Bernabò Bocca, Federalberghi: «A rischio il turismo alto spendente» Il mercato alberghiero «deve fare focus sul fatturato, non sulle presenze». A lanciare il monito al mercato italiano è il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che dal palco della quarta edizione del summit Pambianco dedicato all’hotellerie mette in guardia dai problemi connessi al conflitto in atto. «Non è a rischio il turismo di prossimità, ma lo è il turismo alto spendente, quello che arriva da lontano e che porta un contributo prezioso in termini di spesa media, di durata del soggiorno e di destagionalizzazione – spiega il presidente -. Aggiungo che gran parte degli investimenti effettuati nel mondo alberghiero ancora si concentra su un numero molto limitato di destinazioni, che subiscono così le conseguenze dell’overtourism e di prezzi alle stelle». In verità, l’overtourism per Bocca è un non problema: «I turisti non sono mai troppi – aggiunge il presidente -; basti pensare che l’occupazione media degli hotel in Italia non supera il 50%. Ma l’80% dei flussi si concentra sul 4% del nostro territorio. E le strutture extra alberghiere, 650.000 quelle “ufficiali”, non aiutano a rivitalizzare i piccoli borghi e i centri minori, in quanto sono nel 90% dei casi ubicate nelle destinazioni di maggior appeal». Troppa burocrazia Bocca interviene anche sul tema delle difficoltà burocratiche incontrate dagli imprenditori. «Lo sviluppo alberghiero andrebbe sostenuto a tutti i livelli. Facile ad esempio parlare di riconversione di edifici: chi tenta di farlo si trova impigliato in regole e permessi che rendono molto difficile portare un progetto a compimento. Servirebbero invece strade agevolate in grado di facilitare l’attività degli imprenditori seri. Un esempio su tutti: dovrebbe essere permesso il cambio di destinazione d’uso degli immobili, in modo tale da favorire la riconversione in hotel o in appartamenti in base alle diverse esigenze. Non dimentichiamoci che la spesa del turista per il soggiorno in hotel rappresenta il 30% del totale e che la restante parte viene distribuita fra trasporti, ristoranti, negozi, attività varie, con un’indubbia ricaduta positiva sull’economia dell’intero territorio». Un altro tema sul quale lavorare è quello relativo alla scarsità di collegamenti efficienti. «Va sviluppata una rete ferroviaria locale più capillare ed efficiente e vanno incentivati gli scali aeroportuali minori. Anche il problema legato alla scarsità di taxi è inconcepibile e andrebbe risolto al più presto». Malgrado i nodi al pettine restino tanti, Bocca è ottimista: «il 2026 si prospetta come un buon anno per diverse ragioni. Innanzitutto, è l’anno post Giubileo, che segnerà il ritorno dei turisti stranieri altospendenti che avevano evitato l’Italia nel 2025. Inoltre, si beneficerà dell’onda lunga dell’effetto olimpiadi invernali, specie sulle destinazioni di montagna. Infine, è l’anno della Biennale di Venezia, evento molto conosciuto all’estero». Quanto al conflitto in atto, «Siamo sicuramente in un momento di preoccupazione, ma non stiamo ancora subendo gli effetti negativi della crisi. Se la guerra durerà poco, non la sentiremo. Se al contrario la crisi dovesse perdurare, qualche effetto purtroppo lo subiremo». Condividi

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AMI Assistance chiude l’esercizio 2025 con risultati straordinari. L’azienda ha registrato un incremento dei ricavi superiore al 50% rispetto all'anno precedente, confermando un trend di espansione verticale che prosegue ininterrotto da un quadriennio: dopo il +20% del 2022, il +50% del 2023 e il +40% del 2024, il dato del 2025 sancisce definitivamente la solidità del modello di business del gruppo.\r

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“Siamo estremamente soddisfatti dei traguardi raggiunti nel corso dell’ultimo anno, risultati che si sono dimostrati pienamente in linea con le nostre previsioni di budget”, ha commentato Massimo Borelli, responsabile commerciale Area Nord Ovest di AMI Assistance. “Questi numeri rappresentano l’ulteriore dimostrazione tangibile della continuità e della forza del nostro percorso di crescita. Non si tratta di un exploit isolato, ma del frutto di una strategia di lungo periodo che premia la nostra visione del mercato”.\r

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[caption id=\"attachment_450500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption]\r

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Il motore principale della performance 2025 si conferma essere Amitravel, la polizza collettiva modulare sviluppata su misura per le esigenze di tour operator e agenzie di viaggio che gestiscono l'organizzazione in proprio. “Il mercato sta continuando a premiare la nostra scelta di investire nel costante affinamento di Amitravel”, prosegue Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale Area Nord Est di AMI Assistance. “Oggi è uno dei prodotti più apprezzati della categoria grazie a una straordinaria completezza di garanzie e a una procedura di emissione semplificata. Il suo successo testimonia una tendenza molto chiara: le realtà che scelgono la disintermediazione cercano prodotti assicurativi specifici, flessibili e ad alto valore aggiunto”.\r

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Oltre alla solidità dei prodotti tradizionali, AMI Assistance ha saputo intercettare l'evoluzione dei bisogni del viaggiatore moderno attraverso l'integrazione di servizi digitali d'avanguardia. Un fattore determinante è stato il successo dell’app DOC24, inclusa in tutte le polizze offerte dalla società, che garantisce assistenza medica e consulenza h24 in tutto il mondo tramite smartphone, laptop o tablet.\r

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Guardando al futuro prossimo, l'azienda non intende fermarsi. “Stiamo già lavorando a importanti novità per il 2026”, conclude Borelli. “Tra queste, una nuova polizza dedicata alla cancellazione volo, una soluzione sempre più richiesta dai clienti che organizzano i propri viaggi in autonomia e che necessitano di tutele certe a fronte delle incertezze del trasporto aereo attuale”.","post_title":"AMI Assistance: un 2025 con ricavi superiori al 50% rispetto al 2024","post_date":"2026-03-18T14:26:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1773843992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' iniziato il 16 marzo e proseguirà gradualmente nel corso del mese, il rinnovo della piattaforma digitale di American Airlines che migliora l'esperienza dei viaggiatori, con spiegazioni chiare in caso di ritardi o cancellazioni dei voli.\r

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La compagnia ha introdotto motivazioni chiare e di facile comprensione per ritardi e cancellazioni direttamente all’interno della app mobile e su aa.com: «Migliorare l’esperienza digitale è una priorità per il team di American - ha dichiarato Heather Garboden, chief customer officer del vettore -. Combinando strumenti self-service con spiegazioni puntuali, offriamo ai passeggeri maggiore trasparenza e più controllo durante tutto il viaggio, perché crediamo che la chiarezza generi fiducia, soprattutto in caso di disagi operativi».\r

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La nuova funzionalità si basa sulla piattaforma di gestione delle irregolarità di American, recentemente migliorata, che riunisce in un unico luogo gli strumenti di cui i passeggeri hanno bisogno per gestire cambiamenti inattesi nei loro piani di viaggio. Quando si verifica un ritardo o una cancellazione che rientra nei criteri, oppure una coincidenza a rischio, i passeggeri possono comprendere rapidamente cosa sta accadendo e intervenire, il tutto all’interno della stessa esperienza intuitiva.\r

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Oltre a visualizzare le motivazioni di ritardi e cancellazioni sull’app mobile e su aa.com, i passeggeri inizieranno a ricevere questo mese notifiche push personalizzate, e‑mail e messaggi di testo, garantendo comunicazioni tempestive, pertinenti e informative.\r

Dietro le quinte, i sistemi di American traducono la complessità operativa in messaggi chiari e facilmente comprensibili, aiutando i passeggeri a capire cosa sta succedendo e cosa fare successivamente.\r

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La piattaforma di gestione delle irregolarità operative di American è disponibile per i passeggeri quando si verifica un’irregolarità operativa che rientra nei criteri previsti, come ritardi prolungati, coincidenze a rischio, mancati collegamenti o cancellazioni.\r

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L’app mobile più intelligente per il viaggio\r

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L’esperienza si basa sulla versione migliorata dell’app mobile di American, progettata per fungere da compagno di viaggio digitale lungo tutto il percorso.\r

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La schermata iniziale riprogettata mette in evidenza i dettagli del viaggio in tempo reale e offre accesso diretto agli strumenti di cui i passeggeri si avvalgono maggiormente durante il viaggio – dalle carte d’imbarco agli aggiornamenti sullo stato del volo, fino al supporto in caso di irregolarità operative.\r

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Quando si verificano irregolarità, la piattaforma centralizzata dedicata compare direttamente sulla schermata iniziale e, a partire da questo mese, apparirà anche all’interno della prenotazione del volo nell’app, consentendo ai passeggeri di consultare rapidamente e in modo efficiente le spiegazioni relative a ritardi e cancellazioni e di scegliere le opzioni di riprenotazione disponibili.","post_title":"American Airlines: aggiornamenti in tempo reale per ritardi o cancellazioni su app e sito","post_date":"2026-03-18T10:52:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773831128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto a maggio 2026 per la nuova ala dell’Hotel Bella Vista di Trafoi, progetto che porta la firma di Matteo Thun e segna un ulteriore step di posizionamento per lo storico indirizzo altoatesino di proprietà della famiglia di Gustav Thöni. Un investimento che punta a rafforzare l’appeal della struttura nel segmento upscale, con un’offerta sempre più orientata a design, sostenibilità e benessere.\r

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Immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, ai piedi dell’Ortles, il Bella Vista – attivo dal 1875 – amplia così la propria capacità ricettiva e i servizi, intercettando una domanda in crescita legata al turismo esperienziale e rigenerativo in quota.\r

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Il concept architettonico, definito dallo stesso Thun come un “nido” tra le montagne, si traduce in una struttura contemporanea a basso impatto, caratterizzata da un involucro in legno e da ampie superfici vetrate che valorizzano il paesaggio come asset primario dell’esperienza di soggiorno. Un approccio ormai centrale nello sviluppo dell’hôtellerie alpina, dove il dialogo con l’ambiente diventa leva competitiva.\r

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\"Il progetto è stato sviluppato per fasi: una prima tranche, completata a fine 2025, ha visto la realizzazione della nuova reception e del lounge bar “Home of Gold”, concept narrativo dedicato alla storia sportiva di Thöni e alla “Valanga Azzurra” - ha commentato Matteo Thun.\r

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Un’operazione che rafforza l’identità della struttura, puntando su storytelling e heritage come elementi distintivi.\r

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Cuore dell’ampliamento saranno però le 24 nuove suite, disponibili da maggio, progettate per massimizzare vista e luminosità, con layout orientati al comfort prolungato. Un prodotto pensato per una clientela alto-spendente, sempre più attenta a privacy, spazi e connessione con la natura.\r

Parallelamente, cresce in modo significativo anche l’offerta wellness: la nuova area adults only con spa, piscina infinity affacciata sul canyon di Trafoi, saune tematiche e spazi relax amplia il posizionamento dell’hotel nel segmento wellbeing, oggi tra i più dinamici del turismo alpino. Non manca una proposta family-oriented, con servizi dedicati che consentono di mantenere un target trasversale.\r

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Nel complesso, commenta Gustav Thöni “l’operazione rappresenta un investimento strategico che non si limita all’incremento delle camere, ma ridisegna il prodotto in chiave contemporanea, puntando su architettura d’autore, esperienzialità e destagionalizzazione”. \r

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Un modello sempre più diffuso nelle destinazioni montane, chiamate a evolvere per intercettare nuovi flussi e prolungare la permanenza media.\r

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[gallery ids=\"509819,509820,509821\"]","post_title":"Trafoi, l’Hotel Bella Vista cresce: nuova ala firmata Matteo Thun e focus sul wellbeing di alta quota","post_date":"2026-03-18T09:25:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["alto-adige","hotellerie"],"post_tag_name":["Alto Adige","Hotellerie"]},"sort":[1773825947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il turismo della salute come risorsa alla stagionalità e alla gentrificazione, le terme come motore di sviluppo territoriale, un sistema nazionale del benessere da costruire su nuove basi legislative e scientifiche. Alla Bmt di Napoli Federalberghi Terme ha lanciato il modello dell'economia del benessere integrata con i territori, evento aperto dall'intervento del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè che ha richiamato anche il ruolo delle ZES come possibile strumento di valorizzazione del comparto.\r

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Risultati positivi e incoraggianti per il settore nel 2025: il turismo termale italiano ha registrato 24 milioni di presenze per un valore complessivo di circa 5 miliardi di euro, di cui 2 miliardi legati alle strutture con alloggio e ristorazione, 2 miliardi di euro ai servizi accessori e al territorio, 1 miliardo di euro allo shopping.\r

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Riforma strutturale\r

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Oltre 300 stabilimenti attivi in tutta la penisola, \"ma il comparto auspica una riforma strutturale, all'elevata domanda non sempre corrisponde un'offerta adeguata ai nuovi modelli di turismo e benessere - ha sottolineato Emanuele Boaretto, Presidente Federalberghi Terme - le terme devono essere destinazioni integrate capaci di rispondere ai nuovi stili di vita - inoltre, è necessario far conoscere la ricerca scientifica che c'è dietro il sistema termale e andare oltre l'offerta relax, deve diventare leva strategica per la valorizzazione delle aree interne e meno frequentate dai circuiti turistici tradizionali\".\r

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Nel corso dell’incontro la consigliera nazionale di Federalberghi Terme, Stefania Capaldo, ha sottolineato la necessità di una governance più efficiente per il settore, illustrando un disegno di legge dedicato alla riorganizzazione del sistema termale.\r

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Proposta\r

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La proposta è stata presentata alla presenza del vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio che sta lavorando ai Distretti Termali, affrontando il rapporto tra terme, architettura e archeologia del patrimonio italiano, evidenziando come il sistema termale possa rappresentare non solo un motore economico ma anche uno strumento di valorizzazione culturale dei territori.\r

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I panel della manifestazione hanno affrontato il tema del rilancio del comparto termale, spicca la proposta di Annamaria Colao, titolare della Cattedra Unesco Chair on Health Education and Sustainable Development, che ha delineato l’ipotesi di un Sistema Nazionale del Turismo della Salute, fondato su una strategia integrata tra benessere, sostenibilità, sport e corretti stili di vita.\r

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Nel dibattito sono intervenuti anche il vicepresidente dell’Ancot – Associazione Nazionale Comuni Termali e sindaco di Latronico, Alberto Di Maria, l’assessore regionale al turismo della Campania, Enzo Maraio, e l’assessora al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, che ha citato come esempio di rilancio le Terme di Agnano.\r

(Manuela Ippolito)\r

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","post_title":"Terme, sport e benessere: il rilancio del turismo italiano","post_date":"2026-03-17T10:00:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1773741603000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Choice Hotels International ha celebrato un importante traguardo, con l'apertura della sua 500esima struttura a marchio Ascend Collection. Le recenti acquisizioni dell'Harrison Hotel nel centro di Hollywood e del Gould Hotel a Seneca Falls, nello Stato di New York, rappresentano un traguardo significativo per il marchio.\r

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«Raggiungere i 500 hotel operativi è un traguardo fondamentale per Ascend Collection e un chiaro segnale della crescita che sta interessando l'intero nostro portfolio di hotel di lusso - ha dichiarato Indy Adenaw, vicepresidente senior del segmento upscale di Choice Hotels International in un intervento riportato da Travelpulse -. Questo risultato sottolinea la solidità della nostra strategia di branding soft e la crescente domanda di hotel distintivi e incentrati sull'esperienza. Ogni struttura Ascend Collection è progettata con cura per rispecchiare la comunità locale, offrendo al contempo i servizi di alto livello, gli spazi flessibili e le esperienze autentiche che gli ospiti di fascia alta oggi ricercano».\r

Ascend Collection in numeri\r

Ascend Collection vanta un portafoglio di 70 immobili in importanti mercati degli Stati Uniti. Tra le aperture previste figurano proprietà a Flagstaff, in Arizona; Anaheim, in California; Miami, in Florida. A livello internazionale, il marchio ha consolidato la sua presenza europea entrando in Polonia con la sua prima struttura, ha accelerato la crescita in Canada con l'aggiunta di sei nuove proprietà in Québec, ha inaugurato il suo primo hotel in Cile ed è entrato nel mercato africano con l'imminente apertura di una struttura nella riserva nazionale del Maasai Mara. Inoltre, un accordo di distribuzione a lungo termine e di master franchising con Ssaw Hotels & Resorts in Cina aggiungerà oltre 9.500 camere al marchio.\r

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«Le prestazioni e l'interessante proposta di valore dei nostri marchi soft continuano a riscuotere successo sia tra gli sviluppatori che tra gli ospiti - ha aggiunto Mark Shalala, vicepresidente senior per lo sviluppo dei marchi di lusso di Choice Hotels International -. Ascend Collection e Radisson Individuals offrono ai proprietari la flessibilità di mantenere l'identità unica del proprio hotel, sfruttando al contempo la potenza della rete distributiva, della tecnologia e della piattaforma di fidelizzazione di Choice Hotels. Sono ben posizionati nei rispettivi segmenti per intercettare la domanda, supportare il successo dei proprietari e mantenere la loro posizione di leadership nella categoria dinamica e in crescita dei soft brand».\r

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","post_title":"Choice Hotels International: Ascend Collection arriva a quota 500","post_date":"2026-03-17T09:48:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773740907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509679\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air[/caption]\r

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Un rischio contenuto quello delle operazioni Wizz Air in Medio Oriente, dopo che la compagnia aveva abbandonato i piani di sviluppo su Abu Dhabi, lo scorso settembre. Una scelta che, vista con gli occhi di oggi, appare quanto mai lungimirante.\r

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«La nostra presenza in Medio Oriente era quindi già molto limitata - ha spiegato Ian Malin, chief commercial officer di Wizz Air, a margine della presentazione odierna sulle novità previste a Milano Malpensa -: prima degli attacchi contro l’Iran, rappresentava il 4,7% del nostro totale posti. Nelle ultime due settimane siamo riusciti a ridurla del 2,7%: di questa cifra, il 2,3% riguardava Tel Aviv e lo 0,3% i voli dal Regno Unito all'Arabia Saudita.\r

Voli cancellati\r

Ad oggi infatti «Tel Aviv è cancellata fino al 29 marzo: ma stiamo ancora valutando quando riapriremo la rotta e non credo che siamo ancora pronti, quindi mi aspetto che una ripresa su Tel Aviv continui ad essere posticipata. Per tutto il resto, cioè Abu Dhabi, Dubai, la Giordania e l'Arabia Saudita, abbiamo cancellato fino a settembre. Ad oggi, rimane quindi da spostare solo il 2% della nostra capacità, e abbiamo già iniziato a riallocarla».\r

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La vicenda Pratt & Whitney: «Tutti gli aeromobili operativi entro fine 2027»\r

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Passi in avanti sul fronte flotta operativa, dopo la lunga querella legata ai motori Pratt & Whitney: «A fine dicembre 2025 avevamo 33 aerei parcheggiati - ha precisato Malin - e ora siamo a 30. Quindi stiamo facendo progressi e la situazione sta andando nella giusta direzione. Inizialmente erano addirittura 55 i nostri velivoli costretti a terra. Il nostro obiettivo - ma naturalmente non dipende solo da noi, dobbiamo collaborare con Pratt & Whitney - è di arrivare a zero aerei parcheggiati entro la fine del 2027».","post_title":"Wizz Air: «Solo il 2% di capacità sul Medio Oriente, che stiamo riallocando»","post_date":"2026-03-16T14:58:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1773673119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509683\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lvg Hotel Collection Belfiore[/caption]\r

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Lvg Hotel Collection annuncia l’apertura nel mese di marzo di due nuove strutture che entrano a far parte del proprio portfolio: il Belfiore di Mantova e Bergamo West, situato nell’area occidentale della città.\r

Con queste due nuove aperture Lvg Hotel Collection raggiunge quota 19 strutture gestite in Italia, con quasi 1200 camere. Particolarmente significativa è la crescita in Lombardia, dove il gruppo rafforza il proprio presidio territoriale arrivando a quattro strutture attive: oltre alle nuove aperture di Mantova e Bergamo, fanno già parte della collection l’hotel Riz di Pavia e i Virtual Superior Apartments di Opera (Milano).\r

Un nuovo passo\r

Mantova Belfiore rappresenta una tappa importante nel percorso di sviluppo del gruppo. Si tratta infatti della prima struttura realizzata ex novo da Lvg, attraverso la conversione di un ex macello. Il gruppo ha affiancato la proprietà e contribuito alla progettazione e realizzazione degli spazi destinati all’hotel, oltre alla successiva gestione operativa. Con le sue 70 camere e 2 sale meeting, la struttura nasce pensando proprio alle esigenze di questo specifico mercato e ai bisogni dei futuri clienti, con l’obiettivo di intercettare sia il turismo leisure interessato alla scoperta del patrimonio artistico e culturale della città di Mantova, sia il segmento business legato alle attività economiche del territorio.\r

A Bergamo Lvg assume invece la gestione di Bergamo West, hotel da 98 camere e 3 sale meeting situato in una posizione strategica per raggiungere il centro cittadino, l’area industriale, le principali direttrici di collegamento della provincia e l’aeroporto di Orio al Serio. La struttura si inserisce in un territorio caratterizzato da una forte domanda sia leisure sia business.\r

«L’ingresso di queste due nuove strutture rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Lvg Hotel Collection - commenta Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group -. Abbiamo lavorato per ampliare il nostro portfolio in modo progressivo e sostenibile, rafforzando la presenza del gruppo in destinazioni strategiche. In questo senso, l’apertura di Mantova Belfiore ha per noi un valore particolare perché si tratta della prima struttura che non nasce da un’acquisizione ma da un progetto sviluppato direttamente da Lvg. Un passaggio importante che testimonia la maturità raggiunta dal gruppo e la volontà di continuare a investire nello sviluppo di nuove opportunità nel settore dell’ospitalità».","post_title":"Lvg Hotel Collection: due nuove strutture entrano nel portfolio","post_date":"2026-03-16T14:52:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773672754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509516","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli aeroporti del Nord Sardegna volano verso un'estate da record che vedrà disponibili 6,8 milioni di posti, pari ad una crescita del 9% rispetto al 2025.\r

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Il network offrirà 173 collegamenti verso 98 destinazioni, di cui 75 internazionali e 23 domestiche, con 19 nuove rotte e l’ingresso di due nuove compagnie aeree. In questo quadro spicca il primo collegamento diretto tra la Sardegna e gli Stati Uniti, con il volo di Delta Air Lines, che prenderà il via il 21 maggio con la rotta Olbia-New York (quattro frequenze settimanali).\r

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Per lo scalo gallurese l’offerta complessiva salirà a 4,8 milioni di posti, +7,2% rispetto all'estate 2025, con un network di 134 collegamenti e 96 destinazioni – 74 internazionali e 22 domestiche – operati da 40 compagnie aeree da e per 26 Paesi.\r

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Tra le nuove rotte: Siviglia con Volotea, Eindhoven con Transavia, Berlino e Graz con Eurowings e Londra Stansted con Ba Cityflyer, sussidiaria di British Airways. \r

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Particolarmente significativo è l’andamento del mese di aprile, quando l’offerta di voli sarà superiore del 10% rispetto ad aprile 2025, segnale di un progressivo allungamento della stagione verso primavera e autunno. Ryanair attiverà già a metà marzo il collegamento con Cracovia, mentre Lufthansa anticiperà i voli per Monaco e Francoforte. Anticipi anche per easyJet, che opererà cinque rotte in più rispetto allo scorso anno (Edimburgo, Bordeaux, Lione, Nizza e Nantes), oltre ai collegamenti di Sas per Copenaghen, Wizz Air per Varsavia e Ryanair per Dublino e Vienna.\r

Alghero\r

Anche l’aeroporto di Alghero punta a superare la soglia storica dei due milioni di passeggeri, dopo aver chiuso il 2025 con il miglior risultato di sempre: 1.770.493 viaggiatori. L'operativo include 46 collegamenti, di cui 16 nazionali e 30 internazionali, verso 18 Paesi oltre all’Italia, con 10 nuove rotte internazionali e una crescita del 46% dell’offerta internazionale.\r

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Tra le principali novità: Transavia debutterà sullo scalo con voli per Amsterdam e Parigi; Wizz Air aprirà quattro nuove rotte da Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje; Ryanair aggiungerà le rotte per Varsavia e Tirana, confermando i voli verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Cork, Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Budapest.\r

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Volotea rafforzerà il mercato francese con il nuovo collegamento su Lione, confermando Bordeaux e Parigi. Air Europa introdurrà il volo diretto Alghero-Madrid, mentre Air Serbia confermerà il collegamento con Belgrado.\r

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Infine, Aeroitalia continuerà a operare la rotta Alghero-Roma in regime di continuità territoriale e inaugurerà da giugno il nuovo volo per Genova. Ita Airways coprirà la tratta Milano Linate sempre in continuità territoriale. Ryanair confermerà i collegamenti per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia, mentre Volotea collegherà Alghero con Torino, Verona e Firenze.","post_title":"Aeroporti del Nord Sardegna: decolla un'estate record, con 6,8 mln di posti","post_date":"2026-03-13T09:35:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773394529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Campania in versione luxury. Questo uno dei temi principali al centro della 29a edizione di Bmt in programma da oggi a sabato a Napoli. L’area specifica allestita nel padiglione 3 e denominata “Napoli & Campania Luxury Destinations” e due convegni dedicati racconteranno di una delle opportunità in trend per il territorio, sia per quanto riguarda l’hospitality che per quanto riguarda le eccellenze.\r

Il segmento ultra-luxury rappresenta oggi uno dei campi più dinamici e competitivi dell’economia globale. In un contesto in cui accesso, esclusività ed esperienze premium sono sempre più diffusi, la vera sfida per brand aziendali e destinazioni diventa quella di continuare a generare desiderabilità. Moda, ospitalità e destinazioni turistiche si confrontano oggi con una domanda sempre più sofisticata, dove il valore non è più solo nel prodotto o nel servizio ma nella capacità di creare significato, rarità ed esperienza.\r

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Il convegno di oggi\r

L’assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato ne discuterà oggi alle 14.30 nell’area Napoli & Campania Luxury nel pad. 3 della Mostra d’Oltremare con Valentina Della Corte, coordinatrice del corso di Laurea in hospitality management; Gianna Mazzarella, presidente della sezione turismo dell’Unione Industriali Napoli; Francesca Pagliari, presidente Federalberghi Napoli e Vincenzo Equestre, ceo emea region e board member di Salvatore Ferragamo.\r

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L'appuntamento di domani\r

Il secondo appuntamento è previsto per domani alle 12 sempre nell’Area Napoli & Campania Luxury . Si discuterà sul tema “Iconic by nature: come costruire destinazioni di lusso tra cultura e design”. In questo caso si guarderà alle destinazioni di lusso che oggi non si costruiscono solo attraverso l’offerta ricettiva ma anche attraverso un ecosistema di eccellenze capace di integrare ospitalità, cultura, creatività e design. Territori come Capri, Ischia e Napoli dimostrano come patrimonio culturale, tradizione artistica, moda e architettura possano contribuire a definire un’identità distintiva e riconoscibile a livello internazionale, trasformando il luogo in un vero e proprio brand.\r

Con Valentina Della Corte ne parleranno Alfonso Saraco, general manager di Pazziella, Luxury Collection Hotel di Capri; Francesca Guarino, amministratore delegato di Villa Marina Capri; Emanuela Spedaliere, direttrice affari istituzionali e marketing del teatro di San Carlo; Alessio Visone, couterier partenopeo della Maison Alessio Visone e Antonella Miletti, docente di istituzioni di diritto privato.","post_title":"La Campania in \"versione luxury\" tiene banco alla Bmt","post_date":"2026-03-12T09:33:15+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1773307995000]}]}}