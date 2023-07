Baglioni Hotels si espande in Versilia con l’ex Paradiso al Mare di Forte dei Marmi New entry versiliana per il gruppo Baglioni Hotels & Resorts, che a partire dal 2026 gestirà l’ex Paradiso al Mare di Forte dei Marmi. La struttura, oggi chiusa, era un 3 stelle da 65 camere situata nella centrale via Machiavelli, a 100 metri dalla spiaggia. L’albergo andrà incontro a un completo rinnovamento, con conseguente riposizionamento a 5 stelle.

I lavori di ristrutturazione inizieranno nel 2024 e vedranno la realizzazione di 58 suite e camere, nonché di un rooftop vista mare con bar, palestra e una piscina di 20×5 metri. Fiore all’occhiello la spa da 300 metri quadrati. “Era da tempo che lavoravamo a questa operazione e sono davvero felice di poter dare questo altro forte e positivo segnale a tutti i miei collaboratori, partner e viaggiatori che apprezzano la nostra storica e autentica ospitalità”, sottolinea il ceo del gruppo, Guido Polito. Condividi

Go America di Go World lancia la collezione \"Tutti a...\" dedicata agli Stati Uniti easy'n cheap, con pacchetti soggiorno + volo + escursioni per vivere a pieno l’atmosfera dei luoghi visitati. Quote sempre a partire da, sulla base delle migliori tariffe del volato al di fuori dell’alta stagione.\r

\r

Tutti a New Orleans porta in particolare alla scoperta della patria del Jazz, della cucina creola, del Mardi Gras, con il suo sfarzo cattolico che convive a fianco del misticismo pagano della cultura Voodoo, dei vampiri, della magia. Quote a partire da 790 euro, volo incluso dai principali aeroporti italiani (tasse aeroportuali escluse). Tutti a Chicago catapulta invece i viaggiatori in un’esplosione di attività culturali, orgoglio civico e multiculturalità, tra architettura stupefacente e musei di fama mondiale, senza dimenticare i parchi sulle rive del lago e i quartieri etnici pieni di vita. Quote a partire da 950 euro, volo diretto da Roma e Milano (tasse aeroportuali escluse).\r

\r

Non mancano poi le tre metropoli must, da apprezzare al meglio con esperienze sempre personalizzabili: Tutti a New York (da 1.250 euro, volo diretto da Milano), Tutti a Los Angeles (da 990 euro, volo diretto da Roma), Tutti a Miami (da 1.430 euro, volo diretto da Roma). Ispirato alla stessa filosofia, con un programma di dieci giorni/ sette notti è Tutti alle Hawaii: a partire da 1.699 euro (volo da Roma) si visitano le isole Oahu e Maui, praticando sport acquatici e snorkeling, respirando la brezza dell’oceano, il profumo del gelsomino e apprezzando la varietà dei paesaggi, e le tradizioni frutto di una lunga storia.\r

\r

Tutti i programmi sono su base individuale, minimo due passeggeri, e includono volo dall’Italia, soggiorni in hotel selezionati e alcune escursioni. Non incluse nella quota: tasse aeroportuali e quota e di iscrizione di 95 euro.","post_title":"Go America lancia le proposte \"Tutti a...\" dedicata agli Usa easy'n cheap","post_date":"2023-07-12T11:52:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689162721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_449531\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Forte dei Marmi[/caption]\r

\r

New entry versiliana per il gruppo Baglioni Hotels & Resorts, che a partire dal 2026 gestirà l'ex Paradiso al Mare di Forte dei Marmi. La struttura, oggi chiusa, era un 3 stelle da 65 camere situata nella centrale via Machiavelli, a 100 metri dalla spiaggia. L'albergo andrà incontro a un completo rinnovamento, con conseguente riposizionamento a 5 stelle.\r

I lavori di ristrutturazione inizieranno nel 2024 e vedranno la realizzazione di 58 suite e camere, nonché di un rooftop vista mare con bar, palestra e una piscina di 20x5 metri. Fiore all’occhiello la spa da 300 metri quadrati. “Era da tempo che lavoravamo a questa operazione e sono davvero felice di poter dare questo altro forte e positivo segnale a tutti i miei collaboratori, partner e viaggiatori che apprezzano la nostra storica e autentica ospitalità”, sottolinea il ceo del gruppo, Guido Polito.\r

\r

","post_title":"Baglioni Hotels si espande in Versilia con l'ex Paradiso al Mare di Forte dei Marmi","post_date":"2023-07-12T11:35:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689161726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure l'ultima new entry del gruppo B&B Hotels, che in questo modo porta a 64 il numero di strutture italiane, di cui cinque in Liguria, dopo Genova, Savona e Diano Marina. La struttura è dotata di 77 camere, di una piscina di acqua di mare a forma di atollo, di un solarium, di un bar bistro e di diverse terrazze fiorite.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di aprire il quinto hotel in Liguria, a conferma della nostra sempre più capillare presenza sul territorio italiano, anche in destinazioni leisure - commenta Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Ungheria e Slovenia - Il Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure, grazie alla sua incredibile posizione, è la scelta perfetta per scoprire le meraviglie della riviera ligure: un territorio ricco da esplorare con destinazioni uniche come le Cinque Terre, Portovenere, Rapallo, Portofino e San Fruttuoso”.","post_title":"B&B Hotels si espande con il Park Hotel Suisse Santa Margherita Ligure","post_date":"2023-07-11T12:33:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689078809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449158","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo modo di scoperta e di fare turismo firmato Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.\r

\r

La Valdichiana Senese, a Sud della Toscana, non è solo terra di enogastronomia ma anche un paradiso per chi ama dedicarsi allo shopping, chi cerca unicità, chi vuol vivere esperienze tra workshop e visite ai laboratori. \r

Non a caso gli artigiani della zona sono molti, si danno un gran da fare nel creare e ora si presentano, uniti, all’interno del progetto “Artigianato in Mostra”. \r

\r

Il progetto si concretizza in un portale volto alla scoperta di autentiche realtà, uomini e donne, che partendo dalla materia plasmano ceramica, fibra, legno, metallo, pietra, pelle, vetro, terracotta e cera, regalando oggetti pieni di fascino. A essere coinvolti sono i 9 comuni della Valdichiana Senese: San Casciano dei Bagni, Cetona, Sarteano, Trequanda, Torrita di Siena, Sinalunga, Chianciano, Chiusi e Montepulciano.\r

\r

Gli artigiani attualmente presenti sono 18, rappresentativi del territorio e delle lavorazioni che qui si realizzano. E il progetto è in continuo divenire, aperto a tutti gli artigiani che plasmano la materia in Valdichiana Senese per creare manufatti d’eccellenza.\r

\r

Promosso dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, “Artigianato in Mostra” dà valore a materiali che qui hanno una tradizione millenaria, come la terracotta, per esempio, già conosciuta in epoca etrusca quando si costruivano immensi otri per la raccolta di vino, olio ed acqua, e poi sculture, gioielli, vasi e maestosi canopi.\r

\r

","post_title":"Val di Chiana Senese, un nuovo portale per scoprire il territorio, la creatività e le maestranze","post_date":"2023-07-06T13:19:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688649574000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia inaugurazione tedesca per il brand upper upscale Nh Collection che si espande in Germania con due nuove strutture a Francoforte e ad Heidelberg. Operativo dallo scorso 1° maggio, l'Nh Collection Frankfurt Spin Tower è situato nella centrale Güterplatz, dove occupa i primi 20 piani di una torre di 31 progettata dall'architetto tedesco Hadi Teherani. L'albergo dispone di 414 camere suite distribuite su 16 piani, a cui si aggiunge il bar Oaks della Frankfurt Spin Tower con vista privilegiata sul quartiere finanziario. Colazione, pranzo e cena, invece, sono invece serviti direttamente dalla cucina a vista di The Spin, la cui proposta si concentra su piatti europei e asiatici. A completare l'offerta alcune sale riunioni e l’area wellness con sauna e palestra, per un totale di mille metri quadrati.\r

\r

L'Nh Collection Heidelberg, situato nel cuore della città, è stato completamente rinnovato di recente, pur conservando i tratti originali del birrificio in cui si trova, a cui sono stati aggiunti dei tocchi moderni. Include 168 camere e suite, una lobby nella quale gli ospiti possono gustare una colazione a buffet la mattina e una cena con menù a la carte la sera. Al bar vengono serviti snack, vini, cocktail e birre locali tutto il giorno.","post_title":"Doppia inaugurazione in Germania per il brand Nh Collection a Francoforte e Heidelberg","post_date":"2023-07-05T10:24:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688552651000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Sono tanti i motivi per scegliere una vacanza ad Aruba - sostiene Valentina Humbert, marketing executive & pr di Global Tourist Consulting -. Il primo è il clima, con 28° e una brezza gentile tutto l’anno. Poi ci sono le spiagge libere e meravigliose, come la pluripremiata Eagle Beach. L’indimenticabile l’ospitalità dei locali e la qualità dei servizi di accoglienza, con resort di ogni tipo e anche ville, appartamenti, residence e sistemazioni alternative. E se i viaggi di nozze e i matrimoni sono uno dei segmenti più importanti del turismo sull’isola, Aruba è una destinazione ideale anche per le famiglie: con l’offerta di tante esperienze per i più piccoli. L’isola è ideale per gli sportivi, che possono praticare attività marine e terrestri. Ci si può dedicare alla cultura e alla gastronomia (entrambe frutto dell'incontro tra culture e tradizioni diverse), al benessere e alla consapevolezza ecologica, proteggendo l'ambiente e contribuendo allo sviluppo economico del paese».\r

\r

Come spiega Tirso Tromp, direttore Europa di Aruba Tourism Authority, «Gli italiani amano da sempre la nostra isola e gli arrivi sono cresciuti in modo costante dal 2012 al 2019, quando l’Italia è diventata il secondo mercato europeo dopo l’Olanda. Dopo la pausa del 2020, nel 2022 c'è stato un recupero positivo e il 2023 è partito molto bene».\r

\r

Importanti le nuove aperture. «Il 1° febbraio scorso ha inaugurato su Eagle Beach l’Embassy Suites, con 290 camere. Propone offerte molto vantaggiose ad agenti di viaggio e operatori. Per il 2024 è in programma l’apertura del St.Regis di Palm Beach, con 200 stanze extra. Entro l’estate del 2024 verrà costruito un Grand Iberostar adult-only, con 260 camere e, infine, l’Hilton Aruba aprirà una nuova ala entro il 2025, con l’aggiunta di 160 camere extra. In questo modo sarà più facile trovare disponibilità, anche se il consiglio è sempre quello di prenotare con anticipo».\r

\r

Tutte le informazioni sono reperibili sui social e sulla pagina www.aruba.com/it/trade si trovano quelle utili per il trade come i requisiti di ingresso e i materiali per la comunicazione e per i clienti. È anche disponibile un programma di formazione online.\r

\r

Il modo migliore per raggiungere Aruba dall’Italia è volare con Klm via Amsterdam, a partire da molti aeroporti italiani. Ci sono anche delle connessioni con Delta Air Lines via Stati Uniti, infatti il 70% degli arrivi italiani sono combinati. La grossa novità dall'Europa è il nuovo volo di British Airways da Londra: operativo dallo scorso 26 marzo, in partenza da Gatwick. Inoltre Aruba è collegata benissimo con molte città americane. Annunciato infine il nuovo collegamento aereo diretto tra Aruba e il Perù operato da Latam Airlines, a partire dal 2 dicembre, un’ulteriore opportunità per i viaggiatori italiani che decidono di concludere il proprio viaggio in Sud America con un’estensione nel paradiso tropicale di Aruba.\r

\r

[gallery ids=\"449023,449022,449024\"]","post_title":"Vivere l’Aruba Effect: la sensazione positiva che nasce dalla bellezza e dall’accoglienza","post_date":"2023-07-05T10:06:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688551598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448965","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un hotel 4 stelle dal design particolare, situato sulle rive del mar Menor, nel comune murciano di Los Urrutias, a Cartagena. Il gruppo Barceló annuncia l'apertura dell'Occidental Mar Menor: precedentemente noto come la Perla de Levante, la nuova struttura offre 148 camere, dotate di una piccola terrazza con vista sul mare. L'hotel dispone inoltre di un solarium e di tre piscine all'aperto, inclusa una olimpionica; e poi ancora tre campi da tennis e una palestra completa per chi non vuole rinunciare ad allenarsi durante le vacanze.\r

\r

Cucina del territorio è la parola chiave della gastronomia dell’hotel, che può essere apprezzata in un ristorante a buffet e nei due food truck, oltre al gastrobar Breeze a bordo piscina, dove si può anche gustare un menù selezionato di cocktail e snack con vista sul Mar Menor. La posizione di fronte al mare, a soli 200 metri dalla spiaggia, e l’offerta all inclusive lo rendono il posto ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici.\r

\r

Nella città di Murcia il gruppo spagnolo gestisce dal 2017 il Barceló Murcia 7 Coronas, nonché più recentemente gli Occidental Murcia Agalia e Allegro Murcia Azarbe, dopo un lavoro di ristrutturazione. Nel 2025 prevede di riaprire l'hotel Arco de San Juan, che sarà trasformato in un 5 stelle, il primo di questa categoria in città.","post_title":"Il gruppo Barceló si espande nella Murcia con l'Occidental Mar Menor","post_date":"2023-07-05T09:15:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688548503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_268359\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lo Starhotels Collezione Savoia Excelsior Palace di Trieste[/caption]\r

\r

Dopo i due anni complessi del Covid, la classifica dei principali gruppi alberghieri italiani per fatturato torna ad assumere una connotazione più familiare all'era pre-pandemica. Il tutto, certo, senza trascurare qualche inevitabile aggiustamento. Stando ai dati raccolti da Pambianco, in particolare, Starhotels riconquista saldamente la vetta della top 10 con un giro d'affari complessivo nel 2022 di 241 milioni di euro (era seconda nel 2021, ma con appena 75 milioni di euro; nel 2019 era 216 mln), mentre il gruppo Una si riprende la seconda piazza con 146 milioni (67 mln nel 2021, 128 mln nel 2019). Hotelturist (gruppo Th) si issa invece sul gradino più basso del podio (142 mln vs 62 mln nel 2021 e 94 mln nel 2019), scalzando la divisione alberghiera di Alpitour, ora quarta con un giro d'affari di 134 mln (81 mln nel 2021; 109 mln nel 2019).\r

\r

Quinto posto quindi per Sardegna Resorts (106 mln nel 2022; 73 mln nel 2021; 88 mln nel 2019), seguita da Bluserena (96 mln nel 2022; 69 mln nel 2021; 79 mln nel 2019). Balzo in avanti poi per Cogeta Palacehotels Gestioni, la nuova proprietà del brand Baglioni che approda in settima piazza (80 mln nel 2022; era fuori dalla top 10 negli anni precedenti). A seguire, il gruppo Villa d'Este (79 mln nel 2022; 35 mln nel 2021; 54 mln nel 2019) e Aeroviaggi (78 mln nel 2022; 59 mln nel 2021; 86 mln nel 2019). Ulteriore new entry in top 10 è infine Hnh Hospitality, a quota 71 milioni.\r

\r

Lo studio Pambianco getta inoltre uno sguardo sui margini operativi lordi. In questo caso è il gruppo Villa d'Este a spiccare con un ebitda margin del 40%, seguito da Starhotels (34%), Sardegna Resorts (30%), Bluserena (20%) e la divisione alberghiera del gruppo Alpitour (15%, ma il brand lusso VRetreats è al 30%).","post_title":"Ranking italiano fatturato dell'ospitalità: Starhotels torna in vetta","post_date":"2023-06-30T11:16:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688123774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Milaroca, a Belmond Hotel, Riviera Nayarit, e aprirà nel 2025 il nuovo indirizzo della compagnia con sede a Bermuda sulla costa Pacifica del Messico. La novità è frutto di un accordo di management sottoscritto con Cora Pacific Development, azienda guidata dalla coppia di imprenditrici Barbara Machen e Rosetta Getty. Progettato da un team di esperti di interior design, sotto la supervisione della stessa Rosetta Getty come direttrice creativa, il Milaroca sarà realizzato ex novo con un approccio responsabile.\r

\r

La proprietà sarà costituita da 57 edifici dotati di una collezione unica di arredi moderni su misura e oggetti realizzati da artigiani locali e da alcuni tra i più interessanti artisti messicani contemporanei. Gli ospiti entreranno in contatto con le culture della riviera Nayarit grazie a un ricco programma di eventi dentro e fuori la struttura. Il Milaroca mira infatti ad attirare i personaggi più interessanti con eventi, gala e festival globali, ispirati alle celebrazioni culturali e ai riti che affondano le loro radici nelle comunità Cora e Huichol. Il resort includerà inoltre 27 ville private dotate dei servizi Belmond.\r

\r

Il Milaroca andrà ad aggiungersi ad altre due proprietà del gruppo già esistenti in Messico: la Casa de Sierra Nevada, un ex convento risalente al sedicesimo secolo che sorge nel cuore del Paese, a San Miguel de Allende, e il Maroma, lungo la Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan, che riaprirà ad agosto dopo una completa ristrutturazione. “Con il massimo rispetto per la storia multiculturale della riviera Nayarit, la rigogliosa natura e lo spirito rilassato della regione, il Milaroca racchiuderà l’essenza dello stile di vita contemporaneo, diventando una destinazione ideale per la vivace comunità creativa - sottolinea il presidente e ceo di Belmond, Roeland Vos -: un nuovo favoloso scenario, dove creare tradizioni innovative e celebrare rituali antichi”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Belmond si espande sulla costa Pacifica del Messico: il Milaroca aprirà nel 2025","post_date":"2023-06-30T10:40:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688121654000]}]}}