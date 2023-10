Il brand Gran Meliá sbarca a Dubai nella zona di Jumeirah One Beach Debutto a Dubai per il brand Gran Meliá che aprirà nel 2025 una struttura a Port de La Mer, destinazione esclusiva nella zona di Jumeirah One Beach. Il primo albergo del marchio nell’Emirato rafforza ulteriormente il posizionamento del gruppo a Dubai, dopo le inaugurazioni del Meliá Desert Palm, Meliá Collection nel 2018 e del Me Dubai nel 2020. Affacciato direttamente sulla spiaggia, il Gran Meliá Dubai Jumeirah sarà un esempio di resort urbano a 360 gradi, in grado di assicurare non solo servizi leisure di lusso, ma anche un prodotto per la domanda corporate e mice, grazie tra l’altro alla sua posizione strategica nelle vicinanze del Dubai international financial centre. Il progetto architettonico e paesaggistico firmato Moma, desertInk & Lagranja sarà caratterizzato da un flair mediterraneo. La struttura disporrà di 380 camere e suite, nonché di accesso diretto al porto turistico, spazi per eventi fino a mille persone e aree dedicate a benessere e fitness. Importante sarà pure l’offerta f&b. Il nuovo progetto è il risultato della collaborazione tra il gruppo Meliá e Albwardy Investment, compagnia proprietaria della struttura, con cui l’operatore spagnolo gestisce già altri sette hotel, tra cui i Gran Meliá Arusha, Meliá Zanzibar, Meliá Collection Serengeti Lodge e il recente Meliá Collection Ngorongoro Lodge, in Tanzania, nonché il Gran Meliá Iguazu in Argentina, il Meliá Collection London Kensington nel Regno Unito e il Meliá Collection Desert Palm, a Dubai. La compagnia iberica e Albwardy stanno inoltre lavorando congiuntamente per aprire nuove strutture, compresa una prossima destinazione alle Seychelles. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto a Dubai per il brand Gran Meliá che aprirà nel 2025 una struttura a Port de La Mer, destinazione esclusiva nella zona di Jumeirah One Beach. Il primo albergo del marchio nell’Emirato rafforza ulteriormente il posizionamento del gruppo a Dubai, dopo le inaugurazioni del Meliá Desert Palm, Meliá Collection nel 2018 e del Me Dubai nel 2020. Affacciato direttamente sulla spiaggia, il Gran Meliá Dubai Jumeirah sarà un esempio di resort urbano a 360 gradi, in grado di assicurare non solo servizi leisure di lusso, ma anche un prodotto per la domanda corporate e mice, grazie tra l'altro alla sua posizione strategica nelle vicinanze del Dubai international financial centre. Il progetto architettonico e paesaggistico firmato Moma, desertInk & Lagranja sarà caratterizzato da un flair mediterraneo. La struttura disporrà di 380 camere e suite, nonché di accesso diretto al porto turistico, spazi per eventi fino a mille persone e aree dedicate a benessere e fitness. Importante sarà pure l'offerta f&b. Il nuovo progetto è il risultato della collaborazione tra il gruppo Meliá e Albwardy Investment, compagnia proprietaria della struttura, con cui l'operatore spagnolo gestisce già altri sette hotel, tra cui i Gran Meliá Arusha, Meliá Zanzibar, Meliá Collection Serengeti Lodge e il recente Meliá Collection Ngorongoro Lodge, in Tanzania, nonché il Gran Meliá Iguazu in Argentina, il Meliá Collection London Kensington nel Regno Unito e il Meliá Collection Desert Palm, a Dubai. La compagnia iberica e Albwardy stanno inoltre lavorando congiuntamente per aprire nuove strutture, compresa una prossima destinazione alle Seychelles. [post_title] => Il brand Gran Meliá sbarca a Dubai nella zona di Jumeirah One Beach [post_date] => 2023-10-19T11:02:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697713362000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In partnership con Forbes, l’Hub Gattinoni di via Statuto a Milano ha ospitato l’evento dal tema tecnologia e viaggi in occasione dei 40 anni del gruppo. Nel terzo appuntamento delle quattro aree tematiche, creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing, dedicate al corporate, si è discusso di come l’evoluzione tecnologica impatta sulle esperienze e sulle scelte di viaggio dei consumatori. La realizzazione in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi. “É cambiato l’approccio verso il viaggio; è cambiato il cliente e il suo rapporto con l’agenzia di viaggio, l’intermediario; è cambiata la modalità di acquisto del viaggio gestita in gran parte individualmente tramite la tecnologia. – spiega Sergio Testi, general manager del gruppo Gattinoni -. Parallelamente deve cambiare modalità anche il professionista del viaggio e trarre vantaggio dalla tecnologia per mettere a disposizione del proprio cliente il meglio della sua professionalità. La tecnologia non è entrata ancora in maniera importante nel settore. Il cliente può diventare protagonista centrale nell’elaborazione di un preventivo, perché ha già visitato e consultato online la destinazione. Oggi abbiamo tre tipi di cliente: quello tradizionale che cerca il tour con tutte le garanzie, quello evoluto che fa tutto da sé, che cerca non il pacchetto classico ma qualcosa che ha trovato online. Poi c’è il cliente giovane, il cliente del futuro, colui che compra servizi essenziali, la camera, il trasporto e nel corso della vacanza cercherà l’esperienza che comprerà online”. La tecnologia è ancora uno spauracchio? “Noi del gruppo Gattinoni stiamo adeguando le nostre piattaforme per fare in modo che questo nuovo cliente entri nella nostra piattaforma e lì acquisti. La tecnologia sarà il nostro mezzo per arrivare al terzo tipo di cliente. Stiamo investendo tantissimo sulla tecnologia da affiancare alle persone. Attrarre clienti nuovi. Rendere il cliente più autonomo, più veloce, interessato a utilizzare il nostro sistema. Ci siamo mossi nel business travel. La nostra piattaforma servirà non solo al cliente finale ma anche all’intermediario per dare un servizio ancora più veloce e accattivante. Ma la tecnologia non sostituirà mai il professionista”. Il digitale, l’online, la tecnologia fa vivere l’anticipo della vacanza e il dopo vacanza. Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, ricorda che la tecnologia per una compagnia aerea significa evoluzione: la possibilità del rinnovamento della flotta con nuovi aeromobili più confortevoli e più sostenibili. I nuovi sistemi di prenotazioni online sono passi da gigante che agevolano tutti gli attori del settore e i passeggeri a partire della prenotazione, l’emissione di un ticket o la carta d’imbarco online comodamente da un device. Inoltre l’intelligenza artificiale è alla base dei processi di formazione del personale focalizzati alla customer experience. Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole aggiunge come una nuova figura professionale entra nel mondo dei viaggi: “Sono 27 milioni gli italiani che seguono un influencer a cadenza quotidiana. É ormai ritenuto un media impattante su abitudini e consumi degli italiani, impossibili ormai da ignorare. L’influencer è una categoria professionale che utilizza al meglio le tecnologie e i social. Sono professionisti della comunicazione. Nel settore turistico costruiscono destinazioni di tendenza. Sono advisor, tutor, incisivi nella scelta finale del cliente. Sono dei riduttori di complessità, nuovi alleati del brand, in grado di catturare la generazione Z, che è liquida e inafferrabile. La si colpisce non solo a colpi di sconti e promozioni, ma con esperienze, esclusività e valori”. Se aggiungiamo poi il boom del Metaverso, che avrebbe dovuto rappresentare il viaggio virtuale, Perrelli spiega che questa tecnologia è tornata in una fase di normale evoluzione che ha bisogno di tempi lunghi. Si passerà anche all’Avatar, che è l’utilizzo e sfruttamento delle immagini per esperienze immersive. Andrea Boscaro, founder di The Vortex ci ricorda le chatbot e l'assistenza virtuale. Con Chatgpt l’asticella si innalza maggiormente se applicato al settore dei viaggi, anche se il cliente richiede comunque un suggerimento personalizzato al professionista e alla sua competenza: “Occorre calare questo tipo di tecnologie anche ai professionisti, le cui competenze non possono che accrescere”. L’Avatar con dimensione immersiva e aspetto di interazione può essere funzionale se abbinato al viaggio; modalità soprattutto per i giovani insieme a realtà immersiva e second life dei visori; una realtà mista. Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di fondazione Amplifon, parla di rivoluzione digitale e intelligenza artificiale non solo come abilitatore per le nuove generazioni ma anche per altri scopi. La fondazione, dal lockdown del 2020, ha pensato all’isolamento degli anziani con un progetto che ha ideato il viaggio virtuale. Oggi fornisce a 220 Rsa in rete non solo la connessione Internet ma contenuti mirati. Mirella Prandelli, pr& communication manager di Lefay Resort afferma che anche se gli strumenti nel loro settore sono rimasti gli stessi, la newsletter oggi viaggia tramite un crm ed è profilata. Le informazioni arrivano in modo personalizzato secondo gli interessi del cliente. Le campagne pubblicitarie online sono più performanti poiché arrivano alle persone che si vuole raggiungere. Sono diminuite le prenotazioni telefoniche e aumentate quelle dirette e via web. Anche l’invio dell’offerta è efficace e mirata: “Nel nostro settore però il viaggio è fisico. La tecnologia serve per raccontarci, arrivare all’ospite. Viaggiare fisicamente è insostituibile; è un’esperienza unica. Il viaggio è sì visitare e vedere delle cose ma soprattutto è viverle e provarle”. [post_title] => Gruppo Gattinoni: i viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale [post_date] => 2023-10-18T11:17:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => gattinoni [1] => intelligenza-artificiale [2] => tecnologie ) [post_tag_name] => Array ( [0] => gattinoni [1] => intelligenza artificiale [2] => tecnologie ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697627821000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Utile inferiore alle stime per il quarto trimestre di United Airlines, che sconta le pressioni legate alla sospensione dei voli per Tel Aviv e all'aumento dei costi del carburante. L'utile rettificato è previsto a quota 1,80 dollari per azione se i voli per Tel Aviv saranno sospesi fino al 31 ottobre e di 1,50 dollari se il divieto si protrarrà fino alla fine del 2023, ha spiegato la compagnia statunitense in una nota. Il vettore ha anche sottolineato che i costi del carburante sono aumentati di oltre il 20% da metà luglio. Si prevede che la spesa media per il carburante di United aumenterà dell'11% nel trimestre fino a dicembre rispetto a quello precedente. United, che ha la maggiore esposizione su Israele tra le compagnie aeree statunitensi, ha sospeso i voli per Tel Aviv "fino a quando le condizioni non ne consentiranno la ripresa". Nel trimestre di dicembre, Israele rappresentava l'1,9% della capacità globale pianificata, secondo un'analisi Reuters dei dati Cirium. Le previsioni di fine anno arrivano comunque a chiusura di un terzo trimestre 2023 decisamente positivo che ha visto United aumentare la propria capacità di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile trimestrale ante imposte è stato di 1,5 miliardi di dollari, con un margine ante imposte del 10,3%; i ricavi totali della top-line sono aumentati di oltre il 12% rispetto allo stesso periodo del 2022 il che, secondo il vettore, rappresenta "un trimestre di ricavi record vicino alla fascia alta della guidance". In particolare, a livello internazionale, la compagnia aerea ha registrato livelli record di profitto nelle regioni dell'Atlantico e del Pacifico. I ricavi nella regione atlantica sono aumentati del 15% rispetto al terzo trimestre del 2022 e del 70% rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia. Nel Pacifico, i ricavi hanno superato i livelli del terzo trimestre del 2019, ma la capacità nel terzo trimestre del 2023 è rimasta del 24% al di sotto dello stesso periodo pre-pandemia. [post_title] => United Airlines stima profitti inferiori alle attese nel quarto trimestre [post_date] => 2023-10-18T10:50:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697626214000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà composto da 13 carrozze, con 38 cabine per 66 ospiti e raggiungerà quattro località: Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva. Si espande il progetto Treno della Dolce Vita di Arsenale. Dopo il Dream of the Desert nella penisola arabica, la società italiana di ospitalità di lusso ha infatti firmato in questi giorni un memorandum d'intesa per esportare il progetto delle sue crociere ferroviarie anche in Uzbekistan. L’intesa è stata sottoscritta da Khikmatulla Rakhmetov, primo vicepresidente del consiglio di amministrazione delle ferrovie nazionali, O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc, da Paolo Barletta, ceo di Arsenale, e da Shadiyev Umid Rustamovich, presidente del comitato per il turismo del ministero dell'Ecologia, dell'ambiente e del cambiamento climatico uzbeko. L'operazione dovrebbe prendere corpo dalla fine del 2026. "La nostra collaborazione con le ferrovie uzbeke rappresenta un progetto unico volto a promuovere l'esplorazione di un territorio ricco di storia e cultura - commenta lo stesso Barletta -. Dopo l’Europa, il regno Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, siamo felici di annunciare la nostra presenza in questo Paese: uno stato ricco di un suggestivo patrimonio architettonico e artistico, intriso di storia. La crociera ferroviaria è il futuro del turismo, un nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile: la mission di Arsenale è rendere questa esperienza possibile nei luoghi più suggestivi del mondo, dimostrando che non ci sono barriere in grado di fermare la volontà di esplorare nuovi orizzonti". Arsenale si occuperà della fase di produzione del treno. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate in Italia, grazie all’importante collaborazione con le Ferrovie dello Stato e la società Treni Turistici Italiani, [post_title] => Il Treno della Dolce Vita di Arsenale sbarca anche in Uzbekistan [post_date] => 2023-10-18T10:46:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697625992000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La spesa media dei viaggiatori cinesi all’estero durante i primi cinque giorni della Festa Nazionale Cinese – dal 29 settembre al 6 ottobre 2023 – ha superato il livello di spesa media del 2019, a conferma dello slancio di crescita del turismo cinese all’estero che si registra dall'inizio dell’anno. Questo è quanto evidenziato da Alipay. Durante la Golden Week, la spesa più consistente su Alipay è stata l'acquisto di beni, tra cui prodotti per la cura della pelle e prodotti duty-free, e ha superato tutte le altre. Cibo e bevande, così come l'alloggio, si sono infatti classificati rispettivamente come seconda e terza categoria di spesa. Oltre a pagare beni e servizi con l'app Alipay, i turisti cinesi si sono affidati sempre più ai vari servizi digitali di Alipay per migliorare la loro esperienza di viaggio. Nei primi cinque giorni di vacanza, i servizi più utilizzati dagli utenti di Alipay sono stati il cambio di valuta, il Coupon Hub, il rimborso delle tasse e i trasporti. In particolare, il numero di transazioni relative ai trasporti è aumentato di 16 volte rispetto allo stesso periodo del 2019. Alipay, in collaborazione con i suoi partner in tutto il mondo, fornisce ora una suite completa di servizi di viaggio ai turisti cinesi in partenza, tra cui la prenotazione di hotel e biglietti aerei, il pagamento in negozio, il taxi-hailing, il trasporto pubblico, la consegna di cibo e il rimborso delle tasse. Gli utenti di Alipay possono prenotare un taxi in oltre 2.000 città al di fuori della Cina continentale. Durante questa festività, inoltre, hanno potuto usufruire di un rimborso fiscale extra del 20% presso i principali rivenditori in Francia, Italia e Spagna. I consumatori cinesi preferiscono i pagamenti mobile per la trasparenza e i tassi di cambio favorevoli (60%), gli sconti e gli altri servizi a valore aggiunto offerti (60%), l'agevolazione della tracciabilità delle spese (56%) e la sicurezza e la convenienza rispetto al contante (55%). I viaggiatori cinesi prediligono anche servizi personalizzati come le guide allo shopping in lingua cinese (83%) e altre offerte esclusive. Le destinazioni asiatiche geograficamente vicine, tra cui Hong Kong Sar, Singapore e Malesia, e i Paesi europei, come Francia e Italia, hanno continuato a dominare la scena. Tuttavia, si è registrato un notevole aumento della spesa dei turisti cinesi tramite Alipay in destinazioni meno esplorate come l'Estonia e il Qatar rispetto allo stesso periodo del 2019, il che indica un cambiamento nelle preferenze di viaggio. [post_title] => Alipay, la spesa media dei viaggiatori cinesi durante la Golden Week ha superato il 2019 [post_date] => 2023-10-18T10:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697623242000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda. Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability. Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento. “Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”. [post_title] => Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi [post_date] => 2023-10-17T14:43:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697553805000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Promperù ha affidato ad Aigo l’incarico di gestire le relazioni con media, influencer e content creators nel mercato italiano. Con paesaggi spettacolari che variano dalle Ande all’Amazzonia, il Perù offre una straordinaria miscela di antiche civiltà e moderne influenze globali. «Il Perù è un paese ricco di storia, che custodisce ben 13 siti patrimonio dell’Umanità, tra i quali il notissimo Machupicchu - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo -. Al contempo dispone di una vasta offerta di attività, che vanno dagli sport adrenalinici al trekking, dal surf ai percorsi in bicicletta, alle discese con il parapendio. Per non parlare della scena eno-gastronomica di primo livello e della straordinaria ricchezza naturalistica. Il Perù ha un ottimo livello di notorietà nel mercato italiano; il nostro impegno sarà quindi rivolto a sviluppare una conoscenza verticale sulle diverse tematiche e a fornire validi motivi per non rimandare il viaggio”. [post_title] => Il Perù sceglie Aigo per la promozione sul mercato italiano [post_date] => 2023-10-17T11:34:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697542470000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454156 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fra gennaio e settembre 2023 il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord ha trasportato 3,6 milioni di passseggeri, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. In continua crescita anche l’incidenza del treno, fra le modalità di trasporto verso l’aeroporto: è del 19%. Settembre è stato un mese da record, con oltre 460mila passeggeri e una media di 15.700 passeggeri da giorno. Il picco massimo è stato lunedì 4 settembre, con 18.200 viaggiatori: è il dato più alto della storia di Malpensa Express. A trainare il dato di settembre è stato anche il GP di Monza: fra l’1 e il 4 settembre hanno viaggiato sul collegamento aeroportuale di Trenord 60.600 viaggiatori. «I numeri confermano il successo in crescita del treno per Malpensa – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Malpensa Express collega direttamente la città di Milano al resto del mondo con 147 corse giornaliere dalle 4 di mattina all’1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione. È un concorrente performante e sostenibile per la mobilità privata e su gomma. Questo è possibile anche grazie alla collaborazione sempre più stretta con SEA Milano, per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza senza intoppi dalla stazione al gate, e viceversa». Sui siti Malpensa Express e Trenord, sull’app e nelle biglietterie di Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa, Saronno è possibile acquistare, insieme al biglietto ferroviario, il ticket ViaMilano Fast Track di Sea Milano, per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza e all’area imbarchi dei due Terminal aeroportuali. A sua volta, SEA Milano ha integrato sul proprio portale la funzione per l’acquisto dei biglietti Malpensa Express. Per un’offerta di servizi sempre più completa al passeggero aeroportuale, Trenord ha siglato una partnership con Radical Storage, rete globale di depositi bagagli. I clienti che acquistano un biglietto Malpensa Express possono usufruire di uno sconto dedicato del 15%, da utilizzare in qualsiasi deposito Radical Storage in Italia o all’estero. [post_title] => Trenord, sul Malpensa Express 3,6 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi (+25%) [post_date] => 2023-10-17T11:20:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697541653000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sebbene in percentuale inferiore rispetto al passato, gli italiani sono al primo posto per numero di presenze al Bucuti & Tara beach resort di Aruba, il primo hotel carbon-neutral dei Caraibi. “In questo 2023 abbiamo registrato una presenza di italiani leggermente al ribasso rispetto allo scorso anno, forse a causa dell’aumento dei voli ma rimango assolutamente positivo – ha dichiarato Ewald Biemans, proprietario del resort – perché ho ricevuto decine di richieste di incontri in previsione della fiera di Rimini e questo denota chiaramente interesse per la struttura. Non abbiamo in programma promozioni particolari ma come siamo soliti fare, riserviamo sempre una decina di camere per la clientela europea, che ha la tendenza a prenotare con meno anticipo rispetto ad altri mercati e questo vale in particolare per l’Italia. In tal modo garantiamo alle agenzie e ai to di trovare camere disponibili fino a un mese prima della partenza". Il Bucuti, con le sue 104 camere, accoglie da 35 anni ospiti per lo più in luna di miele che scelgono la struttura per un soggiorno romantico. Immerso in 14 ettari di palme, il resort preserva un’atmosfera intima e al riparo dagli occhi dei curiosi, sebbene a soli 15 minuti dall’aeroporto. Nell’agosto 2018 la proprietà è diventata il primo e a oggi l’unico hotel carbon-neutral dei Caraibi e viene ricertificata ogni anno. Anche sul fronte ristorazione, con il suo Elements, è stato incluso trai i 25 top ristoranti nelle classifica di Tripadvisor Serata romantica nel mondo. Già nel 2016, Elements ha introdotto le porzioni salutari, offrendo piatti maggiormente in linea con gli obiettivi di benessere del cliente. Con la riduzione delle porzioni, vengono diminuiti anche gli sprechi alimentari, abbassando l’impronta di carbonio al 30%. [post_title] => L'Italia rimane un mercato top per il resort Bucuti & Tara di Aruba [post_date] => 2023-10-17T11:08:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697540923000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "brand gran melia sbarca dubai nella zona jumeirah one beach" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1709,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto a Dubai per il brand Gran Meliá che aprirà nel 2025 una struttura a Port de La Mer, destinazione esclusiva nella zona di Jumeirah One Beach. Il primo albergo del marchio nell’Emirato rafforza ulteriormente il posizionamento del gruppo a Dubai, dopo le inaugurazioni del Meliá Desert Palm, Meliá Collection nel 2018 e del Me Dubai nel 2020.\r

\r

Affacciato direttamente sulla spiaggia, il Gran Meliá Dubai Jumeirah sarà un esempio di resort urbano a 360 gradi, in grado di assicurare non solo servizi leisure di lusso, ma anche un prodotto per la domanda corporate e mice, grazie tra l'altro alla sua posizione strategica nelle vicinanze del Dubai international financial centre. Il progetto architettonico e paesaggistico firmato Moma, desertInk & Lagranja sarà caratterizzato da un flair mediterraneo. La struttura disporrà di 380 camere e suite, nonché di accesso diretto al porto turistico, spazi per eventi fino a mille persone e aree dedicate a benessere e fitness. Importante sarà pure l'offerta f&b.\r

\r

Il nuovo progetto è il risultato della collaborazione tra il gruppo Meliá e Albwardy Investment, compagnia proprietaria della struttura, con cui l'operatore spagnolo gestisce già altri sette hotel, tra cui i Gran Meliá Arusha, Meliá Zanzibar, Meliá Collection Serengeti Lodge e il recente Meliá Collection Ngorongoro Lodge, in Tanzania, nonché il Gran Meliá Iguazu in Argentina, il Meliá Collection London Kensington nel Regno Unito e il Meliá Collection Desert Palm, a Dubai. La compagnia iberica e Albwardy stanno inoltre lavorando congiuntamente per aprire nuove strutture, compresa una prossima destinazione alle Seychelles.","post_title":"Il brand Gran Meliá sbarca a Dubai nella zona di Jumeirah One Beach","post_date":"2023-10-19T11:02:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697713362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In partnership con Forbes, l’Hub Gattinoni di via Statuto a Milano ha ospitato l’evento dal tema tecnologia e viaggi in occasione dei 40 anni del gruppo. Nel terzo appuntamento delle quattro aree tematiche, creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing, dedicate al corporate, si è discusso di come l’evoluzione tecnologica impatta sulle esperienze e sulle scelte di viaggio dei consumatori. La realizzazione in collaborazione con Air Europa, Trenitalia Frecciarossa e Nexi.\r

\r

“É cambiato l’approccio verso il viaggio; è cambiato il cliente e il suo rapporto con l’agenzia di viaggio, l’intermediario; è cambiata la modalità di acquisto del viaggio gestita in gran parte individualmente tramite la tecnologia. – spiega Sergio Testi, general manager del gruppo Gattinoni -. Parallelamente deve cambiare modalità anche il professionista del viaggio e trarre vantaggio dalla tecnologia per mettere a disposizione del proprio cliente il meglio della sua professionalità. La tecnologia non è entrata ancora in maniera importante nel settore. Il cliente può diventare protagonista centrale nell’elaborazione di un preventivo, perché ha già visitato e consultato online la destinazione. Oggi abbiamo tre tipi di cliente: quello tradizionale che cerca il tour con tutte le garanzie, quello evoluto che fa tutto da sé, che cerca non il pacchetto classico ma qualcosa che ha trovato online. Poi c’è il cliente giovane, il cliente del futuro, colui che compra servizi essenziali, la camera, il trasporto e nel corso della vacanza cercherà l’esperienza che comprerà online”.\r

\r

La tecnologia è ancora uno spauracchio?\r

\r

“Noi del gruppo Gattinoni stiamo adeguando le nostre piattaforme per fare in modo che questo nuovo cliente entri nella nostra piattaforma e lì acquisti. La tecnologia sarà il nostro mezzo per arrivare al terzo tipo di cliente. Stiamo investendo tantissimo sulla tecnologia da affiancare alle persone. Attrarre clienti nuovi. Rendere il cliente più autonomo, più veloce, interessato a utilizzare il nostro sistema. Ci siamo mossi nel business travel. La nostra piattaforma servirà non solo al cliente finale ma anche all’intermediario per dare un servizio ancora più veloce e accattivante. Ma la tecnologia non sostituirà mai il professionista”.\r

\r

Il digitale, l’online, la tecnologia fa vivere l’anticipo della vacanza e il dopo vacanza.\r

\r

Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, ricorda che la tecnologia per una compagnia aerea significa evoluzione: la possibilità del rinnovamento della flotta con nuovi aeromobili più confortevoli e più sostenibili. I nuovi sistemi di prenotazioni online sono passi da gigante che agevolano tutti gli attori del settore e i passeggeri a partire della prenotazione, l’emissione di un ticket o la carta d’imbarco online comodamente da un device. Inoltre l’intelligenza artificiale è alla base dei processi di formazione del personale focalizzati alla customer experience.\r

\r

Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole aggiunge come una nuova figura professionale entra nel mondo dei viaggi: “Sono 27 milioni gli italiani che seguono un influencer a cadenza quotidiana. É ormai ritenuto un media impattante su abitudini e consumi degli italiani, impossibili ormai da ignorare. L’influencer è una categoria professionale che utilizza al meglio le tecnologie e i social. Sono professionisti della comunicazione. Nel settore turistico costruiscono destinazioni di tendenza. Sono advisor, tutor, incisivi nella scelta finale del cliente. Sono dei riduttori di complessità, nuovi alleati del brand, in grado di catturare la generazione Z, che è liquida e inafferrabile. La si colpisce non solo a colpi di sconti e promozioni, ma con esperienze, esclusività e valori”.\r

\r

Se aggiungiamo poi il boom del Metaverso, che avrebbe dovuto rappresentare il viaggio virtuale, Perrelli spiega che questa tecnologia è tornata in una fase di normale evoluzione che ha bisogno di tempi lunghi. Si passerà anche all’Avatar, che è l’utilizzo e sfruttamento delle immagini per esperienze immersive.\r

\r

Andrea Boscaro, founder di The Vortex ci ricorda le chatbot e l'assistenza virtuale. Con Chatgpt l’asticella si innalza maggiormente se applicato al settore dei viaggi, anche se il cliente richiede comunque un suggerimento personalizzato al professionista e alla sua competenza: “Occorre calare questo tipo di tecnologie anche ai professionisti, le cui competenze non possono che accrescere”. L’Avatar con dimensione immersiva e aspetto di interazione può essere funzionale se abbinato al viaggio; modalità soprattutto per i giovani insieme a realtà immersiva e second life dei visori; una realtà mista.\r

\r

Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di fondazione Amplifon, parla di rivoluzione digitale e intelligenza artificiale non solo come abilitatore per le nuove generazioni ma anche per altri scopi. La fondazione, dal lockdown del 2020, ha pensato all’isolamento degli anziani con un progetto che ha ideato il viaggio virtuale. Oggi fornisce a 220 Rsa in rete non solo la connessione Internet ma contenuti mirati.\r

\r

Mirella Prandelli, pr& communication manager di Lefay Resort afferma che anche se gli strumenti nel loro settore sono rimasti gli stessi, la newsletter oggi viaggia tramite un crm ed è profilata. Le informazioni arrivano in modo personalizzato secondo gli interessi del cliente. Le campagne pubblicitarie online sono più performanti poiché arrivano alle persone che si vuole raggiungere. Sono diminuite le prenotazioni telefoniche e aumentate quelle dirette e via web. Anche l’invio dell’offerta è efficace e mirata: “Nel nostro settore però il viaggio è fisico. La tecnologia serve per raccontarci, arrivare all’ospite. Viaggiare fisicamente è insostituibile; è un’esperienza unica. Il viaggio è sì visitare e vedere delle cose ma soprattutto è viverle e provarle”.","post_title":"Gruppo Gattinoni: i viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale","post_date":"2023-10-18T11:17:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["gattinoni","intelligenza-artificiale","tecnologie"],"post_tag_name":["gattinoni","intelligenza artificiale","tecnologie"]},"sort":[1697627821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Utile inferiore alle stime per il quarto trimestre di United Airlines, che sconta le pressioni legate alla sospensione dei voli per Tel Aviv e all'aumento dei costi del carburante.\r

\r

L'utile rettificato è previsto a quota 1,80 dollari per azione se i voli per Tel Aviv saranno sospesi fino al 31 ottobre e di 1,50 dollari se il divieto si protrarrà fino alla fine del 2023, ha spiegato la compagnia statunitense in una nota. Il vettore ha anche sottolineato che i costi del carburante sono aumentati di oltre il 20% da metà luglio. Si prevede che la spesa media per il carburante di United aumenterà dell'11% nel trimestre fino a dicembre rispetto a quello precedente.\r

\r

United, che ha la maggiore esposizione su Israele tra le compagnie aeree statunitensi, ha sospeso i voli per Tel Aviv \"fino a quando le condizioni non ne consentiranno la ripresa\". Nel trimestre di dicembre, Israele rappresentava l'1,9% della capacità globale pianificata, secondo un'analisi Reuters dei dati Cirium.\r

\r

Le previsioni di fine anno arrivano comunque a chiusura di un terzo trimestre 2023 decisamente positivo che ha visto United aumentare la propria capacità di oltre il 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile trimestrale ante imposte è stato di 1,5 miliardi di dollari, con un margine ante imposte del 10,3%; i ricavi totali della top-line sono aumentati di oltre il 12% rispetto allo stesso periodo del 2022 il che, secondo il vettore, rappresenta \"un trimestre di ricavi record vicino alla fascia alta della guidance\".\r

\r

In particolare, a livello internazionale, la compagnia aerea ha registrato livelli record di profitto nelle regioni dell'Atlantico e del Pacifico. I ricavi nella regione atlantica sono aumentati del 15% rispetto al terzo trimestre del 2022 e del 70% rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia. Nel Pacifico, i ricavi hanno superato i livelli del terzo trimestre del 2019, ma la capacità nel terzo trimestre del 2023 è rimasta del 24% al di sotto dello stesso periodo pre-pandemia.\r

\r

","post_title":"United Airlines stima profitti inferiori alle attese nel quarto trimestre","post_date":"2023-10-18T10:50:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697626214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà composto da 13 carrozze, con 38 cabine per 66 ospiti e raggiungerà quattro località: Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva. Si espande il progetto Treno della Dolce Vita di Arsenale. Dopo il Dream of the Desert nella penisola arabica, la società italiana di ospitalità di lusso ha infatti firmato in questi giorni un memorandum d'intesa per esportare il progetto delle sue crociere ferroviarie anche in Uzbekistan. L’intesa è stata sottoscritta da Khikmatulla Rakhmetov, primo vicepresidente del consiglio di amministrazione delle ferrovie nazionali, O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc, da Paolo Barletta, ceo di Arsenale, e da Shadiyev Umid Rustamovich, presidente del comitato per il turismo del ministero dell'Ecologia, dell'ambiente e del cambiamento climatico uzbeko. L'operazione dovrebbe prendere corpo dalla fine del 2026.\r

\r

\"La nostra collaborazione con le ferrovie uzbeke rappresenta un progetto unico volto a promuovere l'esplorazione di un territorio ricco di storia e cultura - commenta lo stesso Barletta -. Dopo l’Europa, il regno Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, siamo felici di annunciare la nostra presenza in questo Paese: uno stato ricco di un suggestivo patrimonio architettonico e artistico, intriso di storia. La crociera ferroviaria è il futuro del turismo, un nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile: la mission di Arsenale è rendere questa esperienza possibile nei luoghi più suggestivi del mondo, dimostrando che non ci sono barriere in grado di fermare la volontà di esplorare nuovi orizzonti\". Arsenale si occuperà della fase di produzione del treno. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate in Italia, grazie all’importante collaborazione con le Ferrovie dello Stato e la società Treni Turistici Italiani,","post_title":"Il Treno della Dolce Vita di Arsenale sbarca anche in Uzbekistan","post_date":"2023-10-18T10:46:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697625992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La spesa media dei viaggiatori cinesi all’estero durante i primi cinque giorni della Festa Nazionale Cinese – dal 29 settembre al 6 ottobre 2023 – ha superato il livello di spesa media del 2019, a conferma dello slancio di crescita del turismo cinese all’estero che si registra dall'inizio dell’anno. Questo è quanto evidenziato da Alipay.\r

\r

Durante la Golden Week, la spesa più consistente su Alipay è stata l'acquisto di beni, tra cui prodotti per la cura della pelle e prodotti duty-free, e ha superato tutte le altre. Cibo e bevande, così come l'alloggio, si sono infatti classificati rispettivamente come seconda e terza categoria di spesa.\r

\r

Oltre a pagare beni e servizi con l'app Alipay, i turisti cinesi si sono affidati sempre più ai vari servizi digitali di Alipay per migliorare la loro esperienza di viaggio. Nei primi cinque giorni di vacanza, i servizi più utilizzati dagli utenti di Alipay sono stati il cambio di valuta, il Coupon Hub, il rimborso delle tasse e i trasporti. In particolare, il numero di transazioni relative ai trasporti è aumentato di 16 volte rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Alipay, in collaborazione con i suoi partner in tutto il mondo, fornisce ora una suite completa di servizi di viaggio ai turisti cinesi in partenza, tra cui la prenotazione di hotel e biglietti aerei, il pagamento in negozio, il taxi-hailing, il trasporto pubblico, la consegna di cibo e il rimborso delle tasse. Gli utenti di Alipay possono prenotare un taxi in oltre 2.000 città al di fuori della Cina continentale. Durante questa festività, inoltre, hanno potuto usufruire di un rimborso fiscale extra del 20% presso i principali rivenditori in Francia, Italia e Spagna.\r

\r

I consumatori cinesi preferiscono i pagamenti mobile per la trasparenza e i tassi di cambio favorevoli (60%), gli sconti e gli altri servizi a valore aggiunto offerti (60%), l'agevolazione della tracciabilità delle spese (56%) e la sicurezza e la convenienza rispetto al contante (55%). I viaggiatori cinesi prediligono anche servizi personalizzati come le guide allo shopping in lingua cinese (83%) e altre offerte esclusive.\r

\r

Le destinazioni asiatiche geograficamente vicine, tra cui Hong Kong Sar, Singapore e Malesia, e i Paesi europei, come Francia e Italia, hanno continuato a dominare la scena. Tuttavia, si è registrato un notevole aumento della spesa dei turisti cinesi tramite Alipay in destinazioni meno esplorate come l'Estonia e il Qatar rispetto allo stesso periodo del 2019, il che indica un cambiamento nelle preferenze di viaggio.","post_title":"Alipay, la spesa media dei viaggiatori cinesi durante la Golden Week ha superato il 2019","post_date":"2023-10-18T10:00:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697623242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda.\r

\r

Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability.\r

\r

Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento.\r

\r

“Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”.","post_title":"Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi","post_date":"2023-10-17T14:43:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697553805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Promperù ha affidato ad Aigo l’incarico di gestire le relazioni con media, influencer e content creators nel mercato italiano. Con paesaggi spettacolari che variano dalle Ande all’Amazzonia, il Perù offre una straordinaria miscela di antiche civiltà e moderne influenze globali. \r

\r

«Il Perù è un paese ricco di storia, che custodisce ben 13 siti patrimonio dell’Umanità, tra i quali il notissimo Machupicchu - sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo -. Al contempo dispone di una vasta offerta di attività, che vanno dagli sport adrenalinici al trekking, dal surf ai percorsi in bicicletta, alle discese con il parapendio. Per non parlare della scena eno-gastronomica di primo livello e della straordinaria ricchezza naturalistica. Il Perù ha un ottimo livello di notorietà nel mercato italiano; il nostro impegno sarà quindi rivolto a sviluppare una conoscenza verticale sulle diverse tematiche e a fornire validi motivi per non rimandare il viaggio”. ","post_title":"Il Perù sceglie Aigo per la promozione sul mercato italiano","post_date":"2023-10-17T11:34:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697542470000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454156","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fra gennaio e settembre 2023 il collegamento aeroportuale Malpensa Express di Trenord ha trasportato 3,6 milioni di passseggeri, il 25% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. In continua crescita anche l’incidenza del treno, fra le modalità di trasporto verso l’aeroporto: è del 19%.\r

\r

Settembre è stato un mese da record, con oltre 460mila passeggeri e una media di 15.700 passeggeri da giorno. Il picco massimo è stato lunedì 4 settembre, con 18.200 viaggiatori: è il dato più alto della storia di Malpensa Express.\r

\r

A trainare il dato di settembre è stato anche il GP di Monza: fra l’1 e il 4 settembre hanno viaggiato sul collegamento aeroportuale di Trenord 60.600 viaggiatori.\r

\r

«I numeri confermano il successo in crescita del treno per Malpensa – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Malpensa Express collega direttamente la città di Milano al resto del mondo con 147 corse giornaliere dalle 4 di mattina all’1 di notte, una ogni 15 minuti per direzione. È un concorrente performante e sostenibile per la mobilità privata e su gomma. Questo è possibile anche grazie alla collaborazione sempre più stretta con SEA Milano, per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza senza intoppi dalla stazione al gate, e viceversa».\r

\r

Sui siti Malpensa Express e Trenord, sull’app e nelle biglietterie di Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa, Saronno è possibile acquistare, insieme al biglietto ferroviario, il ticket ViaMilano Fast Track di Sea Milano, per l’accesso prioritario ai controlli di sicurezza e all’area imbarchi dei due Terminal aeroportuali. A sua volta, SEA Milano ha integrato sul proprio portale la funzione per l’acquisto dei biglietti Malpensa Express.\r

\r

Per un’offerta di servizi sempre più completa al passeggero aeroportuale, Trenord ha siglato una partnership con Radical Storage, rete globale di depositi bagagli. I clienti che acquistano un biglietto Malpensa Express possono usufruire di uno sconto dedicato del 15%, da utilizzare in qualsiasi deposito Radical Storage in Italia o all’estero.","post_title":"Trenord, sul Malpensa Express 3,6 milioni di viaggiatori nei primi 9 mesi (+25%)","post_date":"2023-10-17T11:20:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697541653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sebbene in percentuale inferiore rispetto al passato, gli italiani sono al primo posto per numero di presenze al Bucuti & Tara beach resort di Aruba, il primo hotel carbon-neutral dei Caraibi. “In questo 2023 abbiamo registrato una presenza di italiani leggermente al ribasso rispetto allo scorso anno, forse a causa dell’aumento dei voli ma rimango assolutamente positivo – ha dichiarato Ewald Biemans, proprietario del resort – perché ho ricevuto decine di richieste di incontri in previsione della fiera di Rimini e questo denota chiaramente interesse per la struttura. Non abbiamo in programma promozioni particolari ma come siamo soliti fare, riserviamo sempre una decina di camere per la clientela europea, che ha la tendenza a prenotare con meno anticipo rispetto ad altri mercati e questo vale in particolare per l’Italia. In tal modo garantiamo alle agenzie e ai to di trovare camere disponibili fino a un mese prima della partenza\".\r

\r

Il Bucuti, con le sue 104 camere, accoglie da 35 anni ospiti per lo più in luna di miele che scelgono la struttura per un soggiorno romantico. Immerso in 14 ettari di palme, il resort preserva un’atmosfera intima e al riparo dagli occhi dei curiosi, sebbene a soli 15 minuti dall’aeroporto. Nell’agosto 2018 la proprietà è diventata il primo e a oggi l’unico hotel carbon-neutral dei Caraibi e viene ricertificata ogni anno. Anche sul fronte ristorazione, con il suo Elements, è stato incluso trai i 25 top ristoranti nelle classifica di Tripadvisor Serata romantica nel mondo. Già nel 2016, Elements ha introdotto le porzioni salutari, offrendo piatti maggiormente in linea con gli obiettivi di benessere del cliente. Con la riduzione delle porzioni, vengono diminuiti anche gli sprechi alimentari, abbassando l’impronta di carbonio al 30%.","post_title":"L'Italia rimane un mercato top per il resort Bucuti & Tara di Aruba","post_date":"2023-10-17T11:08:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697540923000]}]}}