Baia Holiday: inizio 2022 segnato da una crescita a tripla cifra percentuale delle prenotazioni da adv

Incremento a tripla cifra percentuale delle prenotazioni già confermate sulla summer 2022 da parte delle agenzie partner. Parte bene il 2022 di Baia Holiday, dopo un 2021 nel quale il gruppo con sede a Salò aveva già registrato risultati doppi dalla distribuzione trade rispetto all’anno precedente. Tra le strutture maggiormente in evidenza per la primavera, il camping village Roma Capitol, soluzione ideale per gruppi in bassa – media stagione, grazie agli ampi spazi verdi, i servizi sportivi e la sua posizione strategica a pochi minuti dal parco archeologico di Ostia Antica, a breve distanza dal mare e ben collegato al centro di Roma.

“Le adv che hanno voluto investire sul prodotto open air hanno imparato a conoscerne le peculiarità e i punti di forza – spiega il contract manager Baia Holiday, Michele Rongoni -: bellezza delle location e dei contesti in cui si trovano, qualità globale, varietà ed eccellenza dei servizi, attenzione ai clienti con un occhio di riguardo per le famiglie e gli amici a quattro zampe… Tutti elementi che lo rendono oggi un prodotto contemporaneo, capace di rispondere pienamente ai nuovi bisogni e alle esigenze dei clienti. A breve annunceremo importanti novità legate ai servizi di molte strutture, che le renderanno ancora più ricche e che siamo convinti costituiranno un ulteriore punto di forza presso tutto il trade”.

La nuova stagione estiva della compagnia partirà il 30 marzo da Cavallino Treporti con l’apertura del The Green Park Hotel, affacciato sulla spiaggia dell’omonima destinazione della laguna di Venezia. La ripresa delle attività della struttura veneta sarà seguita il giorno successivo da quella del camping village Poljana, in Croazia, operativo dal 1° di aprile, mentre il 2 aprile sarà la volta del camping village Roma Capitol a Ostia Antica. L’8 aprile è invece la data che vedrà l’apertura di quasi tutti gli altri camping village di proprietà, situati in Sardegna, sul lago di Garda, ancora a Cavallino Treporti e sulla baia di Sistiana a pochi passi da Trieste, a eccezione del camping village Capo d’Orso di Palau, operativo dal 30 aprile.

“Siamo davvero molto contenti di poter annunciare le nostre aperture tornando alle tempistiche consone per il nostro settore – conclude Rongoni -. Il 2022 sarà anche l’anno in cui finalmente potremo dar seguito con metodo al piano di azioni messe in programma per il canale delle agenzie di viaggi: piano che ci ha già visti chiudere importanti accordi con i principali network nazionali. La positività dei numeri che registriamo è davvero importante, anche perché ci dà un’indicazione in merito alla considerazione dedicata in generale al nostro segmento di offerta”.