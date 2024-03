Autentico Hotels accoglie il ligure Villa Riviera e il Leonardo Trulli di Locorotondo Sono il Villa Riviera Resort sulla riviera ligure e il Leonardo Trulli Resort a Locorotondo, in Puglia, le ultime novità dalla collezione Autentico Hotels. La prima è una struttura immersa in un parco di 15 mila metri quadrati e affacciata sulla costa tra Portofino e le Cinque Terre. Include due ville storiche con sole 15 camere dotate affreschi e pavimenti originali che si alternano ad arredi ed elementi di design. A ciò si aggiungono due ristoranti e una spa outdoor ricavata tra gli ulivi e antichi resti di pietra, nonché una suggestiva infinity pool. Situato tra ulivi secolari e le suggestive omonime costruzioni di Alberobello, il Leonardo Trulli è una struttura diffusa costituita da questi edifici Patrimonio mondiale dell’umanità, tutti finemente restaurati grazie a un attento intervento conservativo che ne ha preservato l’autenticità, pur dotandoli di tutti i comfort più moderni. «Con l’ingresso delle due strutture nel nostro club – spiega Mario Cardone, ceo & co-founder Autentico Hospitality – riusciamo a garantire un’offerta omogenea in tutta Italia tra città d’arte, destinazioni di mare e montagna e nei luoghi più suggestivi del nord, del centro e del sud della penisola». Il 2024 registra anche un importante riapertura in Sardegna: le Dune Piscinas Resort, dopo una ristrutturazione lunga cinque anni, riaprirà le sue porte a giugno e sarà pronto per offrire ai propri ospiti un servizio ancora più attento grazie alla quinta stella e a memorabili soggiorni sulle dune più alte d’Europa. La nuova veste delle Dune, situato in area protetta direttamente sulla spiaggia, comprende 28 camere e suite, tre ristoranti, un american bar, una biblioteca e un silenzioso cinema all’aperto, spa e gym, piscina esterna e aree comuni che consentono di contemplare le dune che circondano il resort. Condividi

