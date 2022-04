B&B Hotels si espande a Chioggia con una struttura già di proprietà della famiglia Boscolo

Si chiama B&B Hotel Chioggia Airone – Lido di Venezia il nuovo indirizzo veneto del gruppo alberghiero transalpino. Si tratta di una struttura storica, appartenuta per oltre 50 anni alla famiglia Boscolo. Situato a soli cinque minuti di auto dalla città di Chioggia, l’albergo offre 96 camere, disponibili nelle tipologie singola, economy, deluxe e family, nonché un appartamento di 140 metri quadrati all’ultimo piano, provvisto di due stanze da letto, cucina, jacuzzi, sauna e vista sul mare.

L’hotel propone anche aree meeting per un massimo di 400 delegati, a cui si aggiungono spazi per matrimoni e cerimonie. A completare l’offerta, i ristoranti Oltremare e la Terrazza, quest’ultimo in particolare situato a bordo piscina.

“Siamo orgogliosi di ampliare la nostra offerta con una struttura come il B&B Hotel Chioggia Airone Lido di Venezia – spiega il presidente e a.d. del gruppo in Italia, Valerio Duchini -. L’hotel, inserito in una cornice decisamente prestigiosa, ci permette di allargare ulteriormente la nostra offerta in destinazione a vocazione leisure. Dopo Cortina d’Ampezzo, infatti, siamo oggi fieri di poter arrivare in un’ulteriore località di vacanza, e in particolare di mare, molto amata dai turisti italiani e stranieri. Lo standard di qualità e di servizi del nostro gruppo porterà avanti con entusiasmo l’ottimo lavoro fatto sino a oggi da questa storica struttura molto radicata anche sul territorio locale”.