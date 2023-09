Baia Holiday: il camping village Cavallino ottiene la certificazione green Gstc Certificazione Gstc per il camping village Cavallino, complesso veneto del gruppo Baia Holiday: il riconoscimento attesta l’impegno della struttura di Cavallino Treporti in merito alla sostenibilità ambientale e sociale e i risultati ottenuti. Dopo questo primo passo, il gruppo ora punterà sulle proprietà in Sardegna per ulteriori certificazioni: un tassello importante del progetto Be Green basato su parametri concreti e pensato per proteggere le località in cui sono presenti i camping village. “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi per l’ottenimento di questo importante riconoscimento, che consideriamo un primo passo verso ulteriori certificazioni per le quali stiamo lavorando sulla base dei criteri di riferimento – spiega il responsabile commerciale e marketing di Baia Holiday, Luca Neboli -. Pensando alla nostra idea di vacanza open air, oltre alla difesa ambientale, teniamo molto all’aspetto sociale che a nostro avviso non può più non essere preso in considerazione se si desidera dare vita a forme di turismo evoluto in cui la costruzione di un’esperienza condivisa sia un valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti. A Cavallino Treporti l’interazione con la comunità locale è molto importante e stiamo operando anche in altre destinazioni perché lo possa diventare”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Certificazione Gstc per il camping village Cavallino, complesso veneto del gruppo Baia Holiday: il riconoscimento attesta l’impegno della struttura di Cavallino Treporti in merito alla sostenibilità ambientale e sociale e i risultati ottenuti. Dopo questo primo passo, il gruppo ora punterà sulle proprietà in Sardegna per ulteriori certificazioni: un tassello importante del progetto Be Green basato su parametri concreti e pensato per proteggere le località in cui sono presenti i camping village. "Siamo molto soddisfatti e orgogliosi per l’ottenimento di questo importante riconoscimento, che consideriamo un primo passo verso ulteriori certificazioni per le quali stiamo lavorando sulla base dei criteri di riferimento - spiega il responsabile commerciale e marketing di Baia Holiday, Luca Neboli -. Pensando alla nostra idea di vacanza open air, oltre alla difesa ambientale, teniamo molto all’aspetto sociale che a nostro avviso non può più non essere preso in considerazione se si desidera dare vita a forme di turismo evoluto in cui la costruzione di un’esperienza condivisa sia un valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti. A Cavallino Treporti l’interazione con la comunità locale è molto importante e stiamo operando anche in altre destinazioni perché lo possa diventare”. [post_title] => Baia Holiday: il camping village Cavallino ottiene la certificazione green Gstc [post_date] => 2023-09-18T11:58:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695038300000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' il Best Western Premier Hotel Malta il primo indirizzo oltre confine di Bwh Hotels Italia. Situata a Qawra, nella baia di San Paolo, si tratta di una struttura di nuova costruzione, la cui inaugurazione è prevista per la primavera del 2024. L'albergo è di proprietà della Marine Accommodation, società che gestisce anche l’Acquario di Malta e il beach club Cafè del Mar. In base al progetto, l’hotel disporrà di 170 camere, due spazi meeting da 30 a 50 persone, un ristorante con buffet breakfast e table d’hote dinner per accogliere 120 ospiti all’interno e fino a 200 negli spazi esterni, una spa e lo spazio fitness, oltre al parcheggio. Curato dall’architetto Carlo Scembri e da Bold Design, l’albergo è stato progettato con le più recenti e innovative linee guida della sostenibilità: materiali altamente isolanti, raccolta d’acqua da riutilizzare per l'irrigazione, impianto di desalinizzazione, doppi vetri per la migliore insonorizzazione e illuminazione a led in tutto l'hotel. “Le nostre linee strategiche di sviluppo leisure sono ormai consolidate e grazie a questo nuovo ingresso varcano i confini nazionali – dichiara la ceo di Bwh Hotels Italia, Sara Digiesi –. Malta è una destinazione con una precisa identità e un significativo potenziale per il nostro brand. L’incontro con gli imprenditori ha dato vita da subito a una partnership di grande valore e sono certa sarà reciprocamente positiva”. [post_title] => Bwh Hotels Italia si espande oltre i confini nazionali. Nuova affiliazione a Malta [post_date] => 2023-09-18T10:04:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695031444000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452254 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una strategia antinflazione di successo, fatta di partenze garantite e prodotti vuoto-pieno, rafforzati dalla scelta di abbassare i margini privilegiando i volumi, di fronte a una domanda sostenuta. E' la formula con cui King Holidays ha affrontato il 2023, raggiungendo nei primi tre trimestri dell'anno risultati sopra le aspettative, sia in valore assoluto, sia in termini di crescita percentuale sul 2022. "L’unico mese in lieve calo è stato agosto, caratterizzato anche da una incidenza maggiore di prenotazioni last minute rispetto ad altri periodi dell’anno - rivela il direttore commerciale, Roberto Minardi -. Il nostro obiettivo per il 2023 era quello di raggiungere i fatturati del 2019 e a oggi possiamo dire che siamo vicini, anche in considerazione del fatto che manca ancora un trimestre e la richiesta si mantiene forte. Al momento, le vendite degli individuali segnano un incremento del 70% rispetto al 2022, mentre i gruppi si attestano a +45% sull’anno scorso. Quanto alle destinazioni, sul mercato degli individuali si confermano trainanti i nostri storici cavalli di battaglia: Giordania, Marocco, Portogallo e Azzorre, Spagna, Malta e Turchia. Nel caso dei gruppi, si aggiungono Inghilterra, Scozia e molto lungo raggio: Stati Uniti, Giappone, Thailandia, Vietnam, Cambogia, Emirati Arabi, Oman, Argentina, Perù, Brasile e Messico". [post_title] => Minardi, King Holidays: 2023 sopra le aspettative grazie alle nostre strategie antinflazione [post_date] => 2023-09-18T09:14:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1695028469000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Italo potenzia il network delle connessioni intermodali con Itabus in vista della stagione invernale. In Campania, dal 2 ottobre, verranno introdotti 4 collegamenti giornalieri che collegheranno Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma a Pompei, Ercolano, Nocera Inferiore e Battipaglia (utilizzando la stazione di Napoli Afragola come hub intermodale). Una linea pensata per i numerosi turisti che in ogni periodo dell’anno si recano a visitare gli antichi scavi delle città campane, oltre che per i cittadini del territorio, che avranno così modo di essere serviti dall’Alta Velocità. Sarà poi lanciata anche una nuova tratta, operativa dal 18 ottobre, che connetterà Nola, Avellino e Grottaminarda con le città del centro nord. Fino a 8 servizi quotidiani su questa nuova linea, che darà modo a numerosi cittadini campani di poter utilizzare l’alta velocità di Italo. Da oggi, invece, è attiva in Puglia la linea che collega con 4 connessioni al giorno Gioia del Colle, Massafra, Taranto e Brindisi alle città di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Benevento (sarà Bari Centrale lo snodo intermodale dove poter fare il cambio tra Italo e Itabus). [post_title] => Italo potenzia i collegamenti intermodali con Itabus per l'inverno [post_date] => 2023-09-15T12:41:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694781667000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo sito corporate e nuova newsletter: le Isole Cook moltiplicano le iniziative dedicate al trade ulteriori strumenti di informazione e supporto per tour operator e agenti di viaggio, nonché ai media. Si comincia dal sito, già online, che è sito è suddiviso in sezioni che facilitano il reperimento delle informazioni: la prima è Trade & Media e dispone di risorse utili per la vendita, la formazione di agenti di viaggio e staff booking all’interno dei tour operator tra cui brochure in lingua italiana, presentazioni in power point e l’illustrazione del programma di familiarizzazione. In rilievo, il Cook Islands Specialist Program, il training online destinato agli operatori del settore che vogliono approfondire e certificare la propria conoscenza sulla destinazione. Nella sezione Market reports gli agenti di viaggio troveranno statistiche ed analisi su arrivi, social media activity, previsioni, destination development strategy, mentre l’area Market Insights pubblica regolarmente gli esiti dei censimenti dei flussi turistici fungendo da indicatore rispetto alla provenienza e alla tipologia del visitatore della Polinesia Neozelandese. L’ultima sezione è riservata al programma di certificazione qualità – Cook Islands Quality Assured – che certifica la qualità di un prodotto turistico secondo una serie di standard e linee guida stabiliti sulla base del manifesto "Politica del turismo sostenibile e obiettivi quadro delle Isole Cook" e con i criteri del "Global Sustainable Tourism Council". La lista delle strutture e dei servizi turistici certificati è consultabile nella stessa pagina. Intanto, in Italia ad ottobre verrà lanciato il numero zero della newsletter delle Cook Islands, appuntamento quadrimestrale di aggiornamento che proporrà contenuti freschi e seguirà anche nella veste grafica le linee guida della nuova brand identity incentrata sul turismo responsabile e rigenerativo. [post_title] => Isole Cook: online il nuovo sito corporate con novità e strumenti utili al trade [post_date] => 2023-09-15T11:32:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694777547000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio di 12 giorni alla scoperta delle meraviglie del Vietnam, da nord a sud, attraversando luoghi che sembrano essere usciti da un mondo sospeso nel tempo. Si chiama Profumi, Cham e la grande giunca il nuovo tour in esclusiva con guida in italiano che Mappamondo propone per la destinazione asiatica con partenza da Milano e Roma il 24 dicembre e voli Qatar Airways via Doha. L'itinerario inizia nella capitale, Hanoi, e prosegue attraverso le acque della baia di Halong, per poi raggiungere il mare e la spiaggia di Phan Thiet, dove si trascorre il Capodanno. Il viaggio procede quindi fino a Ho Chi Minh, la storica Saigon, permettendo così di conoscere il Vietnam nella sua completezza. Il tour include in particolare una notte a bordo di una giunca nella stessa baia di Halong, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell'umanità. Successivamente, si effettueranno visite a Hoi An e Hue, dove si naviga in barca il fiume dei Profumi. Ed è proprio da queste due esperienze che è nata l’ispirazione per dare il nome al nuovo Tour. Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione [post_title] => Capodanno in Vietnam con il nuovo tour in esclusiva firmato Mappamondo [post_date] => 2023-09-15T09:55:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694771731000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva la certificazione Travelife per Kel 12. L'operatore milanese ha ottenuto il principale riconoscimento internazionale di sostenibilità per il settore dei viaggi lo scorso 24 luglio. Per raggiungere l'obiettivo, ha dovuto soddisfare oltre 200 criteri (260 requisiti per l’esattezza) che coinvolgono tutti i processi e gli stakeholder aziendali. “La sostenibilità sociale, ambientale e culturale da sempre fa parte del nostro dna - racconta l'amministratore delegato Kel 12, Gianluca Rubino -. Nel tempo abbiamo sempre perseguito queste linee guida e negli ultimi anni ci siamo resi conto anche dell’importanza di certificare questo impegno, per divenire, nel nostro piccolo, un esempio virtuoso. Così, dopo aver ottenuto lo scorso anno la certificazione B Corp, abbiamo iniziato il processo di certificazione Travelife. Non è un traguardo ma è un riconoscimento che attesta che la strada che stiamo percorrendo è etica e responsabile. Uno stimolo per noi a fare sempre di più, e meglio, seguendo la nostra bussola". Nel proseguimento di una strategia aziendale volta alla sostenibilità d’impresa Kel 12 ha nominato sustainability project manager Angelica Pastorella, già esperta Kel 12, sinologa, antropologa e responsabile del progetto Water and Beyond di Kel 12: “Sono molto felice di ricoprire questa nuova carica. Da sempre il nostro to presta particolare attenzione alla responsabilità ambientale e sociale. Nel corso degli anni ci siamo impegnati a sensibilizzare i nostri viaggiatori e a supportare attività e progetti che avessero i nostri stessi obiettivi ma anche, valori e principi. Proseguiremo in questa direzione, nella speranza che altre realtà seguano questa strada rendendo il settore Travel sempre più virtuoso”. [post_title] => Certificazione Travelife a Kel 12, che nomina Angelica Pastorella sustainability project manager [post_date] => 2023-09-14T11:55:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694692540000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Pomodori, melanzane, zucche basilico, erbe aromatiche di vario tipo, peperoncini di varia piccantezza, piante di limone, fiori edibili. Il tutto coltivato nella serra in terrazza, al primo piano dell'albergo. Nasce l'Hilton Milan Greenhouse, importante tappa nell’impegno per la sostenibilità e l'ecologia urbana della struttura meneghina. L’orto rifornisce giornalmente la cucina del ristorante, il CotoliAmo, favorendo così una riduzione dell'impronta ambientale grazie alla diminuzione delle emissioni di gas dovute al trasporto della filiera alimentare. Lo chef Paolo Ghirardi coltiva personalmente l'area, rispettando i ritmi stagionali della natura, e raccoglie direttamente dalla serra gli ortaggi e le spezie da utilizzare per le proprie ricette. La serra dell'Hilton Milan trae ispirazione dall’anima green della città, prendendo spunto dal vicino parco della Biblioteca degli Alberi, il polmone verde del quartiere Porta Nuova, diventato uno dei punti di riferimento di una Milano sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e al benessere dei cittadini. L'Hilton Milan Greenhouse si inserisce inoltre all’interno di una politica esg molto ampia, che sta particolarmente a cuore al general manager Daniele Fabbri, da 24 anni in Hilton, nonché leader italiano per i progetti esg del gruppo: “Forti di 50 anni di storia, stiamo guardando ai prossimi 50, con l’obiettivo di riposizionare l’hotel anche in un’ottica di sostenibilità, ambientale e sociale. L’impegno ad avere pratiche esg è ormai un requisito sempre più indispensabile per chi, come noi, rappresenta l’industria dell’ospitalità”. [post_title] => L'Hilton Milan inaugura la propria Greenhouse: un orto per prodotti f&b a chilometri zero [post_date] => 2023-09-14T10:56:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694688996000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il prossimo 16 settembre torna il festival organizzato da Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers. E Club del Sole sarà ancora una volta l'hospitality partner dell'evento. L'edizione 2023 del Kalemana Experience Festival si terrà presso il Dolcevita di Punta Marina (Ravenna), il beach club dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family. “Questo festival rappresenta il perfetto connubio tra il benessere del corpo e della mente e abbraccia la nostra filosofia di una vacanza che sa rigenerare, offrendo sensazioni positive di tranquillità e relax – sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole -. Accogliere questo tipo di eventi si inserisce appieno nel nostro modo di vedere la nuova vacanza all’aria aperta, come esperienza che pone l’essere umano al centro, e dove la natura è l’elemento che moltiplica il comfort”. Tra i nomi coinvolti, oltre a Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, ci saranno anche in questa edizione Paola Maugeri, conduttrice tv e radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e sportiva, e la cantautrice Marianne Mirage. [post_title] => Club del Sole hospitality partner del festival yoga Kalemana a Punta Marina di Ravenna [post_date] => 2023-09-14T10:41:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694688063000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "baia holiday il camping village cavallino ottiene la certificazione green gstc" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":122,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1019,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Certificazione Gstc per il camping village Cavallino, complesso veneto del gruppo Baia Holiday: il riconoscimento attesta l’impegno della struttura di Cavallino Treporti in merito alla sostenibilità ambientale e sociale e i risultati ottenuti. Dopo questo primo passo, il gruppo ora punterà sulle proprietà in Sardegna per ulteriori certificazioni: un tassello importante del progetto Be Green basato su parametri concreti e pensato per proteggere le località in cui sono presenti i camping village.\r

\r

\"Siamo molto soddisfatti e orgogliosi per l’ottenimento di questo importante riconoscimento, che consideriamo un primo passo verso ulteriori certificazioni per le quali stiamo lavorando sulla base dei criteri di riferimento - spiega il responsabile commerciale e marketing di Baia Holiday, Luca Neboli -. Pensando alla nostra idea di vacanza open air, oltre alla difesa ambientale, teniamo molto all’aspetto sociale che a nostro avviso non può più non essere preso in considerazione se si desidera dare vita a forme di turismo evoluto in cui la costruzione di un’esperienza condivisa sia un valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti. A Cavallino Treporti l’interazione con la comunità locale è molto importante e stiamo operando anche in altre destinazioni perché lo possa diventare”.","post_title":"Baia Holiday: il camping village Cavallino ottiene la certificazione green Gstc","post_date":"2023-09-18T11:58:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1695038300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il Best Western Premier Hotel Malta il primo indirizzo oltre confine di Bwh Hotels Italia. Situata a Qawra, nella baia di San Paolo, si tratta di una struttura di nuova costruzione, la cui inaugurazione è prevista per la primavera del 2024. L'albergo è di proprietà della Marine Accommodation, società che gestisce anche l’Acquario di Malta e il beach club Cafè del Mar.\r

\r

In base al progetto, l’hotel disporrà di 170 camere, due spazi meeting da 30 a 50 persone, un ristorante con buffet breakfast e table d’hote dinner per accogliere 120 ospiti all’interno e fino a 200 negli spazi esterni, una spa e lo spazio fitness, oltre al parcheggio. Curato dall’architetto Carlo Scembri e da Bold Design, l’albergo è stato progettato con le più recenti e innovative linee guida della sostenibilità: materiali altamente isolanti, raccolta d’acqua da riutilizzare per l'irrigazione, impianto di desalinizzazione, doppi vetri per la migliore insonorizzazione e illuminazione a led in tutto l'hotel.\r

\r

“Le nostre linee strategiche di sviluppo leisure sono ormai consolidate e grazie a questo nuovo ingresso varcano i confini nazionali – dichiara la ceo di Bwh Hotels Italia, Sara Digiesi –. Malta è una destinazione con una precisa identità e un significativo potenziale per il nostro brand. L’incontro con gli imprenditori ha dato vita da subito a una partnership di grande valore e sono certa sarà reciprocamente positiva”.","post_title":"Bwh Hotels Italia si espande oltre i confini nazionali. Nuova affiliazione a Malta","post_date":"2023-09-18T10:04:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1695031444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una strategia antinflazione di successo, fatta di partenze garantite e prodotti vuoto-pieno, rafforzati dalla scelta di abbassare i margini privilegiando i volumi, di fronte a una domanda sostenuta. E' la formula con cui King Holidays ha affrontato il 2023, raggiungendo nei primi tre trimestri dell'anno risultati sopra le aspettative, sia in valore assoluto, sia in termini di crescita percentuale sul 2022.\r

\r

\"L’unico mese in lieve calo è stato agosto, caratterizzato anche da una incidenza maggiore di prenotazioni last minute rispetto ad altri periodi dell’anno - rivela il direttore commerciale, Roberto Minardi -. Il nostro obiettivo per il 2023 era quello di raggiungere i fatturati del 2019 e a oggi possiamo dire che siamo vicini, anche in considerazione del fatto che manca ancora un trimestre e la richiesta si mantiene forte. Al momento, le vendite degli individuali segnano un incremento del 70% rispetto al 2022, mentre i gruppi si attestano a +45% sull’anno scorso. Quanto alle destinazioni, sul mercato degli individuali si confermano trainanti i nostri storici cavalli di battaglia: Giordania, Marocco, Portogallo e Azzorre, Spagna, Malta e Turchia. Nel caso dei gruppi, si aggiungono Inghilterra, Scozia e molto lungo raggio: Stati Uniti, Giappone, Thailandia, Vietnam, Cambogia, Emirati Arabi, Oman, Argentina, Perù, Brasile e Messico\".","post_title":"Minardi, King Holidays: 2023 sopra le aspettative grazie alle nostre strategie antinflazione","post_date":"2023-09-18T09:14:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695028469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Italo potenzia il network delle connessioni intermodali con Itabus in vista della stagione invernale. In Campania, dal 2 ottobre, verranno introdotti 4 collegamenti giornalieri che collegheranno Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze e Roma a Pompei, Ercolano, Nocera Inferiore e Battipaglia (utilizzando la stazione di Napoli Afragola come hub intermodale). Una linea pensata per i numerosi turisti che in ogni periodo dell’anno si recano a visitare gli antichi scavi delle città campane, oltre che per i cittadini del territorio, che avranno così modo di essere serviti dall’Alta Velocità.\r

\r

Sarà poi lanciata anche una nuova tratta, operativa dal 18 ottobre, che connetterà Nola, Avellino e Grottaminarda con le città del centro nord. Fino a 8 servizi quotidiani su questa nuova linea, che darà modo a numerosi cittadini campani di poter utilizzare l’alta velocità di Italo.\r

\r

Da oggi, invece, è attiva in Puglia la linea che collega con 4 connessioni al giorno Gioia del Colle, Massafra, Taranto e Brindisi alle città di Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Caserta e Benevento (sarà Bari Centrale lo snodo intermodale dove poter fare il cambio tra Italo e Itabus).\r

\r

","post_title":"Italo potenzia i collegamenti intermodali con Itabus per l'inverno","post_date":"2023-09-15T12:41:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694781667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo sito corporate e nuova newsletter: le Isole Cook moltiplicano le iniziative dedicate al trade ulteriori strumenti di informazione e supporto per tour operator e agenti di viaggio, nonché ai media.\r

\r

Si comincia dal sito, già online, che è sito è suddiviso in sezioni che facilitano il reperimento delle informazioni: la prima è Trade & Media e dispone di risorse utili per la vendita, la formazione di agenti di viaggio e staff booking all’interno dei tour operator tra cui brochure in lingua italiana, presentazioni in power point e l’illustrazione del programma di familiarizzazione. In rilievo, il Cook Islands Specialist Program, il training online destinato agli operatori del settore che vogliono approfondire e certificare la propria conoscenza sulla destinazione.\r

\r

Nella sezione Market reports gli agenti di viaggio troveranno statistiche ed analisi su arrivi, social media activity, previsioni, destination development strategy, mentre l’area Market Insights pubblica regolarmente gli esiti dei censimenti dei flussi turistici fungendo da indicatore rispetto alla provenienza e alla tipologia del visitatore della Polinesia Neozelandese.\r

\r

L’ultima sezione è riservata al programma di certificazione qualità – Cook Islands Quality Assured – che certifica la qualità di un prodotto turistico secondo una serie di standard e linee guida stabiliti sulla base del manifesto \"Politica del turismo sostenibile e obiettivi quadro delle Isole Cook\" e con i criteri del \"Global Sustainable Tourism Council\". La lista delle strutture e dei servizi turistici certificati è consultabile nella stessa pagina.\r

\r

Intanto, in Italia ad ottobre verrà lanciato il numero zero della newsletter delle Cook Islands, appuntamento quadrimestrale di aggiornamento che proporrà contenuti freschi e seguirà anche nella veste grafica le linee guida della nuova brand identity incentrata sul turismo responsabile e rigenerativo.","post_title":"Isole Cook: online il nuovo sito corporate con novità e strumenti utili al trade","post_date":"2023-09-15T11:32:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694777547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio di 12 giorni alla scoperta delle meraviglie del Vietnam, da nord a sud, attraversando luoghi che sembrano essere usciti da un mondo sospeso nel tempo. Si chiama Profumi, Cham e la grande giunca il nuovo tour in esclusiva con guida in italiano che Mappamondo propone per la destinazione asiatica con partenza da Milano e Roma il 24 dicembre e voli Qatar Airways via Doha.\r

\r

L'itinerario inizia nella capitale, Hanoi, e prosegue attraverso le acque della baia di Halong, per poi raggiungere il mare e la spiaggia di Phan Thiet, dove si trascorre il Capodanno. Il viaggio procede quindi fino a Ho Chi Minh, la storica Saigon, permettendo così di conoscere il Vietnam nella sua completezza.\r

\r

Il tour include in particolare una notte a bordo di una giunca nella stessa baia di Halong, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell'umanità. Successivamente, si effettueranno visite a Hoi An e Hue, dove si naviga in barca il fiume dei Profumi. Ed è proprio da queste due esperienze che è nata l’ispirazione per dare il nome al nuovo Tour.\r

\r

Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione\r

\r

\r

\r

","post_title":"Capodanno in Vietnam con il nuovo tour in esclusiva firmato Mappamondo","post_date":"2023-09-15T09:55:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694771731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva la certificazione Travelife per Kel 12. L'operatore milanese ha ottenuto il principale riconoscimento internazionale di sostenibilità per il settore dei viaggi lo scorso 24 luglio. Per raggiungere l'obiettivo, ha dovuto soddisfare oltre 200 criteri (260 requisiti per l’esattezza) che coinvolgono tutti i processi e gli stakeholder aziendali.\r

\r

“La sostenibilità sociale, ambientale e culturale da sempre fa parte del nostro dna - racconta l'amministratore delegato Kel 12, Gianluca Rubino -. Nel tempo abbiamo sempre perseguito queste linee guida e negli ultimi anni ci siamo resi conto anche dell’importanza di certificare questo impegno, per divenire, nel nostro piccolo, un esempio virtuoso. Così, dopo aver ottenuto lo scorso anno la certificazione B Corp, abbiamo iniziato il processo di certificazione Travelife. Non è un traguardo ma è un riconoscimento che attesta che la strada che stiamo percorrendo è etica e responsabile. Uno stimolo per noi a fare sempre di più, e meglio, seguendo la nostra bussola\".\r

\r

Nel proseguimento di una strategia aziendale volta alla sostenibilità d’impresa Kel 12 ha nominato sustainability project manager Angelica Pastorella, già esperta Kel 12, sinologa, antropologa e responsabile del progetto Water and Beyond di Kel 12: “Sono molto felice di ricoprire questa nuova carica. Da sempre il nostro to presta particolare attenzione alla responsabilità ambientale e sociale. Nel corso degli anni ci siamo impegnati a sensibilizzare i nostri viaggiatori e a supportare attività e progetti che avessero i nostri stessi obiettivi ma anche, valori e principi. Proseguiremo in questa direzione, nella speranza che altre realtà seguano questa strada rendendo il settore Travel sempre più virtuoso”.\r

\r

","post_title":"Certificazione Travelife a Kel 12, che nomina Angelica Pastorella sustainability project manager","post_date":"2023-09-14T11:55:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694692540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pomodori, melanzane, zucche basilico, erbe aromatiche di vario tipo, peperoncini di varia piccantezza, piante di limone, fiori edibili. Il tutto coltivato nella serra in terrazza, al primo piano dell'albergo. Nasce l'Hilton Milan Greenhouse, importante tappa nell’impegno per la sostenibilità e l'ecologia urbana della struttura meneghina.\r

\r

L’orto rifornisce giornalmente la cucina del ristorante, il CotoliAmo, favorendo così una riduzione dell'impronta ambientale grazie alla diminuzione delle emissioni di gas dovute al trasporto della filiera alimentare. Lo chef Paolo Ghirardi coltiva personalmente l'area, rispettando i ritmi stagionali della natura, e raccoglie direttamente dalla serra gli ortaggi e le spezie da utilizzare per le proprie ricette.\r

\r

La serra dell'Hilton Milan trae ispirazione dall’anima green della città, prendendo spunto dal vicino parco della Biblioteca degli Alberi, il polmone verde del quartiere Porta Nuova, diventato uno dei punti di riferimento di una Milano sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e al benessere dei cittadini. L'Hilton Milan Greenhouse si inserisce inoltre all’interno di una politica esg molto ampia, che sta particolarmente a cuore al general manager Daniele Fabbri, da 24 anni in Hilton, nonché leader italiano per i progetti esg del gruppo: “Forti di 50 anni di storia, stiamo guardando ai prossimi 50, con l’obiettivo di riposizionare l’hotel anche in un’ottica di sostenibilità, ambientale e sociale. L’impegno ad avere pratiche esg è ormai un requisito sempre più indispensabile per chi, come noi, rappresenta l’industria dell’ospitalità”.","post_title":"L'Hilton Milan inaugura la propria Greenhouse: un orto per prodotti f&b a chilometri zero","post_date":"2023-09-14T10:56:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694688996000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il prossimo 16 settembre torna il festival organizzato da Yoga Academy in collaborazione con We Are Marketers. E Club del Sole sarà ancora una volta l'hospitality partner dell'evento. L'edizione 2023 del Kalemana Experience Festival si terrà presso il Dolcevita di Punta Marina (Ravenna), il beach club dei tre villaggi Club del Sole Adriano Family Camping, Pini Beach e Marina Family.\r

\r

“Questo festival rappresenta il perfetto connubio tra il benessere del corpo e della mente e abbraccia la nostra filosofia di una vacanza che sa rigenerare, offrendo sensazioni positive di tranquillità e relax – sottolinea Angelo Cartelli, direttore generale Club del Sole -. Accogliere questo tipo di eventi si inserisce appieno nel nostro modo di vedere la nuova vacanza all’aria aperta, come esperienza che pone l’essere umano al centro, e dove la natura è l’elemento che moltiplica il comfort”.\r

\r

Tra i nomi coinvolti, oltre a Denise Dellagiacoma, insegnante di yoga e fondatrice di Yoga Academy, ci saranno anche in questa edizione Paola Maugeri, conduttrice tv e radiofonica, Giulia Calcaterra, imprenditrice digitale, influencer e sportiva, e la cantautrice Marianne Mirage.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club del Sole hospitality partner del festival yoga Kalemana a Punta Marina di Ravenna","post_date":"2023-09-14T10:41:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694688063000]}]}}