Il brand Curio Collection di casa Hilton debutta in Croazia, con il Keight Hotel di Opatija Debutto croato per il soft brand Curio Collection di casa Hilton: inaugurato lo scorso 25 ottobre, il Keight Hotel di Opatija è una proprietà di 54 camere con terrazza solarium panoramica comprensiva di piscina e vista sul Quarnaro, nonché centro benessere provvisto di un’altra piscina indoor per trattamenti rilassanti e saune. A completare l’offerta una sala riunioni polivalente di 100 metri quadrati e un parcheggio privato. Presente anche il ristorante bistrot Pierrot, che offre piatti della tradizione croata. Opatija è una destinazione per tutto l’anno, culla del turismo croato con il primo hotel costruito all’inizio del 1884. Il suo simbolo è la statua della ragazza col gabbiano, che dall’alto della scogliera invita a trascorrere una vacanza indimenticabile. Con parchi, ristoranti, bar e negozi, gli ospiti dell’hotel potranno godersi la città o fare una passeggiata lungo il famoso lungomare. Le numerose spiagge e l’ambiente lussureggiante, combinati con le sue numerose terme e strutture la rendono meta ideale per gli amanti del benessere. Condividi

