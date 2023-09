Bluserena: Zanon non è più direttore commerciale ma rimane come consulente Lascia il proprio incarico una figura storica del gruppo Bluserena. “Dopo tanti anni di proficuo lavoro nel ruolo di direttore commerciale, il nostro Massimo Zanon va in pensione“, si legge infatti in una nota della compagnia con sede a Pescara, pubblicata su Linkedin. “Professionista e persona di grande valore – prosegue la nota -, al quale siamo particolarmente legati, Massimo continuerà a collaborare con noi come senior sales consultant, in virtù della sua preziosa conoscenza del mercato trade Italia. Massimo continuerà quindi a essere il nostro punto di riferimento per il settore e vogliamo ringraziarlo ancora una volta per l’energia e la passione che ogni giorno trasmette. In bocca al lupo per i tanti traguardi che ancora una volta raggiungerai, Massimo, insieme a noi!”. Condividi

