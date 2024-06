Il brand Delta di casa Marriott raddoppia in Italia con l’Olbia Sardinia E’ l’Olbia Sardinia il secondo indirizzo tricolore del brand Delta di casa Marriott, dopo il siciliano Giardini di Naxos aperto nel 2023. La struttura sarda, già DoubleTree by Hilton, presenta un design rinnovato con colori caldi abbinati ad accenti turchesi, che rendono omaggio al porto della città. L’hotel dispone di 124 camere, tra cui 12 suite e una Presidential suite, tutte dotate di sauna e vasca idromassaggio. Gli iscritti Marriott Bonvoy Élite o di livello superiore possono inoltre accedere allo spazio lounge esclusivo Delta Pantry. Tilibbas, il ristorante aperto 24 ore su 24, serve specialità regionali e piatti tipici italiani, accompagnati da un’ampia carta dei vini, mentre il Flamingo Bar propone aperitivi e svariati cocktail. Nella nuova area commerciale della hall gli ospiti possono acquistare diversi prodotti grab & go, come snack e frutta fresca. L’hotel dispone anche di un centro fitness completamente attrezzato e di una piscina all’aperto. Il Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia sarà aperto per la stagione estiva sino alla fine di dicembre. Condividi

