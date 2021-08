B&B Hotel Ljubljana Park per scoprire la piccola e deliziosa capitale Slovena

Il B&B Hotel Ljubljana Park è un esempio dell’accoglienza slovena, direttamente nel centro della città, con vista sulla collina e sul castello e rappresenta un ottimo punto di partenza per esplorare la verde capitale della Slovenia. E’ un “bel rientrare” dopo un’intensa giornata di esplorazione, potendosi rilassare nelle confortevoli camere riarredate recentemente con lo stile minimal, ma con tutto quel che serve nello stile di B&B Hotels . La struttura, unica in Slovenia della catena facente capo alla Goldman Sachs Merchant Banking, è parte integrante dello stock di B&B Hotels Italia.

«Il Ljubljana Park si trova in una tranquilla area verde, vicino alle stazioni centrali sia ferroviaria che degli autobus, alle porte della Città Vecchia, che attende di essere scoperta con i suoi numerosi siti culturali e storici – ci racconta Ursha Malovrh, dinamica e ospitale gm dell’hotel – Da qui i la città è a portata di mano per godersi una piacevole passeggiata o un pomeriggio di shopping. L’hotel si trova a pochi passi dai luoghi più famosi di Lubiana e dalle location di numerosi eventi culturali e di intrattenimento».

Il B&B Hotel Ljubljana Park possiamo considerarlo l’hotel più urbano e verde del centro città, l’unico ubicato tra i parchi, immerso tra le verdi cime degli alberi che vi concilieranno il sonno, affacciato su una tranquilla piazzetta pedonale. Ad ogni piano dell’hotel è abbinato uno dei 12 parchi regionali sloveni; ecco perché Lubiana è stata nominata Capitale Verde Europea 2016.

Il B&B Hotel Ljubljana Park offre 215 confortevoli camere singole, doppie e matrimoniali, che, nello stile della catena francese, che fa capo alla banca d’affari Goldman Sachs Merchant Banking, offre tutto quello che serve…e anche più: aria condizionata, sistema di accesso con card, IP TV (radio + tv), asciugacapelli, doccia, servizi igienici e internet Wi-Fi. Le camere sono arredate con materiali di origine locale e hanno un basso impatto ambientale, provviste di luci LED, carta riciclata e rubinetti che garantiscono un ridotto consumo di acqua, il tutto per contribuire ad un domani migliore. Qui è possibile soggiornare assieme al proprio animale domestico. Le camere con vista sono una scelta perfetta per tutti coloro che vogliono godersi un soggiorno tranquillo con una vista esaltante sul centro di Lubiana, sul castello e sulle Alpi di Kamnik e della Savinja.

Non mancano le suite, scelta perfetta per tutti coloro che cercano un po’ di spazio in più. La suite business offre anche un’area per le riunioni, poiché dispone di un angolo riunione fino a 6 partecipanti e di una TV LCD.



L’hotel ospita un ristorante la cui offerta spazia dai piatti sloveni agli indiani e internazionali.

Il personale è professionale e cordiale e si capisce dalla gentilezza che cercherà di rendere l’esperienza culinaria indimenticabile.

Alla reception è possibile scegliere il tour giornaliero adatto ad ogni ospite: a Lubiana o nel resto della Slovenia. Per il turismo d’affari, sono a disposizione due sale congressi, Tabor e Park, dotate di moderne attrezzature tecniche. Il B&B Hotel Ljubljana Park fa parte del Sentiero delle Api e ha ottenuto i certificati di Slovenia Green Accommodation e Travelife, giocando un ruolo chiave nel boom dell’apicoltura urbana di Lubiana, che rappresenta il 3% dei 4500 apicultori del paese: infatti sul rooftop a fianco allo spazio eventi, ci sono le arnie delle api che producono ogni anno oltre 60 kg di miele purissimo. Un bel segnale di accoglienza perchè le api, si sa,