Belmond: piani di espansione in Liguria; acquisita Villa Beatrice di Portofino

La notizia era già nell’aria dalla scorsa primavera. Ma ora arriva la conferma direttamente dalla compagnia. Il gruppo Belmond ha acquisito Villa Beatrice di Portofino, già Castello Odero, edificio storico del ventesimo secolo progettato dall’architetto Gino Coppedè. Il comunicato ufficiale non svela i dettagli dell’operazione ma, stando a quanto riportato agli inizi di maggio dal Secolo XIX, il valore della transazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 milioni di euro.

La villa, commissionata dal famoso imprenditore ligure Attilio Odero, si trova in uno dei migliori punti panoramici della zona, proprio sopra Punta Caiega. E’ quindi in grado di offrire ai propri ospiti una posizione privilegiata e soprattutto una vista mozzafiato sulla riviera ligure. La sua conversione in hotel è però ancora in fase progettuale, tanto che al momento la compagnia non ha fornito alcun particolare sui piani di ristrutturazione dell’edificio: “Quali custodi di un patrimonio senza tempo – si legge nella nota – ci prenderemo il tempo per comprendere la storia di Villa Beatrice, il suo legame con la comunità locale e la sua rilevanza contemporanea per l’incantevole borgo di Portofino. Non vediamo l’ora di condividere a tempo debito i piani futuri per Villa Beatrice e il suo nuovo percorso come parte del brand Belmond”.