B&B Hotels si espande con il Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure Si chiama Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure l’ultima new entry del gruppo B&B Hotels, che in questo modo porta a 64 il numero di strutture italiane, di cui cinque in Liguria, dopo Genova, Savona e Diano Marina. La struttura è dotata di 77 camere, di una piscina di acqua di mare a forma di atollo, di un solarium, di un bar bistro e di diverse terrazze fiorite. “Siamo molto orgogliosi di aprire il quinto hotel in Liguria, a conferma della nostra sempre più capillare presenza sul territorio italiano, anche in destinazioni leisure – commenta Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia – Il Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure, grazie alla sua incredibile posizione, è la scelta perfetta per scoprire le meraviglie della riviera ligure: un territorio ricco da esplorare con destinazioni uniche come le Cinque Terre, Portovenere, Rapallo, Portofino e San Fruttuoso”. Condividi

