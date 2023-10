Il brand Cipriani si espande nel mondo. Al via un fondo da 500 mln di dollari Piani ambiziosi per il gruppo veneziano Cipriani, che punta a espandersi in destinazioni come Londra, Parigi, Dubai, Miami, Beverly Hills, San Paolo del Brasile e Istanbul, replicando il modello di Casa Cipriani (club in stile Soho House e hotel) già operativo a New York e a Milano. Il progetto passa per un fondo, chiamato Cipriani Hospitality, presentato in questi giorni nella città della Grande Mela. A disposizione 500 milioni di dollari da investire per finanziare lo sviluppo del brand. A fianco del presidente Arrigo Cipriani e del figlio Giuseppe, il ceo del gruppo, omonimo del nonno, il fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia nel 1931, ci sono due protagonisti della finanza d’impresa europea: l’asset management lussemburghese Optimum (1,8 miliardi di asset under management) e la banca svizzera Crédit des Alpes, con all’attivo operazioni per oltre 140 miliardi. Centralissime le location dei nuovi sviluppi. A Londra si pensa infatti per esempio a Mayfair, a Dubai a Jumeirah Bay, mentre a Istanbul l’area scelta è quella di Yidiz. Condividi

Ed è proprio l'offerta esperienziale-relazionale dell'entroterra ad aver giocato un ruolo cruciale nella nomina di Agrigento, una delle porte di accesso al territorio dei Sicani, a Capitale della Cultura 2025: una chiara testimonianza del valore di quest’area che sta iniziando a emergere, trovando finalmente una sua voce. [post_title] => Nasce il progetto Sicani Villages, rete di operatori dell'accoglienza del Sud della Sicilia [post_date] => 2023-10-10T10:35:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696934144000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429044" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] È online il nuovo servizio dedicato alle crociere griffato Volonclick, il self booking tool per le agenzie di viaggi del gruppo Volonline, che sarà presentato, insieme a tutte le altre business unit durante la fiera di Rimini in programma da domani fino al 13 ottobre (padiglione A3, stand 197/198). Su una sezione dedicata sito, le agenzie di viaggi potranno quindi ora consultare e prenotare le proposte di Msc Crociere, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises e Carnival Cruise Line. “Il servizio sarà presto completato con altri player del settore crociere che operano sul mercato italiano - precisa Luca Adami, brand manager di Volonclick -. Il vantaggio principale che vogliamo offrire con questo nuovo prodotto dedicato è la fruibilità del sistema stesso: Volonclick offre agli agenti di viaggi e ai loro clienti la possibilità di prenotare non soltanto la singola crociera, ma anche servizi combinati come volo più hotel e attività ed escursioni in loco”. “Le nostre aspettative sono quelle di diventare un riferimento del mercato in termini di combinati con le crociere - aggiunge Luigi Deli, founder e ceo del gruppo Volonline -. Volonclick è un self booking tool, ma di fatto si basa su un modello di business da tour operator e lo dimostrano i dati di prenotazione registrati nel 2023: il 42% ha prenotato il volo più hotel; il 32% un viaggio multidestinazione e il 23% servizi singoli (tra cui gli hotel)". A livello di performance, Volonclick ha registrato risultati positivi anche per il mese di agosto, con un aumento di prenotazioni pari a + 48% rispetto al 2022. Giugno e luglio hanno rispettivamente chiuso a + 35% e +30%. “Settembre è poi cresciuto del 32% in termini di prenotazioni rispetto al 2022. Per quanto riguarda invece il quarto trimestre 2023, abbiamo già superato quanto avevamo fatto nel 2022 e siamo su un + 40% rispetto al prenotato del 2022 nella stessa data”, prosegue Deli. [post_title] => Online il nuovo servizio crociere di Volonclick [post_date] => 2023-10-10T10:13:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696932792000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => HelloFly posizionerà dal prossimo giugno, grazie alla sinergia con Ast Aeroservizi e in collaborazione con il vettore estone Nyxair, un Atr42-500 presso lo scalo di Lampedusa. «Attiveremo tratte interregionali e nazionali, spingendoci fino ad ottobre per la maggior parte di esse – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – L’obiettivo è quello di favorire il lavoro di programmazione sia dei tour operator siciliani consolidati sia di quelli di altre regioni come Puglia ed Umbria che intendono predisporre pacchetti turistici per Lampedusa e le isole Pelagie come novità di prodotto della summer 2024». Da giugno ad ottobre saranno due i collegamenti, il giovedì e la domenica, che legheranno Lampedusa a Trapani, mentre il sabato sarà il turno dei voli settimanali da e per gli aeroporti di Bari e Perugia. E ancora, da luglio ai primi di settembre, doppia rotazione il giovedì e la domenica su Comiso. «Siamo reduci da una stagione estiva decisamente premiante che ci ha visti operare con due aeromobili da Forlì verso Tirana, Olbia, Cagliari, Trapani, Catania e Alghero. Sono certo che anche questa nuova sfida targata Lampedusa ci darà grandi soddisfazioni anche grazie all’impegno ed alla professionalità dei team di tutti gli scali coinvolti con i quali stiamo lavorando alacremente per poter attivare le vendite con largo anticipo anche sul sito HelloFly». «L’annuncio del collegamento con Lampedusa, novità assoluta della summer 2024 – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un ottimo segnale in vista della nuova stagione. Una destinazione, mai collegata fino ad ora dalla Puglia, che ritengo incontrerà il favore del mercato pugliese, alla ricerca di mete sempre più accattivanti. Il volo per Lampedusa, che vuole essere anche un segno di attenzione da parte dei pugliesi verso una terra che sta convivendo con un presente fatto anche di difficoltà, è una piccola novità che si inserisce in un quadro ben più grande di collegamenti in linea con il piano strategico». “Il collegamento con Lampedusa è sicuramente un’idea vincente. L’isola meta di turismo estivo è la perla del Mediterraneo e siamo felice di essere inseriti nel network di collegamenti per la prossima estate” ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto internazionale dell’Umbria. [post_title] => HelloFly fa rotta su Lampedusa per l'estate 2024: voli su Trapani, Bari e Perugia [post_date] => 2023-10-10T09:59:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696931964000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453521 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_222280" align="alignright" width="300"] Firenze fra le città più prenotate[/caption] Turismo, tra nuove sfide da affrontare e soluzioni da esplorare: ne parleranno i rappresentanti di vari paesi del mondo a Firenze durante il festival internazionale “The World in Florence”. La terza edizione si terrà dal 21 al 23 novembre 2023, itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti. La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&B Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine. Il patrimonio culturale, i viaggi, l’ambiente e il dialogo tra le diverse comunità, in relazione al macrotema della mobilità turistica e delle sfide e delle possibili soluzioni applicabili, saranno al centro della tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, eventi e testimonianze dirette dai Luoghi Parlanti®, secondo l’innovativo format interattivo ideato da Movimento Life Beyond Tourism che mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile. Tanti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione, e che saranno in delegazione, tra cui Azerbaijan, Camerun, Georgia, Giappone, Nigeria, Romania, Taiwan e Ucraina. In occasione del festival, sarà allestita una nuova mostra sui Luoghi Parlanti® all’interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, un’esposizione “phygital” che presenterà una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali nei territori della rete. I visitatori avranno la possibilità di arricchire l’esperienza di visita scoprendo curiosità e aspetti inediti. [post_title] => The World in Florence, dal 21 al 23 novembre a Firenze il festival internazionale [post_date] => 2023-10-10T09:43:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696931000000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, accoglierà i primi ospiti dell’operatore capitolino dal prossimo 20 dicembre. Il lungo raggio è infatti tra le novità dell’anno più importanti di Futura Vacanze. Le vendite sono state aperte e la data delle prime partenze si avvicina. La struttura kenyota sarà una delle proposte dell’operatore maggiormente in evidenza alla prossima fiera di Rimini, in programma da domani al 13 ottobre. Il to coglierà infatti l’occasione dell’evento per proseguire nell’iter di presentazione alla distribuzione e agli stakeholder di questa importante novità, servita da un piano voli settimanale, operato da Neos, in partenza da Milano, Verona e Roma. “Arriviamo carichi alla manifestazione romagnola non solo per l’ottimo bilancio estivo, ma anche per questa importante novità a cui teniamo molto e che siamo molto soddisfatti di poter avere nella nostra programmazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Per il lungo raggio volevamo un prodotto prestigioso, apprezzato dal mercato e ideale per la clientela italiana: il Futura Club Twiga ha tutte queste caratteristiche e non vediamo l’ora di incontrare la distribuzione a Rimini per poter approfondire l’impostazione della nostra proposta, i servizi che andremo a offrire e il piano trasporti che abbiamo messo a punto proprio per dare alle adv ottimi strumenti di vendita”. Al centro dell’attenzione a Rimini anche le proposte combinate che abbinano i safari al soggiorno balneare. Le opzioni sono tre e caratterizzate da differenti durate per diversificare le tipologie di vacanza: Tsavo Est (due giorni e una notte), perfetta per un avvicinamento al safari; Kilimanjaro (tre giorni e due notti), per chi desidera un’esperienza un po’ più articolata; Amboseli, infine (quattro giorni e tre notti), adatta agli amanti dell’atmosfera unica della savana e dell’osservazione della sua incredibile fauna. [post_title] => Al via il lungo raggio Futura Vacanze: il club Twiga aprirà il 20 dicembre [post_date] => 2023-10-10T09:18:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696929534000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un simbolo grafico che coniuga passato, presente e futuro della proprietà, unendo in un cerchio la figura stilizzata di un Cavallo Etrusco al mitologico Pegaso, simbolo della Toscana e sinonimo di solidità e bellezza, collegato alla terra ma, grazie alle sue ali, proteso verso il cielo. Immerso nella campagna tra Firenze e Pisa, Castelfalfi rinnova la propria immagine con un'operazione che mira a racchiudere in un'unica strategia visual tutte le caratteristiche del resort. "Oggi inauguriamo un nuovo capitolo per Castelfalfi – racconta Roberto Protezione, direttore generale di Castelfalfi –. Una nuova fase che rientra nel processo di rinnovamento iniziato nel 2022 e che quest'anno ha visto il completamento del restyling delle camere, del ristorante principale Olivina, l’introduzione di quattro nuove suite e della nuova spa, in armonia con la storicità del luogo”. Il nuovo font Castelfalfi Sans ricorda una versione moderna dello storico Tuscan Serif e le lettere romane scolpite nella pietra, al tempo stesso evocando contemporaneità nei suoi tratti arrotondati. Il font Castelfalfi Floral richiama invece, con la circolarità delle sue curve, l’eleganza delle dolci colline toscane. Anche la scelta cromatica dei nuovi colori del brand è un omaggio al territorio, alla storia di Castelfalfi e alle sue diverse anime: le sfumature di verde della vegetazione, l’oro dell’olio prodotto nella tenuta, l’arancio dei tramonti e il crema, una delle tante sfumature delle colline. La nuova immagine coordinata sarà declinata in tutti gli strumenti di comunicazione. A partire dal nuovo sito lanciato lo scorso 5 ottobre, fino alla segnaletica interna ed esterna del borgo, alla stationery e a tutti i materiali on e offline e, dalla nuova annata, alle etichette di bottiglie di vino e olio di oliva di produzione della tenuta. [post_title] => Castelfalfi rinnova l'immagine con un logo inedito che coniuga passato e futuro [post_date] => 2023-10-09T11:01:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696849274000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa. Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati. [caption id="attachment_452483" align="aligncenter" width="400"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption] Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte. L'itinerario L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali. Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese. Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo. Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare. Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia. La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri. Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub. Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento. Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud. La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne. Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola. La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare. L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce. Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia. [gallery columns="4" ids="452484,452485,452486,452487"] KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario. La quota include: - Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r - Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r - Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero - Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi - Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi) - Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra - Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito - Pensione completa per tutta la durata del viaggio - Acqua a disposizione durante tutto il tour - Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra - Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio - Esperto Kel 12 della destinazione - Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7 Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola. Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/ [post_title] => Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio [post_date] => 2023-10-09T10:45:21+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696848321000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "brand cipriani si espande nel mondo al via un fondo 500 mln dollari" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2845,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431589\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Casa Cipriani a Milano[/caption]\r

\r

Piani ambiziosi per il gruppo veneziano Cipriani, che punta a espandersi in destinazioni come Londra, Parigi, Dubai, Miami, Beverly Hills, San Paolo del Brasile e Istanbul, replicando il modello di Casa Cipriani (club in stile Soho House e hotel) già operativo a New York e a Milano. Il progetto passa per un fondo, chiamato Cipriani Hospitality, presentato in questi giorni nella città della Grande Mela. A disposizione 500 milioni di dollari da investire per finanziare lo sviluppo del brand.\r

\r

A fianco del presidente Arrigo Cipriani e del figlio Giuseppe, il ceo del gruppo, omonimo del nonno, il fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia nel 1931, ci sono due protagonisti della finanza d’impresa europea: l’asset management lussemburghese Optimum (1,8 miliardi di asset under management) e la banca svizzera Crédit des Alpes, con all’attivo operazioni per oltre 140 miliardi. Centralissime le location dei nuovi sviluppi. A Londra si pensa infatti per esempio a Mayfair, a Dubai a Jumeirah Bay, mentre a Istanbul l’area scelta è quella di Yidiz.","post_title":"Il brand Cipriani si espande nel mondo. Al via un fondo da 500 mln di dollari","post_date":"2023-10-10T13:11:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696943480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Australia ha messo a segno il suo primo utile annuale in 11 anni, grazie alla domanda record di viaggi leisure e ai risultati del processo di ristrutturazione in corso. L'esercizio fiscale chiuso lo scoro 30 giugno ha registrato un profitto al netto delle imposte di 82,7 milioni di dollari, con un fatturato più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, superando i 5 miliardi di dollari australiani. \r

\r

Virgin Australia indica nella \"domanda record di viaggi leisure\" e nel ritorno dei passeggeri di Pmi il significativo miglioramento degli utili. \"Le iniziative di efficienza hanno consentito un concreto aumento della redditività nonostante l'aumento dei prezzi del carburante. Virgin Australia continua a registrare una domanda sana, in quanto i clienti danno priorità ai viaggi a fronte della pressione sul costo della vita\" spiega una nota del vettore.\r

\r

La compagnia aerea è uscita dall'amministrazione controllata nel novembre 2020 sotto la guida dei nuovi proprietari Bain Capital, rilanciandosi come operatore di medio mercato, eliminando tutti gli aeromobili di lungo raggio dalla sua flotta e operando solo Boeing 737 sui voli domestici e a corto raggio.","post_title":"Virgin Australia centra il suo primo utile d'esercizio in 11 anni","post_date":"2023-10-10T11:13:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696936417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo network di attori dell’accoglienza locale nato con l'obiettivo di unire e raccontare luoghi e persone di una Sicilia ancora inesplorata. In occasione della fiera di Rimini (padiglione C7, corsia 5, stand 421-520), in programma da domani sino al 13 ottobre, parte ufficialmente l'avventura di Sicani Villages, ovvero la rete dei Borghi Sicani: un territorio che dalla costa sud si estende fino ai boschi dell’entroterra, abbracciando un comprensorio di 29 comuni riuniti sotto il distretto rurale di Qualità dei Sicani, vasta area geografica tra le province di Agrigento e Palermo.\r

\r

I Sicani sono una delle prime popolazioni che, in arrivo dalla penisola iberica, ma di origine africana, si insediarono in Sicilia circa 4 mila anni fa. Dal popolo prese il nome il territorio, vario nella morfologia, con rilievi che raggiungono quasi i mille metri di altitudine, ma che si presta a coltivazioni e allevamenti. Tantissime quindi le aree naturalistiche da visitare, ma costellato anche di castelli e musei che racchiudono la storia e l’artigianato locali. I piccoli borghi sono sospesi nel tempo, ricchi di tradizioni storiche, legati ad antichi riti folcloristici e popolati da persone genuine, proprio come i prodotti che realizzano e che crescono in quelle terre. Luoghi semplici, ricchi di contrasti, che racchiudono moltissime eccellenze enogastronomiche e di artigianato tipici della regione.\r

\r

Un'offerta turistica che, mettendo in rete produttori di eccellenze agroalimentari, tour operator, local insider e strutture ricettive di qualità, punta anche sull’accessibilità e sulla sostenibilità per ripensare la fruizione dei piccoli borghi in chiave slow e garantire ai viaggiatori un’immersione autentica nei piccoli centri all’insegna delle esperienze e degli incontri con chi li abita. Ed è proprio l'offerta esperienziale-relazionale dell'entroterra ad aver giocato un ruolo cruciale nella nomina di Agrigento, una delle porte di accesso al territorio dei Sicani, a Capitale della Cultura 2025: una chiara testimonianza del valore di quest’area che sta iniziando a emergere, trovando finalmente una sua voce.","post_title":"Nasce il progetto Sicani Villages, rete di operatori dell'accoglienza del Sud della Sicilia","post_date":"2023-10-10T10:35:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696934144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

È online il nuovo servizio dedicato alle crociere griffato Volonclick, il self booking tool per le agenzie di viaggi del gruppo Volonline, che sarà presentato, insieme a tutte le altre business unit durante la fiera di Rimini in programma da domani fino al 13 ottobre (padiglione A3, stand 197/198). Su una sezione dedicata sito, le agenzie di viaggi potranno quindi ora consultare e prenotare le proposte di Msc Crociere, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises e Carnival Cruise Line.\r

\r

“Il servizio sarà presto completato con altri player del settore crociere che operano sul mercato italiano - precisa Luca Adami, brand manager di Volonclick -. Il vantaggio principale che vogliamo offrire con questo nuovo prodotto dedicato è la fruibilità del sistema stesso: Volonclick offre agli agenti di viaggi e ai loro clienti la possibilità di prenotare non soltanto la singola crociera, ma anche servizi combinati come volo più hotel e attività ed escursioni in loco”.\r

\r

“Le nostre aspettative sono quelle di diventare un riferimento del mercato in termini di combinati con le crociere - aggiunge Luigi Deli, founder e ceo del gruppo Volonline -. Volonclick è un self booking tool, ma di fatto si basa su un modello di business da tour operator e lo dimostrano i dati di prenotazione registrati nel 2023: il 42% ha prenotato il volo più hotel; il 32% un viaggio multidestinazione e il 23% servizi singoli (tra cui gli hotel)\".\r

\r

A livello di performance, Volonclick ha registrato risultati positivi anche per il mese di agosto, con un aumento di prenotazioni pari a + 48% rispetto al 2022. Giugno e luglio hanno rispettivamente chiuso a + 35% e +30%. “Settembre è poi cresciuto del 32% in termini di prenotazioni rispetto al 2022. Per quanto riguarda invece il quarto trimestre 2023, abbiamo già superato quanto avevamo fatto nel 2022 e siamo su un + 40% rispetto al prenotato del 2022 nella stessa data”, prosegue Deli.\r

\r

","post_title":"Online il nuovo servizio crociere di Volonclick","post_date":"2023-10-10T10:13:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696932792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"HelloFly posizionerà dal prossimo giugno, grazie alla sinergia con Ast Aeroservizi e in collaborazione con il vettore estone Nyxair, un Atr42-500 presso lo scalo di Lampedusa. «Attiveremo tratte interregionali e nazionali, spingendoci fino ad ottobre per la maggior parte di esse – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly – L’obiettivo è quello di favorire il lavoro di programmazione sia dei tour operator siciliani consolidati sia di quelli di altre regioni come Puglia ed Umbria che intendono predisporre pacchetti turistici per Lampedusa e le isole Pelagie come novità di prodotto della summer 2024».\r

Da giugno ad ottobre saranno due i collegamenti, il giovedì e la domenica, che legheranno Lampedusa a Trapani, mentre il sabato sarà il turno dei voli settimanali da e per gli aeroporti di Bari e Perugia. E ancora, da luglio ai primi di settembre, doppia rotazione il giovedì e la domenica su Comiso. \r

«Siamo reduci da una stagione estiva decisamente premiante che ci ha visti operare con due aeromobili da Forlì verso Tirana, Olbia, Cagliari, Trapani, Catania e Alghero. Sono certo che anche questa nuova sfida targata Lampedusa ci darà grandi soddisfazioni anche grazie all’impegno ed alla professionalità dei team di tutti gli scali coinvolti con i quali stiamo lavorando alacremente per poter attivare le vendite con largo anticipo anche sul sito HelloFly». \r

«L’annuncio del collegamento con Lampedusa, novità assoluta della summer 2024 – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un ottimo segnale in vista della nuova stagione. Una destinazione, mai collegata fino ad ora dalla Puglia, che ritengo incontrerà il favore del mercato pugliese, alla ricerca di mete sempre più accattivanti. Il volo per Lampedusa, che vuole essere anche un segno di attenzione da parte dei pugliesi verso una terra che sta convivendo con un presente fatto anche di difficoltà, è una piccola novità che si inserisce in un quadro ben più grande di collegamenti in linea con il piano strategico».\r

“Il collegamento con Lampedusa è sicuramente un’idea vincente. L’isola meta di turismo estivo è la perla del Mediterraneo e siamo felice di essere inseriti nel network di collegamenti per la prossima estate” ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto internazionale dell’Umbria.","post_title":"HelloFly fa rotta su Lampedusa per l'estate 2024: voli su Trapani, Bari e Perugia","post_date":"2023-10-10T09:59:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696931964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453521","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_222280\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Firenze fra le città più prenotate[/caption]\r

\r

Turismo, tra nuove sfide da affrontare e soluzioni da esplorare: ne parleranno i rappresentanti di vari paesi del mondo a Firenze durante il festival internazionale “The World in Florence”. La terza edizione si terrà dal 21 al 23 novembre 2023, itinerante nel centro storico del capoluogo toscano tra gli spazi della Palazzina Reale di Santa Maria Novella e quelli di Palazzo Coppini, dimora medievale situata a San Lorenzo, in via del Giglio 10, che raccoglie manufatti dai sette continenti.\r

\r

La manifestazione è ideata da Fondazione Romualdo Del Bianco, Movimento Life Beyond Tourism – Travel To Dialogue, con il patrocinio di Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, ICCROM, ICOMOS, Consolato Onorario della Repubblica Ceca a Firenze, CCIAA di Firenze, Consiglio d’Europa, Confcommercio di Firenze e Arezzo, Centro Associazioni Culturali Fiorentine APS, IFLA, Fondazione Ernesto Balducci, ETOA, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Consolato Onorario della Polonia a Firenze, CACF, CCPTC, con il supporto di B&B Italia, Palazzo Coppini; media partner The Map Report, The Florentine. Il patrimonio culturale, i viaggi, l’ambiente e il dialogo tra le diverse comunità, in relazione al macrotema della mobilità turistica e delle sfide e delle possibili soluzioni applicabili, saranno al centro della tre giorni di incontri, dibattiti, workshop, eventi e testimonianze dirette dai Luoghi Parlanti®, secondo l’innovativo format interattivo ideato da Movimento Life Beyond Tourism che mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, sia tangibile che intangibile. Tanti i Paesi che hanno già confermato la propria partecipazione, e che saranno in delegazione, tra cui Azerbaijan, Camerun, Georgia, Giappone, Nigeria, Romania, Taiwan e Ucraina.\r

\r

In occasione del festival, sarà allestita una nuova mostra sui Luoghi Parlanti® all’interno della Palazzina Reale di Santa Maria Novella, un’esposizione “phygital” che presenterà una serie di pannelli dotati di tecnologia NFC/QR code con approfondimenti sugli itinerari culturali nei territori della rete. I visitatori avranno la possibilità di arricchire l’esperienza di visita scoprendo curiosità e aspetti inediti.","post_title":"The World in Florence, dal 21 al 23 novembre a Firenze il festival internazionale","post_date":"2023-10-10T09:43:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1696931000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Futura Club Twiga, situato all’interno del parco marino di Watamu, accoglierà i primi ospiti dell’operatore capitolino dal prossimo 20 dicembre. Il lungo raggio è infatti tra le novità dell’anno più importanti di Futura Vacanze. Le vendite sono state aperte e la data delle prime partenze si avvicina. La struttura kenyota sarà una delle proposte dell’operatore maggiormente in evidenza alla prossima fiera di Rimini, in programma da domani al 13 ottobre. Il to coglierà infatti l’occasione dell’evento per proseguire nell’iter di presentazione alla distribuzione e agli stakeholder di questa importante novità, servita da un piano voli settimanale, operato da Neos, in partenza da Milano, Verona e Roma.\r

\r

“Arriviamo carichi alla manifestazione romagnola non solo per l’ottimo bilancio estivo, ma anche per questa importante novità a cui teniamo molto e che siamo molto soddisfatti di poter avere nella nostra programmazione - sottolinea il direttore commerciale, Belinda Coccia -. Per il lungo raggio volevamo un prodotto prestigioso, apprezzato dal mercato e ideale per la clientela italiana: il Futura Club Twiga ha tutte queste caratteristiche e non vediamo l’ora di incontrare la distribuzione a Rimini per poter approfondire l’impostazione della nostra proposta, i servizi che andremo a offrire e il piano trasporti che abbiamo messo a punto proprio per dare alle adv ottimi strumenti di vendita”.\r

\r

\r

\r

Al centro dell’attenzione a Rimini anche le proposte combinate che abbinano i safari al soggiorno balneare. Le opzioni sono tre e caratterizzate da differenti durate per diversificare le tipologie di vacanza: Tsavo Est (due giorni e una notte), perfetta per un avvicinamento al safari; Kilimanjaro (tre giorni e due notti), per chi desidera un’esperienza un po’ più articolata; Amboseli, infine (quattro giorni e tre notti), adatta agli amanti dell’atmosfera unica della savana e dell’osservazione della sua incredibile fauna.\r

\r

","post_title":"Al via il lungo raggio Futura Vacanze: il club Twiga aprirà il 20 dicembre","post_date":"2023-10-10T09:18:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696929534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un simbolo grafico che coniuga passato, presente e futuro della proprietà, unendo in un cerchio la figura stilizzata di un Cavallo Etrusco al mitologico Pegaso, simbolo della Toscana e sinonimo di solidità e bellezza, collegato alla terra ma, grazie alle sue ali, proteso verso il cielo. Immerso nella campagna tra Firenze e Pisa, Castelfalfi rinnova la propria immagine con un'operazione che mira a racchiudere in un'unica strategia visual tutte le caratteristiche del resort.\r

\r

\"Oggi inauguriamo un nuovo capitolo per Castelfalfi – racconta Roberto Protezione, direttore generale di Castelfalfi –. Una nuova fase che rientra nel processo di rinnovamento iniziato nel 2022 e che quest'anno ha visto il completamento del restyling delle camere, del ristorante principale Olivina, l’introduzione di quattro nuove suite e della nuova spa, in armonia con la storicità del luogo”.\r

\r

Il nuovo font Castelfalfi Sans ricorda una versione moderna dello storico Tuscan Serif e le lettere romane scolpite nella pietra, al tempo stesso evocando contemporaneità nei suoi tratti arrotondati. Il font Castelfalfi Floral richiama invece, con la circolarità delle sue curve, l’eleganza delle dolci colline toscane. Anche la scelta cromatica dei nuovi colori del brand è un omaggio al territorio, alla storia di Castelfalfi e alle sue diverse anime: le sfumature di verde della vegetazione, l’oro dell’olio prodotto nella tenuta, l’arancio dei tramonti e il crema, una delle tante sfumature delle colline.\r

\r

La nuova immagine coordinata sarà declinata in tutti gli strumenti di comunicazione. A partire dal nuovo sito lanciato lo scorso 5 ottobre, fino alla segnaletica interna ed esterna del borgo, alla stationery e a tutti i materiali on e offline e, dalla nuova annata, alle etichette di bottiglie di vino e olio di oliva di produzione della tenuta.","post_title":"Castelfalfi rinnova l'immagine con un logo inedito che coniuga passato e futuro","post_date":"2023-10-09T11:01:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696849274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa.\r

\r

Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto.\r

\r

Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati.\r

\r

[caption id=\"attachment_452483\" align=\"aligncenter\" width=\"400\"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption]\r

\r

Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte.\r

\r

L'itinerario\r

\r

L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali.\r

\r

Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese.\r

\r

Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo.\r

\r

Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare.\r

Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia.\r

\r

La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri.\r

\r

Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub.\r

Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento.\r

Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud.\r

\r

La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne.\r

\r

Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola.\r

La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare.\r

\r

L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce.\r

\r

Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"452484,452485,452486,452487\"]\r

\r

KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI\r

Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario.\r

\r

La quota include:\r

- Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r\r

- Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r\r

- Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero\r

- Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi\r

- Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi)\r

- Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra\r

- Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito\r

- Pensione completa per tutta la durata del viaggio\r

- Acqua a disposizione durante tutto il tour\r

- Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra\r

- Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio\r

- Esperto Kel 12 della destinazione\r

- Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7\r

\r

Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola.\r

\r

Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/","post_title":"Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio","post_date":"2023-10-09T10:45:21+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1696848321000]}]}}