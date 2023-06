Aprirà nel 2024 l’ao Hostels di Firenze, secondo indirizzo italiano della compagnia tedesca Dopo lo stop dei lavori causa pandemia, che ha costretto il gruppo a rinviarne l’inaugurazione originariamente prevista per la fine del 2021/inizio 2022, ao Hostels conferma ora con certezza l’apertura del nuovo ostello a Firenze nella primavera del 2024. Situata in via Mannelli 119, di fronte alla stazione di Campo Marte, la struttura avrà una capienza di 121 camere e 470 posti letto. “Siamo rimasti fermi con i lavori per un paio d’anni ma ce l’abbiamo fatta – racconta il ceo della compagnia tedesca, Oliver Winter -. I lavori proseguono senza sosta e siamo molto contenti di poter mettere in calendario per il 2024 l’inaugurazione del nostro secondo ostello italiano. Per il nuovo indirizzo abbiamo siglato un contratto di affitto a lungo termine e la collaborazione con il comune di Firenze è stata, ed è tutt’ora, molto positiva.” Il palazzo, che ospitava gli uffici amministrativi della stessa città toscana, è in fase di completa ristrutturazione: dagli interni alla facciata risalente al 1963, che verrà preservata. Oltre a dividere lo spazio per fare posto a reception, lobby, sala colazioni e 121 camere, i lavori si concentreranno soprattutto sulla parte degli impianti per rendere la struttura energeticamente efficiente e sostenibile.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passi avanti per City Airlines, la nuova divisione regionale di Lufthansa, che ha ottenuto nei giorni scorsi il Certificato di operatore aereo (Coa) dall'autorità aeronautica tedesca. L'elenco riportato dalla Luftfahrt-Bundesamt evidenzia che City Airlines ha ricevuto il Coa numero D-425, che consentirà al vettore di operare aerei più pesanti di 10 tonnellate. Intanto la compagnia regionale, secondo quanto riferito da ch-aviation.com, riceverà da Lufthansa un Airbus A319 (precedentemente utilizzato da Lufthansa CityLine) attualmente in manutenzione. "Fondata a Monaco di Baviera nell'estate del 2022, vogliamo offrire ai nostri ospiti sulle rotte a breve e medio raggio un'esperienza di volo eccezionale con la comprovata qualità Lufthansa", si legge sul sito web di City Airlines, che al momento contiene solo informazioni di base sulla compagnia aerea. Il decollo della compagnia era stato inizialmente fissato attorno alle metà del 2023. [post_title] => City Airlines ha ottenuto il Coa. In arrivo il primo Airbus A319 [post_date] => 2023-06-12T13:11:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686575460000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo lo stop dei lavori causa pandemia, che ha costretto il gruppo a rinviarne l'inaugurazione originariamente prevista per la fine del 2021/inizio 2022, ao Hostels conferma ora con certezza l’apertura del nuovo ostello a Firenze nella primavera del 2024. Situata in via Mannelli 119, di fronte alla stazione di Campo Marte, la struttura avrà una capienza di 121 camere e 470 posti letto. “Siamo rimasti fermi con i lavori per un paio d’anni ma ce l’abbiamo fatta - racconta il ceo della compagnia tedesca, Oliver Winter -. I lavori proseguono senza sosta e siamo molto contenti di poter mettere in calendario per il 2024 l’inaugurazione del nostro secondo ostello italiano. Per il nuovo indirizzo abbiamo siglato un contratto di affitto a lungo termine e la collaborazione con il comune di Firenze è stata, ed è tutt’ora, molto positiva.” Il palazzo, che ospitava gli uffici amministrativi della stessa città toscana, è in fase di completa ristrutturazione: dagli interni alla facciata risalente al 1963, che verrà preservata. Oltre a dividere lo spazio per fare posto a reception, lobby, sala colazioni e 121 camere, i lavori si concentreranno soprattutto sulla parte degli impianti per rendere la struttura energeticamente efficiente e sostenibile. [post_title] => Aprirà nel 2024 l'ao Hostels di Firenze, secondo indirizzo italiano della compagnia tedesca [post_date] => 2023-06-12T12:41:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686573701000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un investimento totale di oltre 8 milioni di euro. E' l'impegno complessivo del gruppo Lindbergh Hotels & Resorts per il rinnovamento del Grand Hotel San Pietro di Taormina: proprietà da 63 camere a 5 stelle lusso, situata all'interno di una villa del Novecento e affacciata sul mar Ionio. Una prima serie di interventi è stata già portata a termine, per un valore complessivo di più di 2 milioni. La restante parte dei lavori verrà condotta nei prossimi due anni. Le nuove camere fronte mare sono in particolare ora caratterizzate da uno stile che richiama la Sicilia grazie all’uso di ceramiche tipiche dell’isola e una elegante palette di colori. Un'immagine inedita è stata data anche agli spazi comuni come i corridoi, dove la moquette blu si sposa con le decorazioni dei soffitti e il bianco delle pareti. Non sono da meno le terrazze e gli spazi all’aperto che presentano nuovi arredi realizzati con materiali locali e provenienti da artigiani della Sicilia mentre i pergolati consentono di sfruttare le ampie aree esterne nelle giornate più calde. Inoltre, dopo l’ingresso all’interno del network Preferred Hotels & Resorts, il Grand Hotel San Pietro si è impegnato investendo anche nella parte di promozione e commercializzazione della struttura, prendendo parte a numerosi roadshow all’estero e in particolare negli Stati Uniti, un mercato chiave per il San Pietro e per la piazza di Taormina. Tutte le attività di restyling, l’upgrade delle facilities all’interno delle camere sono state infatti apportate da Lindbergh anche con l’obiettivo di rendere l’esperienza al Grand Hotel San Pietro in linea con le aspettative di un mercato, quello americano, sempre più esigente. La stagione estiva sta peraltro registrando numeri importanti e, grazie ai lavori di ristrutturazione, l’hotel punta a continuare questo trend positivo. [post_title] => Il gruppo Lindbergh investe oltre 8 mln per il restyling del Grand Hotel San Pietro di Taormina [post_date] => 2023-06-12T12:31:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686573062000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue la spinta allo sviluppo europeo dei marchi del gruppo Minor esterni alla famiglia Nh. In concomitanza tra le altre cose con l'approdo in Italia dei brand Anantara (sulla costiera Amalfitana e a Roma) e Tivoli (Portopiccolo), la compagnia thailandese ha infatti deciso di nominare un senior vice president dedicato alla divisione degli hotel di lusso in Europa: Giles Selves sarà responsabile della direzione strategica e commerciale dei due marchi, per sostenerne la crescita e lo sviluppo nel Vecchio continente. Con una grande conoscenza del turismo di lusso, Selves porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità. Entrato in Minor Hotels nel 2015, dove ha trascorso anni alla guida delle proprietà Anantara in Thailandia, Sri Lanka e Maldive. Prima di trasferirsi in Europa, ha infatti trascorso quasi cinque anni alle Maldive, inizialmente come direttore generale dell'Anantara Kihavah Maldives Villas, poi in qualità di cluster general manager degli Anantara Dhigu, Veli e Naladhu Private Islands, supervisionando anche il Kihavah e la pre-apertura dell'Avani + Fares Maldives Resort. Precedentemente, Selves ha trascorso 19 anni in Starwood Hotels & Resorts, intraprendendo un percorso legato al mondo food & beverage, lavorando in hotel londinesi e scozzesi e ricoprendo per cinque anni un ruolo di supervisione e sviluppo f&b nella sede centrale della società di Europa, Africa e Medio Oriente. In seguito, ha ricoperto ruoli più operativi in Grecia. Nel 2011 si è trasferito in Thailandia come hotel manager per la preapertura del St. Regis Bangkok, una proprietà proprio di Minor Hotels. È diventato in seguito general manager del Keraton at the Plaza, un Luxury Collection Hotel di Giacarta. [post_title] => Giles Selves nuovo senior vice president Europe dei brand lusso di Minor Hotels [post_date] => 2023-06-12T11:14:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686568449000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447436 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Icelandair volerà alle Isole Faroe dall'estate 2024: la nuova rotta dall'aeroporto di Reykjavik Keflavik a quello di Vágar sarà operativa dal prossimo maggio e sino a ottobre, con cinque o sei frequenze alla settimana. Icelandair si aspetta che la rotta attragga i passeggeri leisure in cerca di destinazioni turistiche fuori dagli itinerari più battuti. La compagnia aerea ha servito le Isole Faroe per l'ultima volta a metà degli anni Novanta. "Le isole sono una destinazione attrattiva e abbiamo notato un grande interesse da parte dei nostri clienti in tutto il mondo a visitarle", ha dichiarato l'amministratore delegato Bogi Nils Bogason. "Il legame tra la popolazione delle Isole Faroe e l'Islanda è sempre stato forte e ci auguriamo che con l'aumento della frequenza dei voli, il collegamento e la cooperazione diventino ancora più forti". Oltre al previsto lancio della nuova rotta, Icelandair ha firmato una lettera di intenti per cooperare con la compagnia aerea delle Isole Faroe, Atlantic Airways. I vettori hanno dichiarato di voler esplorare le "grandi opportunità" di offrire ai passeggeri collegamenti tra le Isole e le destinazioni Icelandair in Europa e Nord America. "I turisti americani sono un segmento importante e in crescita nelle Isole Faroe e questa intesa apre la strada a una connettività ancora più stretta con l'Islanda e l'ampio network di Icelandair verso gli Stati Uniti e l'Europa", ha dichiarato l'amministratore delegato di Atlantic Airways Jóhanna á Bergi. L'aeroporto di Vágar è attualmente servito da tre compagnie aeree di linea. Atlantic Airways offre voli per sette destinazioni, tra cui Copenaghen, Parigi Charles de Gaulle e Reykjavik, mentre Sas serve Copenaghen e Widerøe vola da Bergen, in Norvegia. [post_title] => Icelandair aggiunge le Isole Faroe al network estivo del 2024 [post_date] => 2023-06-12T09:12:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686561122000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air amplia il raggio d'azione dall'Albania con l'aggiunta di dieci nuove rotte. Si tratta dei collegamenti da Tirana per Birmingham, Edimburgo, Liverpool, Bucarest, Sofia, Praga e Cracovia che saranno operative nella prossima stagione invernale; i voli per Malta, Palermo e Chania decolleranno invece da marzo 2024. Il network Albania-Italia, in particolare, oltre alla novità di Palermo - che sarà operata tre volte alla settimana - prevede l'inserimento di frequenze aggiuntive su altre sei rotte e precisamente: Milano, Bologna, Pisa, Catania, Venezia e Roma. Un dispiegamento di capacità fra i due mercati che sembra collimare con il recente investimento di Ryanair su Tirana. Tornando alla low cost ungherese, l'operativo prevede voli per Bucarest e Cracovia con 5 frequenze alla a settimana; Edimburgo e Praga con quattro; i voli per Liverpool, Sofia e Chania con tre mentre le rotte per Birmingham e Malta saranno operate con voli bisettimanali. L'espansione porta il numero totale di rotte dall'Albania a oltre 60; il 30% delle rotte aggiunte sarà operato verso il Regno Unito, incrementando la connettività tra i due Paesi e offrendo ai passeggeri una maggiore scelta e comodità di voli diretti. Inoltre, la compagnia aerea aumenterà la frequenza dei suoi voli tra Tirana e Luton a 35 a settimana, aggiungendo 14 voli settimanali alla rotta. Saranno incrementati anche i voli per Parigi, Bruxelles, Varsavia e Stoccolma. [post_title] => Wizz Air lancia la Tirana-Palermo e aumenta i voli su altre sei rotte Albania-Italia [post_date] => 2023-06-12T09:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686560412000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell’atmosfera di una magnifica serata di inizio giugno, l'edizione capitolina del Glamour Hotel Event si è tenuta su una delle più belle terrazze nel cuore di Roma: stile glam e magnifica vista sul parco di Villa Borghese per il rooftop Adele Mixology lounge dell’hotel Splendid Royal; un albergo dallo stile classico e raffinato simbolo dell’hôtellerie romana che fa da contraltare al nuovo e contemporaneo che sta arrivando. La regia della kermesse romana, che segue l'appuntamento milanese dello scorso maggio, è da sempre affidata a Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. Oggi Roma al pari di tutte le grandi capitali, accoglie con entusiasmo l’onda crescente di rinnovamento e adegua il suo stile di ospitalità ai moderni trend del lusso: ne sono una prova il debutto di brand e di nuove catene alberghiere come Anantara e Six Senses, icone di uno stile orientale che ha nelle ampie spa, nell’esperienzialità e nella cura dell’ospite la propria ragion d’essere. Il tutto, naturalmente, strizzando l’occhio a una ristorazione ricercata curata da grandi chef. Da marchi fashion come Bulgari, dove l’estrema attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile sono l’essenza di lusso del brand, al cosmopolita Intercontinental, primo in Italia, fino al maltese Corinthia e all’iconico Nobu, il cui debutto è previsto per la fine dell’anno. Tra i protagonisti dell’evento, solo per citarne alcuni, Valeriano Antonioli, ceo Lungarno Collection, Marina Toti, owner Le Meridien Gran Visconti Palace e Capo d’Africa, Francesco e Riccardo Lazzarini, owner Omnia Hotels, Ernesto Albanese, Fattore Italia, Guido Guidi, president The Begin Hotels, Natalino Gisonna, owner, Hotel del Corso 281, Giuseppe De Martino, general Mm. Regis Rome, Christian Zandonella, general manager W Rome, Marc Lannoy, complex gm Excelsior & St. Regis Rome, Luca de Stefano, general manager Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, Daniele Saladini, general manager Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Daniele Colombo, hotel manager Eden Roma, Giacomo Guzzardi, general manager Le Meridien Gran Visconti Palace, Danilo Zucchetti, managing director e Kenneth Borg, Corinthia Palace. E ancora, Filippo Papa, Marriott director development Italy, Alan Mantin, Hilton managing director development Southern Europe, Harry Mill Sciò, Marriott development, Fabio Braidotti, Ernst & Young, Antonello Cocco, Lvgh Maire Investment. [gallery ids="447417,447418,447419,447420,447421,447422,447423,447424,447425,447426"] [post_title] => Si è tenuta sulla terrazza dello Splendid Royal l'edizione capitolina del Glamour Hotel Event [post_date] => 2023-06-09T14:04:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686319446000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decisa accelerata nello sviluppo di VRetreats, che annuncia l'arrivo di cinque new entry pressoché in contemporanea a Firenze, Siracusa (Ortigia), Lecce, Olbia e Cervinia, con altri tre in previsione entro la fine dell'anno. Fondato nel 2021, il brand lusso dell'hotellerie griffato Alpitour fa un importante salto in avanti nei suoi progetti di espansione, passando da quattro a nove strutture in poche settimane, per un totale di 570 camere. Il tutto grazie a un investimento di più di 24 milioni di euro. "E l'idea è quella di crescere ancora, con tre nuovi arrivi in previsione entro la fine dell'anno (Milano, Puglia, la zona dei laghi e la costiera amalfitana tra le aree di maggiore interesse; strutture sotto le 100 camere gli obiettivi, ndr)", racconta il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, in occasione della presentazione ufficiale della new entry fiorentina Tornabuoni: di proprietà di Hines e precedentemente a gestione Ag Hotels, la struttura si fregia pure del soft brand The Unbound Collection (gruppo Hyatt), destinato a rimanere anche con l'insegna VRetreats. "D'altronde non possiamo ignorare la forza dei programmi fedeltà dei grandi gruppi e network alberghieri internazionali, come dimostrano anche le affiliazioni di una delle nostre due proprietà di Tormina ai Leading Hotels of the World e di quella di Venezia a Small Luxury Hotels of the World". In un contesto in cui il segmento del lusso gode di ottima salute, come testimoniano tutti i numeri del 2022 praticamente in ogni angolo d'Italia, pure il brand lusso di Alpitour snocciola performance di tutto rispetto: "L'anno scorso abbiamo chiuso a quota 33 milioni di fatturato - aggiunge Burgio -. Grazie anche ai nuovi arrivi, per il 2023 miriamo a superare i 57 milioni, con margini operativi lordi per oltre 20 milioni". Il marchio, che presto potrebbe chiamarsi VR, "per questioni di semplicità", ha una netta vocazione internazionale, tanto che l'80%-85% degli ospiti proviene da oltre confine. Ma soprattutto l'idea del gruppo è quella di sfruttare appieno le sinergie con le altre realtà della compagnia, a partire dalla linea aerea Neos e dalle attività di tour operating: "Il modo classico di fare hotellerie è ormai qualcosa che appartiene al passato", è la convinzione di Burgio. Oggi occorre un approccio nuovo al business dell'ospitalità. "E noi ci stiamo provando, portando il dna del tour operator all'interno della nostra divisione hospitality, in modo non solo da ottimizzare i conti economici ma anche le informazioni degli ospiti lato crm". D'altronde l'a.d. e presidente del gruppo l'aveva già ribadito in altre occasioni: l'attività legata all'ospitalità serve a dare solidità al gruppo, proprio perché in grado di garantire marginalità nettamente più elevate rispetto a quelle delle altre divisioni della compagnia, in particolare di quella del tour operating che normalmente si attesta poco sopra al 2%. Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale, "ma questo è un problema che accomuna l'intero settore, in tutto il globo", per arrivare sino all'aumento dei tassi di interesse: "In effetti, prima del recente picco d'inflazione lo yield medio atteso dagli investitori partner in Italia si aggirava attorno al 5% - 5,5%, con qualche fisiologica oscillazione in alto e in basso a seconda della destinazione e dello stato dell'immobile - conclude ancora Burgio -. Oggi le richieste sono aumentate, perché l'aumento dei tassi d'interesse ha delle ovvie ripercussioni su operazioni immobiliari che mediamente si portano avanti con un 30%-40% di equity. Allo stesso tempo, però, va detto che nel segmento lusso le tariffe sono quasi raddoppiate rispetto all'epoca pre-Covid. Con questo non voglio dire che le vendite stiano compensando del tutto gli aumenti dei livelli di yield attesi, però stiamo sicuramente vivendo una fase di assestamento interessante. Senza dimenticare che forse nel prossimo futuro potranno nascere nuove opportunità, se chi magari si è esposto con leve di finanziamento dell'80% dovesse finire in default". [post_title] => Boom di new entry VRetreats. Burgio: portiamo il dna del to nell'hotellerie [post_date] => 2023-06-09T12:26:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686313584000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un 4 stelle situato nel centro storico di Tirano, non lontano da Sondrio, in Valtellina l'ultima new entry del gruppo Bwh in Italia. La novità rafforza l'offerta della compagnia nelle aree che saranno interessate dalle competizioni dei prossimi giochi olimpici invernali Cortina - Milano 2026. Il Bw Signature Collection Hotel Centrale è una struttura appartenente al gruppo Saintjane Hotels & Suites, con 16 gestioni di cui sei in Valtellina e altre dalla Sardegna alla Puglia fino al Trentino, L'albergo di Tirano è il risultato dell’attento recupero architettonico di un'antica drogheria e dimora storica oggi trasformata in una struttura da 21 camere. Il boutique hotel include anche una lounge, bar, sala colazioni e una sala per riunioni e piccoli meeting. A completare l’offerta, un centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio, nonché spazi dedicati ai trattamenti beauty. “Questo nuovo ingresso ci rende orgogliosi e apre una nuova porta ai nostri brand sulle destinazioni di montagna - spiega la ceo di Bwh Hotels Italia, Sara Digiesi -. Dopo San Martino di Castrozza, Bolzano, Trento, arriviamo in Valtellina, ai piedi del Bernina. Forti della loro identità, gli hotel dei borghi antichi e dei più frequentati centri alpini possono con noi trarre vantaggio dalla capacità di movimentare domanda estera e dall’esperienza nel soddisfarla con qualità e servizi garantiti”. [post_title] => L'hotel Centrale di Tirano new entry valtellinese del brand Bwh Signature [post_date] => 2023-06-09T10:20:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686306006000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aprira nel 2024 lao hostels di firenze secondo indirizzo italiano della compagnia tedesca" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1565,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passi avanti per City Airlines, la nuova divisione regionale di Lufthansa, che ha ottenuto nei giorni scorsi il Certificato di operatore aereo (Coa) dall'autorità aeronautica tedesca. L'elenco riportato dalla Luftfahrt-Bundesamt evidenzia che City Airlines ha ricevuto il Coa numero D-425, che consentirà al vettore di operare aerei più pesanti di 10 tonnellate.\r

\r

Intanto la compagnia regionale, secondo quanto riferito da ch-aviation.com, riceverà da Lufthansa un Airbus A319 (precedentemente utilizzato da Lufthansa CityLine) attualmente in manutenzione.\r

\r

\"Fondata a Monaco di Baviera nell'estate del 2022, vogliamo offrire ai nostri ospiti sulle rotte a breve e medio raggio un'esperienza di volo eccezionale con la comprovata qualità Lufthansa\", si legge sul sito web di City Airlines, che al momento contiene solo informazioni di base sulla compagnia aerea.\r

\r

Il decollo della compagnia era stato inizialmente fissato attorno alle metà del 2023.","post_title":"City Airlines ha ottenuto il Coa. In arrivo il primo Airbus A319","post_date":"2023-06-12T13:11:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686575460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo lo stop dei lavori causa pandemia, che ha costretto il gruppo a rinviarne l'inaugurazione originariamente prevista per la fine del 2021/inizio 2022, ao Hostels conferma ora con certezza l’apertura del nuovo ostello a Firenze nella primavera del 2024. Situata in via Mannelli 119, di fronte alla stazione di Campo Marte, la struttura avrà una capienza di 121 camere e 470 posti letto.\r

\r

“Siamo rimasti fermi con i lavori per un paio d’anni ma ce l’abbiamo fatta - racconta il ceo della compagnia tedesca, Oliver Winter -. I lavori proseguono senza sosta e siamo molto contenti di poter mettere in calendario per il 2024 l’inaugurazione del nostro secondo ostello italiano. Per il nuovo indirizzo abbiamo siglato un contratto di affitto a lungo termine e la collaborazione con il comune di Firenze è stata, ed è tutt’ora, molto positiva.”\r

\r

Il palazzo, che ospitava gli uffici amministrativi della stessa città toscana, è in fase di completa ristrutturazione: dagli interni alla facciata risalente al 1963, che verrà preservata. Oltre a dividere lo spazio per fare posto a reception, lobby, sala colazioni e 121 camere, i lavori si concentreranno soprattutto sulla parte degli impianti per rendere la struttura energeticamente efficiente e sostenibile.","post_title":"Aprirà nel 2024 l'ao Hostels di Firenze, secondo indirizzo italiano della compagnia tedesca","post_date":"2023-06-12T12:41:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686573701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento totale di oltre 8 milioni di euro. E' l'impegno complessivo del gruppo Lindbergh Hotels & Resorts per il rinnovamento del Grand Hotel San Pietro di Taormina: proprietà da 63 camere a 5 stelle lusso, situata all'interno di una villa del Novecento e affacciata sul mar Ionio. Una prima serie di interventi è stata già portata a termine, per un valore complessivo di più di 2 milioni. La restante parte dei lavori verrà condotta nei prossimi due anni.\r

\r

Le nuove camere fronte mare sono in particolare ora caratterizzate da uno stile che richiama la Sicilia grazie all’uso di ceramiche tipiche dell’isola e una elegante palette di colori. Un'immagine inedita è stata data anche agli spazi comuni come i corridoi, dove la moquette blu si sposa con le decorazioni dei soffitti e il bianco delle pareti. Non sono da meno le terrazze e gli spazi all’aperto che presentano nuovi arredi realizzati con materiali locali e provenienti da artigiani della Sicilia mentre i pergolati consentono di sfruttare le ampie aree esterne nelle giornate più calde.\r

\r

Inoltre, dopo l’ingresso all’interno del network Preferred Hotels & Resorts, il Grand Hotel San Pietro si è impegnato investendo anche nella parte di promozione e commercializzazione della struttura, prendendo parte a numerosi roadshow all’estero e in particolare negli Stati Uniti, un mercato chiave per il San Pietro e per la piazza di Taormina. Tutte le attività di restyling, l’upgrade delle facilities all’interno delle camere sono state infatti apportate da Lindbergh anche con l’obiettivo di rendere l’esperienza al Grand Hotel San Pietro in linea con le aspettative di un mercato, quello americano, sempre più esigente. La stagione estiva sta peraltro registrando numeri importanti e, grazie ai lavori di ristrutturazione, l’hotel punta a continuare questo trend positivo.","post_title":"Il gruppo Lindbergh investe oltre 8 mln per il restyling del Grand Hotel San Pietro di Taormina","post_date":"2023-06-12T12:31:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686573062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la spinta allo sviluppo europeo dei marchi del gruppo Minor esterni alla famiglia Nh. In concomitanza tra le altre cose con l'approdo in Italia dei brand Anantara (sulla costiera Amalfitana e a Roma) e Tivoli (Portopiccolo), la compagnia thailandese ha infatti deciso di nominare un senior vice president dedicato alla divisione degli hotel di lusso in Europa: Giles Selves sarà responsabile della direzione strategica e commerciale dei due marchi, per sostenerne la crescita e lo sviluppo nel Vecchio continente.\r

\r

Con una grande conoscenza del turismo di lusso, Selves porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità. Entrato in Minor Hotels nel 2015, dove ha trascorso anni alla guida delle proprietà Anantara in Thailandia, Sri Lanka e Maldive. Prima di trasferirsi in Europa, ha infatti trascorso quasi cinque anni alle Maldive, inizialmente come direttore generale dell'Anantara Kihavah Maldives Villas, poi in qualità di cluster general manager degli Anantara Dhigu, Veli e Naladhu Private Islands, supervisionando anche il Kihavah e la pre-apertura dell'Avani + Fares Maldives Resort. Precedentemente, Selves ha trascorso 19 anni in Starwood Hotels & Resorts, intraprendendo un percorso legato al mondo food & beverage, lavorando in hotel londinesi e scozzesi e ricoprendo per cinque anni un ruolo di supervisione e sviluppo f&b nella sede centrale della società di Europa, Africa e Medio Oriente. In seguito, ha ricoperto ruoli più operativi in Grecia. Nel 2011 si è trasferito in Thailandia come hotel manager per la preapertura del St. Regis Bangkok, una proprietà proprio di Minor Hotels. È diventato in seguito general manager del Keraton at the Plaza, un Luxury Collection Hotel di Giacarta.","post_title":"Giles Selves nuovo senior vice president Europe dei brand lusso di Minor Hotels","post_date":"2023-06-12T11:14:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686568449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447436","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair volerà alle Isole Faroe dall'estate 2024: la nuova rotta dall'aeroporto di Reykjavik Keflavik a quello di Vágar sarà operativa dal prossimo maggio e sino a ottobre, con cinque o sei frequenze alla settimana.\r

\r

Icelandair si aspetta che la rotta attragga i passeggeri leisure in cerca di destinazioni turistiche fuori dagli itinerari più battuti. La compagnia aerea ha servito le Isole Faroe per l'ultima volta a metà degli anni Novanta.\r

\r

\"Le isole sono una destinazione attrattiva e abbiamo notato un grande interesse da parte dei nostri clienti in tutto il mondo a visitarle\", ha dichiarato l'amministratore delegato Bogi Nils Bogason. \"Il legame tra la popolazione delle Isole Faroe e l'Islanda è sempre stato forte e ci auguriamo che con l'aumento della frequenza dei voli, il collegamento e la cooperazione diventino ancora più forti\".\r

\r

Oltre al previsto lancio della nuova rotta, Icelandair ha firmato una lettera di intenti per cooperare con la compagnia aerea delle Isole Faroe, Atlantic Airways. I vettori hanno dichiarato di voler esplorare le \"grandi opportunità\" di offrire ai passeggeri collegamenti tra le Isole e le destinazioni Icelandair in Europa e Nord America.\r

\r

\"I turisti americani sono un segmento importante e in crescita nelle Isole Faroe e questa intesa apre la strada a una connettività ancora più stretta con l'Islanda e l'ampio network di Icelandair verso gli Stati Uniti e l'Europa\", ha dichiarato l'amministratore delegato di Atlantic Airways Jóhanna á Bergi.\r

\r

L'aeroporto di Vágar è attualmente servito da tre compagnie aeree di linea. Atlantic Airways offre voli per sette destinazioni, tra cui Copenaghen, Parigi Charles de Gaulle e Reykjavik, mentre Sas serve Copenaghen e Widerøe vola da Bergen, in Norvegia.","post_title":"Icelandair aggiunge le Isole Faroe al network estivo del 2024","post_date":"2023-06-12T09:12:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686561122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia il raggio d'azione dall'Albania con l'aggiunta di dieci nuove rotte. Si tratta dei collegamenti da Tirana per Birmingham, Edimburgo, Liverpool, Bucarest, Sofia, Praga e Cracovia che saranno operative nella prossima stagione invernale; i voli per Malta, Palermo e Chania decolleranno invece da marzo 2024. \r

\r

Il network Albania-Italia, in particolare, oltre alla novità di Palermo - che sarà operata tre volte alla settimana - prevede l'inserimento di frequenze aggiuntive su altre sei rotte e precisamente: Milano, Bologna, Pisa, Catania, Venezia e Roma. \r

\r

Un dispiegamento di capacità fra i due mercati che sembra collimare con il recente investimento di Ryanair su Tirana.\r

\r

Tornando alla low cost ungherese, l'operativo prevede voli per Bucarest e Cracovia con 5 frequenze alla a settimana; Edimburgo e Praga con quattro; i voli per Liverpool, Sofia e Chania con tre mentre le rotte per Birmingham e Malta saranno operate con voli bisettimanali.\r

\r

L'espansione porta il numero totale di rotte dall'Albania a oltre 60; il 30% delle rotte aggiunte sarà operato verso il Regno Unito, incrementando la connettività tra i due Paesi e offrendo ai passeggeri una maggiore scelta e comodità di voli diretti. Inoltre, la compagnia aerea aumenterà la frequenza dei suoi voli tra Tirana e Luton a 35 a settimana, aggiungendo 14 voli settimanali alla rotta. Saranno incrementati anche i voli per Parigi, Bruxelles, Varsavia e Stoccolma.","post_title":"Wizz Air lancia la Tirana-Palermo e aumenta i voli su altre sei rotte Albania-Italia","post_date":"2023-06-12T09:00:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686560412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’atmosfera di una magnifica serata di inizio giugno, l'edizione capitolina del Glamour Hotel Event si è tenuta su una delle più belle terrazze nel cuore di Roma: stile glam e magnifica vista sul parco di Villa Borghese per il rooftop Adele Mixology lounge dell’hotel Splendid Royal; un albergo dallo stile classico e raffinato simbolo dell’hôtellerie romana che fa da contraltare al nuovo e contemporaneo che sta arrivando. La regia della kermesse romana, che segue l'appuntamento milanese dello scorso maggio, è da sempre affidata a Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion.\r

\r

Oggi Roma al pari di tutte le grandi capitali, accoglie con entusiasmo l’onda crescente di rinnovamento e adegua il suo stile di ospitalità ai moderni trend del lusso: ne sono una prova il debutto di brand e di nuove catene alberghiere come Anantara e Six Senses, icone di uno stile orientale che ha nelle ampie spa, nell’esperienzialità e nella cura dell’ospite la propria ragion d’essere. Il tutto, naturalmente, strizzando l’occhio a una ristorazione ricercata curata da grandi chef. Da marchi fashion come Bulgari, dove l’estrema attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile sono l’essenza di lusso del brand, al cosmopolita Intercontinental, primo in Italia, fino al maltese Corinthia e all’iconico Nobu, il cui debutto è previsto per la fine dell’anno.\r

\r

Tra i protagonisti dell’evento, solo per citarne alcuni, Valeriano Antonioli, ceo Lungarno Collection, Marina Toti, owner Le Meridien Gran Visconti Palace e Capo d’Africa, Francesco e Riccardo Lazzarini, owner Omnia Hotels, Ernesto Albanese, Fattore Italia, Guido Guidi, president The Begin Hotels, Natalino Gisonna, owner, Hotel del Corso 281, Giuseppe De Martino, general Mm. Regis Rome, Christian Zandonella, general manager W Rome, Marc Lannoy, complex gm Excelsior & St. Regis Rome, Luca de Stefano, general manager Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, Daniele Saladini, general manager Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Daniele Colombo, hotel manager Eden Roma, Giacomo Guzzardi, general manager Le Meridien Gran Visconti Palace, Danilo Zucchetti, managing director e Kenneth Borg, Corinthia Palace. E ancora, Filippo Papa, Marriott director development Italy, Alan Mantin, Hilton managing director development Southern Europe, Harry Mill Sciò, Marriott development, Fabio Braidotti, Ernst & Young, Antonello Cocco, Lvgh Maire Investment.\r

\r

[gallery ids=\"447417,447418,447419,447420,447421,447422,447423,447424,447425,447426\"]\r

\r

","post_title":"Si è tenuta sulla terrazza dello Splendid Royal l'edizione capitolina del Glamour Hotel Event","post_date":"2023-06-09T14:04:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686319446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decisa accelerata nello sviluppo di VRetreats, che annuncia l'arrivo di cinque new entry pressoché in contemporanea a Firenze, Siracusa (Ortigia), Lecce, Olbia e Cervinia, con altri tre in previsione entro la fine dell'anno. Fondato nel 2021, il brand lusso dell'hotellerie griffato Alpitour fa un importante salto in avanti nei suoi progetti di espansione, passando da quattro a nove strutture in poche settimane, per un totale di 570 camere. Il tutto grazie a un investimento di più di 24 milioni di euro. \"E l'idea è quella di crescere ancora, con tre nuovi arrivi in previsione entro la fine dell'anno (Milano, Puglia, la zona dei laghi e la costiera amalfitana tra le aree di maggiore interesse; strutture sotto le 100 camere gli obiettivi, ndr)\", racconta il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, in occasione della presentazione ufficiale della new entry fiorentina Tornabuoni: di proprietà di Hines e precedentemente a gestione Ag Hotels, la struttura si fregia pure del soft brand The Unbound Collection (gruppo Hyatt), destinato a rimanere anche con l'insegna VRetreats. \"D'altronde non possiamo ignorare la forza dei programmi fedeltà dei grandi gruppi e network alberghieri internazionali, come dimostrano anche le affiliazioni di una delle nostre due proprietà di Tormina ai Leading Hotels of the World e di quella di Venezia a Small Luxury Hotels of the World\".\r

\r

In un contesto in cui il segmento del lusso gode di ottima salute, come testimoniano tutti i numeri del 2022 praticamente in ogni angolo d'Italia, pure il brand lusso di Alpitour snocciola performance di tutto rispetto: \"L'anno scorso abbiamo chiuso a quota 33 milioni di fatturato - aggiunge Burgio -. Grazie anche ai nuovi arrivi, per il 2023 miriamo a superare i 57 milioni, con margini operativi lordi per oltre 20 milioni\". Il marchio, che presto potrebbe chiamarsi VR, \"per questioni di semplicità\", ha una netta vocazione internazionale, tanto che l'80%-85% degli ospiti proviene da oltre confine. Ma soprattutto l'idea del gruppo è quella di sfruttare appieno le sinergie con le altre realtà della compagnia, a partire dalla linea aerea Neos e dalle attività di tour operating: \"Il modo classico di fare hotellerie è ormai qualcosa che appartiene al passato\", è la convinzione di Burgio. Oggi occorre un approccio nuovo al business dell'ospitalità. \"E noi ci stiamo provando, portando il dna del tour operator all'interno della nostra divisione hospitality, in modo non solo da ottimizzare i conti economici ma anche le informazioni degli ospiti lato crm\".\r

\r

D'altronde l'a.d. e presidente del gruppo l'aveva già ribadito in altre occasioni: l'attività legata all'ospitalità serve a dare solidità al gruppo, proprio perché in grado di garantire marginalità nettamente più elevate rispetto a quelle delle altre divisioni della compagnia, in particolare di quella del tour operating che normalmente si attesta poco sopra al 2%. Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale, \"ma questo è un problema che accomuna l'intero settore, in tutto il globo\", per arrivare sino all'aumento dei tassi di interesse: \"In effetti, prima del recente picco d'inflazione lo yield medio atteso dagli investitori partner in Italia si aggirava attorno al 5% - 5,5%, con qualche fisiologica oscillazione in alto e in basso a seconda della destinazione e dello stato dell'immobile - conclude ancora Burgio -. Oggi le richieste sono aumentate, perché l'aumento dei tassi d'interesse ha delle ovvie ripercussioni su operazioni immobiliari che mediamente si portano avanti con un 30%-40% di equity. Allo stesso tempo, però, va detto che nel segmento lusso le tariffe sono quasi raddoppiate rispetto all'epoca pre-Covid. Con questo non voglio dire che le vendite stiano compensando del tutto gli aumenti dei livelli di yield attesi, però stiamo sicuramente vivendo una fase di assestamento interessante. Senza dimenticare che forse nel prossimo futuro potranno nascere nuove opportunità, se chi magari si è esposto con leve di finanziamento dell'80% dovesse finire in default\".","post_title":"Boom di new entry VRetreats. Burgio: portiamo il dna del to nell'hotellerie","post_date":"2023-06-09T12:26:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686313584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un 4 stelle situato nel centro storico di Tirano, non lontano da Sondrio, in Valtellina l'ultima new entry del gruppo Bwh in Italia. La novità rafforza l'offerta della compagnia nelle aree che saranno interessate dalle competizioni dei prossimi giochi olimpici invernali Cortina - Milano 2026. Il Bw Signature Collection Hotel Centrale è una struttura appartenente al gruppo Saintjane Hotels & Suites, con 16 gestioni di cui sei in Valtellina e altre dalla Sardegna alla Puglia fino al Trentino,\r

\r

L'albergo di Tirano è il risultato dell’attento recupero architettonico di un'antica drogheria e dimora storica oggi trasformata in una struttura da 21 camere. Il boutique hotel include anche una lounge, bar, sala colazioni e una sala per riunioni e piccoli meeting. A completare l’offerta, un centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio, nonché spazi dedicati ai trattamenti beauty. “Questo nuovo ingresso ci rende orgogliosi e apre una nuova porta ai nostri brand sulle destinazioni di montagna - spiega la ceo di Bwh Hotels Italia, Sara Digiesi -. Dopo San Martino di Castrozza, Bolzano, Trento, arriviamo in Valtellina, ai piedi del Bernina. Forti della loro identità, gli hotel dei borghi antichi e dei più frequentati centri alpini possono con noi trarre vantaggio dalla capacità di movimentare domanda estera e dall’esperienza nel soddisfarla con qualità e servizi garantiti”.","post_title":"L'hotel Centrale di Tirano new entry valtellinese del brand Bwh Signature","post_date":"2023-06-09T10:20:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686306006000]}]}}