483288 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways e il Paris Saint-Germain hanno esteso la loro partnership fino al 2028. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la vittoria dei parigini contro il Manchester City F.C. allo stadio Parc des Princes nella Uefa Champions League, dove la compagnia aerea ha una forte presenza come “Official Airline Partner”. A ulteriore consolidamento della loro alleanza, la partnership si estenderà a tutto il Gruppo Qatar Airways, coinvolgendo Qatar Duty Free e l'Aeroporto Internazionale di Hamad per creare un ecosistema di partnership completo e coinvolgente. Il logo di Qatar Airways continuerà a essere presente sulla maglia “rouge & bleu”, oltre che su tutto l'abbigliamento da allenamento e sulle maglie da riscaldamento in tutte le competizioni, comprese la Ligue 1, la Fifa Club World Cup 2025™ e le competizioni Uefa. «Questa collaborazione riflette la nostra visione condivisa di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo. Insieme, continueremo a dare il massimo, sia dentro che fuori dal campo» ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer. La rinnovata partnership sottolinea l'impegno comune di elevare il coinvolgimento dei tifosi e di offrire esperienze eccezionali introducendo una serie di iniziative dedicate ai tifosi e i soci del Privilege Club. Queste includono collaborazioni innovative che fondono l'eleganza del Paris Saint-Germain con l'ospitalità di livello mondiale di Qatar Airways, offerte esclusive all'interno del Club ed esperienze di lifestyle uniche che celebrano la sinergia tra questi due brand iconici. L'estensione della partnership continuerà a concentrarsi sulla creazione di campagne globali e sulle opportunità di coinvolgimento dei tifosi del PSG in tutto il mondo. [post_title] => Qatar Airways rinnova fino al 2028 il sodalizio con il Paris Saint-Germain [post_date] => 2025-01-28T09:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738055717000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483308 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_483309" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio dello YellowSquare di Firenze. Credits Iuri Niccolai[/caption] Obiettivo, investire 200 milioni di euro per acquisire, sviluppare e operare nuove strutture in Italia e nelle principali città del Sud Europa per arrivare a 5 mila posti letto in gestione. Al via una nuova partnership strategica tra l'operatore private equity Invel Real Estate e la compagnia di ospitalità ibrida YellowSquare, già attiva a Roma, Milano e Firenze. L’operazione prevede la creazione di un nuovo veicolo di investimento partecipato al 100% da Invel, che si occuperà di acquisire e sviluppare asset tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. per trasformarli in nuove strutture gestite da YellowSquare. Contestualmente, Invel sottoscriverà un aumento di capitale in YellowSquare, diventando uno dei soci di riferimento della società. Il closing dell’operazione è previsto alla fine del primo trimestre del 2025. YellowSquare ha chiuso il 2023 con più di 100 mila ospiti e ricavi complessivi per 14,4 milioni di euro, con un aumento del 37% rispetto al 2022, confermando un trend di continua crescita. «L’accordo con YellowSquare nasce per soddisfare una domanda sempre più forte di soluzioni ibride per il mercato hospitality nelle principali destinazioni turistiche del mercato sudeuropeo - spiega Gabriele Magotti, chief investment officer di Invel -. Questa joint venture rappresenta una pietra miliare nella nostra strategia di investimento nel settore hospitality, mirata a identificare e sviluppare asset capaci di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più internazionale e orientata all’esperienzialità. La partnership ci consente inoltre di unire il know-how operativo distintivo di YellowSquare con le nostre competenze nello sviluppo e nella valorizzazione immobiliare, ponendo le basi per una piattaforma di riferimento nel mercato del Sud Europa. Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme al team di YellowSquare, con cui condividiamo visione strategica e valori fondamentali». «L'espansione di YellowSquare è un'evoluzione necessaria per creare una rete di square, piazze moderne. Con Invel abbiamo trovato un partner strategico ideale che condivide con noi obiettivi e valori - aggiunge Fabio Coppola, co-fondatore e chief visionary officer di YellowSquare -. Il nostro obiettivo è da sempre quello di creare connessioni autentiche tra viaggiatori e comunità locali, trasformando ogni struttura in un vero e proprio punto di incontro, una piazza dove le persone possano condividere esperienze, lavorare, divertirsi e sentirsi parte di una community globale. Con questa partnership potremo espandere la nostra rete, portando il nostro modello di hybrid hospitality in nuove città e creando nuovi spazi per tutti coloro che cercano un’esperienza di viaggio che vada oltre il semplice pernottamento». In Italia le prossime aperture, che saranno annunciate nei prossimi mesi, sono previste a Torino, Venezia e Bologna, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza del brand YellowSquare anche sul territorio nazionale. Invel vanta un’esperienza significativa in ambito hospitality, gestendo, grazie alla sua piattaforma operativa verticalmente integrata specializzata in progetti residenziali e luxury hospitality oltre 2 mila chiavi nell'area mediterranea. [post_title] => Invel investe nell'operatore di ospitalità ibrida YellowSquare. Focus espansione in Sud Europa [post_date] => 2025-01-28T09:12:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738055520000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anna Clementina Veclani è la nuova managing director per l’Italia e il Sud Europa di Boeing: la manager supervisionerà tutte le operazioni dell'azienda in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel business development del settore difesa per il Sud Europa e i Balcani. «L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa - ha dichiarato Liam Benham, presidente di Boeing Eu, Nato e Government Affairs Europe -. Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale». Anna Veclani - che sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham - porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. Prima del suo incarico in Boeing, ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di Institutional Relations Manager e Business Development Manager. Ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi. «Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali - ha commentato Veclani -. La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza». [post_title] => Boeing: Anna Clementina Veclani alla guida delle operazioni Italia e Sud Europa [post_date] => 2025-01-28T09:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738054832000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria. Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. «Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi». Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia. «Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi». [post_title] => Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto [post_date] => 2025-01-27T13:18:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737983905000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Virtuoso è già da tempo sinonimo di lusso sul mercato. Ma non basta. O meglio, forse non basta più. Tanto che il network di consulenti di viaggio internazionale ha deciso di lanciare una divisione ad hoc dedicata ai cosiddetti Ultra-high-net-worth individuals (Uhnwi), ossia alle persone dotate di un patrimonio netto ultra-elevato: una segmentazione di mercato persino superiore a quella degli High-net-worth individuals (Hnwi). La business unit sarà guidata da Shelby Donley, già titolare di un'agenzie di viaggi Virtuoso a Pheonix e consulente speciale del chief operating officer del network, Brad Bourland, dal 2022. Stando a quanto rivela una nota ufficiale, la nuova divisione intende collaborare con aziende al di fuori del perimetro dell'industria dei viaggi, specialmente con brand lusso della moda, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia, del benessere e della gioielleria. "La creazione di una divisione Uhnwi segna un momento importante della nostra storia, con l'obiettivo di costruire relazioni ancora più strette con i brand dell'ultra-lusso, in modo da consentirci di offrire servizi di altissimo livello ai nostri viaggiatori più sofisticati", commenta lo stesso Bourland. [post_title] => Virtuoso lancia una nuova divisione dedicata all'ultra-lusso [post_date] => 2025-01-27T12:16:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737980199000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "brand starwood hotels torna sul mercato otto anni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":43,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2617,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Era il 2016 quando il gruppo Marriott siglò il deal del secolo nel mondo dell'hotellerie acquisendo i competitor di Starwood per 13,6 miliardi di euro. Nacque in quel modo la compagnia alberghiera più grande al mondo, allora dotata di un portfolio di oltre 5.700 strutture e 1,1 milioni di camere distribuite in 110 Paesi. Un'offerta destinata in seguito a crescere ancora. Il gruppo Starwood includeva marchi storici dell'ospitalità internazionale, tra cui quella Luxury Collection creata per valorizzare le proprietà della Ciga: la più famosa realtà dell’hotellerie di lusso italiana era infatti confluita nel 1995 in Sheraton, a sua volta acquisito tre anni dopo dalla stessa Starwood.\r

\r

Ora però il marchio creato dall'hotelier visionario Barry Sternlicht circa 30 anni fa sembra destinato a riprendere vita. Con Sternlicht ancora alla guida della compagnia. Alcuni rappresentanti della compagnia di investimento Starwood Capital Group avrebbero infatti confermato a Hotel Investment Today l'intenzione di ribrandizzare il proprio gruppo alberghiero Sh Hotels & Resorts il prossimo febbraio. E Sternlicht è l'attuale presidente di Sh.\r

\r

La nuova Starwood Hotels avrà ovviamente una dimensione nettamente più ridotta di quella originaria: un totale di una quarantina di alberghi tra strutture già operative e in pipeline, suddivisi nei quattro brand 1 Hotels, Baccarat, Treehouse e Sh Collection. Tra le prossime new entry in programma si segnalano gli 1 Hotels di Austin e Seattle, negli Usa, nonché sull'isola di Creta. Alcuni Treehouse sono inoltre previsti a Miami e a Manchester, in Inghilterra. Mentre nuovi Baccarat sono previsti a Dubai, alle Maldive e a Roma. Tutti e tre i marchi hanno infine in calendario delle inaugurazioni nella saudita Riyadh.","post_title":"A otto anni dalla fusione del secolo con Marriott, rinasce il brand Starwood","post_date":"2025-01-28T15:17:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738077446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora l'offerta Ota Viaggi sul mare Italia. Già online dall'inizio di gennaio, il nuovo catalogo 2025 include infatti 103 strutture: erano 73 nel 2023; 94 nel 2024. E come per gli altri anni, ulteriori aggiunte si attendono nell'extra-catalogo già in preparazione per arricchire ulteriormente l’offerta.\r

\r

\"Per questa stagione abbiamo deciso di non distribuire più il catalogo in agenzia, ma di consegnare solo un folder in formato cartellina dotato di Qr code generale e per ciascuna destinazione - ha raccontato il direttore commerciale del to capitolino, Massimo Diana, durante la tradizionale conferenza di presentazione del prodotto -. Una scelta dettata senz'altro da logiche di sostenibilità ma anche dalla necessità di mantenere la dinamicità della nostra offerta, aggiornando costantemente i contenuti da veicolare in agenzia\".\r

\r

Tra le new entry principali, da segnalare ci sono i sardi Club Hotel Baja Bianca, Club Hotel Baia Aranzos, Le Tonnare Stintino Beach Resort, nonché il siciliano Cefalù Resort Sporting Club e il calabrese Club Esse Aquilia in Calabria. \"Il Baia Aranzos è un piacevole rientro. Lo avevamo a catalogo sino a cinque anni fa. Ora con il fallimento di Fti è arrivata l'opportunità di riaccoglierlo nella nostra programmazione. Tanto più che è gestito da uno dei nostri partner più stretti come Iti Marina. La struttura di Cefalù sarà invece utile a rafforzare la nostra offerta in una meta siciliana sempre più richiesta, così come la stessa cosa vale per il Club Esse Aquilia in ottica Calabria\".\r

\r

Lato sales, infine, sarà attiva sino a fine febbraio la promo Io Prenoto che, assicurando cancellazione gratuita, il blocco della tariffa e la quota di gestione pratica gratuita, rappresenta orma un importante volano per l'advance booking. \"Anche tutti gli altri incentivi sono in linea con quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, per un'attività commerciale nel segno della continuità - ha concluso Diana -. La novità sta nel rapporto con i network principali: da quest'anno ciascuno di loro sarà seguito da un account specifico tra i nostri protagonisti del sales Alessandro Battiston, Gian Marco Cambriani, Davide Cordaro, Giacomo Perrone, Roberto Pagnotta e Pino Scibetta\".","post_title":"Cresce ancora l'offerta Ota: 103 le strutture a catalogo","post_date":"2025-01-28T14:06:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738073199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483349\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] New York è stata la destinazione protagonista degli incontri di Trapani e Palermo[/caption]\r

\r

Si sono concluse da poco le tappe siciliani e pugliesi del roadshow Alidays, organizzate il 22 e il 23 gennaio scorsi. L’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione entusiasta di Davide Catania, ha rappresentato un’importante occasione di incontro con le agenzie di viaggio. “Torno sempre con grandissimo piacere nella mia terra di origine - racconta il ceo dalla Sicilia -. Con Alidays on Tour vogliamo confermare l’impegno dedicato alla progettazione di esperienze di viaggio memorabili e personalizzate, e la nostra volontà di collaborazione con le adv su tutto il territorio nazionale”.\r

\r

Durante gli appuntamenti, strutturati in sessioni di presentazione e workshop interattivi, i destination manager dell'operatore milanese, presenti in tutte le tappe del tour, hanno introdotto il nuovo catalogo, una collezione speciale di itinerari per piccoli gruppi esclusivi con date già programmate per l’anno in corso. Alidays on Tour, il Mondo in scena, rappresenta un’estensione della programmazione classica del to, con esperienze autentiche e personalizzate anche per chi sceglie di viaggiare in compagnia. Le partenze sono garantite anche con un minimo di due partecipanti.\r

\r

Nel dettaglio, in Sicilia, il 22 gennaio è stata la volta di Trapani e Palermo, dove è stato presentato il nuovo collegamento Palermo New York/Newark operativo dal prossimo 22 maggio associandolo a promozioni dedicate. “Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione delle nostre rotte dall’Italia agli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Palermo e New York - ha sottolineato Marcel Fuchs, managing director international sales, United Airlines -. Dalla prossima estate i nostri clienti in Sicilia potranno godere di una scelta ancora più ampia e della possibilità di collegarsi tramite il nostro hub New York/Newark con 55 destinazioni in tutte le Americhe, mentre i viaggiatori dagli Stati Uniti potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia, le sue bianche spiagge e la stupenda architettura”. Il 23 gennaio, invece, lo staff Alidays si è concentrato su Catania. Oltre al ceo, le agenzie siciliane hanno avuto modo di incontrare Giuseppe Gerevini, dm Stati Uniti, e Rocco Tarantino, nuovo area manager Alidays per Sicilia e Calabria\r

\r

In Puglia il 22 le adv si sono state invitate nel contesto barocco di Lecce, Bari e Foggia, dove Marco Pezzotti, referente commerciale, ed Elena de Mattia, destination manager Uzbekistan, Sri Lanka, Giappone hanno fatto gli onori di casa e presentato la mission del tour operator, i prodotti, e le strategie che ruotano attorno ai tour esclusivi in catalogo. In occasione degli incontri, è stata presentata anche l'evoluzione di Alyda, il sistema di progettazione del viaggio, che si arricchisce di nuove funzionalità per rendere ancora più efficiente ed efficace il lavoro delle agenzie. Tra le novità più significative, l'integrazione dell'intelligenza artificiale, che permette di ottimizzare i processi di personalizzazione dell'itinerario e di rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze dei viaggiatori.","post_title":"Focus sul nuovo Palermo - New York durante le tappe siciliane del roadshow Alidays","post_date":"2025-01-28T10:56:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1738061806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si accendono i riflettori sull’ottava edizione di Shopping Tourism – il forum italiano dedicato a un importante segmento della macro-industria turistica, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L’edizione 2025 si terrà venerdì 28 febbraio presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano (palazzo Castiglioni, corso Venezia 47). L’appuntamento sarà ancora una volta l’occasione di incontro, dibattito e business networking per tutti gli operatori interessati a conoscere dinamiche, opportunità di business e prospettive future di un fenomeno turistico consolidato per il nostro Paese, sempre più meta di chi desidera trascorrere vacanze all’insegna dello shopping.\r

\r

La più recente stima disponibile sul numero di shopping tourist di Risposte Turismo, in attesa della nuova edizione del report, vede infatti in oltre 2 milioni il numero di coloro che scelgono annualmente il nostro Paese per una vacanza all’insegna degli acquisti (fonte: Shopping Tourism Italian Monitor 2024). Al centro dell’intensa giornata di studio e confronto, che vedrà intervenire oltre 40 professionisti ed esperti dei settori turismo e retail, il ruolo e il potenziale dell’Italia tra le shopping tourist destination internazionali. L’edizione 2025 cercherà di indicare agli operatori la via che il nostro Pese potrebbe e dovrebbe intraprendere per aumentare il suo potenziale di attrazione verso questo segmento di domanda in termini di offerta, strategie di promozione, regole e non solo.\r

\r

«Shopping Tourism – il forum italiano torna quest’anno a Milano dopo sette edizioni che hanno contribuito a far crescere la sensibilità e l’interesse degli operatori e degli amministratori pubblici verso un fenomeno in crescita e dal grande potenziale per il nostro paese - spiega Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo -. Oggi vi è maggiore consapevolezza di quanto un’adeguata offerta di proposte e servizi per i turisti interessati a fare acquisti durante le proprie vacanze sia determinante, non solo per attirare uno specifico segmento di domanda, ma anche per aumentare la soddisfazione di chi, a prescindere dalla motivazione principale di viaggio, sceglie di visitare l’Italia. Il forum sarà perciò un'importante occasione di incontro per tutti gli operatori di due mondi, quello del turismo e del retail, non abituati a dialogare».\r

\r

«Il turismo è senz’altro un volano della nostra economia - aggiunge l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Come dimostrano i dati, la domanda internazionale continua a crescere anno su anno, trainando diversi settori del comparto come quello di alta gamma o quello outdoor. Risultati frutto di importanti sinergie tra istituzioni, brand globali e operatori. In questo quadro si inserisce anche il flusso turistico legato allo shopping: le eccellenze del made in Italy sono universalmente riconosciute e dobbiamo essere in grado di continuare ad attrarre i clienti alto-spendenti che scelgono il nostro Paese».\r

\r

Tra gli altri temi che verranno affrontati, le strategie per comprendere, attirare e fidelizzare i turisti dello shopping e le previsioni e gli scenari dello shopping tourism in Italia nel 2025, secondo manager e figure apicali di alcune delle principali realtà di questo segmento turistico. Spazio, inoltre, al racconto delle iniziative e delle azioni di alcune città italiane per attrarre la clientela di shopping tourist e soddisfare le sue esigenze. Si parlerà anche del ruolo e del peso dei turisti per i brand di prestigio e delle occasioni non tradizionali, come per esempio musei, parchi a tema, resort e crociere, in cui i turisti possono fare acquisti durante le proprie vacanze. Infine, come da tradizione, anche quest’anno il forum si aprirà con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il cantiere di ricerca condotto da Risposte Turismo che dal 2016 offre informazioni aggiornate, risultati di indagini ad hoc, esami di casi di studio, ricognizioni di esperienze italiane ed estere di particolare interesse.","post_title":"Torna Shopping Tourism: appuntamento a Milano, il 28 febbraio","post_date":"2025-01-28T10:14:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738059282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways e il Paris Saint-Germain hanno esteso la loro partnership fino al 2028. L'annuncio arriva pochi giorni dopo la vittoria dei parigini contro il Manchester City F.C. allo stadio Parc des Princes nella Uefa Champions League, dove la compagnia aerea ha una forte presenza come “Official Airline Partner”.\r

\r

A ulteriore consolidamento della loro alleanza, la partnership si estenderà a tutto il Gruppo Qatar Airways, coinvolgendo Qatar Duty Free e l'Aeroporto Internazionale di Hamad per creare un ecosistema di partnership completo e coinvolgente. Il logo di Qatar Airways continuerà a essere presente sulla maglia “rouge & bleu”, oltre che su tutto l'abbigliamento da allenamento e sulle maglie da riscaldamento in tutte le competizioni, comprese la Ligue 1, la Fifa Club World Cup 2025™ e le competizioni Uefa.\r

\r

«Questa collaborazione riflette la nostra visione condivisa di connettere e ispirare le persone in tutto il mondo. Insieme, continueremo a dare il massimo, sia dentro che fuori dal campo» ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.\r

\r

La rinnovata partnership sottolinea l'impegno comune di elevare il coinvolgimento dei tifosi e di offrire esperienze eccezionali introducendo una serie di iniziative dedicate ai tifosi e i soci del Privilege Club. Queste includono collaborazioni innovative che fondono l'eleganza del Paris Saint-Germain con l'ospitalità di livello mondiale di Qatar Airways, offerte esclusive all'interno del Club ed esperienze di lifestyle uniche che celebrano la sinergia tra questi due brand iconici.\r

\r

L'estensione della partnership continuerà a concentrarsi sulla creazione di campagne globali e sulle opportunità di coinvolgimento dei tifosi del PSG in tutto il mondo. ","post_title":"Qatar Airways rinnova fino al 2028 il sodalizio con il Paris Saint-Germain","post_date":"2025-01-28T09:15:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738055717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_483309\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio dello YellowSquare di Firenze. Credits Iuri Niccolai[/caption]\r

\r

Obiettivo, investire 200 milioni di euro per acquisire, sviluppare e operare nuove strutture in Italia e nelle principali città del Sud Europa per arrivare a 5 mila posti letto in gestione. Al via una nuova partnership strategica tra l'operatore private equity Invel Real Estate e la compagnia di ospitalità ibrida YellowSquare, già attiva a Roma, Milano e Firenze.\r

\r

L’operazione prevede la creazione di un nuovo veicolo di investimento partecipato al 100% da Invel, che si occuperà di acquisire e sviluppare asset tra Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. per trasformarli in nuove strutture gestite da YellowSquare. Contestualmente, Invel sottoscriverà un aumento di capitale in YellowSquare, diventando uno dei soci di riferimento della società. Il closing dell’operazione è previsto alla fine del primo trimestre del 2025. YellowSquare ha chiuso il 2023 con più di 100 mila ospiti e ricavi complessivi per 14,4 milioni di euro, con un aumento del 37% rispetto al 2022, confermando un trend di continua crescita.\r

\r

«L’accordo con YellowSquare nasce per soddisfare una domanda sempre più forte di soluzioni ibride per il mercato hospitality nelle principali destinazioni turistiche del mercato sudeuropeo - spiega Gabriele Magotti, chief investment officer di Invel -. Questa joint venture rappresenta una pietra miliare nella nostra strategia di investimento nel settore hospitality, mirata a identificare e sviluppare asset capaci di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più internazionale e orientata all’esperienzialità. La partnership ci consente inoltre di unire il know-how operativo distintivo di YellowSquare con le nostre competenze nello sviluppo e nella valorizzazione immobiliare, ponendo le basi per una piattaforma di riferimento nel mercato del Sud Europa. Siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme al team di YellowSquare, con cui condividiamo visione strategica e valori fondamentali».\r

\r

«L'espansione di YellowSquare è un'evoluzione necessaria per creare una rete di square, piazze moderne. Con Invel abbiamo trovato un partner strategico ideale che condivide con noi obiettivi e valori - aggiunge Fabio Coppola, co-fondatore e chief visionary officer di YellowSquare -. Il nostro obiettivo è da sempre quello di creare connessioni autentiche tra viaggiatori e comunità locali, trasformando ogni struttura in un vero e proprio punto di incontro, una piazza dove le persone possano condividere esperienze, lavorare, divertirsi e sentirsi parte di una community globale. Con questa partnership potremo espandere la nostra rete, portando il nostro modello di hybrid hospitality in nuove città e creando nuovi spazi per tutti coloro che cercano un’esperienza di viaggio che vada oltre il semplice pernottamento».\r

\r

In Italia le prossime aperture, che saranno annunciate nei prossimi mesi, sono previste a Torino, Venezia e Bologna, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza del brand YellowSquare anche sul territorio nazionale. Invel vanta un’esperienza significativa in ambito hospitality, gestendo, grazie alla sua piattaforma operativa verticalmente integrata specializzata in progetti residenziali e luxury hospitality oltre 2 mila chiavi nell'area mediterranea.","post_title":"Invel investe nell'operatore di ospitalità ibrida YellowSquare. Focus espansione in Sud Europa","post_date":"2025-01-28T09:12:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1738055520000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anna Clementina Veclani è la nuova managing director per l’Italia e il Sud Europa di Boeing: la manager supervisionerà tutte le operazioni dell'azienda in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel business development del settore difesa per il Sud Europa e i Balcani.\r

«L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa - ha dichiarato Liam Benham, presidente di Boeing Eu, Nato e Government Affairs Europe -. Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale».\r

Anna Veclani - che sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham - porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. Prima del suo incarico in Boeing, ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di Institutional Relations Manager e Business Development Manager. Ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi.\r

«Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali - ha commentato Veclani -. La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza».\r

","post_title":"Boeing: Anna Clementina Veclani alla guida delle operazioni Italia e Sud Europa","post_date":"2025-01-28T09:00:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1738054832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I tre comuni liguri di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi (IM), vincitori nel 2022 del “Bando Borghi” del PNRR, uniscono le forze sotto il nuovo marchio Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare, ed affidano alla Open Mind Consulting di Torino la comunicazione del progetto, finalizzato alla rigenerazione e al rebranding del patrimonio culturale, religioso e rurale del golfo dianese, e del retroterra di questo angolo di Liguria.\r

\r

Il Comune di Cervo, capofila della candidatura, prontamente affiancato da Diano Arentino e Villa Faraldi, ha saputo farsi trovare pronto per questa importante opportunità di valorizzazione del territorio e dell’economia locale che passa, inevitabilmente, anche dalla comunicazione e dal re-branding turistico. \r

\r

Gli interventi resi possibili dai finanziamenti del PNRR, più concretamente, puntano a promuovere forme di turismo sostenibile e lento, capaci di favorire un processo di destagionalizzazione e posizionare il territorio sul circuito internazionale, e a renderlo punto di riferimento per le attività culturali, dalla programmazione di eventi, alle produzioni innovative, dalla crescita dei talenti e delle imprese culturali, alla promozione di percorsi storici e naturalistici. \r

\r

«Quello che ci aspettiamo – commenta il Sindaco di Cervo, Comune capofila, Lina Cha – è che i Borghi possano tornare ad essere luoghi vivi e vissuti, promuovendo un ecosistema diffuso capace di offrire opportunità culturali, lavorative, di intrattenimento, sportive e naturalistiche che attirino target anche molto diversi tra loro: professionisti che lavorano in remoto; studenti che cercano un contatto con un clima culturale vitale; imprese per attività formative da svolgersi su questo territorio; turisti in cerca di storia, cultura e natura. Vogliamo creare uno spazio di inclusione ed apertura, dove la cultura, la natura e la bellezza costruiscono e saldano le relazioni, attirano persone, da vicino e da lontano, ad un ritmo che contrasta con quello frenetico delle città e dei grandi eventi».\r

\r

Nasce così, su suggerimento dell’agenzia di comunicazione torinese Open Mind Consulting srl, a cui le attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni e social media management sono state affidate, “Borghi di Ponente – Vie di pietra che abbracciano il mare”, un brand che intende raccontare le specificità dei tre comuni della provincia di Imperia.\r

\r

«Il Ponente ligure, storica destinazione turistica balneare, ha finalmente la possibilità di raccontarsi sotto una nuova luce e nuove linee guida – commenta Angela Marini, CEO di Open Mind Consulting – intendiamo innanzitutto ribadire una volta di più l’inestricabile il rapporto di codipendenza tra la fascia costiera e il suo retroterra, che possono fare sistema oggi, nell’epoca in cui il turismo è il motore trainante dell’economia locale, come hanno già fatto durante tutta la loro storia di intrecci e scambi mercantili. Vogliamo quindi spostare il punto di vista dal mare all’entroterra, dal blu al verde degli olivi e al rosso della terra, concentrandoci sui suoi frutti sia in senso stretto, per le eccellenze enogastronomiche, che in senso lato, per quanto riguarda le manifestazioni culturali, artistiche, musicali e architettoniche che si esprimono nei borghi di Cervo, Diano Arentino e Villa Faraldi».\r

\r

","post_title":"Borghi del Ponente, a Open Mind Consulting la comunicazione di un nuovo progetto","post_date":"2025-01-27T13:18:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1737983905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Virtuoso è già da tempo sinonimo di lusso sul mercato. Ma non basta. O meglio, forse non basta più. Tanto che il network di consulenti di viaggio internazionale ha deciso di lanciare una divisione ad hoc dedicata ai cosiddetti Ultra-high-net-worth individuals (Uhnwi), ossia alle persone dotate di un patrimonio netto ultra-elevato: una segmentazione di mercato persino superiore a quella degli High-net-worth individuals (Hnwi).\r

\r

La business unit sarà guidata da Shelby Donley, già titolare di un'agenzie di viaggi Virtuoso a Pheonix e consulente speciale del chief operating officer del network, Brad Bourland, dal 2022. Stando a quanto rivela una nota ufficiale, la nuova divisione intende collaborare con aziende al di fuori del perimetro dell'industria dei viaggi, specialmente con brand lusso della moda, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia, del benessere e della gioielleria. \"La creazione di una divisione Uhnwi segna un momento importante della nostra storia, con l'obiettivo di costruire relazioni ancora più strette con i brand dell'ultra-lusso, in modo da consentirci di offrire servizi di altissimo livello ai nostri viaggiatori più sofisticati\", commenta lo stesso Bourland.","post_title":"Virtuoso lancia una nuova divisione dedicata all'ultra-lusso","post_date":"2025-01-27T12:16:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1737980199000]}]}}